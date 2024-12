ItaliAbsolutely e Travel Show Marketing: l’alleanza che avvicina l’Italia agli adv Usa ItaliAbsolutely e Travel Show Marketing Group (TravelSMG) annunciano una nuova partnership strategica mirata a presentare le principali destinazioni di viaggio italiane ai maggiori agenti di viaggio leisure degli Stati Uniti. Nell’ambito della nuova collaborazione, ItaliAbsolutely e TravelSMG organizzeranno viaggi che porteranno in Italia buyer statunitensi, permettendo loro di sperimentare le destinazioni presentate dai partner di ItaliaAbsolutely. Viaggi che arricchiranno le competenze degli agenti americani, consentendo loro di servire meglio i clienti desiderosi di esplorare l’Italia. I buyer americani partecipanti avranno l’opportunità di entrare in contatto con aziende italiane del turismo e dell’ospitalità, ottenendo una visione da insider del fascino, della cultura e delle offerte uniche proposte in Italia. La partnership non solo mette in evidenza i partner di ItaliAbsolutely sul mercato statunitense, ma crea anche un forte legame tra le migliori destinazioni di viaggio italiane e gli influenti professionisti del settore. Daniela Battaglioni, General Manager di ItaliAbsolutely, ha detto: “Siamo entusiasti di dare il benvenuto in Italia agli agenti di viaggio statunitensi e di presentare i nostri fantastici partner. La collaborazione con TravelSMG ci permette di mettere in luce il nostro Paese, rafforzando la presenza dell’Italia nell’industria dei viaggi negli Stati Uniti”. «Portando in Italia agenti di viaggio statunitensi di alto livello, offriamo loro l’opportunità di vivere esperienze autentiche e di conoscere a fondo le diverse destinazioni italiane,- ha dichiarato Jim Cloonan, presidente di TravelSMG. – Grazie a questa nuova consapevolezza, gli agenti saranno in grado di trasmettere ai loro clienti la loro genuina passione per l’Italia, stimolando così l’interesse per i viaggi in Italia”. ItaliAbsolutely ItaliAbsolutely by Travel Quotidiano è un portale B2B in inglese unico nel suo genere, dedicato alla promozione delle destinazioni più iconiche e nascoste del Bel Paese a un pubblico internazionale. Grazie alla collaborazione con i migliori partner del settore, ItaliAbsolutely è una piattaforma di informaazione che permette alle aziende italiane del settore turismo e ospitalità a raggiungere una rete globale di buyer internazionali. Travel Show Marketing Travel Show Marketing Group (TravelSMG) è un’organizzazione indipendente che offre soluzioni per il settore B2B delle vacanze leisure. Dal 2009 TravelSMG ha collaborato con migliaia di clienti del settore per coinvolgere e potenziare la comunità degli agenti di viaggio nordamericani attraverso la formazione, il networking e le esperienze globali. La gamma di soluzioni comprende fiere importanti, eventi specializzati e di nicchia e una gamma completa di opportunità digitali. Per maggiori informazioni su entrambe le aziende e sui prossimi tour, visitare i siti www.TravelSMG.com e www.ItaliAbsolutely.com. Condividi

[post_title] => I viaggi nel 2025: tendenze e priorità secondo Marriott Bonvoy [post_date] => 2024-12-11T12:16:42+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => hotel [1] => marriott [2] => trend ) [post_tag_name] => Array ( [0] => hotel [1] => Marriott [2] => trend ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733919402000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480876 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_480878" align="alignleft" width="269"] Jim Cloonan[/caption] ItaliAbsolutely e Travel Show Marketing Group (TravelSMG) annunciano una nuova partnership strategica mirata a presentare le principali destinazioni di viaggio italiane ai maggiori agenti di viaggio leisure degli Stati Uniti. Nell'ambito della nuova collaborazione, ItaliAbsolutely e TravelSMG organizzeranno viaggi che porteranno in Italia buyer statunitensi, permettendo loro di sperimentare le destinazioni presentate dai partner di ItaliaAbsolutely. Viaggi che arricchiranno le competenze degli agenti americani, consentendo loro di servire meglio i clienti desiderosi di esplorare l'Italia. I buyer americani partecipanti avranno l'opportunità di entrare in contatto con aziende italiane del turismo e dell'ospitalità, ottenendo una visione da insider del fascino, della cultura e delle offerte uniche proposte in Italia. La partnership non solo mette in evidenza i partner di ItaliAbsolutely sul mercato statunitense, ma crea anche un forte legame tra le migliori destinazioni di viaggio italiane e gli influenti professionisti del settore. Daniela Battaglioni, General Manager di ItaliAbsolutely, ha detto: “Siamo entusiasti di dare il benvenuto in Italia agli agenti di viaggio statunitensi e di presentare i nostri fantastici partner. La collaborazione con TravelSMG ci permette di mettere in luce il nostro Paese, rafforzando la presenza dell'Italia nell’industria dei viaggi negli Stati Uniti”. «Portando in Italia agenti di viaggio statunitensi di alto livello, offriamo loro l’opportunità di vivere esperienze autentiche e di conoscere a fondo le diverse destinazioni italiane,- ha dichiarato Jim Cloonan, presidente di TravelSMG. - Grazie a questa nuova consapevolezza, gli agenti saranno in grado di trasmettere ai loro clienti la loro genuina passione per l'Italia, stimolando così l'interesse per i viaggi in Italia”. ItaliAbsolutely ItaliAbsolutely by Travel Quotidiano è un portale B2B in inglese unico nel suo genere, dedicato alla promozione delle destinazioni più iconiche e nascoste del Bel Paese a un pubblico internazionale. Grazie alla collaborazione con i migliori partner del settore, ItaliAbsolutely è una piattaforma di informaazione che permette alle aziende italiane del settore turismo e ospitalità a raggiungere una rete globale di buyer internazionali. Travel Show Marketing Travel Show Marketing Group (TravelSMG) è un'organizzazione indipendente che offre soluzioni per il settore B2B delle vacanze leisure. Dal 2009 TravelSMG ha collaborato con migliaia di clienti del settore per coinvolgere e potenziare la comunità degli agenti di viaggio nordamericani attraverso la formazione, il networking e le esperienze globali. La gamma di soluzioni comprende fiere importanti, eventi specializzati e di nicchia e una gamma completa di opportunità digitali. Per maggiori informazioni su entrambe le aziende e sui prossimi tour, visitare i siti www.TravelSMG.com e www.ItaliAbsolutely.com. \r

«C’è un grandissimo segmento di gente che vuole tutto tranne che l’ovvio, che è disposta a spendere di più di quello che pensava se il valore aggiunto della meta, dell’esperienza, della destinazione vale la pena». Così Gianluca Sposito, General Manager di Konrad Travel, descrive la destinazione Baja California Sur, che il tour operator vende da 30 anni.\r

\r

Grazie alla recente introduzione di voli diretti da Francoforte a San José del Cabo, operati da Condor a partire da novembre 2024, la regione, situata tra l’Oceano Pacifico e il Golfo di California, è ancora più accessibile per il mercato europeo.\r

\r

La Baja California Sur di Konrad Travel accoglie i viaggiatori con un budget medio-alto in resort e hotel di lusso dalle dimensioni contenute, come l’Hotel Chablé, la cui apertura è prevista per il 2025.\r

\r

Fondamentale il noleggio di un veicolo per gli spostamenti. Il tour operator propone itinerari fly&drive su misura comprensivi di tutto il necessario per vivere spensierati l’esperienza messicana, incluso anche uno smartphone programmato con tutte le informazioni di viaggio, utile per assistenza e monitoraggio da remoto. Gli itinerari variano dai 10 ai 13 giorni in selfdrive o con guida. Interessante anche la possibilità di campeggiare con un luxury concierge.\r

\r

Oltre a trattarla come meta a sé stante, Gianluca Sposito rivela: «Stiamo cercando di portare la Baja California come estensione “balneare” al west americano – la costa pacifica, a differenza del Golfo di California, è poco adatta alla balneazione -. Abbiamo, per questo, studiato un itinerario più raccolto con solo tre tappe», magari abbinabile ad altri Paesi del Centro America.\r

\r

Tappe ed attività imperdibili durante un viaggio a Baja California Sur comprendono il Mar de Cortez, con le sue spiagge bianche, le acque cristalline e la barriera corallina di Cabo Pulmo, le escursioni in barca come quelle in partenza da La Paz verso la meravigliosa Isola Espíritu Santo, la visita del \"Pueblo Mágico\" di Todos Santos. Praticabili il sand boarding tra le dune del deserto del Vizcaìno, uno dei cinque siti UNESCO della zona e sport acquatici di vario tipo. Esperienza unica al mondo: la possibilità di relazionarsi in acqua con le balene grigie, in migrazione da gennaio ad aprile lungo tutta la costa pacifica.\r

\r

Meta ancora poco battuta dal turismo, la Baja California Sur è perfetta per una vacanza attiva e autentica, ideale per chi ricerca mete naturalistiche fuori dai circuiti più turistici. Fruibile tutto l’anno, con un’estate che si estende da maggio a dicembre, la destinazione si presta a itinerari di mare ma anche botanici, data la grande varietà di cactus locali.\r

\r

\r

\r

Foto e testo di Elisa Biagioli\r

\r

","post_title":"Konrad Travel e l'Ente del Turismo di La Paz, ecco le proposte su Baja California Sur","post_date":"2024-12-11T14:55:15+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1733928915000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480868","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Secondo lo studio Ticket to Travel 2025 presentato nei giorni scorsi da Marriott Bonvoy, l’85% dei viaggiatori italiani prevede di fare nel 2025 lo stesso numero o più vacanze rispetto al 2024. La ricerca, condotta su 21.374 adulti in 10 mercati in Europa, Africa e Medio Oriente (EMEA) e su oltre 2.000 viaggiatori in Italia, individua anche le tendenze di viaggio emergenti e in crescita.\r

“Questi dati mostrano un forte desiderio di viaggi internazionali, regionali e nazionali, e rappresentano un segnale positivo per il settore\" - ha commentato Phil Andreopoulos, Chief Sales & Marketing Officer di Marriott International - EMEA.\r

Le principali mete e tendenze\r

L’Europa resta la meta preferita per il 65% dei viaggiatori italiani, seguita dalle Americhe (10%). L’Italia si conferma protagonista, scelta dal 33% degli intervistati, seguita da Spagna, Francia e Grecia. Tra le tendenze emergenti spiccano le Heritage Holidays, viaggi dedicati alla scoperta delle proprie radici, e le Bravecations, esperienze avventurose in cui i più giovani si mostrano i più audaci: l’80% degli under 35 ha dichiarato infatti di sentirsi più coraggioso in vacanza. Le vacanze all’insegna del lusso e quelle all'insegna della scoperta del patrimonio culturale saranno quindi i temi chiave del prossimo anno, mentre una spesa più oculata sarà una considerazione fondamentale per molti italiani quando prenoteranno le loro vacanze, indipendentemente dal budget a disposizione.\r

\r

[caption id=\"attachment_480872\" align=\"alignright\" width=\"240\"] Infografica Travel Trends 2025[/caption]\r

Sostenibilità e risparmio al centro\r

Il 75% degli italiani considera l’impatto ambientale nella valutazione e nella scelta delle proprie vacanze, e il 57% afferma che potrebbe rinunciare a volare per ridurre l’impatto ecologico. La ricerca evidenzia anche un’attenzione crescente al rapporto qualità-prezzo, con il 75% che valuta i viaggi in bassa stagione come un’opzione per risparmiare e per la minore affluenza di pubblico (65%).\r

Scelta dell’alloggio e motivi del viaggio\r

I viaggiatori intervistati hanno dichiarato che tra gli aspetti fondamentali sulla scelta della tipologia di alloggio per il viaggio ci sono la pulizia degli ambienti (96%), la posizione (91%) e il prezzo (94%). Inoltre, come leve principali nella decisione di intraprendere un viaggio, gli italiani mettono al primo posto la possibilità di trascorrere del tempo di qualità con gli amici e la famiglia (44%), seguito dal coccolarsi (43%) e conoscere la destinazione e la sua cultura (39%).\r

Come dichiarato da Phil Andreopoulos “per il 2025 si prevedono in media 2 soggiorni nazionali, 2 a medio raggio e 1 a lungo raggio, più o meno in linea con le medie generali, ma che dimostrano come i viaggi nazionali siano destinati a rimanere”.\r

Focus sul lusso\r

Il 70% dei viaggiatori italiani alto spendenti sceglie hotel a 5 stelle e preferisce destinazioni emergenti se dotate di strutture di lusso. “I viaggiatori di lusso italiani privilegiano esperienze arricchenti rispetto a spese non essenziali - ha dichiarato Agnieszka Rog-Skrzyniarz, Vice President Luxury Brands di Marriott International – Gli italiani considerano anche la scelta di destinazioni emergenti per le loro vacanze se sono presenti hotel a cinque stelle, come The St. Regis Al Mouj Muscat Resort nel Sultanato dell'Oman o Paragraph Freedom Square, a Luxury Collection Hotel, Tbilisi in Georgia”.\r

\r

La personalizzazione e la sostenibilità sono dunque motivazioni e scelte prioritarie, così come le esperienze esclusive legate alla gastronomia e al benessere. Durante il periodo di vacanza i viaggiatori italiani ritengono importante poter fare le seguenti esperienze di benessere: trattamenti su richiesta, accesso in spa in qualsiasi momento della giornata, trattamenti all'avanguardia, connessione con l'ambiente naturale.\r

Dalla ricerca di Marriott Bonvoy emerge chiramente che il 2025 sarà quindi un anno in cui gli italiani continueranno a viaggiare, puntando sempre più su avventura, scoperta culturale e attenzione ai dettagli.","post_title":"I viaggi nel 2025: tendenze e priorità secondo Marriott Bonvoy","post_date":"2024-12-11T12:16:42+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["hotel","marriott","trend"],"post_tag_name":["hotel","Marriott","trend"]},"sort":[1733919402000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480876","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_480878\" align=\"alignleft\" width=\"269\"] Jim Cloonan[/caption]\r

\r

ItaliAbsolutely e Travel Show Marketing Group (TravelSMG) annunciano una nuova partnership strategica mirata a presentare le principali destinazioni di viaggio italiane ai maggiori agenti di viaggio leisure degli Stati Uniti. Nell'ambito della nuova collaborazione, ItaliAbsolutely e TravelSMG organizzeranno viaggi che porteranno in Italia buyer statunitensi, permettendo loro di sperimentare le destinazioni presentate dai partner di ItaliaAbsolutely. Viaggi che arricchiranno le competenze degli agenti americani, consentendo loro di servire meglio i clienti desiderosi di esplorare l'Italia. \r

\r

I buyer americani partecipanti avranno l'opportunità di entrare in contatto con aziende italiane del turismo e dell'ospitalità, ottenendo una visione da insider del fascino, della cultura e delle offerte uniche proposte in Italia. La partnership non solo mette in evidenza i partner di ItaliAbsolutely sul mercato statunitense, ma crea anche un forte legame tra le migliori destinazioni di viaggio italiane e gli influenti professionisti del settore.\r

\r

Daniela Battaglioni, General Manager di ItaliAbsolutely, ha detto: “Siamo entusiasti di dare il benvenuto in Italia agli agenti di viaggio statunitensi e di presentare i nostri fantastici partner. La collaborazione con TravelSMG ci permette di mettere in luce il nostro Paese, rafforzando la presenza dell'Italia nell’industria dei viaggi negli Stati Uniti”.\r

\r

«Portando in Italia agenti di viaggio statunitensi di alto livello, offriamo loro l’opportunità di vivere esperienze autentiche e di conoscere a fondo le diverse destinazioni italiane,- ha dichiarato Jim Cloonan, presidente di TravelSMG. - Grazie a questa nuova consapevolezza, gli agenti saranno in grado di trasmettere ai loro clienti la loro genuina passione per l'Italia, stimolando così l'interesse per i viaggi in Italia”. \r

ItaliAbsolutely\r

ItaliAbsolutely by Travel Quotidiano è un portale B2B in inglese unico nel suo genere, dedicato alla promozione delle destinazioni più iconiche e nascoste del Bel Paese a un pubblico internazionale. Grazie alla collaborazione con i migliori partner del settore, ItaliAbsolutely è una piattaforma di informaazione che permette alle aziende italiane del settore turismo e ospitalità a raggiungere una rete globale di buyer internazionali.\r

Travel Show Marketing\r

Travel Show Marketing Group (TravelSMG) è un'organizzazione indipendente che offre soluzioni per il settore B2B delle vacanze leisure. Dal 2009 TravelSMG ha collaborato con migliaia di clienti del settore per coinvolgere e potenziare la comunità degli agenti di viaggio nordamericani attraverso la formazione, il networking e le esperienze globali. La gamma di soluzioni comprende fiere importanti, eventi specializzati e di nicchia e una gamma completa di opportunità digitali. Per maggiori informazioni su entrambe le aziende e sui prossimi tour, visitare i siti www.TravelSMG.com e www.ItaliAbsolutely.com.","post_title":"ItaliAbsolutely e Travel Show Marketing: l’alleanza che avvicina l’Italia agli adv Usa","post_date":"2024-12-11T11:10:20+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1733915420000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480816","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_479611\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Barbara Mazzali[/caption]\r

\r

Unire i territori, costruire una narrazione unica e valorizzare in modo innovativo l'immagine della Lombardia come meta turistica attrattiva: sono questi gli obiettivi principali del nuovo Bando 'Lombardia Style – Progetti di promozione unitaria per l’attrattività territoriale', approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore al turismo, marketing territoriale e moda, Barbara Mazzali.\r

\r

Il bando punta a promuovere partenariati tra comuni lombardi, incoraggiandoli a collaborare per sviluppare palinsesti di eventi coordinati e innovativi. L’idea è di creare una regia unica che permetta di superare la frammentazione dei piccoli eventi, favorendo una programmazione condivisa capace di raccontare al meglio la ricchezza e la diversità del territorio lombardo.\r

\r

“Questo bando rappresenta una straordinaria opportunità per i Comuni di fare rete e collaborare in un progetto condiviso, capace di mettere in luce l’autenticità e le eccellenze del nostro territorio - ha spiegato Mazzali -. La visione alla base di questa iniziativa è quella di costruire un racconto unitario e coinvolgente della Lombardia, dove ogni Comune contribuisca con il proprio patrimonio di tradizioni, cultura e bellezze naturali a un grande affresco collettivo. L’obiettivo è creare un calendario di eventi che non sia un semplice elenco di appuntamenti, ma un fil rouge capace di collegare tra loro itinerari inediti, manifestazioni culturali, feste popolari e angoli di natura straordinaria, formando un percorso unico che conduca i visitatori a scoprire l’anima più autentica della nostra regione\".\r

\r

\"Perché questo sogno si realizzi - ha aggiunto l'assessore - è indispensabile che tutti i sindaci si sentano protagonisti di un progetto comune, superando i confini amministrativi e lavorando insieme per offrire ai turisti esperienze emozionanti e coerenti, che raccontino la ricchezza e la varietà del ‘Lombardia Style?'”.\r

Dotazione e specifiche\r

Il bando dispone di una dotazione complessiva pari a 1,4 milioni di euro. Possono partecipare i partenariati composti da almeno cinque Comuni lombardi, con un capofila responsabile della presentazione della domanda. Per essere ammessi, i progetti devono includere: la creazione di un calendario unico di eventi, con una pianificazione coordinata e distribuita tra i Comuni coinvolti, per una valorizzazione sinergica del territorio.\r

\r

La promozione del calendario attraverso attività di comunicazione digitale mirata e tempestiva e la pubblicazione del calendario degli eventi sul portale ufficiale www.in-lombardia.it.\r

\r

Tutti i progetti devono rispettare la brand identity 'Lombardia Style' e ottenere l’approvazione preventiva del layout dei materiali di comunicazione da parte degli uffici regionali.\r

\r

L’agevolazione prevista è a fondo perduto fino al 70% dell’investimento ammissibile, per un massimo di 10mila euro a progetto. Sarà inoltre assegnata una premialità di 5mila euro ai progetti che includeranno lo storytelling delle eccellenze artigianali ed enogastronomiche locali. Questo importo sarà destinato alla produzione di gadget 'Lombardia Style' da distribuire durante gli eventi.\r

\r

Le attività di promozione dovranno essere completate e rendicontate entro il 31 dicembre 2025. Le proposte saranno valutate in base a criteri quali qualità, efficacia, distintività del progetto e congruità del piano di investimento.\r

\r

Le domande dovranno essere presentate almeno 30 giorni prima dell’inizio del primo evento in calendario, esclusivamente tramite il portale www.bandi.regione.lombardia.it.","post_title":"Lombardia Style, la regione lancia il bando per la condivisione dei progetti","post_date":"2024-12-11T08:42:32+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1733906552000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480764","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_480765\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Waldorf Astoria New York - Rendering - Ph, cr. Noë & Associates - Courtesy The Boundary[/caption]\r

Sarà di nuovo il lusso la cifra distintiva dello sviluppo in casa Hilton per il 2025. Questo dopo un 2024 durante il quale i brand up-scale del gruppo hanno chiuso un anno di crescita e di importanti traguardi: oltre 500 proprietà aperte che offrono esperienze uniche con Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad Hotels & Resorts, Lxr Hotels & Resorts, NoMad Hotels e Signia by Hilton, compresa un’esclusiva nuova partnership con Small Luxury Hotels of the World e un crescente portfolio di Waldorf Astoria Residences.\r

Le principali aperture del 2024 includono Conrad Singapore Orchard, Conrad Orlando, Waldorf Astoria Seychelles Platte Island, Ka Laʻi Waikīkī Beach, LXR Hotels & Resorts, Arizona Biltmore, LXR Hotels & Resorts, Beach House and Shore Village at Hotel del Coronado, Lxr Hotels & Resorts, Conrad Bahrain Financial Harbour, Conrad Chongqing e Signia by Hilton Atlanta.\r

“La domanda globale di soggiorni indimenticabili e di strutture ricettive sofisticate è innegabile, e noi ci lasciamo ispirare da ciò che ci aspetta con l'espansione dei nostri marchi in mercati dinamici come Kuala Lumpur, Sydney e Atene - ha dichiarato Dino Michael, senior vice president and global head, Hilton Luxury Brands -. Il recente Trends Report di Hilton evidenzia che il 2025 sarà l’Anno del Travel Maximizer, capitanato dai viaggiatori di lusso desiderosi di far valere ogni momento. Abbracciano un equilibrio di avventura e relax, creano legami significativi e cercano esperienze che arricchiscono andando oltre l'ordinario. Siamo entusiasti di presentare loro una nuova era del lusso, con la riapertura del nostro Waldorf Astoria New York e con nuove aperture in Costa Rica, Osaka, Londra e altre ancora nei prossimi anni”.\r

Di recente introduzione anche 'Hilton for Luxury', un programma globale progettato per i luxury travel advisor (Lta) di Hilton che assistono i clienti in ogni regione nella prenotazione di soggiorni di classe in tutto il mondo.","post_title":"Hilton nel segno del lusso: sarà un 2025 di sviluppo record per i brand up-scale","post_date":"2024-12-10T11:10:38+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1733829038000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480755","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Al giro di boa dei primi 30 anni di carriera nel settore del trasporto aereo e turistico Alessandra Pecci non si accontenta di celebrare il passato ma guarda con entusiasmo al futuro.\r

\r

\"Guardare indietro a questi 30 anni di lavoro mi riempie di orgoglio, ma ciò che mi entusiasma di più è ciò che ancora dobbiamo costruire. Il turismo e il trasporto aereo sono un settore dinamico, e sono felice di poter contribuire con passione e professionalità a un’industria che rappresenta la bellezza e la cultura del nostro mondo.\"\r

\r

Competenza, creatività e visione strategica sono i tratti distintivi che hanno consentito ad Alessandra Pecci di diventare un punto di riferimento per il marketing e le pubbliche relazioni nel mondo delle compagnie aeree e del turismo.\r

\r

Il suo percorso professionale ha avuto inizio in giovane età come marketing & pr manager per Blue Panorama Airlines; parallelamente ha portato il suo talento anche in Distal Gsa Italia e Itr Cargo affermandosi anche come consulente marketing esperta per Spazio Gsa, fornendo supporto a importanti realtà del settore con strategie innovative e attività di pubbliche relazioni di alto livello.\r

\r

Oggi, con un team di professionisti al suo fianco, Alessandra Pecci si dedica alla realizzazione di eventi, attività digitali e progetti di marketing su misura per i suoi partner, offrendo soluzioni all’avanguardia che valorizzano la visibilità e la competitività dei brand con cui collabora.\r

\r

La sua storia professionale prosegue, con novità in fieri, segno di una carriera in continua evoluzione e sempre orientata al futuro. ","post_title":"I 30 anni nel turismo di Alessandra Pecci: \"Mi entusiasma quel che dobbiamo ancora costruire\"","post_date":"2024-12-10T09:59:32+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1733824772000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480702","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Focus verso il turismo up-scale: è questo uno degli obiettivi prioritari di Edmund Bartlett, ministero del turismo della Giamaica (nella foto). \"Ci stiamo muovendo per posizionare il settore dell'ospitalità in modo da attrarre piani di sviluppo più lussuosi, come ad esempio il Montego Bay Pinnacle, progetto da 450 milioni di dollari, attualmente in costruzione sulla costa occidentale della città\" ha affermato il ministro, in occasione di una conferenza di riferimento sullo sviluppo immobiliare.\r

\r

E ancora: \"Ci concentreremo sul turismo di lusso come parte fondamentale della differenziazione dell'esperienza di viaggio giamaicana”.\r

\r

La destinazione caraibica ha chiuso i primi nove mesi dell'anno con un totale di circa 3 milioni di visitatori: \"Superare i 2 milioni di viaggiatori stopover e accogliere circa 3 milioni di visitatori totali dall'inizio del 2024 è un risultato notevole per la Giamaica. Inoltre, il settore turistico ha guadagnato circa 2,97 miliardi di dollari\".\r

\r

Intanto, la Giamaica si riconferma protagonista del turismo mondiale ai prestigiosi World Travel Awards 2024, conquistando quattro riconoscimenti: World's Leading Cruise Destination 2024, Caribbean's Leading Cruise Destination 2024, Caribbean's Leading Cruise Port 2024 e Caribbean's Leading Home Port 2024. \r

\"Questi riconoscimenti sono una testimonianza degli sforzi compiuti per rendere la Giamaica una destinazione unica nel suo genere - ha sottolineato Gregory Shervington, regional director Continental Europe del Jamaica Tourist Board -. Con nuove strutture ricettive e infrastrutture migliorate, ci impegniamo a offrire esperienze indimenticabili per ogni visitatore.\"\r

","post_title":"La Giamaica punta ad ampliare la proposta turistica di lusso","post_date":"2024-12-10T09:00:33+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1733821233000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480725","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wrocław, nel cuore della Bassa Slesia in Polonia, è la meta ideale per un viaggio invernale. Il Mercatino di Natale, che si terrà fino al 1° gennaio 2025, trasformerà la storica Piazza del Mercato in un incantevole paradiso natalizio con luci, decorazioni e musica.\r

\r

Sul nuovo Reportage di Travel Quotidiano dal titolo \"Vivi la Magia del Natale in Polonia: Mercatino di Natale di Wrocław 2024\" tutte le informazioni per programmare un viaggio tra le tradizioni natalizie di Wroclaw. \r

\r

[gallery columns=\"4\" size=\"medium\" ids=\"480726,480727,480729,480730\"]\r

\r

I visitatori potranno gustare piatti tipici polacchi come pierogi, bigos e oscypek, oltre a specialità regionali e bevande calde come vin brulè e idromele. Non mancano anche prelibatezze internazionali come baklava e churros.\r

\r

Il mercatino offre oltre 180 casette con artigianato e decorazioni natalizie, insieme a divertimenti per tutta la famiglia, come la ruota panoramica e il Bosco delle Fiabe. Per i più piccoli, c’è anche la possibilità di incontrare Babbo Natale e partecipare a laboratori.\r

\r

Wrocław è facilmente raggiungibile dall’Italia, con voli diretti da diverse città. La città, famosa per la sua architettura unica, è la destinazione perfetta per un'esperienza natalizia indimenticabile.\r

\r

Scopri di più sul Reportage","post_title":"La magia dei Mercatini di Natale di Wrocław, in Polonia, sul nuovo Reportage","post_date":"2024-12-10T08:05:39+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1733817939000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480680","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aviation e Travel Retail sono stati i temi centrali del webinar organizzato da ATRI - associazione travel retail Italia, che ha esplorato le prospettive del traffico passeggeri per il prossimo anno, evidenziando una crescita costante e un'evoluzione in atto. Durante l’evento, è stato delineato un quadro economico generale e settoriale, con scenari internazionali che mostrano come le scelte di acquisto siano sempre più influenzate da nuove motivazioni e strettamente connesse all’interazione umana.\r

\r

“Nel 2025 il travel retail nel mondo dovrebbe aumentare per arrivare fino a 100 miliardi di dollari con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 7,5% dal 2019 al 2025 - spiega Stefano Gardini, presidente Atri, introducendo i lavori della giornata -. Ovunque, dalle stazioni agli aeroporti italiani, abbiamo assistito al raggiungimento e superamento dei volumi pre pandemici con un fondamentale contributo dei viaggiatori internazionali. Sicuramente è stato importante il riscontro avuto dalla riduzione della soglia del tax free shopping da 154,95 a 70,01 euro, un provvedimento del ministero del Turismo che ci consente di tirare le fila in modo incoraggiante a fine 2024 con performance che rivelano incrementi ancor più significativi del retali tradizionale”.\r

\r

David Jarach, executive chairman di diciottofebbraio, società di consulenza specializzata nel comparto Aviation, business travel e travel retail, ha analizzato lo scenario economico globale per il 2025, con una crescita stimata del +3,2%, evidenziando la resilienza a fattori come conflitti geopolitici, inflazione e alti tassi d’interesse. Tuttavia, persistono incertezze legate al peggioramento delle tensioni internazionali e all’inflazione non contenuta.\r

\r

L’Italia potrebbe affrontare una situazione meno complessa rispetto ad altri Paesi, come la Francia. La crescita globale, trainata dalle economie emergenti (+4,2% nel 2024), potrebbe mantenere questo ritmo nel 2025. In Europa e nelle economie avanzate, si prevede un incremento moderato dall’1,7% all’1,8%. Permangono incertezze, specialmente riguardo alla Cina, mentre la Germania potrebbe gradualmente uscire dalla recessione.\r

\r

Il traffico passeggeri\r

\r

Il traffico aereo globale è previsto in crescita del 3,4% annuo fino al 2040, con 3923 milioni di passeggeri in più, ma restano criticità legate ai costi operativi, aggravati dalla guerra russo-ucraina e dai ritardi nella consegna di nuovi aeromobili. L’effetto del 'revenge travel' sta calando, soprattutto in Europa e negli Stati Uniti.\r

\r

Nel 2025, il traffico passeggeri negli aeroporti europei dovrebbe crescere dell’8%, dopo il +10% previsto per il 2024. Negli Stati Uniti, il mercato low cost è in crisi, come evidenziato da Spirit Airlines, a causa della competizione con i vettori tradizionali. Intanto, l’introduzione dei velivoli A321XLR, come quelli di Iberia, apre nuove opportunità per tratte dirette e senza scalo.\r

\r

Il travel retail\r

\r

Nel 2025 si tornerà a valori superiori al 2019 nel comparto del duty free, mentre si affacciano con forza sullo scenario internazionale nuove nazionalità di spender: quello vietnamita e quello filippino per quanto concerne l’Asia, mentre il dato degli Emirati Arabi Uniti appare influenzato dalla forte componente di cittadini russi li ora basati.\r

\r

Sulla base sui dati di una ricerca Mindset, è peraltro possibile tracciare quali sono le principali caratteristiche a livello di comportamento di consumo del viaggiatore per ciò che concerne l’acquisto di travel retail. Lo shopping appare favorito dal buon rapporto qualità prezzo per la maggior parte degli intervistati (26%), per la comodità (19%), quando vi è sufficiente tempo a disposizione per scegliere (17%) e per la fedeltà al brand (16%). Ancora, la maggior parte degli acquirenti nei luoghi di viaggio sceglie di comprare per sé (51%), mentre il 25% compra per fare un regalo, il 16% sceglie qualcosa da condividere al ritorno, e l’8% compra su richiesta. Molti non pianificano l’acquisto: il 28% sceglie d’impulso, mentre il 22% non ha idee specifiche. Ancora, il 16% vuole un prodotto specifico ed il 12% un brand cui è legato.","post_title":"Il futuro del traffico passeggeri e del travel retail secondo Atri","post_date":"2024-12-09T12:50:20+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1733748620000]}]}}