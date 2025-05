La Latin Cruise di Isola Bianca Viaggi: quando il successo salpa a ritmo di salsa Dapprima un’intuizione, poi tanto lavoro e impegno, infine i risultati, tutti in crescita: sono i passi di Isola Bianca Viaggi, che nell’arco di dieci anni ha trasformato la passione per il ballo del titolare e responsabile eventi, Francesco Sanguinetti, in un vero e proprio format di successo. Si è infatti da poco conclusa l’ultima edizione della Latin Cruise a bordo di Costa Favolosa, una minicrociera che ha visto a bordo 750 persone, tutte appassionate di balli latino americani, per celebrare i dieci anni di una formula che si è dimostrata vincente sin dalla sua nascita nel 2015. Sanguinetti, agente di viaggi ma, prima ancora, artista e appassionato di musica latina aveva cominciato con una prima edizione della crociere organizzata con la partecipazione di un paio di scuole di ballo; in seguito la rete di collaborazioni si è ampliata di anno in anno, trasformando Latin Cruise in un format seguito in tutta Italia e in Svizzera, soprattutto dalle città di Lugano e Zurigo. In dieci anni l’evento Latin Cruise si è svolto solcando mari diversi e toccando destinazioni affascinanti con una varietà di proposte che hanno coinvolto migliaia di partecipanti: dalle dieci edizioni primaverili, che hanno registrato una media di 700 persone a bordo, alle sette crociere ai Caraibi con circa 150 partecipanti ciascuna, passando per un’edizione negli Emirati Arabi, una nelle isole greche e tre appuntamenti speciali di Halloween con una media di 350 persone. Prossimo appuntamento il 22 agosto 2025, quando partirà una nuova avventura verso i Fiordi Norvegesi a bordo di Costa Diadema, mentre per il 2026 sono già in programma nuovi appuntamenti, dai Caraibi alle isole greche, senza dimenticare la consueta minicrociera di primavera e l’evento autunnale di Halloween. «L’evento crea aggregazione tra persone accomunate dalla stessa passione per la musica latina e il ballo. È questo il suo valore aggiunto – racconta Sanguinetti -. Il segreto? Collaborare con professionisti che condividono la nostra stessa visione e credono nel progetto. Sono anni che lavoriamo insieme a Costa, non solo per Latin Cruise ma anche per altre crociere a tema come quelle dedicate al Burraco e allo Swing. Una forte collaborazione basata su scambio di idee, spunti creativi e supporto progettuale è ciò che rende davvero speciale questa relazione». Condividi

