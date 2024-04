Le novità di Flexible Autos: ampliamento dell’offerta ed espansione su nuovi mercati Flexible Autos, società di brokeraggio nel settore del noleggio auto, si è rivestito negli anni un ruolo di giocatore chiave nel settore, dimostrando una crescita robusta e un impegno costante verso l’innovazione e l’espansione dei servizi. Alessandro Patacchiola, managing director Spagna Italia, Francia, Belgio e Portogallo, sottolinea la mission dell’azienda: “Vogliamo accrescere la nostra posizione di specialisti della mobilità per il mercato trade – spiega -. Da sempre abbiamo deciso di lavorare in esclusiva con il b2b, una decisione che viene considerata un valore importante dalle agenzie di viaggio e dai tour operator”. A oggi il broker ha stretto accordi con tutto il mercato agenziale e con i network. “Crediamo molto in questa nicchia di mercato – spiega – la fiducia è crescente e gli incrementi si verificano anno su anno, quindi non abbiamo nessuna intenzione di prendere altre strade”. L’obiettivo oggi è consolidare la presenza sui canali di distribuzione e ampliare i prodotti e i mercati in cui il brand opera. La scelta di diversificare l’offerta ha permesso a Flexible Autos di abbracciare ampliare la gamma includendo anche camper, scooter, furgoni e trasferimenti point to point, segnando un’evoluzione dell’azienda oltre il tradizionale noleggio auto. L’estensione a nuovi fornitori negli Stati Uniti e i piani di espansione verso altri mercati, inoltre, rappresentano passi concreti verso una maggiore copertura di mercato. “Tra il 2024 e il 2025 apriremo anche in America Latina – anticipa Patacchiola -. Continueremo a fornire soluzioni di noleggio altamente personalizzabili e adatte alle esigenze dei nostri partner commerciali”. Condividi

