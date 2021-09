Leolandia festeggia Hal LEO ween dal 25 settembre

Continuano i festeggiamenti per il 50° anniversario di Leolandia che dal 25 settembre si trasformerà nel magico mondo di Hal LEO ween.

Tra gli ospiti d’onore di Hal LEO ween, saranno presenti i divertenti protagonisti del nuovo musical “Accademia dei Vampiri”, simpatici insegnanti che mostreranno ai piccoli ospiti, tra effetti speciali e acrobazie mozzafiato, come si diventa dei veri vampiri!

L’atmosfera di Hal LEO ween coinvolgerà l’intero parco, che per l’occasione cambierà totalmente volto: l’ingresso sarà animato da un gigantesco pentolone magico, mentre ad Hal LEO ween Town si potrà visitare l’unica città del far west infestata dai fantasmi, che non perderanno l’occasione di fare qualche divertente scherzetto! Risate garantite anche al Festival delle Scope Magiche, alle prese con le lezioni dell’accademia di volo. E per i più golosi, imperdibili le proposte dello street food con i dolci tipici di questo periodo: mele caramellate, zucchero filato, caldarroste, marshmallow e squisite “pozioni magiche” per gli adulti al gusto di birra e vin brulé!

Per festeggiare la giornata delle streghe, il 31 ottobre il parco resterà aperto fino alle 21, tra parate a tema e spettacoli inediti, con gran finale a base di fuochi di artificio.

«Nonostante le difficoltà degli ultimi 2 anni, abbiamo lavorato con l’entusiasmo di sempre ad una lunga stagione che, dopo l’intenso periodo estivo, continuerà fino al 9 gennaio, con tante proposte a tema, dedicate prima ad Halloween e poi alle festività natalizie – ha dichiarato Giuseppe Ira, presidente di Leolandia -. Ancora più di prima, la nostra missione resta quella di offrire serenità e spensieratezza alle famiglie, garantendo gioia e divertimento in un contesto sicuro e ricco di servizi. Per questo anche per Hal LEO ween metteremo in scena nuovi spettacoli e tante sorprese dedicate ai bambini.”

Confermata infine la promozione che raddoppia il divertimento regalando a tutti coloro che acquistano un biglietto a data fissa o a data libera per il periodo di Hal LEO ween un secondo ingresso al parco da utilizzare durante il Natale Incantato, la nuova tematizzazione di Leolandia che comincerà dal 13 novembre.