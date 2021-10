E-learning “Polonia. Oltre ogni aspettativa”. Aperte le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione “Polonia. Oltre ogni aspettativa” tenuto dall’Ente Nazionale Polacco per il Turismo che sarà online fino al 21 gennaio 2022. Clicca qui per iscriverti.

La Polonia è un Paese che ama sorprendere. Da una parte custode di storia millenaria racchiusa tra le mura delle sue città d’arte, non delude neanche chi ama spazi all’avanguardia, in clima postindustriale, moderno. La Polonia sa valorizzare il suo passato, le sue tradizioni e la gastronomia. Va fiera del suo retaggio culturale ma sa anche stare al passo coi tempi il che si manifesta per esempio attraverso moderne soluzioni logistiche, musei interattivi, spazi rivitalizzati.

La Polonia è tutta da scoprire anche dal punto di vista naturalistico. È una terra dove non manca niente: vaste distese di boschi, magnifiche montagne, laghi e fiumi, lunghe e selvagge spiagge sabbiose e addirittura dei deserti. Tutto questo a pochi chilometri da principali città polacche raggiungibili dall’Italia in aereo. Per questo, il modo perfetto per assaporare appieno il meglio della Polonia – i tesori della città e quelli della natura circostante – è la vacanza di tipo fly & drive.

In questo corso di formazione vi presenteremo le seguenti città: Varsavia, Cracovia, Danzica, Breslavia, Poznań, Toruń, Katowice e Łódź. Vi ricorderemo dei loro grandi classici, ma vi proporremo anche delle attrazioni meno conosciute che sicuramente verranno apprezzate dai viaggiatori più esigenti che cercano esperienze meno scontate, al di fuori delle solite guide turistiche. Parleremo inoltre dei suggerimenti sui luoghi da visitare fuori porta, andando incontro al crescente interesse verso il turismo a contatto con la natura.

