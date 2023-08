Interface nella sfera di Hopscotch Groupe: nasce un nuovo protagonista della consulenza turistica Interface Tourism Group è stata acquisita da Hopscotch Groupe, gruppo di consulenza per la comunicazione e attore di primo piano nei servizi di social media, digitali, relazioni pubbliche, eventi e marketing. Con l’acquisizione del 100% delle azioni di proprietà del fondatore, presidente e azionista di maggioranza di Interface Tourism, M. Gaël de la Porte du Theil, Hopscotch estenderà la sua presenza in Europa per diventare un player di primo piano nel settore turistico. Nasce così una nuova realtà, “Hopscotch Interface Tourism“, il cui management committee sarà composto da Frédéric Bedin, presidente del management board di Hopscotch Groupe, Chris Pomeroy, fondatore e ceo di Interface Tourism Spain e Blaise Borezée, managing director di Interface Tourism France. Il fondatore di Interface Tourism Gaël de la Porte du Theil seguirà il progetto come senior advisor. In particolare, il nuovo direttivo implementerà le sinergie tra i team di Interface Tourism e le società di Hopscotch, avvalendosi dell’esperienza in molti settori complementari che influenzano il turismo nel XXI secolo e contribuiscono al successo di una destinazione: eventi culturali e sportivi, retail di lusso, gastronomia, benessere, ecc. La sinergia offrirà ai clienti una esperienza completa di qualitativa in termini di strategia e consulenza in segmenti di attività quali pr, comunicazione digitale, influencer marketing ed eventi. Durante la pandemia, Interface Tourism ha elaborato un piano per sviluppare una struttura paneuropea e un mix unico di servizi per creare un approccio completamente nuovo al marketing e alla comunicazione turistica, perfettamente adattato alle esigenze delle destinazioni e dei brand di viaggio nel contesto odierno. Con questo passaggio, Hopscotch incorpora quindi una serie di società e servizi che compongono Interface Tourism Group: in Francia (Interface Tourism France, Indigo Unlimited, Rep & Co); in Spagna (Interface Tourism Spain, THR Tourism Industry Advisors, Travellyze traveller intelligence); in Italia (Interface Tourism Italy) e nei Paesi Bassi (Interface Tourism Netherlands) Hopscotch punta a completare l’acquisizione delle agenzie di Interface Tourism entro la fine del 2023. Condividi

