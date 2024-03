Italiabsolutely partecipa al Travel Agent Forum di Las Vegas Nella suggestiva cornice del Paris Las Vegas Hotel & Casino, ha preso il via il debutto statunitense di ItaliAbsolutely, il portale web in lingua inglese dedicato all’incoming b2b italiano della Travel Open Day Srl. Il Las Vegas Travel Agent Forum si svolgerà fino al 27 marzo, e offre al mercato americano una vetrina dell’offerta turistica italiana attraverso la distribuzione di un numero speciale cartaceo di ItaliAbsolutely dedicato all’evento, e la partecipazione di partner, specialisti dei viaggi in Italia. Sul numero speciale alcune delle principali aziende italiane del settore tra cui ITA Airways, Martello Hotels Group, Noema Viaggi, Kiwi Travel, Emilia’s Food Valley e l’Hotel Settentrionale Esplanade di Montecatini Terme. Per i più di 1.000 professionisti del settore radunati a Las Vegas per partecipare a tavole rotonde, sessioni didattiche e incontri one-to-one, la presenza italiana è composta di ItaliAbsolutely e di due partner tour operator, Keys of Italy e Italia Highlights, ai quali si uniscono la città di Messina, porta d’accesso alla Sicilia, e le Grotte di Frasassi, la principale attrazione naturale delle Marche. Per le aziende italiane il forum è un’opportunità unica per promuovere i viaggi e le destinazioni Made in Italy, e per i partecipanti nordamericani un’occasione per esplorare nuove e stimolanti collaborazioni con il mercato italiano, scoprendo l’essenza e il fascino intramontabile del Bel Paese. Sfoglia l’edizione speciale di ItaliAbsolutely Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464235 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tutto è pronto in casa Beverly Vacanze per le Olimpiadi di Parigi e anche per quelle invernali di Milano - Cortina 2026 si stanno ormai ultimando gli ultimi preparativi. L'operatore fondato nel 1984, con la prima agenzia romana oggi chiamata Beverly Vacanze Sport, vanta da sempre un grande specializzazione nei viaggi dedicati agli amanti dello sport. "Aiutiamo migliaia di clienti a spostarsi per eventi memorabili in tutto il mondo - spiega il titolare Lorenzo Rossi -. Tra gli altri, supportiamo gli appassionati delle competizioni di resistenza, quali le maratone, il ciclismo e il triathlon attraverso il nostro marchio Beverly Sport Experiences (Bse). Ma naturalmente ci rivolgiamo anche al settore dei viaggi sportivi di qualsiasi disciplina, inclusi gli eventi memorabili, quali il calcio Uefa, Fifa e la nazionale, le gare di Auto F1 e Moto Go, Il Tourist Trophy nell'isola di Man, tutte le gare di tennis, il rugby, il basket Nba, il golf, nonché appunto le Olimpiadi estive e invernali". Oltre alla sede romana, il to ha ampliato la propria presenza globale con uffici in diversi paesi del mondo. "Gli spazi capitolini continueranno naturalmente a essere il nostro quartier generale come agenzia di viaggi ufficiale per l'organizzazione di molti viaggi in tutto mondo - conclude Rossi -. Ma Beverly Travel è anche una società di gestione di eventi, che creiamo e gestiamo direttamente. Il nostro team globale, composto da trip designer, trip leader e agenti di viaggio specializzati rende ogni programma che offriamo unico e speciale". [post_title] => Tutto è pronto in casa Beverly Vacanze Sport per le Olimpiadi di Parigi [post_date] => 2024-03-25T13:07:39+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711372059000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464233 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_311464" align="alignleft" width="300"] Sara Calabrese[/caption] Più servizi user-friendly, più sport e benessere, ma anche un maggiore desiderio di socialità. Sono i tre trend emergenti nell'epoca post-Covid secondo il to Dirotta da Noi. "Dai tanti report che analizziamo - afferma Sara Calabrese, ceo e founder del tour operator - su come sono cambiate le necessità dei viaggiatori nell’era post pandemia, emergono tre nuove esigenze che in questi ultimi anni sono diventate necessità destinate a durare e da cui si evince quanto sia estremamente importante il benessere delle persone". Sempre più persone apprezzano in primis il valore degli strumenti user-freindly. Questo ha portato per esempio nel settore dell'hospitality a un sempre più frequente utilizzo della digital key, dei pagamenti contactless e tramite card ricaricabile. "Al nostro interno stiamo quindi anche noi sviluppando un sistema di pagamento totalmente digitale, abolendo il contante. Questo passo non è funzionale e pratico solo per il cliente ma anche per una migliore gestione interna e ottimizzazione dell'economato". Sport e benessere sono inoltre diventati modi differenti di vivere la quotidianità. Questo ha spinto i viaggiatori a pianificare allenamento e relax anche durante le proprie vacanze: centri benessere, spa e sport village si stanno perciò attrezzando con attrezzature e facility più all'avanguardia possibile. Anche l'attività sportiva a contatto con la natura sembra essere una delle tendenze utili a ritrovare il giusto equilibrio psicofisico. "Altro nostro passo importante - prosegue Sara Calabrese - è stato quello di valorizzare le attrezzature sportive nei nostri club e di ampliare le attività a contatto con la natura come lo yoga o la meditazione". Durante la pandemia è emerso poi un forte senso di amore e attenzione per il prossimo. La limitazione eccessiva dei contatti sociali sta infatti portando a un crescente desiderio di rivedersi. "Anche il 2024 potrebbe infine essere un anno in cui assisteremo a ulteriori cambiamenti delle abitudini e necessità dei viaggiatori in vacanza - conclude le ceo di Dirotta da Noi -. Una delle costanti rimarrà tuttavia sicuramente il considerare la vacanza quale occasione per concedersi un momento dedicato a se stessi". [post_title] => Calabrese, Dirotta da Noi: come cambiano le abitudini dei viaggiatori post-Covid [post_date] => 2024-03-25T12:45:18+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711370718000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464228 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono aperte da oggi le vendite dei biglietti Tgv Inoui per le tratte da Milano a Parigi via Torino, per viaggiare anche durante l'estate, dal 23 maggio e fino al 25 agosto 2024, con tariffe a partire da 39 euro. Il servizio Milano-Parigi-Milano è stato riattivato già il 10 gennaio, dopo la frana verificatasi nella Valle della Maurienne il 27 agosto dell'anno scorso, introducendo il servizio di sostituzione in bus nel tratto tra Oulx e Saint-Jean de Maurienne sia in andata che in ritorno, garantendo ai viaggiatori i collegamenti nonostante la frana. Il personale di bordo italo-francese si impegna costantemente a garantire ai clienti un viaggio confortevole, offrendo un’assistenza particolare presso le stazioni di Oulx e Saint Jean de Maurienne durante il trasferimento. Tgv Inoui rappresenta una soluzione comoda, vantaggiosa e soprattutto sostenibile per raggiungere Parigi, anche in vista delle vacanze estive. Il servizio Tgv Inoui rappresenta da quest’anno un'alternativa di collegamento tra città come Milano, Torino e Oulx: le vendite sono infatti aperte anche per le tratte interne in Italia, dando così ai viaggiatori una sempre più ampia possibilità di scelta e un'esperienza di viaggio confortevole e conveniente, arrivando non solo a Torino ma anche a Oulx, località di montagna ben collegata alla celebre località turistica di Sestrière. Torino e la Regione Piemonte hanno in calendario una vasta gamma di eventi sportivi e culturali per l’estate 2024, come ad esempio Terra Madre, Salone del Gusto 26-29 Settembre 2024, o il Tour de France (29 Giugno- 2 Luglio) , che per la prima volta nella storia, in 120 anni, partirà dall’Italia e arriva in Piemonte, quando sarà ancora più facile raggiungere la capitale piemontese in poco meno di 2 ore da Milano. Da oggi queste iniziative sono a portata di mano per tutti. È infatti già operativo un Tgv Inoui al giorno, da Milano Porta Garibaldi alle 14H10 con arrivo a Torino Porta Susa alle 15.39, con biglietti a partire da 10 euro in seconda classe e da 15 euro in prima classe. Il collegamento inverso è da Torino Porta Susa alle 21H48 con arrivo a Milano Porta Garibaldi alle 23H10. [post_title] => Tgv Inoui: vendite aperte anche per l'estate delle tratte da Milano a Parigi via Torino [post_date] => 2024-03-25T12:01:16+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711368076000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464167 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Parkhotel Laurin è un hotel storico che sorge nel centro di Bolzano. Nato nel 1910 a opera di Franz Staffler, viene gestito dalla terza generazione dalla famiglia. "Gli Staffler vivono a Bolzano: sono molto presenti e si affidano agli esperti per condurre l’hotel - racconta Joanna Becker-Birck, director pr & communication di WorldHotels -. Riescono a creare una connessione emozionale tra gli ospiti e l’hotel. Proprio per preservare nel tempo la propria storia e conservare una bellezza che è un’espressione individuale del concetto di luxury, il Parkhotel Laurin è quindi entrato a far parte del brand Elite di WorldHotels: una collection nata in Germania per aiutare le persone a prenotare alberghi in tutto il mondo e cresciuta nel tempo, sempre con l’obiettivo di mettere in evidenza l’identità di hotel unici come il Laurin. Un concept ben rappresentato per esempio dal bar della struttura bolzanina, con le sue pareti affrescate già nel 1911 da Bruno Goldschmitt per raccontare la storia del triste amore di Laurin, il re dei nani". I WorldHotels, di cui fa parte il Parkhotel Laurin, sono 270 nel mondo. Si trovano per lo più in Europa, in Olanda, Germania, Italia, Francia e Gran Bretagna, ma il brand sta crescendo anche in Africa e in Georgia, una nuova area da scoprire. Dal 2019 il marchio fa parte di Bwh Hotel Group. «Abbiamo 170 hotel in Italia e 4.300 nel mondo, divisi in 19 brand che vanno dall’upper-scale come i Worldhotels fino al segmento più economy-comfort e long-stay - spiega infatti Federica Angelucci, director of data pricing & revenue strategy di Bwh Hotels Italia & Malta - Oggi in Italia abbiamo cinque WorldHotels: due a Milano con il Cristoforo Colombo e il Casati 18. Ci sono poi il Mulino a Firenze (WorldHotel Crafted), il Risorgimento Resort a Lecce e appunto il Parkhotel Laurin a Bolzano, entrambi WorldHotels Elite. Queste strutture coprono il segmento upper-scale". Bwh, nato nel 1946 negli Stati Uniti come collegamento informale tra diversi hotel, negli anni si è evoluto e diffuso in tutto il mondo e già nel 1980 contava 2.654 hotel e resort. Nell’82 anche l’Italia è entrata a far parte della grande famiglia. [post_title] => Parkhotel Laurin Bolzano: con WorldHotels e Bwh per raccontare storia, identità ed evoluzione [post_date] => 2024-03-25T11:55:02+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711367702000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464218 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nella suggestiva cornice del Paris Las Vegas Hotel & Casino, ha preso il via il debutto statunitense di ItaliAbsolutely, il portale web in lingua inglese dedicato all'incoming b2b italiano della Travel Open Day Srl. Con l'introduzione di nuove rotte, Aeroitalia consolida ulteriormente la sua espansione in Italia, assicurando viaggi più accessibili e sostenibili. Queste nuove destinazioni non solo rafforzano la connettività tra regioni chiave, favorendo la concorrenza sul mercato, ma offrono anche ai viaggiatori diverse opzioni di viaggio. L'apertura di questi nuovi collegamenti aerei tra Perugia e Bergamo stimola l'economia locale, sia direttamente con Aeroitalia che nel più ampio settore del turismo». «Con i nuovi collegamenti Aeroitalia tra Perugia e Bergamo inauguriamo la stagione più ricca di connessioni per il nostro aeroporto - sottolineano Antonello Marcucci, presidente dell’aeroporto dell’Umbria, e Umberto Solimeno, direttore generale dell’aeroporto dell’Umbria -. Siamo felici che Aeroitalia abbia deciso di investire sull’Umbria, aumentando il network di destinazioni ed in particolare fornendo collegamenti con Lombardia, Sardegna, Calabria e Sicilia. «Come aeroporto stiamo investendo costantemente per rendere l’infrastruttura adeguata ai crescenti volumi di traffico, ed è per questo che negli ultimi mesi abbiamo implementato una serie di servizi e migliorie, tra le quali un nuovo e migliorato servizio di connessione wi-fi gratuita e illimitata, nuove aree di parcheggio, due nuovi gate di imbarco, nuova segnaletica interna ed esterna, nuovi esercizi commerciali, oltre al rinnovamento dei mezzi in area operativa e al raddoppio del sistema di riconsegna bagagli». [post_title] => Aeroitalia operativa sulla rotta da Perugia a Milano Bergamo [post_date] => 2024-03-25T11:15:59+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711365359000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464195 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una nuova visione aziendale che rispecchia la volontà di offrire agli ospiti esperienze sempre più sofisticate e personalizzate, nonché di posizionare il proprio prodotto non più solamente nel segmento villaggi e turismo leisure ma anche in quello dei viaggi urban e business. Dopo oltre 25 anni di attività il gruppo Buone Vacanze cambia nome e diventa Bv Hotels & Resorts. Il rebranding, a cura di avcommunication, ha portato anche alla creazione di un nuovo logo, nel quale forma e movimento si uniscono in un vortice, simbolo di crescita e condivisione: “Il valore si propaga” è il nuovo claim e la nuova filosofia del brand che si evolve, diventando qualcosa di nuovo. Anche il colore cambia, lasciando lo spazio al blu, simbolo di lusso ed eleganza, pensato per incarnare le due anime di Bv: business e leisure. "Questo rebranding rappresenta una nuova fase per la nostra azienda - sottolinea il presidente Franco Falcone -. Siamo entusiasti di introdurre Bv Hotels & Resorts come il nostro nuovo volto, anche se la nostra missione, quella di fornire un’esperienza indimenticabile ai nostri ospiti, rimane sempre invariata. Continueremo a concentrarci sull'eccellenza, sulla creatività e sull'innovazione, per garantire che ogni soggiorno con noi sia un'esperienza di valore." L’azienda a oggi opera sei strutture: tre hotel cittadini a Roma, Assisi e Cosenza, a cui si aggiungono altrettanti resort in località marittime della Calabria. In linea con il rebranding verrà pubblicato anche il nuovo sito del gruppo, navigabile all’indirizzo www.bvhotels.it, ricco di dettagli su tutte le strutture e di indicazioni e consigli utili. L’introduzione del nuovo logo e del nuovo nome è già in corso all’interno delle strutture del gruppo e proseguirà gradualmente nei prossimi mesi, arrivando a sostituire totalmente quelli precedenti, entro il 2025. [post_title] => Buone Vacanze cambia brand e diventa Bv Hotels & Resorts [post_date] => 2024-03-25T11:05:09+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711364709000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464190 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Turkish Airlines riprenderà i voli verso la Libia dopo un'interruzione di circa 10 anni. L'annuncio è arrivato sabato, dal Ministro dei Trasporti libico Mohammed al-Shahoubi, che ha confermato che la compagnia aerea turca ripristinerà i voli da e per l'aeroporto libico di Mitiga, a 8 chilometri da Tripoli, a partire dalla prossima settimana, per poi riprendere gradualmente i collegamenti verso altri aeroporti libici. La notizia è stata annunciata dopo la firma di un memorandum d'intesa tra l'Autorità per l'aviazione civile libica e la Turkish Airlines, che ha soddisfatto tutti i requisiti tecnici. La ripresa dei voli segna una tappa importante dopo la sospensione dei collegamenti da parte della compagnia aerea nel 2015. La ripresa è stata confermata anche dal direttore generale di Turkish Airlines Bilal Ekşi: «I nostri voli per la Libia stanno iniziando. Opereremo tre frequenze alla settimana e i voli sono ora aperti alla vendita». [post_title] => Turkish Airlines è pronta a riaprire i voli per la Libia, dopo uno stop di 10 anni [post_date] => 2024-03-25T10:58:03+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711364283000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464192 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Venerdì scorso è stata la prima volta della Smeralda a Genova. L'ammiraglia della flotta Costa Crociere non aveva infatti mai fatto scalo nella città della Lanterna dal momento della sua entrata in servizio nel 2019. Quest'anno, l'unità attraccherà a Ponte dei Mille ogni settimana, sino al 3 dicembre, nella giornata di venerdì, eccetto l’ultimo scalo della stagione previsto il martedì. Oltre alla Smeralda, dal 29 settembre al 3 novembre anche la Fascinosa partirà da Genova per una serie di mini-crociere di tre e quattro giorni nel Mediterraneo occidentale. Grazie a questa doppia presenza, gli scali di Costa a Genova nel 2024 saranno 50 in totale, ovvero il 40% in più rispetto al 2023. L’itinerario 2024 della Smeralda andrà alla scoperta di Italia, Francia e Spagna, tra atmosfere senza tempo, città d’arte, spiagge e paesaggi unici, con tappe a Genova, Marsiglia, Barcellona, Cagliari, Napoli, Civitavecchia/Roma. Da giugno questo itinerario si arricchirà con una grande novità: le Sea Destinations. Accanto alle esperienze che porteranno a scoprire le destinazioni a terra, la Smeralda offrirà, infatti, nuove iniziative da godersi a bordo, durante la navigazione, per vivere al meglio i luoghi compresi nella rotta della nave. [post_title] => Debutto genovese per la Costa Smeralda. Scali settimanali sino a dicembre [post_date] => 2024-03-25T10:52:37+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711363957000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "italiabsolutely oggi tre giorni al travel agent forum las vegas" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":50,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":5608,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464235","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tutto è pronto in casa Beverly Vacanze per le Olimpiadi di Parigi e anche per quelle invernali di Milano - Cortina 2026 si stanno ormai ultimando gli ultimi preparativi. L'operatore fondato nel 1984, con la prima agenzia romana oggi chiamata Beverly Vacanze Sport, vanta da sempre un grande specializzazione nei viaggi dedicati agli amanti dello sport. \"Aiutiamo migliaia di clienti a spostarsi per eventi memorabili in tutto il mondo - spiega il titolare Lorenzo Rossi -. Tra gli altri, supportiamo gli appassionati delle competizioni di resistenza, quali le maratone, il ciclismo e il triathlon attraverso il nostro marchio Beverly Sport Experiences (Bse). Ma naturalmente ci rivolgiamo anche al settore dei viaggi sportivi di qualsiasi disciplina, inclusi gli eventi memorabili, quali il calcio Uefa, Fifa e la nazionale, le gare di Auto F1 e Moto Go, Il Tourist Trophy nell'isola di Man, tutte le gare di tennis, il rugby, il basket Nba, il golf, nonché appunto le Olimpiadi estive e invernali\".\r

\r

Oltre alla sede romana, il to ha ampliato la propria presenza globale con uffici in diversi paesi del mondo. \"Gli spazi capitolini continueranno naturalmente a essere il nostro quartier generale come agenzia di viaggi ufficiale per l'organizzazione di molti viaggi in tutto mondo - conclude Rossi -. Ma Beverly Travel è anche una società di gestione di eventi, che creiamo e gestiamo direttamente. Il nostro team globale, composto da trip designer, trip leader e agenti di viaggio specializzati rende ogni programma che offriamo unico e speciale\".\r

\r

","post_title":"Tutto è pronto in casa Beverly Vacanze Sport per le Olimpiadi di Parigi","post_date":"2024-03-25T13:07:39+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1711372059000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464233","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_311464\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Sara Calabrese[/caption]\r

\r

Più servizi user-friendly, più sport e benessere, ma anche un maggiore desiderio di socialità. Sono i tre trend emergenti nell'epoca post-Covid secondo il to Dirotta da Noi. \"Dai tanti report che analizziamo - afferma Sara Calabrese, ceo e founder del tour operator - su come sono cambiate le necessità dei viaggiatori nell’era post pandemia, emergono tre nuove esigenze che in questi ultimi anni sono diventate necessità destinate a durare e da cui si evince quanto sia estremamente importante il benessere delle persone\".\r

Sempre più persone apprezzano in primis il valore degli strumenti user-freindly. Questo ha portato per esempio nel settore dell'hospitality a un sempre più frequente utilizzo della digital key, dei pagamenti contactless e tramite card ricaricabile. \"Al nostro interno stiamo quindi anche noi sviluppando un sistema di pagamento totalmente digitale, abolendo il contante. Questo passo non è funzionale e pratico solo per il cliente ma anche per una migliore gestione interna e ottimizzazione dell'economato\".\r

\r

Sport e benessere sono inoltre diventati modi differenti di vivere la quotidianità. Questo ha spinto i viaggiatori a pianificare allenamento e relax anche durante le proprie vacanze: centri benessere, spa e sport village si stanno perciò attrezzando con attrezzature e facility più all'avanguardia possibile. Anche l'attività sportiva a contatto con la natura sembra essere una delle tendenze utili a ritrovare il giusto equilibrio psicofisico. \"Altro nostro passo importante - prosegue Sara Calabrese - è stato quello di valorizzare le attrezzature sportive nei nostri club e di ampliare le attività a contatto con la natura come lo yoga o la meditazione\".\r

\r

Durante la pandemia è emerso poi un forte senso di amore e attenzione per il prossimo. La limitazione eccessiva dei contatti sociali sta infatti portando a un crescente desiderio di rivedersi. \"Anche il 2024 potrebbe infine essere un anno in cui assisteremo a ulteriori cambiamenti delle abitudini e necessità dei viaggiatori in vacanza - conclude le ceo di Dirotta da Noi -. Una delle costanti rimarrà tuttavia sicuramente il considerare la vacanza quale occasione per concedersi un momento dedicato a se stessi\".","post_title":"Calabrese, Dirotta da Noi: come cambiano le abitudini dei viaggiatori post-Covid","post_date":"2024-03-25T12:45:18+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1711370718000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464228","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono aperte da oggi le vendite dei biglietti Tgv Inoui per le tratte da Milano a Parigi via Torino, per viaggiare anche durante l'estate, dal 23 maggio e fino al 25 agosto 2024, con tariffe a partire da 39 euro.\r

Il servizio Milano-Parigi-Milano è stato riattivato già il 10 gennaio, dopo la frana verificatasi nella Valle della Maurienne il 27 agosto dell'anno scorso, introducendo il servizio di sostituzione in bus nel tratto tra Oulx e Saint-Jean de Maurienne sia in andata che in ritorno, garantendo ai viaggiatori i collegamenti nonostante la frana.\r

Il personale di bordo italo-francese si impegna costantemente a garantire ai clienti un viaggio confortevole, offrendo un’assistenza particolare presso le stazioni di Oulx e Saint Jean de Maurienne durante il trasferimento. Tgv Inoui rappresenta una soluzione comoda, vantaggiosa e soprattutto sostenibile per raggiungere Parigi, anche in vista delle vacanze estive.\r

Il servizio Tgv Inoui rappresenta da quest’anno un'alternativa di collegamento tra città come Milano, Torino e Oulx: le vendite sono infatti aperte anche per le tratte interne in Italia, dando così ai viaggiatori una sempre più ampia possibilità di scelta e un'esperienza di viaggio confortevole e conveniente, arrivando non solo a Torino ma anche a Oulx, località di montagna ben collegata alla celebre località turistica di Sestrière. \r

Torino e la Regione Piemonte hanno in calendario una vasta gamma di eventi sportivi e culturali per l’estate 2024, come ad esempio Terra Madre, Salone del Gusto 26-29 Settembre 2024, o il Tour de France (29 Giugno- 2 Luglio) , che per la prima volta nella storia, in 120 anni, partirà dall’Italia e arriva in Piemonte, quando sarà ancora più facile raggiungere la capitale piemontese in poco meno di 2 ore da Milano.\r

Da oggi queste iniziative sono a portata di mano per tutti. È infatti già operativo un Tgv Inoui al giorno, da Milano Porta Garibaldi alle 14H10 con arrivo a Torino Porta Susa alle 15.39, con biglietti a partire da 10 euro in seconda classe e da 15 euro in prima classe. Il collegamento inverso è da Torino Porta Susa alle 21H48 con arrivo a Milano Porta Garibaldi alle 23H10.","post_title":"Tgv Inoui: vendite aperte anche per l'estate delle tratte da Milano a Parigi via Torino","post_date":"2024-03-25T12:01:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1711368076000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464167","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Parkhotel Laurin è un hotel storico che sorge nel centro di Bolzano. Nato nel 1910 a opera di Franz Staffler, viene gestito dalla terza generazione dalla famiglia. \"Gli Staffler vivono a Bolzano: sono molto presenti e si affidano agli esperti per condurre l’hotel - racconta Joanna Becker-Birck, director pr & communication di WorldHotels -. Riescono a creare una connessione emozionale tra gli ospiti e l’hotel. Proprio per preservare nel tempo la propria storia e conservare una bellezza che è un’espressione individuale del concetto di luxury, il Parkhotel Laurin è quindi entrato a far parte del brand Elite di WorldHotels: una collection nata in Germania per aiutare le persone a prenotare alberghi in tutto il mondo e cresciuta nel tempo, sempre con l’obiettivo di mettere in evidenza l’identità di hotel unici come il Laurin. Un concept ben rappresentato per esempio dal bar della struttura bolzanina, con le sue pareti affrescate già nel 1911 da Bruno Goldschmitt per raccontare la storia del triste amore di Laurin, il re dei nani\". \r

I WorldHotels, di cui fa parte il Parkhotel Laurin, sono 270 nel mondo. Si trovano per lo più in Europa, in Olanda, Germania, Italia, Francia e Gran Bretagna, ma il brand sta crescendo anche in Africa e in Georgia, una nuova area da scoprire. Dal 2019 il marchio fa parte di Bwh Hotel Group. «Abbiamo 170 hotel in Italia e 4.300 nel mondo, divisi in 19 brand che vanno dall’upper-scale come i Worldhotels fino al segmento più economy-comfort e long-stay - spiega infatti Federica Angelucci, director of data pricing & revenue strategy di Bwh Hotels Italia & Malta - Oggi in Italia abbiamo cinque WorldHotels: due a Milano con il Cristoforo Colombo e il Casati 18. Ci sono poi il Mulino a Firenze (WorldHotel Crafted), il Risorgimento Resort a Lecce e appunto il Parkhotel Laurin a Bolzano, entrambi WorldHotels Elite. Queste strutture coprono il segmento upper-scale\". \r

Bwh, nato nel 1946 negli Stati Uniti come collegamento informale tra diversi hotel, negli anni si è evoluto e diffuso in tutto il mondo e già nel 1980 contava 2.654 hotel e resort. Nell’82 anche l’Italia è entrata a far parte della grande famiglia.\r

","post_title":"Parkhotel Laurin Bolzano: con WorldHotels e Bwh per raccontare storia, identità ed evoluzione","post_date":"2024-03-25T11:55:02+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1711367702000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464218","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nella suggestiva cornice del Paris Las Vegas Hotel & Casino, ha preso il via il debutto statunitense di ItaliAbsolutely, il portale web in lingua inglese dedicato all'incoming b2b italiano della Travel Open Day Srl. Il Las Vegas Travel Agent Forum si svolgerà fino al 27 marzo, e offre al mercato americano una vetrina dell'offerta turistica italiana attraverso la distribuzione di un numero speciale cartaceo di ItaliAbsolutely dedicato all’evento, e la partecipazione di partner, specialisti dei viaggi in Italia. Sul numero speciale alcune delle principali aziende italiane del settore tra cui ITA Airways, Martello Hotels Group, Noema Viaggi, Kiwi Travel, Emilia’s Food Valley e l’Hotel Settentrionale Esplanade di Montecatini Terme.\r

\r

Per i più di 1.000 professionisti del settore radunati a Las Vegas per partecipare a tavole rotonde, sessioni didattiche e incontri one-to-one, la presenza italiana è composta di ItaliAbsolutely e di due partner tour operator, Keys of Italy e Italia Highlights, ai quali si uniscono la città di Messina, porta d'accesso alla Sicilia, e le Grotte di Frasassi, la principale attrazione naturale delle Marche.\r

\r

Per le aziende italiane il forum è un'opportunità unica per promuovere i viaggi e le destinazioni Made in Italy, e per i partecipanti nordamericani un'occasione per esplorare nuove e stimolanti collaborazioni con il mercato italiano, scoprendo l'essenza e il fascino intramontabile del Bel Paese.\r

\r

Sfoglia l'edizione speciale di ItaliAbsolutely","post_title":"Italiabsolutely partecipa al Travel Agent Forum di Las Vegas","post_date":"2024-03-25T11:34:46+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza","italiabsolutely","las-vegas-travel-agent-forum"],"post_tag_name":["In evidenza","italiabsolutely","las vegas travel agent forum"]},"sort":[1711366486000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464200","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

\r

Taglio del nastro questa mattina per la nuova rotta Perugia-Milano Bergamo di Aeroitalia: «Questa è la prima delle tre rotte che partiranno dall’aeroporto di Perugia per la summer 2024 - dichiara Gaetano Intrieri, ad della compagnia aerea -. Con l'introduzione di nuove rotte, Aeroitalia consolida ulteriormente la sua espansione in Italia, assicurando viaggi più accessibili e sostenibili. Queste nuove destinazioni non solo rafforzano la connettività tra regioni chiave, favorendo la concorrenza sul mercato, ma offrono anche ai viaggiatori diverse opzioni di viaggio. L'apertura di questi nuovi collegamenti aerei tra Perugia e Bergamo stimola l'economia locale, sia direttamente con Aeroitalia che nel più ampio settore del turismo».\r

\r

«Con i nuovi collegamenti Aeroitalia tra Perugia e Bergamo inauguriamo la stagione più ricca di connessioni per il nostro aeroporto - sottolineano Antonello Marcucci, presidente dell’aeroporto dell’Umbria, e Umberto Solimeno, direttore generale dell’aeroporto dell’Umbria -. Siamo felici che Aeroitalia abbia deciso di investire sull’Umbria, aumentando il network di destinazioni ed in particolare fornendo collegamenti con Lombardia, Sardegna, Calabria e Sicilia.\r

\r

«Come aeroporto stiamo investendo costantemente per rendere l’infrastruttura adeguata ai crescenti volumi di traffico, ed è per questo che negli ultimi mesi abbiamo implementato una serie di servizi e migliorie, tra le quali un nuovo e migliorato servizio di connessione wi-fi gratuita e illimitata, nuove aree di parcheggio, due nuovi gate di imbarco, nuova segnaletica interna ed esterna, nuovi esercizi commerciali, oltre al rinnovamento dei mezzi in area operativa e al raddoppio del sistema di riconsegna bagagli».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Aeroitalia operativa sulla rotta da Perugia a Milano Bergamo","post_date":"2024-03-25T11:15:59+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1711365359000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464195","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una nuova visione aziendale che rispecchia la volontà di offrire agli ospiti esperienze sempre più sofisticate e personalizzate, nonché di posizionare il proprio prodotto non più solamente nel segmento villaggi e turismo leisure ma anche in quello dei viaggi urban e business. Dopo oltre 25 anni di attività il gruppo Buone Vacanze cambia nome e diventa Bv Hotels & Resorts. Il rebranding, a cura di avcommunication, ha portato anche alla creazione di un nuovo logo, nel quale forma e movimento si uniscono in un vortice, simbolo di crescita e\r

condivisione: “Il valore si propaga” è il nuovo claim e la nuova filosofia del brand che si\r

evolve, diventando qualcosa di nuovo. Anche il colore cambia, lasciando lo spazio al blu, simbolo di lusso ed eleganza, pensato per incarnare le due anime di Bv: business e leisure.\r

\r

\"Questo rebranding rappresenta una nuova fase per la nostra azienda - sottolinea il presidente\r

Franco Falcone -. Siamo entusiasti di introdurre Bv Hotels & Resorts come il nostro nuovo\r

volto, anche se la nostra missione, quella di fornire un’esperienza indimenticabile ai nostri\r

ospiti, rimane sempre invariata. Continueremo a concentrarci sull'eccellenza, sulla creatività\r

e sull'innovazione, per garantire che ogni soggiorno con noi sia un'esperienza di valore.\"\r

\r

L’azienda a oggi opera sei strutture: tre hotel cittadini a Roma, Assisi e Cosenza, a cui si aggiungono altrettanti resort in località marittime della Calabria. In linea con il rebranding verrà pubblicato anche il nuovo sito del gruppo, navigabile all’indirizzo www.bvhotels.it, ricco di dettagli su tutte le strutture e di indicazioni e consigli utili. L’introduzione del nuovo logo e del nuovo nome è già in corso all’interno delle strutture del gruppo e proseguirà gradualmente nei prossimi mesi, arrivando a sostituire totalmente quelli precedenti, entro il 2025.","post_title":"Buone Vacanze cambia brand e diventa Bv Hotels & Resorts","post_date":"2024-03-25T11:05:09+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1711364709000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464190","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Turkish Airlines riprenderà i voli verso la Libia dopo un'interruzione di circa 10 anni. L'annuncio è arrivato sabato, dal Ministro dei Trasporti libico Mohammed al-Shahoubi, che ha confermato che la compagnia aerea turca ripristinerà i voli da e per l'aeroporto libico di Mitiga, a 8 chilometri da Tripoli, a partire dalla prossima settimana, per poi riprendere gradualmente i collegamenti verso altri aeroporti libici.\r

\r

La notizia è stata annunciata dopo la firma di un memorandum d'intesa tra l'Autorità per l'aviazione civile libica e la Turkish Airlines, che ha soddisfatto tutti i requisiti tecnici. La ripresa dei voli segna una tappa importante dopo la sospensione dei collegamenti da parte della compagnia aerea nel 2015. \r

\r

La ripresa è stata confermata anche dal direttore generale di Turkish Airlines Bilal Ekşi: «I nostri voli per la Libia stanno iniziando. Opereremo tre frequenze alla settimana e i voli sono ora aperti alla vendita».","post_title":"Turkish Airlines è pronta a riaprire i voli per la Libia, dopo uno stop di 10 anni","post_date":"2024-03-25T10:58:03+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1711364283000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464192","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Venerdì scorso è stata la prima volta della Smeralda a Genova. L'ammiraglia della flotta Costa Crociere non aveva infatti mai fatto scalo nella città della Lanterna dal momento della sua entrata in servizio nel 2019. Quest'anno, l'unità attraccherà a Ponte dei Mille ogni settimana, sino al 3 dicembre, nella giornata di venerdì, eccetto l’ultimo scalo della stagione previsto il martedì. Oltre alla Smeralda, dal 29 settembre al 3 novembre anche la Fascinosa partirà da Genova per una serie di mini-crociere di tre e quattro giorni nel Mediterraneo occidentale. Grazie a questa doppia presenza, gli scali di Costa a Genova nel 2024 saranno 50 in totale, ovvero il 40% in più rispetto al 2023.\r

\r

L’itinerario 2024 della Smeralda andrà alla scoperta di Italia, Francia e Spagna, tra atmosfere senza tempo, città d’arte, spiagge e paesaggi unici, con tappe a Genova, Marsiglia, Barcellona, Cagliari, Napoli, Civitavecchia/Roma. Da giugno questo itinerario si arricchirà con una grande novità: le Sea Destinations. Accanto alle esperienze che porteranno a scoprire le destinazioni a terra, la Smeralda offrirà, infatti, nuove iniziative da godersi a bordo, durante la navigazione, per vivere al meglio i luoghi compresi nella rotta della nave.","post_title":"Debutto genovese per la Costa Smeralda. Scali settimanali sino a dicembre","post_date":"2024-03-25T10:52:37+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1711363957000]}]}}