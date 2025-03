Itb Berlino 2025 apre oggi i battenti con 5.800 espositori, il 5% in più rispetto all’anno scorso Una cifra record di 5.800 espositori nazionali e internazionali – il 5% in più rispetto al 2024 – in rappresentanza di oltre 170 Paesi: questi numeri di Itb Berlin 2025, in scena da oggi e fino al 6 marzo prossimo. «Con un’ampia partecipazione internazionale, formati espositivi innovativi e un ampio programma di supporto, l’Itb di Berlino sta dettando il ritmo per il networking digitale, il dialogo efficiente e la collaborazione globale – ha dichiarato Mario Tobias, ceo di Messe Berlin, ieri in occasione della conferenza stampa di apertura -. Le prospettive ottimistiche del settore si riflettono nell’alto numero di espositori e nella forte domanda». Secondo gli ultimi risultati del World Travel Monitor firmato Ipk International, nel 2024 i viaggi in uscita a livello mondiale sono aumentati del 13%, tornando ai livelli pre-pandemici. Questo slancio si riflette nella crescente base di espositori della kermesse berlinese, in particolare nell’Europa meridionale, in Asia, in Africa e negli Stati arabi. Il Paese ospite di quest’anno, l’Albania, si presenta con lo slogan “Albania All Senses”, mettendo in mostra la sua offerta turistica su un’esposizione di 800 metri quadrati. Secondo gli ultimi risultati del World Travel Monitor di IPK International, nel 2024 i viaggi in uscita a livello mondiale sono aumentati del 13%, tornando ai livelli pre-pandemici. Questo slancio si riflette nella crescente base di espositori dell’Itb Berlin, in particolare nell’Europa meridionale, in Asia, in Africa e negli Stati arabi. Il Paese ospite di quest’anno, l’Albania, si presenta con lo slogan “Albania All Senses”, mettendo in mostra la sua offerta turistica su un’esposizione di 800 metri quadrati. Il prodotto Europa rimane un punto focale dell’Itb, con la Spagna che mantiene la sua posizione di destinazione turistica più popolare, seguita da Germania, Francia, Italia, Turchia, Regno Unito e Austria. Oltre all’Europa, l’Asia, il Medio Oriente e l’Africa hanno una forte presenza. Vietnam, Cina e Thailandia hanno ampliato i loro stand, mentre Arabia Saudita, Qatar, Giordania ed Egitto hanno aumentato significativamente i loro spazi espositivi. Il Sudafrica, il più grande espositore africano, guida una presenza regionale in crescita. Ben posizionate anche le Americhe, con Stati Uniti e Canada, Messico, Panama e Argentina che rafforzano la loro partecipazione. Parallelamente alla fiera, la Convention Itb Berlin esplorerà le tendenze e le sfide emergenti con il tema “The Power of Transition Lives Here”: oltre 400 leader del settore, provenienti da realtà quali Expedia, Google, Booking.com, Uber e Un Tourism, condivideranno il know how in materia di innovazione e sviluppo. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485797 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Conto alla rovescia per il debutto dei voli lungo raggio di Discover Airlines dall'aeroporto di Monaco: si comincia il 5 marzo con il primo volo non-stop per Orlando, rotta mai servita prima dallo scalo tedesco della Baviera. A seguire, decolleranno collegamenti diretti per Windhoek, il 1° aprile e Calgary, il 12 aprile. Orlando e Windhoek saranno servite tutto l'anno, con tre voli settimanali che garantiranno una connettività costante. Calgary sarà operata tre volte a settimana durante la stagione estiva. Infine, durante la prossima stagione invernale, si aggiungerà la rotta verso Punta Cana, dal 26 ottobre 2025. La sussidiaria del Gruppo Lufthansa già dalla scorsa primavera ha rafforzato costantemente la sua presenza a Monaco, con un'ampia gamma di voli a breve e medio raggio. Quest'estate, la compagnia aerea posizionerà sullo scalo un ulteriore Airbus A320, portando il numero totale di aeromobili basati a Monaco a otto, tra cui due Airbus A330 e sei A320. La flotta sarà impiegata su un network di 32 destinazioni leisure, con oltre 80 partenze settimanali su rotte a breve, medio e lungo raggio. Le mete spaziano dalle Isole Canarie a Bodø in Norvegia e Reykjavík, fino a Varna e Burgas in Bulgaria. [post_title] => Discover Airlines decolla il 5 marzo sul lungo raggio da Monaco: si comincia da Orlando [post_date] => 2025-03-04T09:59:40+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1741082380000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485795 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair ha trasportato lo scorso febbraio 12,6 milioni di passeggeri, per una crescita del 14% rispetto allo stesso mese del 2024 (quando i passeggeri erano stati 11,1 milioni), con un load factor del 92%, in linea con il risultato dell'anno precedente. La low cost irlandese ha operato nello stesso periodo oltre 71.360 voli. Nell'arco dei 12 mesi a febbraio 2025, Ryanair ha trasportato 198,8 milioni di passeggeri, in aumento del 9% rispetto allo stesso periodo di un anno fa, con un load factor stabile al 94%. [post_title] => Ryanair: a febbraio il traffico passeggeri cresce a doppia cifra, +14% [post_date] => 2025-03-04T09:40:06+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1741081206000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485789 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una cifra record di 5.800 espositori nazionali e internazionali - il 5% in più rispetto al 2024 - in rappresentanza di oltre 170 Paesi: questi numeri di Itb Berlin 2025, in scena da oggi e fino al 6 marzo prossimo. «Con un'ampia partecipazione internazionale, formati espositivi innovativi e un ampio programma di supporto, l'Itb di Berlino sta dettando il ritmo per il networking digitale, il dialogo efficiente e la collaborazione globale - ha dichiarato Mario Tobias, ceo di Messe Berlin, ieri in occasione della conferenza stampa di apertura -. Le prospettive ottimistiche del settore si riflettono nell'alto numero di espositori e nella forte domanda». Secondo gli ultimi risultati del World Travel Monitor firmato Ipk International, nel 2024 i viaggi in uscita a livello mondiale sono aumentati del 13%, tornando ai livelli pre-pandemici. Questo slancio si riflette nella crescente base di espositori della kermesse berlinese, in particolare nell'Europa meridionale, in Asia, in Africa e negli Stati arabi. Il Paese ospite di quest'anno, l'Albania, si presenta con lo slogan “Albania All Senses”, mettendo in mostra la sua offerta turistica su un'esposizione di 800 metri quadrati. Secondo gli ultimi risultati del World Travel Monitor di IPK International, nel 2024 i viaggi in uscita a livello mondiale sono aumentati del 13%, tornando ai livelli pre-pandemici. Questo slancio si riflette nella crescente base di espositori dell'Itb Berlin, in particolare nell'Europa meridionale, in Asia, in Africa e negli Stati arabi. Il Paese ospite di quest'anno, l'Albania, si presenta con lo slogan “Albania All Senses”, mettendo in mostra la sua offerta turistica su un'esposizione di 800 metri quadrati. Il prodotto Europa rimane un punto focale dell'Itb, con la Spagna che mantiene la sua posizione di destinazione turistica più popolare, seguita da Germania, Francia, Italia, Turchia, Regno Unito e Austria. Oltre all'Europa, l'Asia, il Medio Oriente e l'Africa hanno una forte presenza. Vietnam, Cina e Thailandia hanno ampliato i loro stand, mentre Arabia Saudita, Qatar, Giordania ed Egitto hanno aumentato significativamente i loro spazi espositivi. Il Sudafrica, il più grande espositore africano, guida una presenza regionale in crescita. Ben posizionate anche le Americhe, con Stati Uniti e Canada, Messico, Panama e Argentina che rafforzano la loro partecipazione. Parallelamente alla fiera, la Convention Itb Berlin esplorerà le tendenze e le sfide emergenti con il tema “The Power of Transition Lives Here”: oltre 400 leader del settore, provenienti da realtà quali Expedia, Google, Booking.com, Uber e Un Tourism, condivideranno il know how in materia di innovazione e sviluppo. [post_title] => Itb Berlino 2025 apre oggi i battenti con 5.800 espositori, il 5% in più rispetto all'anno scorso [post_date] => 2025-03-04T09:26:58+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1741080418000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485784 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Turkish Airlines archivia l'esercizio 2024 con un profitto sulle operazioni principali di 2,4 miliardi di dollari Usa, nonostante le tensioni geopolitiche ed economiche globali, i ritardi nella consegna degli aeromobili e i problemi ai motori. La compagnia ha mantenuto una redditività costante riducendo il debito netto di 8,3 miliardi di dollari in soli tre anni e ha annunciato un dividendo di 260 milioni di dollari. I ricavi totali di Turkish Airlines nel 2024 sono aumentati dell’8,2% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 22,7 miliardi di dollari. I ricavi passeggeri sono cresciuti del 4%, mentre quelli derivanti dal trasporto merci sono saliti di circa il 35% rispetto al 2023. L'ebitdar si è attestato a 5,7 miliardi di dollari con un margine del 25,3%, allineandosi agli obiettivi a lungo termine della compagnia. «Nonostante le sfide globali, rimaniamo impegnati a fornire il nostro pluripremiato servizio, a espandere la nostra rete globale e a fornire valore a lungo termine ai nostri investitori, dipendenti e, naturalmente, ai nostri ospiti - dichiara Ahmet Bolat, chairman of the board and the executive committee di Turkish Airline -. Mentre ci avviciniamo al nostro centesimo anniversario, siamo orgogliosi di rafforzare la posizione della Turchia come attore chiave dell’aviazione globale e di proseguire il nostro viaggio verso l’eccellenza». Con l’obiettivo di portare la flotta a più di 800 aeromobili entro il 2033, come parte della strategia per il suo 100° anniversario, il vettore ha già aumentato il numero di velivoli del 12% nel 2024, raggiungendo quota 492, nonostante i ritardi nella produzione e relative consegne. [post_title] => L'esercizio 2024 di Turkish Airlines vola alto, con un dividendo da 260 mln di dollari [post_date] => 2025-03-04T09:15:15+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1741079715000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485774 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tappa a Berlino per Ita Airways che torna all'Itb per il terzo anno consecutivo: la compagnia sarà presente all’interno dello stand del Gruppo Lufthansa con Emiliana Limosani, chief commercial officer di Ita e ceo di Volare, e il team international sales (padiglione 25, stand 119). La Germania si conferma un mercato strategico per la compagnia aerea che quest'estate opererà fino a 59 frequenze settimanali (118 voli) tra i due Paesi. I collegamenti saranno effettuati dagli aeroporti di Francoforte, Monaco, Amburgo e Düsseldorf verso Roma Fiumicino e Milano Linate. Tra questi, spicca la nuova rotta Milano Linate-Monaco, che decollerà dal prossimo 30 marzo, con dodici frequenze settimanali. Grazie a comode connessioni, i passeggeri tedeschi potranno accedere all’intero network Ita Airways, comprese le principali destinazioni in Italia e nel mondo. A Berlino Ita porterà quindi la propria offerta estiva che conta 59 destinazioni, di cui 16 intercontinentali, 27 internazionali e 16 domestiche. Durante il picco di traffico estivo Ita potenzierà l'offerta con 12 mete stagionali aggiuntive, di cui 3 nazionali e 9 internazionali. Ci saranno ad esempio, voli diretti da Roma Fiumicino e Milano Linate per Rodi, Ibiza, Palma di Maiorca, Minorca, Heraklion, Corfù, Lampedusa, Pantelleria, Zante e Cefalonia. Inoltre, dal 30 marzo i passeggeri di Ita Airways potranno beneficiare di ulteriori collegamenti verso oltre cento destinazioni grazie ai voli in codeshare con i cinque vettori del gruppo Lh: Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines ed Air Dolomiti. Allungando lo sguardo all'inverno, la novità della stagione 2025-2026 sarà l’apertura della Roma Fiumicino-Mauritius. Il volo, operato con l’Airbus A330neo, sarà inaugurato il 7 novembre 2025 con due frequenze settimanali. [post_title] => L'estate di Ita Airways va in scena all'Itb di Berlino. Fino a 59 frequenze fra Italia e Germania [post_date] => 2025-03-03T13:07:29+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1741007249000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485772 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il business travel protagonista della prossima crescita del turismo in Italia. Lo evidenziano i dati riportati in occasione della diretta tv Morning Call del Sole 24 Ore, condotta da Rosalba Reggio. Le previsioni dedicate al segmento dei viaggi di lavoro in Italia parlano infatti di un incremento annuo del 6,95% tra il 2025 e il 2028, con un aumento ancora più marcato in Europa. Tra gli ospiti coinvolti nel panel, oltre a Magda Antonioli dell'università Bocconi di Milano, Marco Peci di Astoi Confindustria Viaggi, Adriano Apicella di Welcome Travel Group e Paola De Filippo di Sabre Corporation Italia, era presente anche Paolo Bertola. Il commercial director di Aci blueteam ha quindi sottolineato il ruolo cruciale delle travel management companies nell’evoluzione del business travel: "Secondo il nostro osservatorio, rispetto al periodo pre-pandemia, quando la maggior parte delle trasferte business erano point-to-point, le aziende oggi tendono a concentrare più meeting all’interno dello stesso viaggio. Questo rende le trasferte molto più complesse rispetto al passato, evidenziando il ruolo strategico delle tmc nel fornire supporto alle società nella gestione di viaggi sempre più articolati". Le nuove tecnologie stanno inoltre ridefinendo il turismo in Italia, con strumenti avanzati che migliorano l’accesso ai dati e l’efficienza delle prenotazioni. Tuttavia, la personalizzazione resta una sfida aperta, come sottolineato da tutti gli ospiti. [post_title] => Aci blueteam protagonista di un panel sul futuro del business travel [post_date] => 2025-03-03T12:52:07+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1741006327000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485767 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Come anticipato a fine anno, ha aperto i propri battenti il nuovo indirizzi capitolino di Pacini Group: dopo due anni di intensi lavoro The Goethe Hotel nasce dalla completa ristrutturazione di un antico palazzo posto a Passeggiata di Ripetta, tra piazza del Popolo e l’Ara Pacis, la cui proprietà è la compagnia assicuratrice S2C. Ispirato all’eredità intellettuale e artistica di Johann Wolfgang von Goethe, la struttura mira a riportare in vita il fascino dei Grand Tour ottocenteschi, grazie all'0pera del project management team di Pacini Group, in collaborazione con lo studio Chiara Caberlon di Milano e l’architetto Claudia Benzi. Le 27 camere e suite omaggiano dunque i viaggiatori romantici: qui il velluto è predominante, con cromie differenti che si adattano all’ambiente. In ognuna l’ospite troverà uno scrittoio e l’atmosfera giusta per poter vivere il proprio personalissimo grand tour. Nella hall gli ospiti vengono invece accolti dalla Libreria Infinita: una libreria circolare, installazione permanente pensata per rendere omaggio alla cultura e alla curiosità. Lo spazio include anche opere d’arte e oggetti che rimandano a Goethe, tra cui un binocolo dell’Ottocento, una fiaschetta da viaggiatore e quadri che lo ritraggono. Da qui si aprono le aree comuni con salotti conviviali. Tanti sono i dettagli da scoprire come bauli vintage, che diventano minibar o armadi che aprendoli regalano all’ospite scorci di opere d’arte e oggetti che ricordano la wunderkammer. Il ristorante e lounge bar Affinity – Kitchen & Alchemy parla poi di connessioni tra ingredienti, per un viaggio di gusto dedicato alla tradizione italiana, fatta di materie prime e prodotti locali. All’interno del The Goethe Hotel c’è anche una spa con sauna e bagno turco, che attinge il proprio stile di design dall’altra parte del Mediterraneo con atmosfere più esotiche e lontane. The Goethe Hotel è parte del circuito Small Luxury Hotels of the World. [post_title] => Apre a Roma The Goethe Hotel: nuovo indirizzo Pacini Group [post_date] => 2025-03-03T12:27:08+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1741004828000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485765 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dovrebbe entrare in vigore entro fine 2025 la più volte annunciata e altrettante volte rimandata tassa di soggiorno per i turisti stranieri che arrivano in Thailandia. La nuova tempistica è stata annunciata dal ministro del Turismo e dello Sport, Sorawong Thienthong. Il ministro ha spiegato che i viaggiatori stranieri che arrivano in aereo dovranno pagare 300 baht (poco più di 8 dollari), così come è previsto anche per coloro che entreranno nel Paese via terra e via acqua, ma avranno il diritto di entrare più volte nell'arco di 30-60 giorni. Mancano ancora i dettagli sulle modalità di introduzione della tassa, che però secondo Sorawong potrebbe essere integrata con la prossima Thailand Digital Arrival Card (Tdac) per snellire la riscossione delle imposte, che entrerà in vigore il prossimo 1° maggio. «La tassa di soggiorno può non essere un importo elevato che scoraggerebbe i turisti, ma se la riscossione è complicata, sarà scomoda. Il nostro obiettivo è perciò quello di rendere il processo il più agevole possibile». [post_title] => Thailandia: la tassa di ingresso per i turisti stranieri sarà in vigore entro fine 2025 [post_date] => 2025-03-03T12:26:15+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1741004775000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485760 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con un nuovo investimento di 75 milioni di euro la Regione Calabria assume il controllo di Sacal, società di gestione degli aeroporti della Calabria, arrivando infatti a detenere l'80% delle quote. L’aumento della partecipazione pubblica in Sacal, come riferisce teleborsa.it, è stato reso possibile attraverso un emendamento alla legge di Stabilità regionale, che ha semplificato la procedura per l’esercizio del diritto di opzione: la Regione ha potuto utilizzare lo stanziamento di 75 milioni provenienti dai Fondi di sviluppo e coesione (Fsc), per l’acquisto delle quote rimaste invendute dagli altri soci. Marco Franchini, amministratore unico della società che gestisce gli aeroporti di Reggio, Lamezia e Crotone, ha spiegato che l’iniezione di nuovi capitali pubblici sarà «fondamentale per la modernizzazione delle infrastrutture aeroportuali, il potenziamento della sicurezza e l’incremento della digitalizzazione dei servizi». L’assemblea degli azionisti ha recentemente approvato il piano industriale al 2028 e proiezioni estese fino al 2033, che prevede un ingente investimento, realizzato attraverso un aumento di capitale con il supporto della Regione Calabria. Tre sono i punti fondamentali del progetto: potenziamento delle infrastrutture, sviluppo del traffico passeggeri e crescita del Pil territoriale. «Per incrementare in modo significativo il traffico passeggeri è necessario aumentare il numero di vettori interessati a operare in Calabria. La Regione sta lavorando per attrarre investimenti nel settore turistico, puntando anche alla destagionalizzazione dei flussi. L’obiettivo è generare circa 960 milioni di euro di Pil e creare 3.500 nuovi posti di lavoro». [post_title] => Sacal: l'80% delle quote nelle mani della Regione Calabria, dopo un investimento da 75 mln [post_date] => 2025-03-03T11:53:45+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1741002825000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "itb berlino 2025 apre oggi i battenti con 5 800 espositori il 5 in piu rispetto allanno scorso" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":122,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3199,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485797","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Conto alla rovescia per il debutto dei voli lungo raggio di Discover Airlines dall'aeroporto di Monaco: si comincia il 5 marzo con il primo volo non-stop per Orlando, rotta mai servita prima dallo scalo tedesco della Baviera.\r

\r

A seguire, decolleranno collegamenti diretti per Windhoek, il 1° aprile e Calgary, il 12 aprile. Orlando e Windhoek saranno servite tutto l'anno, con tre voli settimanali che garantiranno una connettività costante. Calgary sarà operata tre volte a settimana durante la stagione estiva.\r

\r

Infine, durante la prossima stagione invernale, si aggiungerà la rotta verso Punta Cana, dal 26 ottobre 2025.\r

\r

La sussidiaria del Gruppo Lufthansa già dalla scorsa primavera ha rafforzato costantemente la sua presenza a Monaco, con un'ampia gamma di voli a breve e medio raggio.\r

\r

Quest'estate, la compagnia aerea posizionerà sullo scalo un ulteriore Airbus A320, portando il numero totale di aeromobili basati a Monaco a otto, tra cui due Airbus A330 e sei A320. La flotta sarà impiegata su un network di 32 destinazioni leisure, con oltre 80 partenze settimanali su rotte a breve, medio e lungo raggio. Le mete spaziano dalle Isole Canarie a Bodø in Norvegia e Reykjavík, fino a Varna e Burgas in Bulgaria.","post_title":"Discover Airlines decolla il 5 marzo sul lungo raggio da Monaco: si comincia da Orlando","post_date":"2025-03-04T09:59:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1741082380000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485795","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair ha trasportato lo scorso febbraio 12,6 milioni di passeggeri, per una crescita del 14% rispetto allo stesso mese del 2024 (quando i passeggeri erano stati 11,1 milioni), con un load factor del 92%, in linea con il risultato dell'anno precedente.\r

\r

La low cost irlandese ha operato nello stesso periodo oltre 71.360 voli.\r

\r

Nell'arco dei 12 mesi a febbraio 2025, Ryanair ha trasportato 198,8 milioni di passeggeri, in aumento del 9% rispetto allo stesso periodo di un anno fa, con un load factor stabile al 94%.","post_title":"Ryanair: a febbraio il traffico passeggeri cresce a doppia cifra, +14%","post_date":"2025-03-04T09:40:06+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1741081206000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485789","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una cifra record di 5.800 espositori nazionali e internazionali - il 5% in più rispetto al 2024 - in rappresentanza di oltre 170 Paesi: questi numeri di Itb Berlin 2025, in scena da oggi e fino al 6 marzo prossimo.\r

\r

«Con un'ampia partecipazione internazionale, formati espositivi innovativi e un ampio programma di supporto, l'Itb di Berlino sta dettando il ritmo per il networking digitale, il dialogo efficiente e la collaborazione globale - ha dichiarato Mario Tobias, ceo di Messe Berlin, ieri in occasione della conferenza stampa di apertura -. Le prospettive ottimistiche del settore si riflettono nell'alto numero di espositori e nella forte domanda».\r

\r

Secondo gli ultimi risultati del World Travel Monitor firmato Ipk International, nel 2024 i viaggi in uscita a livello mondiale sono aumentati del 13%, tornando ai livelli pre-pandemici. Questo slancio si riflette nella crescente base di espositori della kermesse berlinese, in particolare nell'Europa meridionale, in Asia, in Africa e negli Stati arabi.\r

\r

Il Paese ospite di quest'anno, l'Albania, si presenta con lo slogan “Albania All Senses”, mettendo in mostra la sua offerta turistica su un'esposizione di 800 metri quadrati.\r

\r

Secondo gli ultimi risultati del World Travel Monitor di IPK International, nel 2024 i viaggi in uscita a livello mondiale sono aumentati del 13%, tornando ai livelli pre-pandemici. Questo slancio si riflette nella crescente base di espositori dell'Itb Berlin, in particolare nell'Europa meridionale, in Asia, in Africa e negli Stati arabi.\r

\r

Il Paese ospite di quest'anno, l'Albania, si presenta con lo slogan “Albania All Senses”, mettendo in mostra la sua offerta turistica su un'esposizione di 800 metri quadrati.\r

\r

Il prodotto Europa rimane un punto focale dell'Itb, con la Spagna che mantiene la sua posizione di destinazione turistica più popolare, seguita da Germania, Francia, Italia, Turchia, Regno Unito e Austria.\r

\r

Oltre all'Europa, l'Asia, il Medio Oriente e l'Africa hanno una forte presenza. Vietnam, Cina e Thailandia hanno ampliato i loro stand, mentre Arabia Saudita, Qatar, Giordania ed Egitto hanno aumentato significativamente i loro spazi espositivi. Il Sudafrica, il più grande espositore africano, guida una presenza regionale in crescita.\r

\r

Ben posizionate anche le Americhe, con Stati Uniti e Canada, Messico, Panama e Argentina che rafforzano la loro partecipazione. \r

\r

Parallelamente alla fiera, la Convention Itb Berlin esplorerà le tendenze e le sfide emergenti con il tema “The Power of Transition Lives Here”: oltre 400 leader del settore, provenienti da realtà quali Expedia, Google, Booking.com, Uber e Un Tourism, condivideranno il know how in materia di innovazione e sviluppo.\r

\r

","post_title":"Itb Berlino 2025 apre oggi i battenti con 5.800 espositori, il 5% in più rispetto all'anno scorso","post_date":"2025-03-04T09:26:58+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1741080418000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485784","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Turkish Airlines archivia l'esercizio 2024 con un profitto sulle operazioni principali di 2,4 miliardi di dollari Usa, nonostante le tensioni geopolitiche ed economiche globali, i ritardi nella consegna degli aeromobili e i problemi ai motori.\r

\r

La compagnia ha mantenuto una redditività costante riducendo il debito netto di 8,3 miliardi di dollari in soli tre anni e ha annunciato un dividendo di 260 milioni di dollari. \r

I ricavi totali di Turkish Airlines nel 2024 sono aumentati dell’8,2% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 22,7 miliardi di dollari. I ricavi passeggeri sono cresciuti del 4%, mentre quelli derivanti dal trasporto merci sono saliti di circa il 35% rispetto al 2023. L'ebitdar si è attestato a 5,7 miliardi di dollari con un margine del 25,3%, allineandosi agli obiettivi a lungo termine della compagnia.\r

\r

«Nonostante le sfide globali, rimaniamo impegnati a fornire il nostro pluripremiato servizio, a espandere la nostra rete globale e a fornire valore a lungo termine ai nostri investitori, dipendenti e, naturalmente, ai nostri ospiti - dichiara Ahmet Bolat, chairman of the board and the executive committee di Turkish Airline -. Mentre ci avviciniamo al nostro centesimo anniversario, siamo orgogliosi di rafforzare la posizione della Turchia come attore chiave dell’aviazione globale e di proseguire il nostro viaggio verso l’eccellenza».\r

\r

Con l’obiettivo di portare la flotta a più di 800 aeromobili entro il 2033, come parte della strategia per il suo 100° anniversario, il vettore ha già aumentato il numero di velivoli del 12% nel 2024, raggiungendo quota 492, nonostante i ritardi nella produzione e relative consegne.","post_title":"L'esercizio 2024 di Turkish Airlines vola alto, con un dividendo da 260 mln di dollari","post_date":"2025-03-04T09:15:15+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1741079715000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485774","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tappa a Berlino per Ita Airways che torna all'Itb per il terzo anno consecutivo: la compagnia sarà presente all’interno dello stand del Gruppo Lufthansa con Emiliana Limosani, chief commercial officer di Ita e ceo di Volare, e il team international sales (padiglione 25, stand 119).\r

La Germania si conferma un mercato strategico per la compagnia aerea che quest'estate opererà fino a 59 frequenze settimanali (118 voli) tra i due Paesi. I collegamenti saranno effettuati dagli aeroporti di Francoforte, Monaco, Amburgo e Düsseldorf verso Roma Fiumicino e Milano Linate. Tra questi, spicca la nuova rotta Milano Linate-Monaco, che decollerà dal prossimo 30 marzo, con dodici frequenze settimanali. Grazie a comode connessioni, i passeggeri tedeschi potranno accedere all’intero network Ita Airways, comprese le principali destinazioni in Italia e nel mondo.\r

A Berlino Ita porterà quindi la propria offerta estiva che conta 59 destinazioni, di cui 16 intercontinentali, 27 internazionali e 16 domestiche. Durante il picco di traffico estivo Ita potenzierà l'offerta con 12 mete stagionali aggiuntive, di cui 3 nazionali e 9 internazionali. Ci saranno ad esempio, voli diretti da Roma Fiumicino e Milano Linate per Rodi, Ibiza, Palma di Maiorca, Minorca, Heraklion, Corfù, Lampedusa, Pantelleria, Zante e Cefalonia. \r

Inoltre, dal 30 marzo i passeggeri di Ita Airways potranno beneficiare di ulteriori collegamenti verso oltre cento destinazioni grazie ai voli in codeshare con i cinque vettori del gruppo Lh: Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines ed Air Dolomiti. \r

Allungando lo sguardo all'inverno, la novità della stagione 2025-2026 sarà l’apertura della Roma Fiumicino-Mauritius. Il volo, operato con l’Airbus A330neo, sarà inaugurato il 7 novembre 2025 con due frequenze settimanali.","post_title":"L'estate di Ita Airways va in scena all'Itb di Berlino. Fino a 59 frequenze fra Italia e Germania","post_date":"2025-03-03T13:07:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1741007249000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485772","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il business travel protagonista della prossima crescita del turismo in Italia. Lo evidenziano i dati riportati in occasione della diretta tv Morning Call del Sole 24 Ore, condotta da Rosalba Reggio. Le previsioni dedicate al segmento dei viaggi di lavoro in Italia parlano infatti di un incremento annuo del 6,95% tra il 2025 e il 2028, con un aumento ancora più marcato in Europa.\r

\r

Tra gli ospiti coinvolti nel panel, oltre a Magda Antonioli dell'università Bocconi di Milano, Marco Peci di Astoi Confindustria Viaggi, Adriano Apicella di Welcome Travel Group e Paola De Filippo di Sabre Corporation Italia, era presente anche Paolo Bertola.\r

\r

Il commercial director di Aci blueteam ha quindi sottolineato il ruolo cruciale delle travel management companies nell’evoluzione del business travel: \"Secondo il nostro osservatorio, rispetto al periodo pre-pandemia, quando la maggior parte delle trasferte business erano point-to-point, le aziende oggi tendono a concentrare più meeting all’interno dello stesso viaggio. Questo rende le trasferte molto più complesse rispetto al passato, evidenziando il ruolo strategico delle tmc nel fornire supporto alle società nella gestione di viaggi sempre più articolati\". Le nuove tecnologie stanno inoltre ridefinendo il turismo in Italia, con strumenti avanzati che migliorano l’accesso ai dati e l’efficienza delle prenotazioni. Tuttavia, la personalizzazione resta una sfida aperta, come sottolineato da tutti gli ospiti.","post_title":"Aci blueteam protagonista di un panel sul futuro del business travel","post_date":"2025-03-03T12:52:07+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1741006327000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485767","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Come anticipato a fine anno, ha aperto i propri battenti il nuovo indirizzi capitolino di Pacini Group: dopo due anni di intensi lavoro The Goethe Hotel nasce dalla completa ristrutturazione di un antico palazzo posto a Passeggiata di Ripetta, tra piazza del Popolo e l’Ara Pacis, la cui proprietà è la compagnia assicuratrice S2C.\r

\r

Ispirato all’eredità intellettuale e artistica di Johann Wolfgang von Goethe, la struttura mira a riportare in vita il fascino dei Grand Tour ottocenteschi, grazie all'0pera del project management team di Pacini Group, in collaborazione con lo studio Chiara Caberlon di Milano e l’architetto Claudia Benzi.\r

\r

Le 27 camere e suite omaggiano dunque i viaggiatori romantici: qui il velluto è predominante, con cromie differenti che si adattano all’ambiente. In ognuna l’ospite troverà uno scrittoio e l’atmosfera giusta per poter vivere il proprio personalissimo grand tour.\r

\r

Nella hall gli ospiti vengono invece accolti dalla Libreria Infinita: una libreria circolare, installazione permanente pensata per rendere omaggio alla cultura e alla curiosità. Lo spazio include anche opere d’arte e oggetti che rimandano a Goethe, tra cui un binocolo dell’Ottocento, una fiaschetta da viaggiatore e quadri che lo ritraggono.\r

\r

Da qui si aprono le aree comuni con salotti conviviali. Tanti sono i dettagli da scoprire come bauli vintage, che diventano minibar o armadi che aprendoli regalano all’ospite scorci di opere d’arte e oggetti che ricordano la wunderkammer.\r

\r

Il ristorante e lounge bar Affinity – Kitchen & Alchemy parla poi di connessioni tra ingredienti, per un viaggio di gusto dedicato alla tradizione italiana, fatta di materie prime e prodotti locali. All’interno del The Goethe Hotel c’è anche una spa con sauna e bagno turco, che attinge il proprio stile di design dall’altra parte del Mediterraneo con atmosfere più esotiche e lontane. The Goethe Hotel è parte del circuito Small Luxury Hotels of the World.","post_title":"Apre a Roma The Goethe Hotel: nuovo indirizzo Pacini Group","post_date":"2025-03-03T12:27:08+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1741004828000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485765","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dovrebbe entrare in vigore entro fine 2025 la più volte annunciata e altrettante volte rimandata tassa di soggiorno per i turisti stranieri che arrivano in Thailandia. La nuova tempistica è stata annunciata dal ministro del Turismo e dello Sport, Sorawong Thienthong.\r

\r

Il ministro ha spiegato che i viaggiatori stranieri che arrivano in aereo dovranno pagare 300 baht (poco più di 8 dollari), così come è previsto anche per coloro che entreranno nel Paese via terra e via acqua, ma avranno il diritto di entrare più volte nell'arco di 30-60 giorni.\r

\r

Mancano ancora i dettagli sulle modalità di introduzione della tassa, che però secondo Sorawong potrebbe essere integrata con la prossima Thailand Digital Arrival Card (Tdac) per snellire la riscossione delle imposte, che entrerà in vigore il prossimo 1° maggio.\r

\r

«La tassa di soggiorno può non essere un importo elevato che scoraggerebbe i turisti, ma se la riscossione è complicata, sarà scomoda. Il nostro obiettivo è perciò quello di rendere il processo il più agevole possibile».","post_title":"Thailandia: la tassa di ingresso per i turisti stranieri sarà in vigore entro fine 2025","post_date":"2025-03-03T12:26:15+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1741004775000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485760","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con un nuovo investimento di 75 milioni di euro la Regione Calabria assume il controllo di Sacal, società di gestione degli aeroporti della Calabria, arrivando infatti a detenere l'80% delle quote.\r

\r

L’aumento della partecipazione pubblica in Sacal, come riferisce teleborsa.it, è stato reso possibile attraverso un emendamento alla legge di Stabilità regionale, che ha semplificato la procedura per l’esercizio del diritto di opzione: la Regione ha potuto utilizzare lo stanziamento di 75 milioni provenienti dai Fondi di sviluppo e coesione (Fsc), per l’acquisto delle quote rimaste invendute dagli altri soci.\r

\r

Marco Franchini, amministratore unico della società che gestisce gli aeroporti di Reggio, Lamezia e Crotone, ha spiegato che l’iniezione di nuovi capitali pubblici sarà «fondamentale per la modernizzazione delle infrastrutture aeroportuali, il potenziamento della sicurezza e l’incremento della digitalizzazione dei servizi».\r

\r

L’assemblea degli azionisti ha recentemente approvato il piano industriale al 2028 e proiezioni estese fino al 2033, che prevede un ingente investimento, realizzato attraverso un aumento di capitale con il supporto della Regione Calabria.\r

\r

Tre sono i punti fondamentali del progetto: potenziamento delle infrastrutture, sviluppo del traffico passeggeri e crescita del Pil territoriale. «Per incrementare in modo significativo il traffico passeggeri è necessario aumentare il numero di vettori interessati a operare in Calabria. La Regione sta lavorando per attrarre investimenti nel settore turistico, puntando anche alla destagionalizzazione dei flussi. L’obiettivo è generare circa 960 milioni di euro di Pil e creare 3.500 nuovi posti di lavoro».","post_title":"Sacal: l'80% delle quote nelle mani della Regione Calabria, dopo un investimento da 75 mln","post_date":"2025-03-03T11:53:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1741002825000]}]}}