Primavera sul Lago di Costanza fra attività culturali e outdoor La primavera a tutto tondo sul Lago di Costanza: a cavallo fra Germania, Svizzera, Austria e Liechtenstein, la destinazione rappresenta una soluzione ideale per le vacanze di Pasqua e per i ponti grazie al clima mite, alla natura e alla varietà di attività culturali e all’aria aperta. Tra i luoghi più affascinanti c’è l’isola di Mainau, famosa per i suoi giardini ricchi di crochi, tulipani, narcisi e rose, oltre che per il castello barocco e gli spazi dedicati al relax nella natura. Vicina si trova anche l’isola di Reichenau, caratterizzata da frutteti e vigneti e da tre importanti chiese medievali oggi patrimonio Unesco. In questo periodo fioriscono anche meli e ciliegi lungo le rive del lago, creando paesaggi spettacolari che possono essere esplorati a piedi o in bicicletta attraverso diversi sentieri panoramici. Per gli appassionati di trekking riapre il sentiero della Marienschlucht, una gola naturale con ruscelli, cascate e percorsi tra le foreste. La primavera è anche il momento dei mercatini pasquali, dove si trovano decorazioni, prodotti artigianali e specialità gastronomiche, tra cui dolci tradizionali e cioccolato. Un’esperienza particolare è la visita al museo interattivo Chocolarium, dove si può scoprire la storia del cioccolato e creare il proprio coniglio pasquale. Con l’arrivo della bella stagione riprendono anche le crociere sul lago, che collegano le diverse località con tour panoramici, che prevedono anche degustazioni di vini locali e piatti stagionali. Sono disponibili anche viaggi su battelli storici restaurati, che permettono di vivere l’atmosfera elegante dei primi del Novecento. Il Lago di Costanza è stato inoltre fonte di ispirazione per molti artisti e scrittori. A Gaienhofen si può visitare la casa dello scrittore Hermann Hesse, che qui visse per diversi anni traendo ispirazione dai paesaggi del lago. Nel borgo medievale di Meersburg si trova invece la casa-museo della poetessa Annette von Droste-Hülshoff. Infine, uno dei centri culturali più importanti della regione è l’Abbazia di San Gallo, la cui biblioteca conserva preziosi manoscritti medievali ed è considerata uno dei luoghi simbolo della cultura europea. I visitatori possono, come sempre, beneficiare della Bodensee Card Plus che consente l’ingresso a 160 siti, musei ed esperienze distribuiti fra la Germania, l’Austria, la Svizzera e il Principato del Liechtenstein, come ad esempio il Convento e Castello di Salem, la fortezza di Meersburg, il museo Zeppelin– ma anche la funivia per il monte Pfänder a Bregenz o quella per la vetta del Saentis, in Svizzera, e diversi passaggi per la naviazione di linea. La Bodensee Card Plus è acquistabile nella versione di 3 o 7 giorni ed è fruibile in tutto l’anno di validità (1° gennaio – 31 dicembre 2026), anche in giornate non consecutive fra loro. Condividi

