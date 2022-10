La nuova rete Travel Angels ha realizzato oltre 5 mln di euro di vendite in soli sette mesi Oltre 5 milioni di euro di vendite nei soli mesi tra marzo e settembre, con un numero di clienti partiti che ha superato quota 3.500 unità. Si presenta così al mercato la nuova rete Travel Angels. Fondata lo scorso gennaio da Deborah Rainis, direttore tecnico di agenzia da oltre 20 anni, raccoglie oggi 50 consulenti di viaggio. La nuova realtà sarà quindi presente alla fiera di Rimini (pad. C3 – 020), per presentare la propria offerta rivolta a consulenti di viaggio, ex agenti di viaggio e blogger/influencer venditori, nonché il nuovo sito www.travelangels.it. Proprio l’indirizzo web è una delle grandi novità, in quanto è stato pensato ed è strutturato per raccogliere le richieste dei clienti e permettere quindi ai consulenti di lavorare in modo mirato su segmento di specializzazione, con il vantaggio di ridurre al minimo richieste da clientela non in target con le proprie competenze e le pratiche non chiuse. L’idea che porta Travel Angels nel settore è infatti quella di organizzare il lavoro per specializzazioni, così da rispondere in modo più efficace ed efficiente ai bisogni dei viaggiatori e garantire al contempo una miglior gestione del lavoro per il professionista. “Il nostro nome ispira il nostro intento: essere gli angeli custodi di ogni viaggiatore – spiega Deborah Rainis -. Il nostro scopo è sintetizzato nel nostro motto: diventare la figura di riferimento, la persona di cui potersi fidare, la professionalità a cui potersi affidare nel momento in cui si pensa di viaggiare. E oggi, che in seguito alla pandemia il bisogno di sicurezza, la garanzia di assistenza, la necessità di supporto sono diventati improvvisamente fondamentali, è necessario rimettere in gioco la grande professionalità del consulente di viaggio, che merita il giusto riconoscimento per il suo lavoro e per la sua assistenza”

