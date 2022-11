Land of Fashion debutta nel programma fedeltà di Air Arabia Land of Fashion debutta nel programma fedeltà Air Rewards di Air Arabia. I clienti della compagnia aerea avranno così l’opportunità di accumulare punti facendo acquisti presso una delle oltre 600 boutique dei cinque Village Land of Fashion, approfittando anche di un’esperienza non solo di shopping all’insegna dell’eleganza e del gusto, ma anche di conoscenza dei territori nei quali i Village si collocano. La partnership, gestita da Hubsolute, prenderà il via ufficialmente il 7 novembre e permetterà ai membri del programma Air Rewards di Air Arabia di accumulare 4 punti per ogni euro speso negli store dei cinque Village di Land of Fashion (1 euro speso = 4 punti). “L’accordo con Air Arabia ci permetterà di raggiungere una platea di potenziali clienti di circa 5 milioni di soci nel mondo – commenta Luca Zaccomer, marketing director di Land of Fashion Outlet Management (nella foto) -. Nei prossimi mesi, sia Land of Fashion che Air Arabia lanceranno campagne promozionali social e web per dare un’ulteriore visibilità alla partnership e informare la clientela delle novità in programma”. Con l’ingresso di Land of Fashion nel programma loyalty, i frequent flyer di Air Arabia potranno aumentare l’accumulo di punti Air Rewards, facendo acquisti nei Village, e decidere di riscattarli, magari, comprando servizi a bordo o voli, scegliendo tra le tante rotte servite dalla compagnia aerea. Come quella tra Milano Bergamo e Sharjah, il cui aeroporto si trova a pochi km dal centro città e ad appena venti minuti da Dubai, che sarà operata quattro volte alla settimana a partire dal 7 dicembre 2022, o ancora i collegamenti per destinazioni quali Dacca, Delhi, Karachi, Sialkot, Muscat, Salah, Jaipur, Bangalore. “Questa sinergia rappresenta un ulteriore tassello che il team Hubsolute ha fortemente voluto per inserire Land of Fashion in un contesto non solo internazionale, ma anche di prestigio – sottolinea Ezio Dell’Orto, chief marketing officer di Hubsolute -. Si tratta di una collaborazione nella quale crediamo fortemente, soprattutto perché riteniamo sia in linea con i valori e l’ottima reputazione che entrambi i player incarnano”.

