Leolandia: ecco le proposte per la festa del papà

inaugurazione della nuova stagione, con più di 8.500 ingressi, a Leolandia, è tutto pronto per celebrare la festa del papà, prevista per sabato 19 marzo. Dopo il grande successo ottenuto nel giorno dia Leolandia, è tutto pronto per celebrare la, prevista per sabato 19 marzo.

Tante le sorprese in programma per rendere la giornata speciale e divertente, a partire da veri e propri flash-mob nelle diverse aree del parco con acrobati, principi e principesse, cowboy, pirati, fate e folletti insieme agli immancabili padroni di casa, Leo e Mia.

Tra le novità preparate da Leolandia per regalare ai papà una giornata davvero indimenticabile, da segnalare il nuovo spettacolo “Il talento di Masha” nel Teatro della Foresta, che vede Masha e Orso alle prese con un’impresa tutta da ridere. Presenti all’appello anche tutti gli altri beniamini dei piccoli: Bing e Flop con il loro mini-live show in esclusiva per Leolandia, il Trenino Thomas, che propone a grandi e piccini il giro del parco a bordo dei suoi scintillanti vagoni e, direttamente dalla serie TV Miraculous, Ladybug e Chat Noir, impegnati in un’avvincente esibizione acrobatica ad alto tasso di adrenalina. A PJ Masks City i papà potranno accompagnare i loro bambini sul Gufaliante, visitare il mitico Museo alla ricerca dello pterodattilo e vivere insieme ai Superpigiamini tutte le avventure più divertenti del cartone animato campione di ascolti nel mondo.