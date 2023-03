Ixpira: tutti i piani di sviluppo della piattaforma Si apre una nuova fase per Ixpira. La piattaforma multicanale del settore turistico ha inagurato una nuova sede a Roma, in Via Casilina, a due passi da Porta Maggiore, all’interno di una struttura moderna e innovativa, già scelta come sede operativa di importanti aziende nazionali. Nell’evento di inaugurazione, il ceo Guy Loungo e tutte le risorse del team hanno incontrato le agenzie di viaggio e i partner per raccontare i nuovi piani aziendali e gli obiettivi per il prossimo futuro. “Vogliamo unire la lunga e consolidata esperienza della rete commerciale – ha detto il ceo – con risorse più giovani e preparate dal punto di vista della tecnologia e dell’intelligenza artificiale”. La piattaforma Ixpira, tramite il suo portale www.ixpira.it offre una vasta gamma di servizi, tra cui la ricerca e la prenotazione di voli, hotel, pacchetti vacanza, noleggio auto, biglietti per eventi, assicurazioni di viaggio e molto altro ancora. I principali servizi proposti dall’azienda, infatti, sono gli elementi che la caratterizzano e la rendono diversa dai suoi competitor. In oltre 25 anni di esperienza, Ixpira ha coniugato il lavoro di Guy Luongo, Mimmo Crinò e Marco Aldo Paghera proponendo soluzioni d’eccellenza a servizio del mercato turistico b2b. Piani di sviluppo Se nel 2022 il fatturato è stato di 22 milioni di euro, per il 2025 il gruppo prevede di raggiungere i 100 miliioni di euro. Le vendite nelle agenzie di viaggio italiane costituiscono il 50% del fatturato e, con i nuovi inserimenti nel team commerciale, la struttura andrà a fornire i propri servizi ad oltre 3mila agenzie di viaggio in 3 anni. Il restante 50% sarà sostenuto da important partnership all’esterno con tour operator leader nei loro paesi come JET2HOLIDAYS in UK, gruppo AVORIS in Spagna. Tra i piani per il prossimo futuro, l’aumento della rete di hotel contrattualizzati, per offrire anche alle agenzie di viaggio sempre maggiori opportunità di fatturato e di marginalità. La presenza sul territorio Forte della sua rete commerciale organizzata sia su base locale, sia su base nazionale, Ixpira promuove la ricerca continua di idee, novità e soluzioni per il mercato turistico in costante evoluzione, mettendo a disposizione tutta la propria esperienza e conoscenza agli utenti finali.

“Nonostante l’innovazione sia una direttrice importante su cui stiamo investendo e investiremo nel prossimo futuro – sottolinea il ceo -, continueremo a organizzare la nostra presenza in modo capillare sul territorio, perché la relazione umana resta al centro del nostro progetto.

