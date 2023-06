Leolandia: apre i battenti il 1° luglio la nuova attrazione acquatica, Golfo del Drago Marino Tutto pronto a Leolandia per il debutto del Golfo del Drago Marino, la nuova attrazione acquatica che debutterà il prossimo 1° luglio, caratterizzata da un enorme drago lungo 25 metri e alto 9 metri avvinghiato ad un vascello pirata. Protetto da una cascata da 1.500 litri d’acqua al minuto, il Golfo promette inedite avventure ai suoi coraggiosi esploratori: spericolate battaglie acquatiche per i più grandicelli, che possono cimentarsi a manovrare cannoni in grado di sparare fino a 8 metri di distanza, 18 metri di scivoli di diverse altezze, 350 metri quadri di giochi d’acqua adatti anche ai più piccoli e, per finire, improvvisi e rinfrescanti scrosci di acqua provenienti dal grande secchio in cima all’albero maestro. “I nostri piccoli ospiti vengono accolti in questa nuova area giochi, progettata per stimolare la creatività e l’immaginazione dei bambini – afferma Giuseppe Ira, presidente Leolandia -. Le estati sono e saranno sempre più calde, le famiglie cercano quindi occasioni che consentano di godere di un po’ di refrigerio. Leolandia, primo parco divertimenti lombardo, non poteva non tenere conto di questa esigenza, da cui nasce il progetto di ampliamento. Il Golfo del Drago Marino è solo la prima di una serie di novità destinate a cambiare il volto di un’intera area del parco e dall’autunno faremo, è proprio il caso di dirlo, fuochi e fiamme!”. Condividi

