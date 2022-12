Leolandia seleziona personale per il 2023. Apertura anticipata al 18 febbraio, per Carnevale Leolandia è pronta ad avviare nuove selezioni di personale per il 2023 e precisamente a gennaio, in vista della nuova stagione che partirà sabato 18 febbraio, con un mese di anticipo rispetto agli anni precedenti, per dare alle famiglie con bambini l’occasione di trascorrere Carnevale al parco. che partiràrispetto agli anni precedenti, per dare alle famiglie con bambini l’occasione di trascorrereal parco. Diverse le posizioni disponibili, con riferimento a tutte le aree di attività del parco: accoglienza e assistenza clienti, biglietterie, operatori giostre e giochi a premio, commessi, addetti alla ristorazione incluso un pizzaiolo e un aiuto cuoco, truccabimbi, animatori con esperienza attoriale o attitudine alla danza, personaggi character, operai per le pulizie del parco, un manutentore meccanico senior e un aspirante manutentore. Posizioni aperte anche nel settore sviluppo per l’ufficio tecnico e nel marketing, per attività legate alla realizzazione di sondaggi e ricerche di mercato. Gli interessati possono segnalare la propria candidatura o avere maggiori informazioni alla pagina dedicata del sito web di Leolandia. “Leolandia a pieno regime occupa circa 600 persone ed è un volano per l’occupazione di tutto il territorio. – dichiara il presidente Giuseppe Ira – Nel nostro panel possono quindi avere un ruolo importante anche le fasce solitamente più fragili che si affacciano sul mercato, come i giovani alle prime armi, a cui offriamo un’opportunità interessante per entrare nel mondo del lavoro e mettersi alla prova, scoprendo le proprie inclinazioni professionali in un ambiente dinamico e divertente”. Per la maggior parte delle posizioni è previsto un periodo di formazione e affiancamento all’interno del parco: sono quindi sufficienti in fase di selezione una spiccata predisposizione alle relazioni interpersonali e al sorriso e la conoscenza delle lingue straniere per gli operatori a contatto con il pubblico.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 435760 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Leolandia è pronta ad avviare nuove selezioni di personale per il 2023 e precisamente a gennaio, in vista della nuova stagione che partirà sabato 18 febbraio, con un mese di anticipo rispetto agli anni precedenti, per dare alle famiglie con bambini l’occasione di trascorrere Carnevale al parco. Diverse le posizioni disponibili, con riferimento a tutte le aree di attività del parco: accoglienza e assistenza clienti, biglietterie, operatori giostre e giochi a premio, commessi, addetti alla ristorazione incluso un pizzaiolo e un aiuto cuoco, truccabimbi, animatori con esperienza attoriale o attitudine alla danza, personaggi character, operai per le pulizie del parco, un manutentore meccanico senior e un aspirante manutentore. Posizioni aperte anche nel settore sviluppo per l’ufficio tecnico e nel marketing, per attività legate alla realizzazione di sondaggi e ricerche di mercato. Gli interessati possono segnalare la propria candidatura o avere maggiori informazioni alla pagina dedicata del sito web di Leolandia. “Leolandia a pieno regime occupa circa 600 persone ed è un volano per l’occupazione di tutto il territorio. – dichiara il presidente Giuseppe Ira – Nel nostro panel possono quindi avere un ruolo importante anche le fasce solitamente più fragili che si affacciano sul mercato, come i giovani alle prime armi, a cui offriamo un’opportunità interessante per entrare nel mondo del lavoro e mettersi alla prova, scoprendo le proprie inclinazioni professionali in un ambiente dinamico e divertente”. Per la maggior parte delle posizioni è previsto un periodo di formazione e affiancamento all’interno del parco: sono quindi sufficienti in fase di selezione una spiccata predisposizione alle relazioni interpersonali e al sorriso e la conoscenza delle lingue straniere per gli operatori a contatto con il pubblico. [post_title] => Leolandia seleziona personale per il 2023. Apertura anticipata al 18 febbraio, per Carnevale [post_date] => 2022-12-12T14:31:03+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1670855463000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 435757 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Virgin Gorda ha ottenuto un nuovo riconoscimento dalla rivista Forbes che l'ha inserita, all’ottavo posto, nella lista delle migliori destinazioni da visitare nel 2023. L'isola è la sola caraibica ad essere stata selezionata. Nell'articolo “Here They Are: The 23 Best Places To Travel In 2023”, la prestigiosa testata americana ha descritto l'isola delle British Virgin Islands come "una destinazione dalle acque limpide e calme che offre esperienze di snorkeling eccellenti". L'isola è un luogo di vacanza ricercato da coppie, famiglie, appassionati di snorkeling e amanti della spiaggia. “The 23 Best Places to Travel In 2023” è stato creato sulla base delle raccomandazioni dei migliori consulenti di viaggio. "Virgin Gorda si è guadagnata l'ottavo posto tra le migliori destinazioni al mondo, ed è stata anche l'unica destinazione caraibica menzionata e noi non potremmo esserne più orgogliosi - ha commentato il direttore del Turismo delle Isole Vergini Britanniche, Clive McCoy -. Questo riflette il duro lavoro dei nostri partner industriali, delle parti interessate e della British Virgin Islands Tourist Board and Film Commission". McCoy rimane ottimista sul futuro dei viaggi nelle Bvi. Ha sottolineato che sono in programma diversi viaggi stampa per scoprire l’isola. "Queste esperienze coinvolgenti daranno alla stampa, influencer, consulenti di viaggio e partner commerciali una conoscenza approfondita di ciò che la destinazione offre". [post_title] => Bvi: Virgin Gorda nell'elenco delle destinazioni da visitare nel 2023 secondo Forbes [post_date] => 2022-12-12T14:10:53+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1670854253000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 435742 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_435745" align="alignleft" width="300"] Un rendering del progetto[/caption] Con l'arrivo del parere positivo della Soprintendenza regionale è stata ufficialmente annunciata la data di avvio dei lavori per il recupero e la riqualificazione della colonia Olivetti di Marinella di Sarzana da parte del gruppo Bulgarella, proprietario del complesso. Il progetto, a cura dell'architetto Giuseppe Cosentino, si concretizzerà quindi a partire dall'inizio del 2023, con i lavori che dovrebbero concludersi entro Pasqua 2025. “Dobbiamo innanzitutto ringraziare la regione Liguria nella persona del presidente Toti per la sensibilità dimostrata verso la nostra iniziativa e per la rapidità di esecuzione in tutte le fasi di questa nostra iniziativa che farà nascere, nell’arco di 48 mesi, un hotel a 5 stelle per un investimento di circa 12-15 milioni di euro – ha dichiarato Ray Lo Faso, direttore generale del gruppo Bulgarella, in occasione della presentazione ufficiale del progetto -. Siamo inoltre grati al comune di Sarzana nella persona del sindaco, Cristina Ponzanelli, che fin dalle prime manifestazioni di interesse al bene ci ha supportato sollecitandoci a proseguire nell'investimento. Il gruppo Bulgarella è specializzato nel recupero e nella riconversione di beni tutelati o di interesse storico e architettonico in strutture alberghiere uniche. Basti pensare che 16 delle 27 strutture di nostra proprietà rientrano in questa casistica. Anche in questa circostanza l'architetto Cosentino si è mosso quindi garantendo la massima tutela della storia dell'immobile e del territorio. Ampio spazio e opportuno risalto verrà dato alla personalità di Olivetti, che ha rappresentato uno degli esempi più coraggiosi e lungimiranti dell'imprenditoria italiana”. [post_title] => Partiranno a inizio 2023 i lavori per la conversione dell'ex colonia Olivetti di Sarzana in un hotel a 5 stelle [post_date] => 2022-12-12T12:31:30+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1670848290000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 435732 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' rimasta ferma nel porto di Palermo per circa cinque mesi prima di essere consegnata al gruppo Virgin Voyages. Con lo sblocco del pagamento dell'ultima tranche da 560 milioni di euro del costo totale della Resilient, pari a circa 700 milioni, Fincantieri ha però ora consegnato la terza delle quattro navi commissionate dall'operatore crocieristico fondato da Richard Branson. La Resilient Lady è gemella delle Scarlet, Valiant e Brilliant Lady, (quest'ultima varata appena due settimane fa), che hanno una stazza lorda di circa 110 mila tonnellate, una lunghezza di 278 metri e una larghezza di 38. Le unità della classe sono tutte dotate di oltre 1.400 cabine in grado di ospitare a bordo più di 2.770 passeggeri, assistiti da un equipaggio di 1.160 persone. La qualità della vita a bordo è garantita dalla certificazione “comfort class”, che attesta livelli minimi di rumore e vibrazione percepiti, e da un utilizzo estensivo della domotica, grazie alla quale gli ospiti sono in grado di gestire un’ampia serie di funzioni della cabina (condizionamento, illuminazione, apertura e chiusura delle tende, musica e televisione) attraverso una app da installare sul proprio smartphone. Queste navi si caratterizzano per il design originale e per la particolare attenzione prestata al recupero energetico grazie all’utilizzo di tecnologie alternative e all’avanguardia nel settore capaci di ridurre l’impatto ambientale complessivo. Sono dotate infatti di un sistema di produzione di energia elettrica da circa 1 Mw che utilizza il calore di scarto dei motori diesel. Sono inoltre installati un sistema di scrubber, ovvero un dispositivo per lo smaltimento sostenibile degli ossidi di zolfo, e una marmitta catalitica capace di abbattere anche le emissioni degli ossidi di azoto. Le unità sono interamente allestite con luci led per la riduzione del consumo energetico, mentre il design idrodinamico dello scafo può assicurare performance eccellenti, con un conseguente risparmio di carburante. [post_title] => Sbloccato il pagamento da Virgin Voyages. Fincantieri consegna la Resilient Lady [post_date] => 2022-12-12T12:05:16+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1670846716000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 435730 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Flexible Autos ha ampliato l'offerta a nuovi fornitori negli Stati Uniti e in Canada. Oltre ai fornitori Alamo National ed Enterprise, comuni per queste destinazioni, la piattaforma broker di noleggio auto ad uso esclusivo delle agenzie di viaggi e del b2b, da qualche mese ha allargato le proprie proposte con Sixt, Hertz, Dollar e Thrifty e ora si aggiungono anche Avis e Budget. "Stati Uniti e Canada sono destinazioni più che consolidate per il mercato italiano. Per questo dobbiamo essere in grado di offrire una selezione più ampia. Questo nuovo accordo con Avis e Budget conclude un lavoro di mesi del quale siamo più che soddisfatti” ha sottolineato Alessandro Patacchiola, md Flexible Autos. La piattaforma di Flexible Autos garantisce ora quasi 140 fornitori con i quali ha accordi più di 120 destinazioni disponibili in 131 paesi, il broker esclusivo B2B offre già più di 22.000 punti di ritiro distribuiti nei cinque continenti. Tra le tipologie di prodotti offerti da Flexible Autos c'è il Pack Premium, che comprende, tra l'altro, l'assicurazione senza franchigia dei fornitori, che può essere integrata con l’acquisto del prodotto di Rimborso della Franchigia che offre copertura per le eccezioni più comuni tra le assicurazioni fornitori. Tutto, senza eccezioni, commissionabile per le agenzie. [post_title] => Flexible Autos: Avis e Budget si aggiungono alla rete di fornitori in Nord America [post_date] => 2022-12-12T11:59:16+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1670846356000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 435718 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_435729" align="alignleft" width="300"] La Norwegian Breakaway[/caption] Norwegian Cruise Line presenta il programma delle proprie crociere per l'inverno 2024/25 e l'estate 2025 in Europa, Caraibi e Alaska. Al via in contemporanea la promozione Greatest deal ever, che offre uno sconto del 50% su tutti gli itinerari. La proposta permette ai viaggiatori di assicurarsi un risparmio totale fino a 3.450 dollari, se combinata con l’offerta Free at sea, che consente di scegliere fino a sei vantaggi, tra cui open bar illimitato, ristoranti di specialità, crediti per escurisoni a terra e wifi gratuiti, nonché tariffe scontate per amici e familiari e fino a 300 euro di ulteriore riduzione a persona sui voli per alcune crociere selezionate “Quando pianifichiamo i nuovi itinerari, ascoltiamo i nostri ospiti per offrire loro una crociera ottimale - spiega Harry Sommer, president e chief executive officer di Norwegian Cruise Line -. I nostri itinerari sono progettati per offrire più ore di porto e meno giorni di mare, per dare ai nostri ospiti l’opportunità di immergersi nelle culture e nelle destinazioni che stanno visitando. É un modo per riconnettersi con il mondo che li circonda e con il nostro Greatest deal ever sarà facilissimo”. Ecco una selezione degli itinerari della stagione 2024-2025: Isole greche, Israele ed Egitto • Norwegian Viva, la seconda nave della classe Prima che debutterà nell’agosto del 2023, offrirà viaggi selezionati di andata e ritorno di sette giorni nelle isole greche da Atene e crociere di nove-undici giorni in open-jaw tra Haifa, Atene (Pireo) e Istanbul da maggio a novembre 2025. I viaggi toccheranno porti come Santorini, Mykonos, Rodi e Irakilion; offriranno soggiorni in porto di 15 ore a Gerusalemme (Ashdod) e faranno scalo ad Alessandria e Port Saind, lasciando agli ospiti tutto il tempo necessario per visitare le Piramidi. Nord Europa • Da maggio a Settembre 2025, la Prima effettuerà una serie di viaggi open-jaw di 10 e 11 giorni da Londra (Southampton) e Reykjavik, offrendo agli ospiti itinerari con scalo a Geiranger, in Norvegia, dove si trova il Geirangerfjord, patrimonio Unesco dell'umanità, noto per le sue acque blu, scogliere ripide e cascate. I vari itinerari faranno anche scalo ad Alesund, Flåm e Bergen, in Norvegia; Bruxelles/Bruges (Zeebrugge), Akureyri, Isafjordur, in Islanda, e Amsterdam. Mediterraneo • A partire da aprile fino a ottobre 2025, la Breakaway offrirà una serie di viaggi di nove e dieci giorni nel Mediterraneo da/per Barcellona, con uno scalo notturno a Firenze/Pisa (Livorno), offrendo ai crocieristi due giorni pieni per esplorare la destinazione. Gli itinerari faranno scalo anche in destinazioni come Ibiza, Napoli, Cagliari, Roma (Civitavecchia), Cannes e altre ancora. Caraibi • In partenza da New York City, la Prima offrirà crociere di dieci-12 giorni nei Caraibi a partire da novembre 2024 fino a marzo 2025 visitando Puerto Plata, in Repubblica Dominicana, San Juan, a Porto Rico; Basseterr, a St. Kitts; St. Thomas e Tortola, nelle Isole Vergini Americane, e Royal Naval Dockyard, a Bermuda. • Per il secondo anno, la Viva farà base a San Juan, a Porto Rico, da dicembre 2024 ad aprile 2025, offrendo crociere di sette giorni da/per i Caraibi Meridionali, zero giorni di mare per consentire ai crocieristi di esplorare ogni giorno una destinazione diversa. I vari itinerari includeranno scali a Castries, St. Lucia e Bridgetown, Barbados a est, mentre alcuni itinerari selezionati faranno scalo alle Isole Abc: Oranjestad, Aruba, Kralendijk, Bonaire, Willemstad, Curaçao e altre sul lato occidentale dei Caraibi. • La Escape effettuerà crociere di sette e 14 giorni nei Caraibi da dicembre 2024 fino a marzo 2025 da Galveston, in Texas. La nave offrirà itinerari di sette giorni nei Caraibi occidentali facendo scalo a Costa Maya e Cozumel, in Messico, Roatan, in Honduras, e Harvest Caye, la destinazione in stile resort di Ncl situata nel Belize meridionale. Per coloro che desiderano una vacanza prolungata, i viaggi di 14 giorni nei Caraibi orientali della nave includeranno visite a St. Thomas, Isole Vergini Americane, Castries, St. Lucia, George Town, Grand Cayman, Cozumel, Messico, Great Stirrup Cay, l'isola privata Ncl alle Bahamas, e molto altro. Alaska • Durante la stagione in Alaska, da fine aprile a ottobre 2025, la Joy farà il suo ritorno nell’Ultima frontiera dal 2019 e offrirà crociere di nove e dieci giorni da/per Seattle, per consentire agli ospiti di vivere un'esperienza outdoor più lunga e coinvolgente. I viaggi includeranno navigazioni panoramiche verso il Glacier Bay National Park and Reserve, patrimonio Unesco e il ghiacciaio Hubbard, il più grande ghiacciaio di marea del Nord America. Alcune crociere faranno scalo anche a Icy Strait Point e Ketchikan, in Alaska, dove il gruppo Norwegian Cruise Line Holdings sta effettuando investimenti significativi per migliorare l'esperienza degli ospiti e supportare le comunità locali. Canale di Panama • La Encore attraverserà gli oltre 80 chilometri del canale di Panama durante il suo unico Extraordinary Journey di 21 giorni, che partirà il 13 ottobre 2024 da Seattle e navigherà lungo la costa occidentale verso San Francisco e Los Angeles, Cabo San Lucas, Mazatlan, Puerto Vallarta, Acapulco, Puerto Quetzal, Panama City, Cartagena, George Town e Grand Cayman, terminando il proprio viaggio a Miami. [post_title] => Ncl presenta la programmazione inverno-estate 2024-2025. Early booking con sconti fino al 50% [post_date] => 2022-12-12T11:34:34+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1670844874000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 435725 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Thailandia ha raggiunto lo scorso sabato quota 10 milioni di visitatori internazionali da inizio 2022. I dati resi noti dalla Tat mostrano dunque un primo consolidamento della ripresa turistica post Covid, benché con numeri ancora distanti dai livelli del 2019, quando il Paese aveva totalizzato circa 40 milioni di arrivi. Oggi, a seguito dell'allentamento delle restrizioni in quasi tutto il mondo il governo thailandese prevede per il 2022 di generare quasi 16 miliardi di dollari di entrate turistiche. Secondo quando dichiarato dal ministro delle Finanze Arkhom Termpittayapaisith il numero di visitatori dovrebbe crescere anche l'anno prossimo: i dati del governo indicano che la Thailandia accoglierà circa 23 milioni di turisti nel 2023, mentre alcuni analisti ritengono che la piena ripresa del numero degli arrivi potrebbe concretizzarsi nel 2024. Fondamentale sarà il ritorno dei turisti cinesi, che prima della pandemia rappresentavano il primo mercato straniero per numero di visitatori in Thailandia. [post_title] => La Thailandia ha superato i 10 milioni di visitatori internazionali [post_date] => 2022-12-12T11:24:11+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1670844251000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 435722 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Emirates lancia una nuova iniziativa per accompagnare i viaggiatori a scoprire Dubai: a coloro che acquisteranno un biglietto di andata e ritorno con la compagnia aerea, fino al 29 dicembre 2022, verrà offerto un pass gratuito di 24 ore per il tour in autobus Hop-On Hop-Off di City Sightseeing. Il giro turistico, che include un'opzione pomeridiana e una serale, accompagnerà i viaggiatori in un viaggio verso le più famose attrazioni della città. Dall'edificio da record più alto del mondo, il Burj Khalifa, al più grande giardino fiorito naturale del mondo che vanta oltre 50 milioni di fiori e 250 milioni di piante, il Dubai Miracle Garden. La promozione è valida per tutti i biglietti di andata e ritorno per Dubai acquistati utilizzando il codice Seemore fino al 29 dicembre, attraverso tutti i canali distributivi del vettore, per viaggi dal 15 dicembre 2022 al 31 marzo 2023, in qualsiasi classe di volo. [post_title] => Emirates: pass gratuito di 24 ore per scoprire Dubai con i bus City Sightseeing [post_date] => 2022-12-12T10:49:40+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1670842180000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 435716 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Arabia ha inaugurato la rotta tra Milano Bergamo e Sharjah – primo collegamento di linea verso gli Emirati Arabi Uniti dallo scalo orobico - che viene ora servita da quattro voli settimanali operati da un Airbus A321. Air Arabia Group gestisce una flotta di aeromobili Airbus A320 e A321 neo-LR; oltre a "SkyTime", il servizio di streaming gratuito in volo che consente ai passeggeri di trasmettere in streaming un'ampia selezione di intrattenimento direttamente sui propri dispositivi, i clienti possono acquistare e gustare una varietà di prelibatezze tra snack, pasti e panini dal menu "SkyCafe". L’aeromobile è stato accolto allo scalo di Milano Bergamo con il tradizionale arco d’acqua da parte del Distaccamento Vigili del Fuoco di Orio al Serio, alla presenza del presidente Sacbo Giovanni Sanga. “L’hub di Orio al Serio si arricchisce di un’altra meta orientale - commenta -. Questo collegamento è solamente una tappa, non il punto di arrivo. Verranno aggiunti altri voli nel corso del 2023, visto il grande interesse e la partecipazione molto ampia che l’inserimento delle prime mete ha prodotto”. [post_title] => Air Arabia operativa sulla nuova rotta da Milano Bergamo a Sharjah [post_date] => 2022-12-12T10:30:53+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1670841053000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "leolandia seleziona personale per il 2023 apertura anticipata al 18 febbraio per carnevale" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":69,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2049,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435760","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Leolandia è pronta ad avviare nuove selezioni di personale per il 2023 e precisamente a gennaio, in vista della nuova stagione che partirà sabato 18 febbraio, con un mese di anticipo rispetto agli anni precedenti, per dare alle famiglie con bambini l’occasione di trascorrere Carnevale al parco.\r

\r

Diverse le posizioni disponibili, con riferimento a tutte le aree di attività del parco: accoglienza e assistenza clienti, biglietterie, operatori giostre e giochi a premio, commessi, addetti alla ristorazione incluso un pizzaiolo e un aiuto cuoco, truccabimbi, animatori con esperienza attoriale o attitudine alla danza, personaggi character, operai per le pulizie del parco, un manutentore meccanico senior e un aspirante manutentore. Posizioni aperte anche nel settore sviluppo per l’ufficio tecnico e nel marketing, per attività legate alla realizzazione di sondaggi e ricerche di mercato. \r

\r

Gli interessati possono segnalare la propria candidatura o avere maggiori informazioni alla pagina dedicata del sito web di Leolandia.\r

“Leolandia a pieno regime occupa circa 600 persone ed è un volano per l’occupazione di tutto il territorio. – dichiara il presidente Giuseppe Ira – Nel nostro panel possono quindi avere un ruolo importante anche le fasce solitamente più fragili che si affacciano sul mercato, come i giovani alle prime armi, a cui offriamo un’opportunità interessante per entrare nel mondo del lavoro e mettersi alla prova, scoprendo le proprie inclinazioni professionali in un ambiente dinamico e divertente”.\r

\r

Per la maggior parte delle posizioni è previsto un periodo di formazione e affiancamento all’interno del parco: sono quindi sufficienti in fase di selezione una spiccata predisposizione alle relazioni interpersonali e al sorriso e la conoscenza delle lingue straniere per gli operatori a contatto con il pubblico.","post_title":"Leolandia seleziona personale per il 2023. Apertura anticipata al 18 febbraio, per Carnevale","post_date":"2022-12-12T14:31:03+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1670855463000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435757","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Virgin Gorda ha ottenuto un nuovo riconoscimento dalla rivista Forbes che l'ha inserita, all’ottavo posto, nella lista delle migliori destinazioni da visitare nel 2023. L'isola è la sola caraibica ad essere stata selezionata. Nell'articolo “Here They Are: The 23 Best Places To Travel In 2023”, la prestigiosa testata americana ha descritto l'isola delle British Virgin Islands come \"una destinazione dalle acque limpide e calme che offre esperienze di snorkeling eccellenti\". L'isola è un luogo di vacanza ricercato da coppie, famiglie, appassionati di snorkeling e amanti della spiaggia.\r

\r

“The 23 Best Places to Travel In 2023” è stato creato sulla base delle raccomandazioni dei migliori consulenti di viaggio.\r

\r

\"Virgin Gorda si è guadagnata l'ottavo posto tra le migliori destinazioni al mondo, ed è stata anche l'unica destinazione caraibica menzionata e noi non potremmo esserne più orgogliosi - ha commentato il direttore del Turismo delle Isole Vergini Britanniche, Clive McCoy -. Questo riflette il duro lavoro dei nostri partner industriali, delle parti interessate e della British Virgin Islands Tourist Board and Film Commission\". McCoy rimane ottimista sul futuro dei viaggi nelle Bvi. Ha sottolineato che sono in programma diversi viaggi stampa per scoprire l’isola. \"Queste esperienze coinvolgenti daranno alla stampa, influencer, consulenti di viaggio e partner commerciali una conoscenza approfondita di ciò che la destinazione offre\".","post_title":"Bvi: Virgin Gorda nell'elenco delle destinazioni da visitare nel 2023 secondo Forbes","post_date":"2022-12-12T14:10:53+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1670854253000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435742","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_435745\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Un rendering del progetto[/caption]\r

\r

Con l'arrivo del parere positivo della Soprintendenza regionale è stata ufficialmente annunciata la data di avvio dei lavori per il recupero e la riqualificazione della colonia Olivetti di Marinella di Sarzana da parte del gruppo Bulgarella, proprietario del complesso. Il progetto, a cura dell'architetto Giuseppe Cosentino, si concretizzerà quindi a partire dall'inizio del 2023, con i lavori che dovrebbero concludersi entro Pasqua 2025. \r

\r

“Dobbiamo innanzitutto ringraziare la regione Liguria nella persona del presidente Toti per la sensibilità dimostrata verso la nostra iniziativa e per la rapidità di esecuzione in tutte le fasi di questa nostra iniziativa che farà nascere, nell’arco di 48 mesi, un hotel a 5 stelle per un investimento di circa 12-15 milioni di euro – ha dichiarato Ray Lo Faso, direttore generale del gruppo Bulgarella, in occasione della presentazione ufficiale del progetto -. Siamo inoltre grati al comune di Sarzana nella persona del sindaco, Cristina Ponzanelli, che fin dalle prime manifestazioni di interesse al bene ci ha supportato sollecitandoci a proseguire nell'investimento. Il gruppo Bulgarella è specializzato nel recupero e nella riconversione di beni tutelati o di interesse storico e architettonico in strutture alberghiere uniche. Basti pensare che 16 delle 27 strutture di nostra proprietà rientrano in questa casistica. Anche in questa circostanza l'architetto Cosentino si è mosso quindi garantendo la massima tutela della storia dell'immobile e del territorio. Ampio spazio e opportuno risalto verrà dato alla personalità di Olivetti, che ha rappresentato uno degli esempi più coraggiosi e lungimiranti dell'imprenditoria italiana”.","post_title":"Partiranno a inizio 2023 i lavori per la conversione dell'ex colonia Olivetti di Sarzana in un hotel a 5 stelle","post_date":"2022-12-12T12:31:30+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1670848290000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435732","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' rimasta ferma nel porto di Palermo per circa cinque mesi prima di essere consegnata al gruppo Virgin Voyages. Con lo sblocco del pagamento dell'ultima tranche da 560 milioni di euro del costo totale della Resilient, pari a circa 700 milioni, Fincantieri ha però ora consegnato la terza delle quattro navi commissionate dall'operatore crocieristico fondato da Richard Branson.\r

\r

La Resilient Lady è gemella delle Scarlet, Valiant e Brilliant Lady, (quest'ultima varata appena due settimane fa), che hanno una stazza lorda di circa 110 mila tonnellate, una lunghezza di 278 metri e una larghezza di 38. Le unità della classe sono tutte dotate di oltre 1.400 cabine in grado di ospitare a bordo più di 2.770 passeggeri, assistiti da un equipaggio di 1.160 persone. La qualità della vita a bordo è garantita dalla certificazione “comfort class”, che attesta livelli minimi di rumore e vibrazione percepiti, e da un utilizzo estensivo della domotica, grazie alla quale gli ospiti sono in grado di gestire un’ampia serie di funzioni della cabina (condizionamento, illuminazione, apertura e chiusura delle tende, musica e televisione) attraverso una app da installare sul proprio smartphone.\r

\r

Queste navi si caratterizzano per il design originale e per la particolare attenzione prestata al recupero energetico grazie all’utilizzo di tecnologie alternative e all’avanguardia nel settore capaci di ridurre l’impatto ambientale complessivo. Sono dotate infatti di un sistema di produzione di energia elettrica da circa 1 Mw che utilizza il calore di scarto dei motori diesel. Sono inoltre installati un sistema di scrubber, ovvero un dispositivo per lo smaltimento sostenibile degli ossidi di zolfo, e una marmitta catalitica capace di abbattere anche le emissioni degli ossidi di azoto. Le unità sono interamente allestite con luci led per la riduzione del consumo energetico, mentre il design idrodinamico dello scafo può assicurare performance eccellenti, con un conseguente risparmio di carburante.\r

\r

","post_title":"Sbloccato il pagamento da Virgin Voyages. Fincantieri consegna la Resilient Lady","post_date":"2022-12-12T12:05:16+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1670846716000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435730","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Flexible Autos ha ampliato l'offerta a nuovi fornitori negli Stati Uniti e in Canada. Oltre ai fornitori Alamo National ed Enterprise, comuni per queste destinazioni, la piattaforma broker di noleggio auto ad uso esclusivo delle agenzie di viaggi e del b2b, da qualche mese ha allargato le proprie proposte con Sixt, Hertz, Dollar e Thrifty e ora si aggiungono anche Avis e Budget.\r

\"Stati Uniti e Canada sono destinazioni più che consolidate per il mercato italiano. Per questo dobbiamo essere in grado di offrire una selezione più ampia. Questo nuovo accordo con Avis e Budget conclude un lavoro di mesi del quale siamo più che soddisfatti” ha sottolineato Alessandro Patacchiola, md Flexible Autos.\r

La piattaforma di Flexible Autos garantisce ora quasi 140 fornitori con i quali ha accordi più di 120 destinazioni disponibili in 131 paesi, il broker esclusivo B2B offre già più di 22.000 punti di ritiro distribuiti nei cinque continenti. \r

Tra le tipologie di prodotti offerti da Flexible Autos c'è il Pack Premium, che comprende, tra l'altro, l'assicurazione senza franchigia dei fornitori, che può essere integrata con l’acquisto del prodotto di Rimborso della Franchigia che offre copertura per le eccezioni più comuni tra le assicurazioni fornitori. Tutto, senza eccezioni, commissionabile per le agenzie.\r

","post_title":"Flexible Autos: Avis e Budget si aggiungono alla rete di fornitori in Nord America","post_date":"2022-12-12T11:59:16+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1670846356000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435718","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_435729\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] La Norwegian Breakaway[/caption]\r

\r

Norwegian Cruise Line presenta il programma delle proprie crociere per l'inverno 2024/25 e l'estate 2025 in Europa, Caraibi e Alaska. Al via in contemporanea la promozione Greatest deal ever, che offre uno sconto del 50% su tutti gli itinerari. La proposta permette ai viaggiatori di assicurarsi un risparmio totale fino a 3.450 dollari, se combinata con l’offerta Free at sea, che consente di scegliere fino a sei vantaggi, tra cui open bar illimitato, ristoranti di specialità, crediti per escurisoni a terra e wifi gratuiti, nonché tariffe scontate per amici e familiari e fino a 300 euro di ulteriore riduzione a persona sui voli per alcune crociere selezionate\r

\r

“Quando pianifichiamo i nuovi itinerari, ascoltiamo i nostri ospiti per offrire loro una crociera ottimale - spiega Harry Sommer, president e chief executive officer di Norwegian Cruise Line -. I nostri itinerari sono progettati per offrire più ore di porto e meno giorni di mare, per dare ai nostri ospiti l’opportunità di immergersi nelle culture e nelle destinazioni che stanno visitando. É un modo per riconnettersi con il mondo che li circonda e con il nostro Greatest deal ever sarà facilissimo”.\r

\r

Ecco una selezione degli itinerari della stagione 2024-2025:\r

\r

Isole greche, Israele ed Egitto\r

• Norwegian Viva, la seconda nave della classe Prima che debutterà nell’agosto del 2023, offrirà viaggi selezionati di andata e ritorno di sette giorni nelle isole greche da Atene e crociere di nove-undici giorni in open-jaw tra Haifa, Atene (Pireo) e Istanbul da maggio a novembre 2025. I viaggi toccheranno porti come Santorini, Mykonos, Rodi e Irakilion; offriranno soggiorni in porto di 15 ore a Gerusalemme (Ashdod) e faranno scalo ad Alessandria e Port Saind, lasciando agli ospiti tutto il tempo necessario per visitare le Piramidi.\r

\r

Nord Europa\r

• Da maggio a Settembre 2025, la Prima effettuerà una serie di viaggi open-jaw di 10 e 11 giorni da Londra (Southampton) e Reykjavik, offrendo agli ospiti itinerari con scalo a Geiranger, in Norvegia, dove si trova il Geirangerfjord, patrimonio Unesco dell'umanità, noto per le sue acque blu, scogliere ripide e cascate. I vari itinerari faranno anche scalo ad Alesund, Flåm e Bergen, in Norvegia; Bruxelles/Bruges (Zeebrugge), Akureyri, Isafjordur, in Islanda, e Amsterdam.\r

\r

Mediterraneo\r

• A partire da aprile fino a ottobre 2025, la Breakaway offrirà una serie di viaggi di nove e dieci giorni nel Mediterraneo da/per Barcellona, con uno scalo notturno a Firenze/Pisa (Livorno), offrendo ai crocieristi due giorni pieni per esplorare la destinazione. Gli itinerari faranno scalo anche in destinazioni come Ibiza, Napoli, Cagliari, Roma (Civitavecchia), Cannes e altre ancora.\r

\r

Caraibi\r

• In partenza da New York City, la Prima offrirà crociere di dieci-12 giorni nei Caraibi a partire da novembre 2024 fino a marzo 2025 visitando Puerto Plata, in Repubblica Dominicana, San Juan, a Porto Rico; Basseterr, a St. Kitts; St. Thomas e Tortola, nelle Isole Vergini Americane, e Royal Naval Dockyard, a Bermuda.\r

• Per il secondo anno, la Viva farà base a San Juan, a Porto Rico, da dicembre 2024 ad aprile 2025, offrendo crociere di sette giorni da/per i Caraibi Meridionali, zero giorni di mare per consentire ai crocieristi di esplorare ogni giorno una destinazione diversa. I vari itinerari includeranno scali a Castries, St. Lucia e Bridgetown, Barbados a est, mentre alcuni itinerari selezionati faranno scalo alle Isole Abc: Oranjestad, Aruba, Kralendijk, Bonaire, Willemstad, Curaçao e altre sul lato occidentale dei Caraibi.\r

• La Escape effettuerà crociere di sette e 14 giorni nei Caraibi da dicembre 2024 fino a marzo 2025 da Galveston, in Texas. La nave offrirà itinerari di sette giorni nei Caraibi occidentali facendo scalo a Costa Maya e Cozumel, in Messico, Roatan, in Honduras, e Harvest Caye, la destinazione in stile resort di Ncl situata nel Belize meridionale. Per coloro che desiderano una vacanza prolungata, i viaggi di 14 giorni nei Caraibi orientali della nave includeranno visite a St. Thomas, Isole Vergini Americane, Castries, St. Lucia, George Town, Grand Cayman, Cozumel, Messico, Great Stirrup Cay, l'isola privata Ncl alle Bahamas, e molto altro.\r

\r

Alaska\r

• Durante la stagione in Alaska, da fine aprile a ottobre 2025, la Joy farà il suo ritorno nell’Ultima frontiera dal 2019 e offrirà crociere di nove e dieci giorni da/per Seattle, per consentire agli ospiti di vivere un'esperienza outdoor più lunga e coinvolgente. I viaggi includeranno navigazioni panoramiche verso il Glacier Bay National Park and Reserve, patrimonio Unesco e il ghiacciaio Hubbard, il più grande ghiacciaio di marea del Nord America. Alcune crociere faranno scalo anche a Icy Strait Point e Ketchikan, in Alaska, dove il gruppo Norwegian Cruise Line Holdings sta effettuando investimenti significativi per migliorare l'esperienza degli ospiti e supportare le comunità locali.\r

\r

Canale di Panama\r

• La Encore attraverserà gli oltre 80 chilometri del canale di Panama durante il suo unico Extraordinary Journey di 21 giorni, che partirà il 13 ottobre 2024 da Seattle e navigherà lungo la costa occidentale verso San Francisco e Los Angeles, Cabo San Lucas, Mazatlan, Puerto Vallarta, Acapulco, Puerto Quetzal, Panama City, Cartagena, George Town e Grand Cayman, terminando il proprio viaggio a Miami.","post_title":"Ncl presenta la programmazione inverno-estate 2024-2025. Early booking con sconti fino al 50%","post_date":"2022-12-12T11:34:34+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1670844874000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435725","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Thailandia ha raggiunto lo scorso sabato quota 10 milioni di visitatori internazionali da inizio 2022. I dati resi noti dalla Tat mostrano dunque un primo consolidamento della ripresa turistica post Covid, benché con numeri ancora distanti dai livelli del 2019, quando il Paese aveva totalizzato circa 40 milioni di arrivi.\r

\r

Oggi, a seguito dell'allentamento delle restrizioni in quasi tutto il mondo il governo thailandese prevede per il 2022 di generare quasi 16 miliardi di dollari di entrate turistiche.\r

\r

Secondo quando dichiarato dal ministro delle Finanze Arkhom Termpittayapaisith il numero di visitatori dovrebbe crescere anche l'anno prossimo: i dati del governo indicano che la Thailandia accoglierà circa 23 milioni di turisti nel 2023, mentre alcuni analisti ritengono che la piena ripresa del numero degli arrivi potrebbe concretizzarsi nel 2024. Fondamentale sarà il ritorno dei turisti cinesi, che prima della pandemia rappresentavano il primo mercato straniero per numero di visitatori in Thailandia.","post_title":"La Thailandia ha superato i 10 milioni di visitatori internazionali","post_date":"2022-12-12T11:24:11+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1670844251000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435722","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates lancia una nuova iniziativa per accompagnare i viaggiatori a scoprire Dubai: a coloro che acquisteranno un biglietto di andata e ritorno con la compagnia aerea, fino al 29 dicembre 2022, verrà offerto un pass gratuito di 24 ore per il tour in autobus Hop-On Hop-Off di City Sightseeing. \r

Il giro turistico, che include un'opzione pomeridiana e una serale, accompagnerà i viaggiatori in un viaggio verso le più famose attrazioni della città. Dall'edificio da record più alto del mondo, il Burj Khalifa, al più grande giardino fiorito naturale del mondo che vanta oltre 50 milioni di fiori e 250 milioni di piante, il Dubai Miracle Garden.\r

La promozione è valida per tutti i biglietti di andata e ritorno per Dubai acquistati utilizzando il codice Seemore fino al 29 dicembre, attraverso tutti i canali distributivi del vettore, per viaggi dal 15 dicembre 2022 al 31 marzo 2023, in qualsiasi classe di volo.","post_title":"Emirates: pass gratuito di 24 ore per scoprire Dubai con i bus City Sightseeing","post_date":"2022-12-12T10:49:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1670842180000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435716","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Arabia ha inaugurato la rotta tra Milano Bergamo e Sharjah – primo collegamento di linea verso gli Emirati Arabi Uniti dallo scalo orobico - che viene ora servita da quattro voli settimanali operati da un Airbus A321.\r

\r

Air Arabia Group gestisce una flotta di aeromobili Airbus A320 e A321 neo-LR; oltre a \"SkyTime\", il servizio di streaming gratuito in volo che consente ai passeggeri di trasmettere in streaming un'ampia selezione di intrattenimento direttamente sui propri dispositivi, i clienti possono acquistare e gustare una varietà di prelibatezze tra snack, pasti e panini dal menu \"SkyCafe\".\r

\r

L’aeromobile è stato accolto allo scalo di Milano Bergamo con il tradizionale arco d’acqua da parte del Distaccamento Vigili del Fuoco di Orio al Serio, alla presenza del presidente Sacbo Giovanni Sanga. “L’hub di Orio al Serio si arricchisce di un’altra meta orientale - commenta -. Questo collegamento è solamente una tappa, non il punto di arrivo. Verranno aggiunti altri voli nel corso del 2023, visto il grande interesse e la partecipazione molto ampia che l’inserimento delle prime mete ha prodotto”.","post_title":"Air Arabia operativa sulla nuova rotta da Milano Bergamo a Sharjah","post_date":"2022-12-12T10:30:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1670841053000]}]}}