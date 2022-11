Le novità Primarete: eventi ad hoc per attirare clienti e un nuovo contratto unico pay and use per le adv Oramai alla vigilia dei 30 anni di attività, il gruppo Primarete riparte con una serie di iniziative dedicate ai clienti e alle agenzie partner. A cominciare dall’evento Festival della musica in mare, realizzato a bordo di Msc Bellissima e dedicato alle sonorità degli anni ’70 e ’80. Il tutto arricchito da un cast molto variegato che comprendeva gruppi musicali come i Dik Dik, nonché cantanti quali Mel e un paio di comici di Zelig. “Nei prossimi mesi altri eventi saranno pubblicizzati con lo scopo di portare clienti nuovi in agenzia – racconta il presidente Ivano Zilio -. Ma ci siamo mossi anche in altri ambiti, trovando terreno fertile nei buoni welfare: chi è possessore di tali buoni può infatti contattare la nostra agenzia più vicina per il proprio viaggio e farsi scontare il buono”.

“Durante la pandemia – prosegue Zilio – abbiamo ridisegnato i nostri obiettivi, abbiamo investito sulla digitalizzazione, grazie anche all’introduzione di un servizio di customer care denominato Call me che spazia dal prodotto al travel insurance con un proprio motore di ricerca. Abbiamo inoltre inserito la legal assistance. Ma la novità più grande riguarda proprio le agenzie e consiste nel fatto che non ci sono più tre contratti di affiliazione ma uno solo dal nome Conosciamoci. Si tratta di un documento realizzato sul modello del gruppo d’acquisto, snello e flessibile che si basa sulle esigenze di un gruppo altamente professionale umano e a misura d’uomo. Soprattutto è una formula pay and use (paga e usa), nel quale la flessibilità non rappresenta una debolezza ma un grande valore aggiunto. E lo dimostra il fatto che c’è un’ottima adesione al nuovo contratto”.

