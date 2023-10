La Iª edizione del Meet Tourism Messina ha entusiasmato i buyer La prima edizione del Meet Tourism Messina organizzato da Travel Open Day e il suo brand internazionale ItaliAbsolutely insieme al Comune di Messina, è stato aperto dalla plenaria durante la quale i relatori provenienti dal Parlamento Europeo, dal Ministero della Cultura e dall’Osservatorio Internazionale Emergenza Turismo si sono concentrati sulla promozione del territorio e la connessione tra gli operatori del turismo locale e buyer internazionali, ma anche con i rappresentanti dei media.

In particolar modo si sono soffermati sul turismo nella Città dello Stretto, che grazie alla sua posizione il mar Ionio ed il mar Tirreno e all’eredità storico-culturale, offre una combinazione affascinante di miti, storia, cultura e natura. I buyer provenienti da tutto il mondo e i rappresentanti media partecipanti all’evento sono stati coinvolti in un fam trip e hanno avuto l’occasione di scoprire, tra altre cose, le feluche utilizzate per la “caccia” al pescespada, la “coltivazione” delle cozze e delle vongole nei laghi di Ganzirri. Hanno, inoltre, assistito a momenti indimenticabili come il concerto di organo nella Cattedrale di Messina, senza dimenticare lo spettacolo offerto dai panorami mozzafiato dello Stretto di Messina, in cui i due mari si fondono, evocando le leggendarie figure descritte da Omero nell’Odissea. E come l’esperienza coinvolge tutti i sensi, per i partecipanti il Meet Tourism Messina ha significato anche una full immersion nella cultura eno-gastronomica locale grazie ai cuochi stellati coinvolti.

Durante la riunione conclusiva dell’evento i buyer presenti, oltre a manifestare il loro entusiasmo per quanto vissuto nella quattro giorni, hanno dichiarato di voler inserire la Città di Messina nella loro programmazione, sia per piccoli gruppi che per individuali.



