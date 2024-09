Il successo del Salone del camper. Santanchè: «Pronto un bando da 33 milioni» La quindicesima edizione del Salone del camper di Parma ha ufficialmente aperto i battenti nei giorni scorsi. La kermesse, organizzata presso Fiere di Parma, si è nuovamente consolidata come la fiera di riferimento per gli appassionati del turismo all’aria aperta in Italia e la seconda più importante d’Europa in termini di affluenza. Basti pensare che le presenze lo scorso anno sono state di oltre 100mila visitatori registrati. Al Salone di Parma presenziano oltre 330 espositori, 70 dei quali provenienti da 16 paesi diversi, che espongono più di 600 veicoli ricreazionali su una superficie di 110mila metri quadrati. Rispetto all’anno precedente, sia il numero degli espositori che l’area espositiva hanno registrato una crescita del 4%, confermando l’interesse sempre più vivo per i veicoli ricreativi e il turismo open-air. Il ministro Santanchè che ha prsenziato all’apertura del salone, ha annunciato l’imminente lancio di un bando da 33 milioni di euro, promosso dal Ministero del Turismo, destinato a finanziare la realizzazione di nuove aree di sosta per camper in tutto il Paese. “Il turismo all’aria aperta – ha dichiarato Santanchè – non è più un semplice svago, ma una vera esperienza di viaggio. Oggi il settore conta su soluzioni moderne come casette mobili e aree attrezzate per camper, grazie anche al lavoro di imprenditori e operatori che hanno contribuito alla sua crescita esponenziale.” Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474637 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La quindicesima edizione del Salone del camper di Parma ha ufficialmente aperto i battenti nei giorni scorsi. La kermesse, organizzata presso Fiere di Parma, si è nuovamente consolidata come la fiera di riferimento per gli appassionati del turismo all’aria aperta in Italia e la seconda più importante d’Europa in termini di affluenza. Basti pensare che le presenze lo scorso anno sono state di oltre 100mila visitatori registrati. Al Salone di Parma presenziano oltre 330 espositori, 70 dei quali provenienti da 16 paesi diversi, che espongono più di 600 veicoli ricreazionali su una superficie di 110mila metri quadrati. Rispetto all’anno precedente, sia il numero degli espositori che l’area espositiva hanno registrato una crescita del 4%, confermando l’interesse sempre più vivo per i veicoli ricreativi e il turismo open-air. Il ministro Santanchè che ha prsenziato all'apertura del salone, ha annunciato l’imminente lancio di un bando da 33 milioni di euro, promosso dal Ministero del Turismo, destinato a finanziare la realizzazione di nuove aree di sosta per camper in tutto il Paese. “Il turismo all’aria aperta – ha dichiarato Santanchè – non è più un semplice svago, ma una vera esperienza di viaggio. Oggi il settore conta su soluzioni moderne come casette mobili e aree attrezzate per camper, grazie anche al lavoro di imprenditori e operatori che hanno contribuito alla sua crescita esponenziale.” [post_title] => Il successo del Salone del camper. Santanchè: «Pronto un bando da 33 milioni» [post_date] => 2024-09-17T11:39:33+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1726573173000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474595 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama Beach Hotel Guraidhoo il primo indirizzo della Maldives Hotel Management, compagnia locale a gestione prevalentemente italiana, che annovera tra i suoi soci fondatori tre rappresentanti della società di rappresentanze turistiche Htms: Marco Innocenti, Emanuele Nasti e Nicola Tamborrino, oltre a Nimad Ibrahim e Birhan Bilen. Situato sull'isola omonima, celebre per la sua autenticità e le vibranti comunità locali, il Beach Hotel Guraidhoo dispone di 35 camere divise in tre tipologie differenti: le comfort room con vista sull’isola, le Sea View con vista sull'oceano Indiano e le Sea view con balcone. Presenti pure un ristorante sul mare di cucina locale maldiviana e internazionale, con piatti preparati con ingredienti freschi e una strizzata d’occhio alla cucina italiana, un centro massaggi situato sul rooftop e una palestra. A completare l'offerta, attività acquatiche ed esperienze culturali. "La nostra visione per l'hotel è quella di offrire agli ospiti un soggiorno autentico e memorabile, che li faccia sentire immersi nella bellezza e nella cultura delle Maldive - sottolineano i promotori italiani del progetto imprenditoriale nato nel 2021 - Guraidhoo, con la sua atmosfera rilassata e la sua vicinanza alla natura, è la destinazione perfetta per coloro che desiderano vivere le Maldive in modo genuino, senza rinunciare al comfort e ai servizi di alta qualità". Il gruppo Maldives Hotel Management prevede presto l’apertura di ulteriori strutture con le medesime caratteristiche nell’arcipelago maldiviano. Prossima inaugurazione sarà in particolare quella del Beach Hotel Dhigurah. [gallery ids="474597,474598,474599,474600,474601,474602,474603,474604,474605"] [post_title] => Aperto il Beach Hotel Guraidhoo: primo indirizzo della Maldives Hotel Management [post_date] => 2024-09-17T10:02:39+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1726567359000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474582 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Hub.brussels, l'Agenzia Brussellese per l’Accompagnamento dell’Impresa, partecipa a Go International, la fiera dei servizi per l’export in programma al MiCo di Milano il 25 e 26 settembre. Il debutto è successivo all' accordo con Aice, Associazione Italiana Commercio Estero, organizzatrice del salone. Durante la kermesse, i visitatori potranno scoprire i servizi offerti per sostenere le realtà imprenditoriali e associative italiane nella loro espansione verso il mercato belga: supporto nella ricerca di partner commerciali e/o istituzionali, consulenza tecnica in materia legale e normativa, logistica e promozione. Tante anche le opportunità per start-up e scale-up a Bruxelles, focalizzate su innovazione, finanziamenti, clustering e internazionalizzazione. I servizi, gratuiti, sono diversificati in funzione dei settori di riferimento delle aziende e prevedono anche lo sviluppo di business plan personalizzati: da segnalare, in particolare, il “My Welcome Package”, un set di misure agevolate rivolto alle imprese attive nell’ambito delle scienze della vita, delle tecnologie digitali e del cleantech. «Il nostro è un approccio pragmatico e misurabile – dichiara Guglielmo Pisana, rappresentante della Regione di Bruxelles Capitale in Italia - pensato per gli imprenditori in cerca di un salto di qualità per la propria azienda. Siamo anche disponibili a sviluppare progetti pilota, creando connessioni tra attori pubblici e privati nel mondo economico. La partecipazione a Go International ci permetterà di presentare ad un’audience particolarmente ampia il valore aggiunto offerto da Bruxelles: centro strategico nel cuore dell’Europa, garantisce l’accesso diretto ai principali decisori e opinion leader, moltiplicando le opportunità di networking e di lobbying, a vantaggio della crescita, aziendale o associativa”. Allo stand sarà presente anche Ursula Jone Gandini, direttore dell’Ufficio del Turismo di Bruxelles, visit.brussels: tra le destinazioni leader in Europa nell’ambito del business travel, Bruxelles riscuote un crescente interesse per l’organizzazione di team building, attività di incentivazione, meeting e congressi, con più di 350 location in grado di ospitare ogni tipo di evento, da 10 a 10.000 partecipanti, supportate da un’efficiente rete di servizi collaterali. [post_title] => Hub.brussels partecipa a Go International a Milano, la fiera dei servizi per l’export [post_date] => 2024-09-17T09:25:03+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1726565103000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474546 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Grande successo per il Glamour Exclusive Weekend, che si è svolto lo scorso 14 e 15 settembre a Palazzo di Varignana Resort & Spa, sui colli bolognesi, e che ha visto la partecipazione di circa 200 persone tra partner, agenzie e professionisti del settore e della stampa. Un evento, curato nei minimi dettagli, che è stato l’occasione per Glamour di presentare il re-styling del logo, i dati del primo semestre e gli obiettivi futuri. "Questo evento è la conferma della solidità del nostro modello di business e della nostra continua spinta verso l’innovazione. Siamo orgogliosi di aver costruito in questi anni una realtà che non solo cresce in termini di fatturato, ma che mantiene sempre l’eccellenza nel servizio. La nostra missione rimane quella di fornire alle agenzie partner strumenti all’avanguardia, come il miglior sistema di prenotazione voli sul mercato, per garantire esperienze di viaggio senza pari" ha dichiarato Luca Buonpensiere, titolare del to. I numerosi workshop e appuntamenti organizzati durante il weekend sono stati un’importante occasione, per le oltre 120 agenzia viaggi presenti, per fare networking, aggiornamento e condivisione. Glamour si conferma dunque come punto di riferimento per il mercato dei viaggi su misura, la biglietteria aerea e per l’innovazione nel settore. Negli ultimi tre anni la crescita di questa azienda è stata particolarmente significativa e consistente. I dati del primo semestre 2024 confermano questo trend: +24% di fatturato rispetto allo stesso periodo del 2023 ed ebitda al 4%, con un incremento significativo nelle diverse linee di business. Si registra infatti un +22% per [caption id="attachment_474553" align="alignright" width="300"] il nuovo logo di Glamour Tour Operator[/caption] la biglietteria aerea e un +27% per i pacchetti tour operator "Stiamo lavorando con forte intensità per continuare la crescita aziendale avuta nel primo semestre con un focus sui ricavi ed sull'ebitda. Il nostro successo è il risultato dell’impegno collettivo al cambiamento che il mercato ci richiede. Ci siamo prefissati un obiettivo ambizioso, che è quello di raddoppiare il fatturato entro il 2025, consolidando ulteriormente la posizione sul mercato del turismo outgoing” ha dichiarato Nicola Bonacchi, direttore generale. Durante i due giorni dell’evento si sono alternati momenti di business, workshop formativi e premiazioni, con attività di intrattenimento che hanno reso l'esperienza ancora più interessante e dinamica. I partecipanti hanno avuto l'opportunità di confrontarsi sui nuovi trend emergenti del settore turistico e di approfondire le numerose opportunità innovative proposte da Glamour. “La nostra offerta punta sempre più a una vendita di destinazioni all year round e stiamo lavorando per creare nuovi pacchetti tailor made su nuovi mercati, tra cui il Giappone e tutto l’Oriente”, ha commentato durante la convention di apertura Emmer Guerra, direttore prodotto. Per il prossimo futuro il to ha scelto di investire in innovazione tecnologica, ampliamento dell’offerta di viaggi unici su nuove destinazioni e partnership strategiche con compagnie aeree e enti del turismo, per garantire un’offerta sempre più diversificata e di alta qualità. In quest’ottica si inserisce anche il re-styling dello storico marchio, che ora si presenta decisamente più giovane, dinamico e attuale. [gallery ids="474551,474552,474560"] [post_title] => Glamour: dopo un 2023 da +24% di fatturato arriva il nuovo logo del to [post_date] => 2024-09-16T12:23:09+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1726489389000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474528 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Albania è proiettata verso un altro anno da record in termini di arrivi di turisti stranieri, anche se il balzo in avanti dei prezzi rispetto a un anno fa - fino al +90% - si è notato sulla durata media del soggiorno e sulla spesa complessiva. I numeri evidenziano un vero e proprio boom degli arrivi via aereo, come spiega Il Corriere della Sera, trainati dalle low cost: tra giugno e agosto all’aeroporto internazionale di Tirana sono transitati 3,5 milioni di passeggeri, il 45,8% più dell'analogo periodo 2023, mentre i viaggiatori portuali sono risultati di poco inferiori a quelli di un anno prima. «Di questi 1,35 milioni hanno volato tra l’Italia e l’Albania, in aumento del 47% rispetto a un anno fa - riferisce Piervittorio Farabbi, chief operating officer & accountable manager dello scalo albanese -. Dal 1° gennaio al 10 settembre abbiamo avuto 7,6 milioni di passeggeri: abbiamo già superato i numeri dell’intero 2023 e prevediamo di chiudere l’anno con 10,5 milioni». Le località protagoniste dei maggiori rincari sono state Ksamil, Sarande, Valona, Himara, Dhërmi, Velipoje, aree già prese d'assalto dagli italiani nel 2023, con il risultato che gli stessi albanesi si sono ritrovati a sborsare somme mai viste per un ombrellone, un pranzo o una camera d’albergo. Con la conseguente irritazione del premier Edi Rama, che aveva già avvertito lo scorso luglio come «Nel Sud assistiamo a un aumento assurdo. Questo è un suicidio, i rincari avranno ricadute sull’estate 2025. Ed è una vergogna che avvenga quando siamo entrati nella Champions League del turismo mediterraneo». [post_title] => Il boom turistico dell'Albania: impennata dei prezzi fino al +90% [post_date] => 2024-09-16T10:47:01+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1726483621000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474473 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' frutto del restauro conservativo di un edificio realizzato a fine anni Cinquanta dall’architetto Pietro Lingeri, figura di spicco del razionalismo italiano, il nuovo indirizzo milanese del gruppo Marriott. Casa Brera è un luxury lifestyle hotel interamente curato dalla designer e architetta Patricia Urquiola, che ha deciso di giocare sulla dicotomia tra rigore stilistico ed estro creativo, due volti di Milano opposti e complementari, rendendo omaggio proprio all’architettura razionalista del capoluogo lombardo. Situato a pochi passi dalla Scala, in piazzetta Bossi, la struttura dispone di 116 camere ispirate alla quintessenza del design, dell'arte e della cultura che si respirano nella realtà meneghina. Al suo interno si trovano anche quattro venue gastronomiche: l’all-day lounge bar Casa Brera Living, il ristorante italiano di alta cucina Scena, il rooftop panoramico con skybar Etereo e il giapponese tradizionale Odachi. A firmare la consulenza per i primi tre hub food & beverage è lo chef Andrea Berton, che ne supervisiona la proposta gastronomica. [post_title] => A Milano apre Casa Brera: nuovo indirizzo Marriott in città [post_date] => 2024-09-13T13:22:57+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1726233777000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474474 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo gli ottimi risultati del 2023, Travel Expert si appresta a chiudere un’altra estate di piena soddisfazione, con una crescita di fatturato che supera di slancio il 50% sull’anno precedente. Tanti i fattori di successo, a cominciare dall’ingresso nel segmento delle vacanze studio, con un format innovativo che trasforma l’apprendimento delle lingue straniere in una full-immersion culturale. L’iniziativa, realizzata in partnership con attori consolidati del comparto, ha già portato all’organizzazione di esperienze in Giappone, India e Cina. Nascono così esperienze di viaggio personalizzate, nelle quali i corsi di lingua veri e propri sono inseriti in un contesto di attività ed escursioni che promuovono l’interazione con modelli culturali alternativi, per un risultato ancora più appagante, particolarmente gradito ai partner e ai clienti finali. Luigi Porro, fondatore e ceo Travel Expert, dichiara: «Abbiamo colto subito l’opportunità di lavorare a 4 mani sulla costruzione di un prodotto, quello delle vacanze studio, che per noi era inusuale, arrivando a sperimentare un modello nuovo, nel quale viaggio e formazione si integrano in un’esperienza unica e di grande valore educativo. L’operazione è partita a inizio estate e ha già dato ottimi risultati: i viaggi studio stanno mostrando una crescita significativa dello scontrino medio e su queste basi abbiamo ottime prospettive di proseguire la partnership anche negli anni futuri». Incentive A contribuire all’ottima estate di Travel Expert anche sforzi e investimenti del passato che, dopo un lento e progressivo consolidamento, quest’anno hanno raggiunto importanti traguardi. Si parte con la Divisione Incentive: concepita durante la pandemia, è stata sviluppata anche grazie alla partnership con Frigerio Viaggi, che di Travel Expert è anche azionista. Frigerio Viaggi ha infatti messo a disposizione le migliori competenze per creare un pacchetto di prodotti e servizi rivolto alle aziende: dalle trasferte agli eventi, dagli incentive ai team building, dalla formazione alla comunicazione. Operativa dal 2021, la Divisione Incentive ha visto il progressivo miglioramento delle performance proprio nel corso degli ultimi mesi, grazie all’impegno dei Personal, che hanno dimostrato di avere le capacità per vendere prodotti integrati alle imprese, ottenendo da subito un grande e concreto interesse. Non solo Incentive: anche il progetto Stoviaggio è cresciuto nel corso degli ultimi mesi, grazie all’esperienza acquisita nelle prime due stagioni. Oggi le coppie di Personal Travel Expert e Creator Digitali, dopo aver imparato a lavorare insieme, stanno iniziando ad esprimere valore: un risultato che dimostra le enormi potenzialità di sviluppo, da perseguire con convinzione nelle prossime stagioni. [post_title] => Travel Expert: estate positiva (+50%). Novità: i viaggi di studio entrano [post_date] => 2024-09-13T12:33:46+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1726230826000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474460 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il sindaco di Milano Sala mi è simpatico, ma delle volte non mi trovo d'accordo con lui. Prendiamo l'ultima dichiarazione. «Vogliamo fare in modo che i turisti non visitino solo il Duomo e il Castello, ma apprezzino le tante qualità e caratteristiche che i nostri quartieri hanno. Il primo grande obiettivo - ha affermato il sindaco di Milano - è portare il turismo anche fuori dal centro». Ora bisogna intenderci cosa significa "fuori centro". Se si tratta dei quartieri che costeggiano il centro, va anche bene; ma se l'idea è quella di portare i turisti in periferia allora il sindaco sbaglia. Le periferie di Milano (io sono uno dei tanti abitanti delle periferie) sono luoghi complicati e difficili. Naturalmente quando arriva lui o i suoi assessori si cerca di migliorare le cose, ma appena voltano l'angolo la situazione ritorna quella che è. Degrado, violenza, criminalità diffusa, decoro urbano inesistente. E potrei continuare per una decine di righe. Giro in anonimato Allora piccolo consiglio a Beppe Sala: si faccia qualche giro in totale anonimato la sera o la notte, come un cittadino qualsiasi verso via Padova, alla fine di Viale Monza, a Casoretto, Bovisasca, Comasina, Gratosoglio, Selvanesco, Quintosole, Quartiere Torretta. Ecco: poi ne parliamo. E diciamola tutta sarebbe ora che chi governa le città non si dimentichi delle sue propaggini (delle città s'indente) e non venga, come è successo ad un assessore di cui purtroppo non ricordo né il nome né la faccia, che è passato un paio di anni fa dalla mia zona, ha portato telecamere, ha detto questa zona sarà risanata ed è andata via. La zona non è stata risanata e lei è ancora via. Giuseppe Aloe [post_title] => Milano: Sala vuole far conoscere le periferie ai turisti. Ma è un errore [post_date] => 2024-09-13T12:02:09+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1726228929000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474453 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Innovazione e eccellenza operativa; metodologia avanzata e personalizzata; cultura dell’innovazione continua. Sono i tre pilastri attorno a cui intende ruotare l'attività di Lvg Hotel Consulting. Il player è nato pochi mesi fa dalla fusione tra Lvg Consulting, società di Lvg Group che si occupa di consulenza strategica per strutture ricettive in Italia e all’estero, e Diamonds Consulting Group, società di consulenza alberghiera specializzata nel segmento exclusive con un dipartimento di ricerca e sviluppo tecnologico per gestire le performance alberghiere integrate. La nuova realtà si è quindi presentata ufficialmente al mercato pochi giorni fa con un evento ad hoc presso l'hotel Cristoforo Colombo di Roma. "La nostra unicità è racchiusa nel nostro profondo know-how - ha in particolare spiegato il presidente di Lvg Hotel Consulting, Claudio Lavagna -: abbiamo infatti sviluppato una competenza avanzata nella business intelligence, grazie alla lunga esperienza maturata sia dalle gestioni dirette, sia dalle strutture in consulenza". "Intendiamo soprattutto rendere accessibili i vantaggi portati dall’intelligenza artificiale a qualsiasi tipo di albergo, supportandone così la digitalizzazione per innovare la gestione dell’ospitalità e diventare più competitivi - ha aggiunto l'amministratore delegato Francesco Dicuonzo -. Non si tratta di una soluzione dedicata solo alle grandi catene, ma di un’opportunità di sviluppo anche per le strutture alberghiere a gestione familiare. L’Ai permette agli hotel di migliorare la comunicazione, creare contenuti per le campagne online, personalizzare l’esperienza degli ospiti, prevedere picchi di prenotazioni in occasione di grandi eventi sul territorio, gestendo prezzi e disponibilità delle camere. Comprendere l’impatto di queste tecnologie è essenziale per gli albergatori che intendono pianificare uno sviluppo della redditività della propria struttura”. [post_title] => Lavagna, Lvg Hotel Consulting: la nostra forza? Le competenze in business intelligence [post_date] => 2024-09-13T11:49:38+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1726228178000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "il successo del salone del camper" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":31,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2002,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474637","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La quindicesima edizione del Salone del camper di Parma ha ufficialmente aperto i battenti nei giorni scorsi. La kermesse, organizzata presso Fiere di Parma, si è nuovamente consolidata come la fiera di riferimento per gli appassionati del turismo all’aria aperta in Italia e la seconda più importante d’Europa in termini di affluenza. Basti pensare che le presenze lo scorso anno sono state di oltre 100mila visitatori registrati.\r

\r

Al Salone di Parma presenziano oltre 330 espositori, 70 dei quali provenienti da 16 paesi diversi, che espongono più di 600 veicoli ricreazionali su una superficie di 110mila metri quadrati. Rispetto all’anno precedente, sia il numero degli espositori che l’area espositiva hanno registrato una crescita del 4%, confermando l’interesse sempre più vivo per i veicoli ricreativi e il turismo open-air.\r

\r

Il ministro Santanchè che ha prsenziato all'apertura del salone, ha annunciato l’imminente lancio di un bando da 33 milioni di euro, promosso dal Ministero del Turismo, destinato a finanziare la realizzazione di nuove aree di sosta per camper in tutto il Paese. “Il turismo all’aria aperta – ha dichiarato Santanchè – non è più un semplice svago, ma una vera esperienza di viaggio. Oggi il settore conta su soluzioni moderne come casette mobili e aree attrezzate per camper, grazie anche al lavoro di imprenditori e operatori che hanno contribuito alla sua crescita esponenziale.”","post_title":"Il successo del Salone del camper. Santanchè: «Pronto un bando da 33 milioni»","post_date":"2024-09-17T11:39:33+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1726573173000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474595","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Beach Hotel Guraidhoo il primo indirizzo della Maldives Hotel Management, compagnia locale a gestione prevalentemente italiana, che annovera tra i suoi soci fondatori tre rappresentanti della società di rappresentanze turistiche Htms: Marco Innocenti, Emanuele Nasti e Nicola Tamborrino, oltre a Nimad Ibrahim e Birhan Bilen.\r

\r

Situato sull'isola omonima, celebre per la sua autenticità e le vibranti comunità locali, il Beach Hotel Guraidhoo dispone di 35 camere divise in tre tipologie differenti: le comfort room con vista sull’isola, le Sea View con vista sull'oceano Indiano e le Sea view con balcone. Presenti pure un ristorante sul mare di cucina locale maldiviana e internazionale, con piatti preparati con ingredienti freschi e una strizzata d’occhio alla cucina italiana, un centro massaggi situato sul rooftop e una palestra. A completare l'offerta, attività acquatiche ed esperienze culturali. \r

\r

\"La nostra visione per l'hotel è quella di offrire agli ospiti un soggiorno autentico e memorabile, che li faccia sentire immersi nella bellezza e nella cultura delle Maldive - sottolineano i promotori italiani del progetto imprenditoriale nato nel 2021 - Guraidhoo, con la sua atmosfera rilassata e la sua vicinanza alla natura, è la destinazione perfetta per coloro che desiderano vivere le Maldive in modo genuino, senza rinunciare al comfort e ai servizi di alta qualità\". Il gruppo Maldives Hotel Management prevede presto l’apertura di ulteriori strutture con le medesime caratteristiche nell’arcipelago maldiviano. Prossima inaugurazione sarà in particolare quella del Beach Hotel Dhigurah.\r

\r

[gallery ids=\"474597,474598,474599,474600,474601,474602,474603,474604,474605\"]","post_title":"Aperto il Beach Hotel Guraidhoo: primo indirizzo della Maldives Hotel Management","post_date":"2024-09-17T10:02:39+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1726567359000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474582","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Hub.brussels, l'Agenzia Brussellese per l’Accompagnamento dell’Impresa, partecipa a Go International, la fiera dei servizi per l’export in programma al MiCo di Milano il 25 e 26 settembre.\r

\r

Il debutto è successivo all' accordo con Aice, Associazione Italiana Commercio Estero, organizzatrice del salone. Durante la kermesse, i visitatori potranno scoprire i servizi offerti per sostenere le realtà imprenditoriali e associative italiane nella loro espansione verso il mercato belga: supporto nella ricerca di partner commerciali e/o istituzionali, consulenza tecnica in materia legale e normativa, logistica e promozione. Tante anche le opportunità per start-up e scale-up a Bruxelles, focalizzate su innovazione, finanziamenti, clustering e internazionalizzazione.\r

\r

I servizi, gratuiti, sono diversificati in funzione dei settori di riferimento delle aziende e prevedono anche lo sviluppo di business plan personalizzati: da segnalare, in particolare, il “My Welcome Package”, un set di misure agevolate rivolto alle imprese attive nell’ambito delle scienze della vita, delle tecnologie digitali e del cleantech.\r

\r

«Il nostro è un approccio pragmatico e misurabile – dichiara Guglielmo Pisana, rappresentante della Regione di Bruxelles Capitale in Italia - pensato per gli imprenditori in cerca di un salto di qualità per la propria azienda. Siamo anche disponibili a sviluppare progetti pilota, creando connessioni tra attori pubblici e privati nel mondo economico. La partecipazione a Go International ci permetterà di presentare ad un’audience particolarmente ampia il valore aggiunto offerto da Bruxelles: centro strategico nel cuore dell’Europa, garantisce l’accesso diretto ai principali decisori e opinion leader, moltiplicando le opportunità di networking e di lobbying, a vantaggio della crescita, aziendale o associativa”.\r

\r

Allo stand sarà presente anche Ursula Jone Gandini, direttore dell’Ufficio del Turismo di Bruxelles, visit.brussels: tra le destinazioni leader in Europa nell’ambito del business travel, Bruxelles riscuote un crescente interesse per l’organizzazione di team building, attività di incentivazione, meeting e congressi, con più di 350 location in grado di ospitare ogni tipo di evento, da 10 a 10.000 partecipanti, supportate da un’efficiente rete di servizi collaterali. ","post_title":"Hub.brussels partecipa a Go International a Milano, la fiera dei servizi per l’export","post_date":"2024-09-17T09:25:03+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1726565103000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474546","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grande successo per il Glamour Exclusive Weekend, che si è svolto lo scorso 14 e 15 settembre a Palazzo di Varignana Resort & Spa, sui colli bolognesi, e che ha visto la partecipazione di circa 200 persone tra partner, agenzie e professionisti del settore e della stampa. Un evento, curato nei minimi dettagli, che è stato l’occasione per Glamour di presentare il re-styling del logo, i dati del primo semestre e gli obiettivi futuri.\r

\r

\"Questo evento è la conferma della solidità del nostro modello di business e della nostra continua spinta verso l’innovazione. Siamo orgogliosi di aver costruito in questi anni una realtà che non solo cresce in termini di fatturato, ma che mantiene sempre l’eccellenza nel servizio. La nostra missione rimane quella di fornire alle agenzie partner strumenti all’avanguardia, come il miglior sistema di prenotazione voli sul mercato, per garantire esperienze di viaggio senza pari\" ha dichiarato Luca Buonpensiere, titolare del to.\r

\r

I numerosi workshop e appuntamenti organizzati durante il weekend sono stati un’importante occasione, per le oltre 120 agenzia viaggi presenti, per fare networking, aggiornamento e condivisione. Glamour si conferma dunque come punto di riferimento per il mercato dei viaggi su misura, la biglietteria aerea e per l’innovazione nel settore. Negli ultimi tre anni la crescita di questa azienda è stata particolarmente significativa e consistente. I dati del primo semestre 2024 confermano questo trend: +24% di fatturato rispetto allo stesso periodo del 2023 ed ebitda al 4%, con un incremento significativo nelle diverse linee di business. Si registra infatti un +22% per\r

\r

[caption id=\"attachment_474553\" align=\"alignright\" width=\"300\"] il nuovo logo di Glamour Tour Operator[/caption]\r

\r

la biglietteria aerea e un +27% per i pacchetti tour operator\r

\r

\"Stiamo lavorando con forte intensità per continuare la crescita aziendale avuta nel primo semestre con un focus sui ricavi ed sull'ebitda. Il nostro successo è il risultato dell’impegno collettivo al cambiamento che il mercato ci richiede. Ci siamo prefissati un obiettivo ambizioso, che è quello di raddoppiare il fatturato entro il 2025, consolidando ulteriormente la posizione sul mercato del turismo outgoing” ha dichiarato Nicola Bonacchi, direttore generale.\r

\r

Durante i due giorni dell’evento si sono alternati momenti di business, workshop formativi e premiazioni, con attività di intrattenimento che hanno reso l'esperienza ancora più interessante e dinamica. I partecipanti hanno avuto l'opportunità di confrontarsi sui nuovi trend emergenti del settore turistico e di approfondire le numerose opportunità innovative proposte da Glamour. “La nostra offerta punta sempre più a una vendita di destinazioni all year round e stiamo lavorando per creare nuovi pacchetti tailor made su nuovi mercati, tra cui il Giappone e tutto l’Oriente”, ha commentato durante la convention di apertura Emmer Guerra, direttore prodotto.\r

\r

Per il prossimo futuro il to ha scelto di investire in innovazione tecnologica, ampliamento dell’offerta di viaggi unici su nuove destinazioni e partnership strategiche con compagnie aeree e enti del turismo, per garantire un’offerta sempre più diversificata e di alta qualità. In quest’ottica si inserisce anche il re-styling dello storico marchio, che ora si presenta decisamente più giovane, dinamico e attuale.\r

\r

[gallery ids=\"474551,474552,474560\"]","post_title":"Glamour: dopo un 2023 da +24% di fatturato arriva il nuovo logo del to","post_date":"2024-09-16T12:23:09+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1726489389000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474528","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Albania è proiettata verso un altro anno da record in termini di arrivi di turisti stranieri, anche se il balzo in avanti dei prezzi rispetto a un anno fa - fino al +90% - si è notato sulla durata media del soggiorno e sulla spesa complessiva.\r

\r

I numeri evidenziano un vero e proprio boom degli arrivi via aereo, come spiega Il Corriere della Sera, trainati dalle low cost: tra giugno e agosto all’aeroporto internazionale di Tirana sono transitati 3,5 milioni di passeggeri, il 45,8% più dell'analogo periodo 2023, mentre i viaggiatori portuali sono risultati di poco inferiori a quelli di un anno prima.\r

«Di questi 1,35 milioni hanno volato tra l’Italia e l’Albania, in aumento del 47% rispetto a un anno fa - riferisce Piervittorio Farabbi, chief operating officer & accountable manager dello scalo albanese -. Dal 1° gennaio al 10 settembre abbiamo avuto 7,6 milioni di passeggeri: abbiamo già superato i numeri dell’intero 2023 e prevediamo di chiudere l’anno con 10,5 milioni».\r

Le località protagoniste dei maggiori rincari sono state Ksamil, Sarande, Valona, Himara, Dhërmi, Velipoje, aree già prese d'assalto dagli italiani nel 2023, con il risultato che gli stessi albanesi si sono ritrovati a sborsare somme mai viste per un ombrellone, un pranzo o una camera d’albergo. Con la conseguente irritazione del premier Edi Rama, che aveva già avvertito lo scorso luglio come «Nel Sud assistiamo a un aumento assurdo. Questo è un suicidio, i rincari avranno ricadute sull’estate 2025. Ed è una vergogna che avvenga quando siamo entrati nella Champions League del turismo mediterraneo».\r

\r

","post_title":"Il boom turistico dell'Albania: impennata dei prezzi fino al +90%","post_date":"2024-09-16T10:47:01+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1726483621000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474473","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' frutto del restauro conservativo di un edificio realizzato a fine anni Cinquanta dall’architetto Pietro Lingeri, figura di spicco del razionalismo italiano, il nuovo indirizzo milanese del gruppo Marriott. Casa Brera è un luxury lifestyle hotel interamente curato dalla designer e architetta Patricia Urquiola, che ha deciso di giocare sulla dicotomia tra rigore stilistico ed estro creativo, due volti di Milano opposti e complementari, rendendo omaggio proprio all’architettura razionalista del capoluogo lombardo.\r

\r

Situato a pochi passi dalla Scala, in piazzetta Bossi, la struttura dispone di 116 camere ispirate alla quintessenza del design, dell'arte e della cultura che si respirano nella realtà meneghina. Al suo interno si trovano anche quattro venue gastronomiche: l’all-day lounge bar Casa Brera Living, il ristorante italiano di alta cucina Scena, il rooftop panoramico con skybar Etereo e il giapponese tradizionale Odachi. A firmare la consulenza per i primi tre hub food & beverage è lo chef Andrea Berton, che ne supervisiona la proposta gastronomica.\r

\r

","post_title":"A Milano apre Casa Brera: nuovo indirizzo Marriott in città","post_date":"2024-09-13T13:22:57+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1726233777000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474474","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo gli ottimi risultati del 2023, Travel Expert si appresta a chiudere un’altra estate di piena soddisfazione, con una crescita di fatturato che supera di slancio il 50% sull’anno precedente.\r

\r

Tanti i fattori di successo, a cominciare dall’ingresso nel segmento delle vacanze studio, con un format innovativo che trasforma l’apprendimento delle lingue straniere in una full-immersion culturale. L’iniziativa, realizzata in partnership con attori consolidati del comparto, ha già portato all’organizzazione di esperienze in Giappone, India e Cina.\r

\r

Nascono così esperienze di viaggio personalizzate, nelle quali i corsi di lingua veri e propri sono inseriti in un contesto di attività ed escursioni che promuovono l’interazione con modelli culturali alternativi, per un risultato ancora più appagante, particolarmente gradito ai partner e ai clienti finali.\r

\r

Luigi Porro, fondatore e ceo Travel Expert, dichiara: «Abbiamo colto subito l’opportunità di lavorare a 4 mani sulla costruzione di un prodotto, quello delle vacanze studio, che per noi era inusuale, arrivando a sperimentare un modello nuovo, nel quale viaggio e formazione si integrano in un’esperienza unica e di grande valore educativo. L’operazione è partita a inizio estate e ha già dato ottimi risultati: i viaggi studio stanno mostrando una crescita significativa dello scontrino medio e su queste basi abbiamo ottime prospettive di proseguire la partnership anche negli anni futuri».\r

Incentive\r

A contribuire all’ottima estate di Travel Expert anche sforzi e investimenti del passato che, dopo un lento e progressivo consolidamento, quest’anno hanno raggiunto importanti traguardi. Si parte con la Divisione Incentive: concepita durante la pandemia, è stata sviluppata anche grazie alla partnership con Frigerio Viaggi, che di Travel Expert è anche azionista. \r

\r

Frigerio Viaggi ha infatti messo a disposizione le migliori competenze per creare un pacchetto di prodotti e servizi rivolto alle aziende: dalle trasferte agli eventi, dagli incentive ai team building, dalla formazione alla comunicazione. Operativa dal 2021, la Divisione Incentive ha visto il progressivo miglioramento delle performance proprio nel corso degli ultimi mesi, grazie all’impegno dei Personal, che hanno dimostrato di avere le capacità per vendere prodotti integrati alle imprese, ottenendo da subito un grande e concreto interesse.\r

\r

Non solo Incentive: anche il progetto Stoviaggio è cresciuto nel corso degli ultimi mesi, grazie all’esperienza acquisita nelle prime due stagioni. Oggi le coppie di Personal Travel Expert e Creator Digitali, dopo aver imparato a lavorare insieme, stanno iniziando ad esprimere valore: un risultato che dimostra le enormi potenzialità di sviluppo, da perseguire con convinzione nelle prossime stagioni.\r

\r

\r

","post_title":"Travel Expert: estate positiva (+50%). Novità: i viaggi di studio entrano","post_date":"2024-09-13T12:33:46+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1726230826000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474460","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il sindaco di Milano Sala mi è simpatico, ma delle volte non mi trovo d'accordo con lui. Prendiamo l'ultima dichiarazione. «Vogliamo fare in modo che i turisti non visitino solo il Duomo e il Castello, ma apprezzino le tante qualità e caratteristiche che i nostri quartieri hanno. Il primo grande obiettivo - ha affermato il sindaco di Milano - è portare il turismo anche fuori dal centro».\r

\r

Ora bisogna intenderci cosa significa \"fuori centro\". Se si tratta dei quartieri che costeggiano il centro, va anche bene; ma se l'idea è quella di portare i turisti in periferia allora il sindaco sbaglia. Le periferie di Milano (io sono uno dei tanti abitanti delle periferie) sono luoghi complicati e difficili. Naturalmente quando arriva lui o i suoi assessori si cerca di migliorare le cose, ma appena voltano l'angolo la situazione ritorna quella che è. Degrado, violenza, criminalità diffusa, decoro urbano inesistente. E potrei continuare per una decine di righe. \r

Giro in anonimato\r

Allora piccolo consiglio a Beppe Sala: si faccia qualche giro in totale anonimato la sera o la notte, come un cittadino qualsiasi verso via Padova, alla fine di Viale Monza, a Casoretto, Bovisasca, Comasina, Gratosoglio, Selvanesco, Quintosole, Quartiere Torretta. Ecco: poi ne parliamo. E diciamola tutta sarebbe ora che chi governa le città non si dimentichi delle sue propaggini (delle città s'indente) e non venga, come è successo ad un assessore di cui purtroppo non ricordo né il nome né la faccia, che è passato un paio di anni fa dalla mia zona, ha portato telecamere, ha detto questa zona sarà risanata ed è andata via. La zona non è stata risanata e lei è ancora via.\r

\r

Giuseppe Aloe","post_title":"Milano: Sala vuole far conoscere le periferie ai turisti. Ma è un errore","post_date":"2024-09-13T12:02:09+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1726228929000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474453","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Innovazione e eccellenza operativa; metodologia avanzata e personalizzata; cultura dell’innovazione continua. Sono i tre pilastri attorno a cui intende ruotare l'attività di Lvg Hotel Consulting. Il player è nato pochi mesi fa dalla fusione tra Lvg Consulting, società di Lvg Group che si occupa di consulenza strategica per strutture ricettive in Italia e all’estero, e Diamonds Consulting Group, società di consulenza alberghiera specializzata nel segmento exclusive con un dipartimento di ricerca e sviluppo tecnologico per gestire le performance alberghiere integrate.\r

\r

La nuova realtà si è quindi presentata ufficialmente al mercato pochi giorni fa con un evento ad hoc presso l'hotel Cristoforo Colombo di Roma. \"La nostra unicità è racchiusa nel nostro profondo know-how - ha in particolare spiegato il presidente di Lvg Hotel Consulting, Claudio Lavagna -: abbiamo infatti sviluppato una competenza avanzata nella business intelligence, grazie alla lunga esperienza maturata sia dalle gestioni dirette, sia dalle strutture in consulenza\".\r

\r

\"Intendiamo soprattutto rendere accessibili i vantaggi portati dall’intelligenza artificiale a qualsiasi tipo di albergo, supportandone così la digitalizzazione per innovare la gestione dell’ospitalità e diventare più competitivi - ha aggiunto l'amministratore delegato Francesco Dicuonzo -. Non si tratta di una soluzione dedicata solo alle grandi catene, ma di un’opportunità di sviluppo anche per le strutture alberghiere a gestione familiare. L’Ai permette agli hotel di migliorare la comunicazione, creare contenuti per le campagne online, personalizzare l’esperienza degli ospiti, prevedere picchi di prenotazioni in occasione di grandi eventi sul territorio, gestendo prezzi e disponibilità delle camere. Comprendere l’impatto di queste tecnologie è essenziale per gli albergatori che intendono pianificare uno sviluppo della redditività della propria struttura”.","post_title":"Lavagna, Lvg Hotel Consulting: la nostra forza? Le competenze in business intelligence","post_date":"2024-09-13T11:49:38+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1726228178000]}]}}