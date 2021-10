Lunedì torna 20:21 il Turismo della Sera con il primo di una serie di appuntamenti spot

Ha tenuto compagnia a migliaia di addetti ai lavori del settore del turismo per 20 settimane consecutive dallo scorso gennaio fino ai primi di giugno: 100 puntate, 110 ospiti e tantissimi temi affrontati, con leggerezza e professionalità, proprio nel momento peggiore per la travel industry. Il web talk 20:21 il Turismo della sera torna in onda a sorpresa lunedì 11 ottobre, alle 20:21 in punto. E lo farà in diretta da Dubai con uno speciale di 45 minuti, durante il quale interverranno Paolo Glisenti (commissario generale dell’Italia a Expo 2020 Dubai), Dora Paradies (Italy representative Expo 2020 Dubai), Antonella Cataldi (country manager Etihad Airways) ed Enzo Carella (ceo di Life Resorts).

«Quando abbiamo concluso le nostre prime 100 puntate del format, eravamo confidenti che di lì a poco sarebbero stati riaperte le principali mete del turismo internazionale anche per il mercato outgoing italiano – spiega Nicola Romanelli, co-ideatore del format -. Nonostante la recente attivazione di alcuni corridoi test, crediamo si debba continuare a tenere alta l’attenzione sul settore dei viaggi, dato che la tanto auspicata ripresa nei fatti ancora non c’è ancora stata”.

Una vera e propria evoluzione per il fortunato web talk che non sarà più proposto come una striscia quotidiana di 25 minuti, bensì un appuntamento pop-up che sarà annunciato di volta in volta soltanto pochi giorni prima della diretta. Al momento sono tre le puntate speciali in preparazione.

«Portare 20:21 il Turismo della sera all’estero e in particolare nella città più comunicata al mondo è fonte per noi di grande soddisfazione – aggiunge l’altro co-ideatore del web talk, Fabio Zinanni -. Intorno a questo progetto vediamo un grandissimo entusiasmo, anche da parte di chi sarà nostro ospite e chi sta contribuendo alla realizzazione di questa diretta davvero speciale».

Appuntamento, quindi, lunedì 11 ottobre alle ore 20:21 in punto.

