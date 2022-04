Interface rappresenterà in Italia il turismo del Giappone

Sarà Interface Tourism Italy, agenzia integrata di pr, comunicazione e marketing a rappresentare sul mercato italiano l’Ente nazionale del turismo giapponese. L’incarico di Interface Tourism Italy comprenderà attività di pr, ufficio stampa e, mediante la collaborazione di stakeholder operanti in ambito di comunicazione turistica, azioni mirate e dedicate in modo particolare ai consumatori finali. L’obiettivo strategico è quello di aumentare la consapevolezza della destinazione e, di conseguenza, il numero di visitatori, mettendo in luce storia, tradizioni, cucina e natura.

«Siamo orgogliosi di annunciare questa nuova collaborazione che arricchisce il portfolio clienti. Grazie all’esperienza pluriennale nell’area asiatica e al rapporto consolidato con i principali giornalisti, freelance e media, i quali saranno coinvolti nelle future attività e con cui attueremo progetti strategici di comunicazione, potremo dare un valore aggiunto alle attività di promozione del Giappone – commenta Serena Valle, ceo di Interface Tourism Italy –. Dopo gli anni della pandemia, gli italiani desiderano vivere esperienze legate alla storia, cultura, natura, cucina, topic chiave su cui il paese del Sol Levante vuole puntare».

Il Giappone, con la sua tradizione millenaria, è in grado di affascinare i viaggiatori grazie anche alla presenza di diversi siti culturali del patrimonio Unesco. Dalle metropoli frenetiche a spazi all’aria aperta a contatto con la natura, alla cucina locale: la destinazione regala un’ampia scelta di suggestioni, colori e paesaggi che sapranno sorprendere i viaggiatori e che l’Agenzia comunicherà mettendo in luce il più possibile gli aspetti meno noti del paese del Sol Levante.