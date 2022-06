La crocieristica al bivio della ripresa: a Genova il primo summit europeo di Clia

Obiettivo livelli pre-pandemici nel 2023, per poi tornare a crescere in maniera stabile negli anni successivi. Sono le previsioni di massima delle compagnie crocieristiche che hanno da tempo ripreso le operazione e che la prossima settimana si riuniranno a Genova, in occasione del primo Clia European Summit.

L’evento si terrà dal 14 al 16 giugno e vi parteciperanno “oltre 300 rappresentanti del Gotha del crocierismo europeo e mondiale, oltre a membri del governo italiano e di altri Paesi e delle istituzioni nazionali e locali – ha spiegato Francesco Galietti, direttore Clia Italia durante la conferenza di presentazione della manifestazione -. Questo primo summit europeo è un’occasione di confronto per definire approcci e soluzioni concrete alle sfide che abbiamo e avremo di fronte: transizione ecologica, turismo sostenibile, rapporti e sinergie con le comunità locali, nonché lo sviluppo di posti di lavoro e nuove rotte. Siamo felici si svolga in Italia, il primo Paese di destinazione d’Europa per numero di passeggeri”.