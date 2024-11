L’intelligenza artificiale entra in Hubcore.Ai: piattaforma proprietaria di Destination Italia L’intelligenza artificiale entra in Hubcore.Ai, la piattaforma proprietaria all-in-one di Destination Italia dedicata agli operatori incoming, con funzionalità specifiche per dmc, dmo e tour operator di ogni dimensione. Sono tre, in particolare, i moduli sviluppati dalla software house del gruppo: Copywriter assistant: questo strumento consente di ridurre del 90% i tempi di creazione e traduzione multilingua dei contenuti. Gli operatori sono supportati dall’intelligenza artificiale nella generazione dei testi, rispettando le regole di tone of voice del brand e quelle di presentazione delle diverse categorie di servizi turistici; regole che possono essere personalizzate in base alle caratteristiche del canale di distribuzione su cui i prodotti vengono promossi. Virtual concierge: un assistente di viaggio con chat intelligente addestrato con la grande quantità di contenuti proprietari del magazzino digitale e con le regole dettate dai diversi brand del gruppo e dai rispettivi canali di distribuzione. Supporta i clienti in tutto il processo di prenotazione, dall’ispirazione alla prenotazione. Virtual local expert: questo strumento è l’evoluzione del virtual concierge e crea un Avatar interattivo del local expert, addestrato con tutta la conoscenza locale, i modi di fare e le esperienze di vita tipici della destinazione. Supporta i clienti nella fase di ispirazione e scelta della prossima meta delle loro vacanze. I local expert possono così utilizzare l’intelligenza artificiale e il loro Avatar per promuovere e condividere contenuti ed esperienze del proprio territorio, ispirando i viaggiatori nella loro lingua e in ogni momento della giornata. Lo strumento è pensato per essere addestrato su una specifica località creando un Avatar di un local expert reale in poco tempo e con un investimento minimo. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479610 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si è tenuta oggi a Palazzo Lombardia la prima edizione degli Stati generali del turismo dei territori promossa da Feries, leader italiano nella ricettività extra-alberghiera online, in collaborazione con regione Lombardia. Un evento partecipato che ha avuto l’obiettivo di aprire uno spazio di confronto tra istituzioni, professionisti, associazioni, destinazioni turistiche e operatori del comparto per dare impulso a una crescita organica e consapevole del turismo rurale, esperienziale e diffuso che caratterizza il nostro Paese. Il turismo rurale in Italia, infatti, rappresenta un'opportunità unica di sviluppo economico e di implementazione di un nuovo modello turistico in grado di unire tradizione e innovazione. Tuttavia, il settore, che negli ultimi anni ha registrato una costante crescita, risulta ancora particolarmente frammentato e per questo necessita di un sistema integrato che permetta agli attori che ne fanno parte di unirsi e fare rete. Mazzali «È una grande soddisfazione ospitare in Lombardia la prima edizione degli Stati Generali del Turismo dei Territori (SGTT) organizzati con la collaborazione dell’Osservatorio regionale per il Turismo e l’Attrattività e Feries e con la partecipazione di Istat - afferma Barbara Mazzali, assessore al turismo, marketing territoriale e moda della regione Lombardia - Il turismo dei territori sta assumendo un’importanza crescente anche in Lombardia. Dalle nostre elaborazioni emerge, infatti, che da gennaio ad agosto del 2024, il 63% dei nostri pernottamenti si registra nei territori, mentre il 37% riguarda i comuni capoluogo. «La permanenza media nei territori è di 3,3 notti a fronte di 2,4 notti per i capoluoghi. Oggi - prosegue l’Assessore - il turista moderno non cerca solo una destinazione ma un’esperienza autentica, che lo porta a uscire dalle vie iconiche, per immergersi, piuttosto, nella bellezza della natura e nel calore delle tradizioni locali che piccoli centri offrono. «In questo quadro, il potenziale lombardo è alto: l’offerta di turismo dei territori è vasta, grazie a un territorio regionale caratterizzato da una varietà di paesaggi, monti, colline, laghi, costellati da borghi, castelli, ville e cascine. Ma anche piste ciclabili e sentieri per il trekking. Scenari ideali per quel ‘turismo outdoor’ che piace ai turisti internazionali, ma sempre di più anche a connazionali e lombardi che scelgono il turismo di prossimità. Da parte sua, Regione Lombardia valorizza i suoi borghi storici attraverso progetti e percorsi culturali e turistici. Forte è, inoltre, l’impegno degli operatori che offrono servizi ricettivi di qualità, anche nel settore extra-alberghiero”. Focus Lombardia Il turismo in Lombardia continua a crescere. I dati dei flussi turistici del periodo gennaio-agosto 2024 ,forniti dall’Osservatorio regionale del turismo e dell’attrattività, evidenziano oltre 13 milioni di arrivi e circa 38 milioni di pernottamenti, con un incremento dell’11% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Si registra una netta prevalenza di turisti stranieri che nella stagione estiva raggiungono un picco del 74%. I primi cinque Paesi di provenienza sono la Germania, gli Stati Uniti, la Francia, il Regno Unito ed i Paesi Bassi. L’analisi delle tracce digitali (sentiment) evidenzia un livello di apprezzamento molto alto 86/100, in crescita rispetto al 2023.​ In questo scenario ad aumentare sono anche i dati registrati dal turismo dei territori. Sempre nei primi otto mesi dell’anno i visitatori delle aree extraurbane hanno superato quelli dei capoluoghi, rispettivamente con il 63,2% ed il 36,8%. Una tendenza confermata anche sul fronte della permanenza media, che registra più giorni nei territori (3,3) che nei capoluoghi (2,4). Secondo le analisi di Regione Lombardia il turismo dei territori è superiore a quello dei capoluoghi per tutti i mesi considerati e raggiunge il picco nella stagione estiva, a differenza di quello dei capoluoghi, che rimane sostanzialmente costante lungo tutto il periodo. Infine, in tutte le Province si registra una prevalenza del turismo dei territori, ad eccezione di Milano in cui è il capoluogo che attrae la maggioranza di turisti. Focus Italia: le anticipazioni per la stagione fredda e il 2025 Secondo i dati rilevati da Feries tramite i suoi due portali Agriturismo.it e CaseVacanza.it il turismo rurale in Italia è un'alternativa sempre più apprezzata da chi è alla ricerca di esperienze autentiche e sostenibili e di un’ospitalità di qualità, a misura di viaggiatore. A confermarlo è anche la recente indagine condotta dall’azienda su oltre 1.400 turisti italiani e stranieri sui trend del settore per l’autunno/inverno con un’anteprima delle tendenze per il 2025. Secondo le rilevazioni per la stagione fredda il soggiorno in agriturismo è tra le preferenze del 61% degli intervistati, mentre il 40% si orienta per la casa vacanze. In entrambi i casi a convincere è l’offerta dell’ospitalità extraurbana, in grado di coniugare un ambiente familiare e accogliente con esperienze uniche, a contatto con la natura e servizi sempre più evoluti. Sul fronte delle intenzioni di viaggio, l’81% degli italiani pensa di fare un viaggio nei prossimi mesi contro il 74% degli stranieri ma, se tra i connazionali solo il 15% ha già prenotato, la percentuale sale al 27% tra gli ospiti internazionali, evidenziando la tendenza all’estero per l’early booking. Tra le destinazioni l’Italia resta la meta ideale per Italiani e stranieri, rispettivamente con il 74% e il 53% delle preferenze. Esperienze Quanto al periodo di viaggio, in generale i dati rilevano una buona distribuzione per i vari periodi della stagione autunno/inverno con una percentuale significativa (37%) fuori dai ponti e dalle festività. Sul fronte delle esperienze di viaggio più ricercate da italiani e turisti internazionali, al primo posto del podio salgono i borghi, scelti dal 68% degli italiani e dal 77% dei turisti internazionali. Seguono i soggiorni all’insegna dell’enogastronoma, amatissimi dagli stranieri con il 75% delle preferenze e scelti da un italiano su tre e i mercatini di Natale, con una media delle preferenze del 25% tra connazionali e non. Guardando al prossimo anno, i dati previsionali evidenziano una tendenza alla destagionalizzazione con viaggi distribuiti durante l’anno anche tra i connazionali. Se il periodo estivo continua a essere il prescelto dal 54% degli italiani, la primavera registra un interesse crescente con il 45% delle intenzioni di viaggio. Nessuna novità sul fronte delle mete di viaggio, tra cui l’Italia continua a essere la regina indiscussa. Sebbene il desiderio di viaggiare in Europa sia forte (42%), lo Stivale resta al primo posto delle scelte di italiani e stranieri (57%). [post_title] => Regione Lombardia: buone prospettive dagli Stati generali del turismo dei territori [post_date] => 2024-11-22T13:30:52+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732282252000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479599 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cagliari sta vivendo una trasformazione profonda, trainata da nuove dinamiche turistiche, investimenti strategici e una generazione di giovani viaggiatori più intraprendenti. Ne parla Matteo Porcu, amministratore delegato e co-proprietario, insieme ai fratelli Alessandra e Massimiliano, del Ristorante Calamosca, una delle eccellenze del capoluogo sardo. Fondato negli anni 1950 dal nonno Vittorio ai piedi della collina di Sant’Elia e della Sella del Diavolo, la formazione rocciosa iconica che caratterizza il paesaggio del Golfo degli Angeli, il Ristorante Calamosca, con Le Terrazze e il Beach Bar che si affacciano sul mare, offrono un'esperienza sensoriale completa, che va dalle viste mozzafiato ai più autentici sapori del Mediterraneo. Profondo conoscitore del settore e del territorio, Matteo Porcu traccia le trasformazioni degli ultimi anni, dalla nascita del turismo mordi e fuggi, alla recente riscoperta di esperienze più profonde e di qualità. "Se faccio un passo indietro agli anni 2000, il turismo a Cagliari era ‘all’italiana’, fatto di famiglie che trascorrevano anche un mese intero di vacanza nelle stesse destinazioni, anno dopo anno. Poi, l’arrivo delle compagnie low cost come Ryanair ed easyJet ha cambiato drasticamente il panorama, rendendo il viaggio parte della vita quotidiana." Porcu osserva come questo fenomeno abbia non solo ampliato il bacino di visitatori, ma anche mutato le loro abitudini. Inversione di tendenza [caption id="attachment_479601" align="alignleft" width="197"] Matteo Porcu[/caption] "Poi, dopo il Covid ho notato un’inversione di tendenza: le persone non vogliono più rimandare. Vivono il presente e investono di più nel godersi la vita." Cagliari ha saputo rispondere a questo con un’offerta ricettiva in espansione. "Negli ultimi anni sono nati nuovi hotel di alto livello, ma il vero boom è quello dei B&B e delle case in affitto", dice Porcu aggiungendo che se da un lato questo sviluppo arricchisce il tessuto economico locale, dall’altro crea sfide per le strutture ricettive tradizionali. "Gli affittacamere e i gestori di B&B, spesso giovani e attenti al rapporto qualità-prezzo, hanno una velocità mentale che manca alle strutture storiche, gestite da persone meno inclini all’innovazione”. Calamosca è un esempio emblematico di come la comunicazione possa trasformare un’azienda. “Per noi la comunicazione è un progetto neonato, una startup, ma già vediamo risultati rilevanti. È importante comunicare, e non solo localmente, Calamosca punta anche a una visibilità internazionale” afferma Porcu, sottolineando come l’attenzione alla qualità del servizio e alla reputazione siano fondamentali. Non manca, però, una nota critica verso le istituzioni. "La Sardegna è una regione a statuto speciale, ma il nostro peso politico è basso. Dobbiamo puntare su una politica più attenta e vicina alle esigenze del territorio, soprattutto per un settore cruciale come il turismo", commenta Porcu che aggiunge che il futuro del turismo a Cagliari passa attraverso un mix di tradizione e innovazione. "Dobbiamo continuare a investire, migliorare la qualità dei servizi e raccontare la nostra città al mondo intero. Oggi la comunicazione è alla base del successo". [post_title] => Cagliari, una rivoluzione turistica: Matteo Porcu del Ristorante Calamosca racconta il nuovo volto della città [post_date] => 2024-11-22T12:59:30+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732280370000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479585 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_479590" align="aligncenter" width="462"] Monika Schmutz Kirgöz, Ambasciatrice della Svizzera in Italia[/caption] Ieri sera, presso Enoteca La Torre nella Rinascente di Piazza Fiume a Roma, l'Ente svizzero per il turismo e Swiss hanno promosso un evento esclusivo dedicato alla scoperta dell'inverno in Svizzera. La serata ha visto la partecipazione dell'ambasciatrice della Svizzera in Italia, Monika Schmutz Kirgöz, che ha presentato le attrattive turistiche del Paese, oggi per la prima volta ricoperto di neve, con una particolare attenzione ai tradizionali mercatini di Natale. L'ambasciatrice ha sottolineato che "non solo siamo un bellissimo Paese, ma quello più competitivo e innovativo al mondo", enfatizzando il valore e il prestigio della Svizzera su scala globale. Nel corso dell'intervento, è stato promosso il numero 12/23 della rivista di geopolitica Limes, "Svizzera. La potenza nascosta", che approfondisce la storia del Paese, il ruolo e l'influenza della Svizzera sullo scenario internazionale con un focus sulle relazioni con l’Italia. L'evento ha visto anche gli interventi di Stefan Vasic, head of marketing di Swiss e Christina Glaeser, direttrice di Svizzera Turismo in Italia. Swiss opera più di 60 voli settimanali dall'Italia verso le principali città svizzere, tra cui Roma, Milano, Cagliari, Venezia, Firenze e altre destinazioni, confermando che l'Italia è uno dei mercati più importanti per la compagnia. [caption id="attachment_479592" align="aligncenter" width="447"] L'attrice Claudia Gerini con Stefan Vasic, head of marketing di Swiss[/caption] A rendere ancora più speciale la serata, il Maitre Chocolatier Lindt che ha realizzato e offerto una selezione di prelibatezze al cioccolato svizzero, arricchendo l'esperienza gastronomica della serata e la presenza dell'attrice Claudia Gerini. I partecipanti hanno potuto degustare i piatti tipici che vengono serviti a bordo dei voli Swiss Airlines, offrendo un vero e proprio assaggio della cucina svizzera. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Travel Quotidiano | Rivista b2b sul turismo (@travel_quotidiano) Di Elisa Biagioli [post_title] => Svizzera Turismo e Swiss portano l’inverno svizzero alla Rinascente di Roma [post_date] => 2024-11-22T12:10:20+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => svizzera ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Svizzera ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732277420000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479583 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'intelligenza artificiale entra in Hubcore.Ai, la piattaforma proprietaria all-in-one di Destination Italia dedicata agli operatori incoming, con funzionalità specifiche per dmc, dmo e tour operator di ogni dimensione. Sono tre, in particolare, i moduli sviluppati dalla software house del gruppo: Copywriter assistant: questo strumento consente di ridurre del 90% i tempi di creazione e traduzione multilingua dei contenuti. Gli operatori sono supportati dall'intelligenza artificiale nella generazione dei testi, rispettando le regole di tone of voice del brand e quelle di presentazione delle diverse categorie di servizi turistici; regole che possono essere personalizzate in base alle caratteristiche del canale di distribuzione su cui i prodotti vengono promossi. Virtual concierge: un assistente di viaggio con chat intelligente addestrato con la grande quantità di contenuti proprietari del magazzino digitale e con le regole dettate dai diversi brand del gruppo e dai rispettivi canali di distribuzione. Supporta i clienti in tutto il processo di prenotazione, dall'ispirazione alla prenotazione. Virtual local expert: questo strumento è l'evoluzione del virtual concierge e crea un Avatar interattivo del local expert, addestrato con tutta la conoscenza locale, i modi di fare e le esperienze di vita tipici della destinazione. Supporta i clienti nella fase di ispirazione e scelta della prossima meta delle loro vacanze. I local expert possono così utilizzare l'intelligenza artificiale e il loro Avatar per promuovere e condividere contenuti ed esperienze del proprio territorio, ispirando i viaggiatori nella loro lingua e in ogni momento della giornata. Lo strumento è pensato per essere addestrato su una specifica località creando un Avatar di un local expert reale in poco tempo e con un investimento minimo. [post_title] => L'intelligenza artificiale entra in Hubcore.Ai: piattaforma proprietaria di Destination Italia [post_date] => 2024-11-22T11:45:32+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732275932000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479577 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Oltre 300 candidature e 45 nomination per 15 categorie a cui sarà riservato il riconoscimento: sono i numeri dell’Oscar del Turismo, il premio ideato da Mhr e dedicato ai protagonisti di uno dei settori che contribuiscono al Pil italiano per il 13%. Il riconoscimento sarà consegnato martedì 10 dicembre nel corso di una cerimonia che si svolgerà nei saloni del The St Regis Rome. “L’Oscar del Turismo è il punto di arrivo dei nostri awards e il punto di partenza di un nuovo progetto che intende premiare davvero tutte le eccellenze italiane in questo fondamentale comparto dell’economia - sottolinea il ceo di Mhr, Deborah Garlando -. Il know how da noi acquisito in questi anni attraverso gli incontri radio e video con i protagonisti del turismo per parlare di hospitality e travel, ci ha rivelato un’imprenditoria dinamica, vivace e con tanta voglia di fare e di raccontarsi. Il turismo italiano è fatto di migliaia di persone che lavorano con impegno, ingegno e passione, che fanno onore al nostro Paese e che vogliamo premiare con quello che idealmente rappresenta il titolo più ambito, l’Oscar, mutuandone il fascino universale da quello reso celebre dal mondo del cinema". “I candidati agli Oscar del Turismo sono tutti quei professionisti, aziende e istituzioni che operano nel settore e che hanno realizzato, o stanno realizzando, progetti eccellenti nel corso degli ultimi 12 mesi - aggiunge il presidente della giuria degli Oscar del Turismo, Palmiro Noschese -: 15 sono le categorie in cui sono stati suddivisi i candidati al premio, che vanno dalle istituzioni alle destinazioni italiane, dagli hotel ai ristoranti stellati passando per strutture wellness e spa, dai trasporti ai grandi eventi. Non mancano spazi per innovazione, sostenibilità e formazione. Abbiamo voluto anche la categoria Donna del turismo: un premio alla memoria di Elena David, eccellente manager prematuramente scomparsa nell'agosto 2023. La giuria ha esaminato con attenzione le categorie, valutando diversi criteri (che per la maggior parte restano segreti, come quelli di una buona ricetta), ma che sicuramente comprendono presenza, reputazione e riconoscimenti ufficiali dei candidati”. [post_title] => Presentati a Roma gli Oscar del Turismo di Mhr [post_date] => 2024-11-22T11:36:00+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732275360000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479566 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuova collaborazione nel mondo dello sport per Malta Tourism Authority e VisitMalta in occasione del Monza Rally Show che si terrà dal 6 all’8 dicembre prossimi. L’ente di promozione turistica dell’arcipelago maltese supporterà l'ex campione ciclistico Vincenzo Nibali, vincitore di quattro Grand-Tour (Vuelta 2010, Giro di Italia 2013 e 2016, Tour del France 2014) e di tre Classiche Monumento, che andrà a cimentarsi per la prima volta alla guida di una GR Yaris R1T4x4 nel team Toyota Gazoo Racing Italy. VisitMalta da anni accompagna importanti sponsorizzazioni sportive, come quella con il Team ciclistico Polti-Kometa, e in partnership di grande visibilità, come con il Giro d'Italia. Il turismo sportivo è, infatti, parte integrante della diversificazione del prodotto turistico delle isole maltesi. “L'operazione con Nibali e Toyota nasce dalla volontà di rafforzare l'impegno di VisitMalta nella promozione di azioni che riescano a combinare sia sport e turismo, che sport e Destination marketing - spiega Carlo Micallef, ceo di Malta Tourism Authority -. VisitMalta è lieto di essere associata a marchi celebri come Toyota, Polti e il Monza Rally Show. La collaborazione con uno sportivo stimato, quale Vincenzo Nibali, è per noi motivo di grande orgoglio. Infine, uno dei nostri obiettivi strategici mira ad intensificare la promozione di Malta in Lombardia, Regione da cui partono voli diretti da Milano Malpensa, Milano Linate e Bergamo”. "Ora si apre per me una nuova avventura nel mondo delle quattro ruote, grazie a Toyota Gazoo Racing Italia - commenta Nibali -. È una ‘prima volta’ che mi emoziona e mi stimola, proprio come accadeva quando correvo. Sono orgoglioso, inoltre, di affrontarla al fianco di un partner come VisitMalta, ente che mi ha fatto innamorare di questo splendido arcipelago fin dalla prima visita. Malta è una vera perla di cultura e storia nel Mediterraneo, per altro a solo un’ora di volo dall’Italia.” [post_title] => VisitMalta a tutto sport: insieme a Vincenzo Nibali al Monza Rally Show [post_date] => 2024-11-22T11:10:40+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732273840000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479553 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Giacomo Nicolodi è il nuovo group marketing & communication director di Kerten Hospitality. Grazie a un’ampia esperienza acquisita nel corso degli anni che spazia dalla moda, all’arte e al lifestyle, Nicolodi apre a una nuova prospettiva nel settore dell’hospitality, mettendo la creatività al centro della comunicazione del brand. La sua carriera è infatti decisamente poco convenzionale: ha avuto inizio nel settore della moda con Otb Group. Successivamente è stato chief marketing officer presso Cardi Gallery a Londra e Milano. Unitamente al lavoro svolto per prestigiosi brand internazionali, ha affinato ulteriormente la sua capacità di entrare in contatto con diverse tipologie di pubblico, sviluppando diversi progetti. “La nostra mission non è solo costruire hotel e residence, vogliamo creare connessioni autentiche - sottolinea lo stesso Nicolodi -. Interpreto l'hospitality come una piattaforma sulla quale possiamo fondere cultura, arte e connessione umana”. Kerten Hospitality è un gruppo internazionale con un portfolio di 12 brand, distribuiti in 12 paesi, compresi Egitto, Georgia, Italia, Giordania, Arabia Saudita, Marocco, Kuwait, Turchia ed Emirati Arabi Uniti, con oltre 55 progetti in pipeline, di cui 11 già operativi. Una delle strutture più attese è in particolare il Cloud 7 di Roma, la cui apertura è prevista per gennaio 2025. L'hotel intende fondere il design contemporaneo con la storia della Città Eterna, includendo al proprio interno un progetto artistico ad hoc. Concentrato sulla strategia di crescita, Nicolodi è pronto inoltre ad annunciare nel 2025 il lancio di un nuovo brand dell’hospitality, pensato appositamente per collaborare con partner selezionati in diversi settori, tra cui moda, design, automotive, sport e lifestyle. [post_title] => Giacomo Nicolodi nuovo group marketing & communication director di Kerten Hospitality [post_date] => 2024-11-22T10:15:01+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732270501000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479556 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Royal Jordanian aggiungerà una nuova destinazione al network servito negli Stati Uniti: dal 23 marzo 2025 raggiungerà infatti Washington Dulles, subentrando di fatto al vuoto lasciato sulla rotta da United Airlines dallo scorso agosto. Il nuovo collegamento sarà operato dall'aeroporto internazionale Queen Alia di Amman con due frequenze alla settimana, con un Boeing 787-8. “Questa rotta non solo migliora la connettività della nostra rete, ma sottolinea anche il nostro impegno nel promuovere legami più forti tra la Giordania e gli Stati Uniti”, ha dichiarato il presidente e ceo di Royal Jordanian, Samer Majali. L'ingresso di Royal Jordanian nel mercato di Washington va ad aggiungersi ai voli già esistenti negli Stati Uniti verso Chicago, New York Jfk e Detroit. Malgrado il perdurare del conflitto tra Israele e Hamas, la compagnia aerea giordana ha introdotto recentemente nuove rotte verso Londra Stansted e Manchester e ha ripreso i servizi verso Berlino e Düsseldorf. [post_title] => Royal Jordanian cresce sugli Usa con un nuovo volo per Washington, dal 23 marzo [post_date] => 2024-11-22T10:11:02+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732270262000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479551 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Sorprenditi" è il claim della nuova campagna globale di Visit Qatar: lanciata in 10 mercati internazionali, tra cui l'Italia, su diverse piattaforme (tv, social media, canali digitali, stampa e pubblicità out of home) è caratterizzata da una moderna interpretazione del famoso brano "Sunny" di Bobby Hebb. Rivolgendosi a famiglie, coppie e gruppi di amici, la campagna sottolinea la capacità del Paese di offrire esperienze diversificate, significative e indimenticabili. Primo piano su attrazioni e un'offerta turistica uniche: dal fascino di Banana Island alla vivace atmosfera del Souq Waqif, fino al del dune bashing, il Qatar presenta un'ampia gamma di attrazioni, con numerose opportunità di relax e avventura in un contesto accogliente, sicuro e inclusivo. Attraverso il concept e la landing page del sito "Vivi momenti indimenticabili", la campagna mette in mostra anche i legami emotivi e i ricordi indelebili creati durante un viaggio in Qatar. "Grazie alla sua posizione strategica tra Oriente e Occidente, il Qatar è facilmente raggiungibile - afferma il ceo di Visit Qatar, Abdulaziz Ali Al Mawlawi -. Con un volo di sole sei-otto ore dalla maggior parte delle principali città del mondo, il Qatar collega oltre 177 destinazioni – negli Stati Uniti, in Europa, in Africa e nel Medio Oriente. Ciò rende il paese una scelta ideale per i visitatori che cercano una destinazione per uno stop-over o per una vacanza sicura e adatta alle famiglie, baciata dal sole tutto l'anno, avventure e divertimento per tutti. Questa campagna è stata ideata per accrescere la visibilità del Qatar a livello mondiale, mettendone in mostra le attrazioni uniche e la ricchezza culturale, contribuendo in ultima analisi ad aumentare il numero di visitatori, in linea con i nostri obiettivi strategici in ambito turistico". [post_title] => 'Sorprenditi': nuova campagna di Visit Qatar su 10 mercati, Italia inclusa [post_date] => 2024-11-22T09:51:53+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732269113000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "lintelligenza artificiale entra in hubcore ai piattaforma proprietaria di destination italia" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":81,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":4729,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479610","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si è tenuta oggi a Palazzo Lombardia la prima edizione degli Stati generali del turismo dei territori promossa da Feries, leader italiano nella ricettività extra-alberghiera online, in collaborazione con regione Lombardia. Un evento partecipato che ha avuto l’obiettivo di aprire uno spazio di confronto tra istituzioni, professionisti, associazioni, destinazioni turistiche e operatori del comparto per dare impulso a una crescita organica e consapevole del turismo rurale, esperienziale e diffuso che caratterizza il nostro Paese.\r

Il turismo rurale in Italia, infatti, rappresenta un'opportunità unica di sviluppo economico e di implementazione di un nuovo modello turistico in grado di unire tradizione e innovazione. Tuttavia, il settore, che negli ultimi anni ha registrato una costante crescita, risulta ancora particolarmente frammentato e per questo necessita di un sistema integrato che permetta agli attori che ne fanno parte di unirsi e fare rete.\r

\r

Mazzali\r

«È una grande soddisfazione ospitare in Lombardia la prima edizione degli Stati Generali del Turismo dei Territori (SGTT) organizzati con la collaborazione dell’Osservatorio regionale per il Turismo e l’Attrattività e Feries e con la partecipazione di Istat - afferma Barbara Mazzali, assessore al turismo, marketing territoriale e moda della regione Lombardia - Il turismo dei territori sta assumendo un’importanza crescente anche in Lombardia. Dalle nostre elaborazioni emerge, infatti, che da gennaio ad agosto del 2024, il 63% dei nostri pernottamenti si registra nei territori, mentre il 37% riguarda i comuni capoluogo.\r

\r

«La permanenza media nei territori è di 3,3 notti a fronte di 2,4 notti per i capoluoghi. Oggi - prosegue l’Assessore - il turista moderno non cerca solo una destinazione ma un’esperienza autentica, che lo porta a uscire dalle vie iconiche, per immergersi, piuttosto, nella bellezza della natura e nel calore delle tradizioni locali che piccoli centri offrono. \r

\r

«In questo quadro, il potenziale lombardo è alto: l’offerta di turismo dei territori è vasta, grazie a un territorio regionale caratterizzato da una varietà di paesaggi, monti, colline, laghi, costellati da borghi, castelli, ville e cascine. Ma anche piste ciclabili e sentieri per il trekking. Scenari ideali per quel ‘turismo outdoor’ che piace ai turisti internazionali, ma sempre di più anche a connazionali e lombardi che scelgono il turismo di prossimità. Da parte sua, Regione Lombardia valorizza i suoi borghi storici attraverso progetti e percorsi culturali e turistici. Forte è, inoltre, l’impegno degli operatori che offrono servizi ricettivi di qualità, anche nel settore extra-alberghiero”.\r

Focus Lombardia\r

Il turismo in Lombardia continua a crescere. I dati dei flussi turistici del periodo gennaio-agosto 2024 ,forniti dall’Osservatorio regionale del turismo e dell’attrattività, evidenziano oltre 13 milioni di arrivi e circa 38 milioni di pernottamenti, con un incremento dell’11% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Si registra una netta prevalenza di turisti stranieri che nella stagione estiva raggiungono un picco del 74%. I primi cinque Paesi di provenienza sono la Germania, gli Stati Uniti, la Francia, il Regno Unito ed i Paesi Bassi.\r

L’analisi delle tracce digitali (sentiment) evidenzia un livello di apprezzamento molto alto 86/100, in crescita rispetto al 2023.​\r

In questo scenario ad aumentare sono anche i dati registrati dal turismo dei territori. Sempre nei primi otto mesi dell’anno i visitatori delle aree extraurbane hanno superato quelli dei capoluoghi, rispettivamente con il 63,2% ed il 36,8%. Una tendenza confermata anche sul fronte della permanenza media, che registra più giorni nei territori (3,3) che nei capoluoghi (2,4).\r

Secondo le analisi di Regione Lombardia il turismo dei territori è superiore a quello dei capoluoghi per tutti i mesi considerati e raggiunge il picco nella stagione estiva, a differenza di quello dei capoluoghi, che rimane sostanzialmente costante lungo tutto il periodo. Infine, in tutte le Province si registra una prevalenza del turismo dei territori, ad eccezione di Milano in cui è il capoluogo che attrae la maggioranza di turisti.\r

\r

Focus Italia: le anticipazioni per la stagione fredda e il 2025\r

Secondo i dati rilevati da Feries tramite i suoi due portali Agriturismo.it e CaseVacanza.it il turismo rurale in Italia è un'alternativa sempre più apprezzata da chi è alla ricerca di esperienze autentiche e sostenibili e di un’ospitalità di qualità, a misura di viaggiatore. \r

A confermarlo è anche la recente indagine condotta dall’azienda su oltre 1.400 turisti italiani e stranieri sui trend del settore per l’autunno/inverno con un’anteprima delle tendenze per il 2025. Secondo le rilevazioni per la stagione fredda il soggiorno in agriturismo è tra le preferenze del 61% degli intervistati, mentre il 40% si orienta per la casa vacanze. In entrambi i casi a convincere è l’offerta dell’ospitalità extraurbana, in grado di coniugare un ambiente familiare e accogliente con esperienze uniche, a contatto con la natura e servizi sempre più evoluti.\r

Sul fronte delle intenzioni di viaggio, l’81% degli italiani pensa di fare un viaggio nei prossimi mesi contro il 74% degli stranieri ma, se tra i connazionali solo il 15% ha già prenotato, la percentuale sale al 27% tra gli ospiti internazionali, evidenziando la tendenza all’estero per l’early booking. Tra le destinazioni l’Italia resta la meta ideale per Italiani e stranieri, rispettivamente con il 74% e il 53% delle preferenze.\r

\r

Esperienze\r

Quanto al periodo di viaggio, in generale i dati rilevano una buona distribuzione per i vari periodi della stagione autunno/inverno con una percentuale significativa (37%) fuori dai ponti e dalle festività. Sul fronte delle esperienze di viaggio più ricercate da italiani e turisti internazionali, al primo posto del podio salgono i borghi, scelti dal 68% degli italiani e dal 77% dei turisti internazionali. Seguono i soggiorni all’insegna dell’enogastronoma, amatissimi dagli stranieri con il 75% delle preferenze e scelti da un italiano su tre e i mercatini di Natale, con una media delle preferenze del 25% tra connazionali e non.\r

Guardando al prossimo anno, i dati previsionali evidenziano una tendenza alla destagionalizzazione con viaggi distribuiti durante l’anno anche tra i connazionali. Se il periodo estivo continua a essere il prescelto dal 54% degli italiani, la primavera registra un interesse crescente con il 45% delle intenzioni di viaggio. Nessuna novità sul fronte delle mete di viaggio, tra cui l’Italia continua a essere la regina indiscussa. Sebbene il desiderio di viaggiare in Europa sia forte (42%), lo Stivale resta al primo posto delle scelte di italiani e stranieri (57%).","post_title":"Regione Lombardia: buone prospettive dagli Stati generali del turismo dei territori","post_date":"2024-11-22T13:30:52+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1732282252000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479599","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cagliari sta vivendo una trasformazione profonda, trainata da nuove dinamiche turistiche, investimenti strategici e una generazione di giovani viaggiatori più intraprendenti. Ne parla Matteo Porcu, amministratore delegato e co-proprietario, insieme ai fratelli Alessandra e Massimiliano, del Ristorante Calamosca, una delle eccellenze del capoluogo sardo. Fondato negli anni 1950 dal nonno Vittorio ai piedi della collina di Sant’Elia e della Sella del Diavolo, la formazione rocciosa iconica che caratterizza il paesaggio del Golfo degli Angeli, il Ristorante Calamosca, con Le Terrazze e il Beach Bar che si affacciano sul mare, offrono un'esperienza sensoriale completa, che va dalle viste mozzafiato ai più autentici sapori del Mediterraneo.\r

Profondo conoscitore del settore e del territorio, Matteo Porcu traccia le trasformazioni degli ultimi anni, dalla nascita del turismo mordi e fuggi, alla recente riscoperta di esperienze più profonde e di qualità. \"Se faccio un passo indietro agli anni 2000, il turismo a Cagliari era ‘all’italiana’, fatto di famiglie che trascorrevano anche un mese intero di vacanza nelle stesse destinazioni, anno dopo anno. Poi, l’arrivo delle compagnie low cost come Ryanair ed easyJet ha cambiato drasticamente il panorama, rendendo il viaggio parte della vita quotidiana.\" Porcu osserva come questo fenomeno abbia non solo ampliato il bacino di visitatori, ma anche mutato le loro abitudini.\r

\r

Inversione di tendenza\r

[caption id=\"attachment_479601\" align=\"alignleft\" width=\"197\"] Matteo Porcu[/caption]\r

\"Poi, dopo il Covid ho notato un’inversione di tendenza: le persone non vogliono più rimandare. Vivono il presente e investono di più nel godersi la vita.\" Cagliari ha saputo rispondere a questo con un’offerta ricettiva in espansione. \"Negli ultimi anni sono nati nuovi hotel di alto livello, ma il vero boom è quello dei B&B e delle case in affitto\", dice Porcu aggiungendo che se da un lato questo sviluppo arricchisce il tessuto economico locale, dall’altro crea sfide per le strutture ricettive tradizionali. \"Gli affittacamere e i gestori di B&B, spesso giovani e attenti al rapporto qualità-prezzo, hanno una velocità mentale che manca alle strutture storiche, gestite da persone meno inclini all’innovazione”.\r

Calamosca è un esempio emblematico di come la comunicazione possa trasformare un’azienda. “Per noi la comunicazione è un progetto neonato, una startup, ma già vediamo risultati rilevanti. È importante comunicare, e non solo localmente, Calamosca punta anche a una visibilità internazionale” afferma Porcu, sottolineando come l’attenzione alla qualità del servizio e alla reputazione siano fondamentali. \r

Non manca, però, una nota critica verso le istituzioni. \"La Sardegna è una regione a statuto speciale, ma il nostro peso politico è basso. Dobbiamo puntare su una politica più attenta e vicina alle esigenze del territorio, soprattutto per un settore cruciale come il turismo\", commenta Porcu che aggiunge che il futuro del turismo a Cagliari passa attraverso un mix di tradizione e innovazione. \"Dobbiamo continuare a investire, migliorare la qualità dei servizi e raccontare la nostra città al mondo intero. Oggi la comunicazione è alla base del successo\".","post_title":"Cagliari, una rivoluzione turistica: Matteo Porcu del Ristorante Calamosca racconta il nuovo volto della città","post_date":"2024-11-22T12:59:30+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1732280370000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479585","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_479590\" align=\"aligncenter\" width=\"462\"] Monika Schmutz Kirgöz, Ambasciatrice della Svizzera in Italia[/caption]\r

\r

Ieri sera, presso Enoteca La Torre nella Rinascente di Piazza Fiume a Roma, l'Ente svizzero per il turismo e Swiss hanno promosso un evento esclusivo dedicato alla scoperta dell'inverno in Svizzera.\r

La serata ha visto la partecipazione dell'ambasciatrice della Svizzera in Italia, Monika Schmutz Kirgöz, che ha presentato le attrattive turistiche del Paese, oggi per la prima volta ricoperto di neve, con una particolare attenzione ai tradizionali mercatini di Natale. L'ambasciatrice ha sottolineato che \"non solo siamo un bellissimo Paese, ma quello più competitivo e innovativo al mondo\", enfatizzando il valore e il prestigio della Svizzera su scala globale.\r

\r

Nel corso dell'intervento, è stato promosso il numero 12/23 della rivista di geopolitica Limes, \"Svizzera. La potenza nascosta\", che approfondisce la storia del Paese, il ruolo e l'influenza della Svizzera sullo scenario internazionale con un focus sulle relazioni con l’Italia.\r

L'evento ha visto anche gli interventi di Stefan Vasic, head of marketing di Swiss e Christina Glaeser, direttrice di Svizzera Turismo in Italia.\r

\r

Swiss opera più di 60 voli settimanali dall'Italia verso le principali città svizzere, tra cui Roma, Milano, Cagliari, Venezia, Firenze e altre destinazioni, confermando che l'Italia è uno dei mercati più importanti per la compagnia.\r

\r

[caption id=\"attachment_479592\" align=\"aligncenter\" width=\"447\"] L'attrice Claudia Gerini con Stefan Vasic, head of marketing di Swiss[/caption]\r

\r

A rendere ancora più speciale la serata, il Maitre Chocolatier Lindt che ha realizzato e offerto una selezione di prelibatezze al cioccolato svizzero, arricchendo l'esperienza gastronomica della serata e la presenza dell'attrice Claudia Gerini. I partecipanti hanno potuto degustare i piatti tipici che vengono serviti a bordo dei voli Swiss Airlines, offrendo un vero e proprio assaggio della cucina svizzera.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

Visualizza questo post su Instagram\r

\r

\r

\r

\r

\r

Un post condiviso da Travel Quotidiano | Rivista b2b sul turismo (@travel_quotidiano)\r

\r

\r

\r

\r

Di Elisa Biagioli","post_title":"Svizzera Turismo e Swiss portano l’inverno svizzero alla Rinascente di Roma","post_date":"2024-11-22T12:10:20+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["svizzera"],"post_tag_name":["Svizzera"]},"sort":[1732277420000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479583","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'intelligenza artificiale entra in Hubcore.Ai, la piattaforma proprietaria all-in-one di Destination Italia dedicata agli operatori incoming, con funzionalità specifiche per dmc, dmo e tour operator di ogni dimensione. Sono tre, in particolare, i moduli sviluppati dalla software house del gruppo:\r

\r

Copywriter assistant: questo strumento consente di ridurre del 90% i tempi di creazione e traduzione multilingua dei contenuti. Gli operatori sono supportati dall'intelligenza artificiale nella generazione dei testi, rispettando le regole di tone of voice del brand e quelle di presentazione delle diverse categorie di servizi turistici; regole che possono essere personalizzate in base alle caratteristiche del canale di distribuzione su cui i prodotti vengono promossi.\r

\r

Virtual concierge: un assistente di viaggio con chat intelligente addestrato con la grande quantità di contenuti proprietari del magazzino digitale e con le regole dettate dai diversi brand del gruppo e dai rispettivi canali di distribuzione. Supporta i clienti in tutto il processo di prenotazione, dall'ispirazione alla prenotazione.\r

\r

Virtual local expert: questo strumento è l'evoluzione del virtual concierge e crea un Avatar interattivo del local expert, addestrato con tutta la conoscenza locale, i modi di fare e le esperienze di vita tipici della destinazione. Supporta i clienti nella fase di ispirazione e scelta della prossima meta delle loro vacanze. I local expert possono così utilizzare l'intelligenza artificiale e il loro Avatar per promuovere e condividere contenuti ed esperienze del proprio territorio, ispirando i viaggiatori nella loro lingua e in ogni momento della giornata. Lo strumento è pensato per essere addestrato su una specifica località creando un Avatar di un local expert reale in poco tempo e con un investimento minimo.","post_title":"L'intelligenza artificiale entra in Hubcore.Ai: piattaforma proprietaria di Destination Italia","post_date":"2024-11-22T11:45:32+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1732275932000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479577","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Oltre 300 candidature e 45 nomination per 15 categorie a cui sarà riservato il riconoscimento: sono i numeri dell’Oscar del Turismo, il premio ideato da Mhr e dedicato ai protagonisti di uno dei settori che contribuiscono al Pil italiano per il 13%. Il riconoscimento sarà consegnato martedì 10 dicembre nel corso di una cerimonia che si svolgerà nei saloni del The St Regis Rome.\r

\r

“L’Oscar del Turismo è il punto di arrivo dei nostri awards e il punto di partenza di un nuovo progetto che intende premiare davvero tutte le eccellenze italiane in questo fondamentale comparto dell’economia - sottolinea il ceo di Mhr, Deborah Garlando -. Il know how da noi acquisito in questi anni attraverso gli incontri radio e video con i protagonisti del turismo per parlare di hospitality e travel, ci ha rivelato un’imprenditoria dinamica, vivace e con tanta voglia di fare e di raccontarsi. Il turismo italiano è fatto di migliaia di persone che lavorano con impegno, ingegno e passione, che fanno onore al nostro Paese e che vogliamo premiare con quello che idealmente rappresenta il titolo più ambito, l’Oscar, mutuandone il fascino universale da quello reso celebre dal mondo del cinema\".\r

\r

“I candidati agli Oscar del Turismo sono tutti quei professionisti, aziende e istituzioni che operano nel settore e che hanno realizzato, o stanno realizzando, progetti eccellenti nel corso degli ultimi 12 mesi - aggiunge il presidente della giuria degli Oscar del Turismo, Palmiro Noschese -: 15 sono le categorie in cui sono stati suddivisi i candidati al premio, che vanno dalle istituzioni alle destinazioni italiane, dagli hotel ai ristoranti stellati passando per strutture wellness e spa, dai trasporti ai grandi eventi. Non mancano spazi per innovazione, sostenibilità e formazione. Abbiamo voluto anche la categoria Donna del turismo: un premio alla memoria di Elena David, eccellente manager prematuramente scomparsa nell'agosto 2023. La giuria ha esaminato con attenzione le categorie, valutando diversi criteri (che per la maggior parte restano segreti, come quelli di una buona ricetta), ma che sicuramente comprendono presenza, reputazione e riconoscimenti ufficiali dei candidati”.","post_title":"Presentati a Roma gli Oscar del Turismo di Mhr","post_date":"2024-11-22T11:36:00+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1732275360000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479566","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuova collaborazione nel mondo dello sport per Malta Tourism Authority e VisitMalta in occasione del Monza Rally Show che si terrà dal 6 all’8 dicembre prossimi.\r

L’ente di promozione turistica dell’arcipelago maltese supporterà l'ex campione ciclistico Vincenzo Nibali, vincitore di quattro Grand-Tour (Vuelta 2010, Giro di Italia 2013 e 2016, Tour del France 2014) e di tre Classiche Monumento, che andrà a cimentarsi per la prima volta alla guida di una GR Yaris R1T4x4 nel team Toyota Gazoo Racing Italy.\r

VisitMalta da anni accompagna importanti sponsorizzazioni sportive, come quella con il Team ciclistico Polti-Kometa, e in partnership di grande visibilità, come con il Giro d'Italia.\r

Il turismo sportivo è, infatti, parte integrante della diversificazione del prodotto turistico delle isole maltesi. “L'operazione con Nibali e Toyota nasce dalla volontà di rafforzare l'impegno di VisitMalta nella promozione di azioni che riescano a combinare sia sport e turismo, che sport e Destination marketing - spiega Carlo Micallef, ceo di Malta Tourism Authority -. VisitMalta è lieto di essere associata a marchi celebri come Toyota, Polti e il Monza Rally Show. La collaborazione con uno sportivo stimato, quale Vincenzo Nibali, è per noi motivo di grande orgoglio. Infine, uno dei nostri obiettivi strategici mira ad intensificare la promozione di Malta in Lombardia, Regione da cui partono voli diretti da Milano Malpensa, Milano Linate e Bergamo”.\r

\"Ora si apre per me una nuova avventura nel mondo delle quattro ruote, grazie a Toyota Gazoo Racing Italia - commenta Nibali -. È una ‘prima volta’ che mi emoziona e mi stimola, proprio come accadeva quando correvo. Sono orgoglioso, inoltre, di affrontarla al fianco di un partner come VisitMalta, ente che mi ha fatto innamorare di questo splendido arcipelago fin dalla prima visita. Malta è una vera perla di cultura e storia nel Mediterraneo, per altro a solo un’ora di volo dall’Italia.”\r

","post_title":"VisitMalta a tutto sport: insieme a Vincenzo Nibali al Monza Rally Show","post_date":"2024-11-22T11:10:40+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1732273840000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479553","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Giacomo Nicolodi è il nuovo group marketing & communication director di Kerten Hospitality. Grazie a un’ampia esperienza acquisita nel corso degli anni che spazia dalla moda, all’arte e al lifestyle, Nicolodi apre a una nuova prospettiva nel settore dell’hospitality, mettendo la creatività al centro della comunicazione del brand. La sua carriera è infatti decisamente poco convenzionale: ha avuto inizio nel settore della moda con Otb Group. Successivamente è stato chief marketing officer presso Cardi Gallery a Londra e Milano. Unitamente al lavoro svolto per prestigiosi brand internazionali, ha affinato ulteriormente la sua capacità di entrare in contatto con diverse tipologie di pubblico, sviluppando diversi progetti.\r

\r

“La nostra mission non è solo costruire hotel e residence, vogliamo creare connessioni autentiche - sottolinea lo stesso Nicolodi -. Interpreto l'hospitality come una piattaforma sulla quale possiamo fondere cultura, arte e connessione umana”.\r

\r

Kerten Hospitality è un gruppo internazionale con un portfolio di 12 brand, distribuiti in 12 paesi, compresi Egitto, Georgia, Italia, Giordania, Arabia Saudita, Marocco, Kuwait, Turchia ed Emirati Arabi Uniti, con oltre 55 progetti in pipeline, di cui 11 già operativi. Una delle strutture più attese è in particolare il Cloud 7 di Roma, la cui apertura è prevista per gennaio 2025. L'hotel intende fondere il design contemporaneo con la storia della Città Eterna, includendo al proprio interno un progetto artistico ad hoc. Concentrato sulla strategia di crescita, Nicolodi è pronto inoltre ad annunciare nel 2025 il lancio di un nuovo brand dell’hospitality, pensato appositamente per collaborare con partner selezionati in diversi settori, tra cui moda, design, automotive, sport e lifestyle.","post_title":"Giacomo Nicolodi nuovo group marketing & communication director di Kerten Hospitality","post_date":"2024-11-22T10:15:01+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1732270501000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479556","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Royal Jordanian aggiungerà una nuova destinazione al network servito negli Stati Uniti: dal 23 marzo 2025 raggiungerà infatti Washington Dulles, subentrando di fatto al vuoto lasciato sulla rotta da United Airlines dallo scorso agosto.\r

\r

Il nuovo collegamento sarà operato dall'aeroporto internazionale Queen Alia di Amman con due frequenze alla settimana, con un Boeing 787-8.\r

\r

“Questa rotta non solo migliora la connettività della nostra rete, ma sottolinea anche il nostro impegno nel promuovere legami più forti tra la Giordania e gli Stati Uniti”, ha dichiarato il presidente e ceo di Royal Jordanian, Samer Majali.\r

\r

L'ingresso di Royal Jordanian nel mercato di Washington va ad aggiungersi ai voli già esistenti negli Stati Uniti verso Chicago, New York Jfk e Detroit.\r

Malgrado il perdurare del conflitto tra Israele e Hamas, la compagnia aerea giordana ha introdotto recentemente nuove rotte verso Londra Stansted e Manchester e ha ripreso i servizi verso Berlino e Düsseldorf.","post_title":"Royal Jordanian cresce sugli Usa con un nuovo volo per Washington, dal 23 marzo","post_date":"2024-11-22T10:11:02+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1732270262000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479551","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Sorprenditi\" è il claim della nuova campagna globale di Visit Qatar: lanciata in 10 mercati internazionali, tra cui l'Italia, su diverse piattaforme (tv, social media, canali digitali, stampa e pubblicità out of home) è caratterizzata da una moderna interpretazione del famoso brano \"Sunny\" di Bobby Hebb. Rivolgendosi a famiglie, coppie e gruppi di amici, la campagna sottolinea la capacità del Paese di offrire esperienze diversificate, significative e indimenticabili.\r

\r

Primo piano su attrazioni e un'offerta turistica uniche: dal fascino di Banana Island alla vivace atmosfera del Souq Waqif, fino al del dune bashing, il Qatar presenta un'ampia gamma di attrazioni, con numerose opportunità di relax e avventura in un contesto accogliente, sicuro e inclusivo. Attraverso il concept e la landing page del sito \"Vivi momenti indimenticabili\", la campagna mette in mostra anche i legami emotivi e i ricordi indelebili creati durante un viaggio in Qatar.\r

\r

\"Grazie alla sua posizione strategica tra Oriente e Occidente, il Qatar è facilmente raggiungibile - afferma il ceo di Visit Qatar, Abdulaziz Ali Al Mawlawi -. Con un volo di sole sei-otto ore dalla maggior parte delle principali città del mondo, il Qatar collega oltre 177 destinazioni – negli Stati Uniti, in Europa, in Africa e nel Medio Oriente. Ciò rende il paese una scelta ideale per i visitatori che cercano una destinazione per uno stop-over o per una vacanza sicura e adatta alle famiglie, baciata dal sole tutto l'anno, avventure e divertimento per tutti. Questa campagna è stata ideata per accrescere la visibilità del Qatar a livello mondiale, mettendone in mostra le attrazioni uniche e la ricchezza culturale, contribuendo in ultima analisi ad aumentare il numero di visitatori, in linea con i nostri obiettivi strategici in ambito turistico\".","post_title":"'Sorprenditi': nuova campagna di Visit Qatar su 10 mercati, Italia inclusa","post_date":"2024-11-22T09:51:53+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1732269113000]}]}}