Il portale b2b Tbo Holidays punta al mercato italiano

Obiettivi di crescita per il portale b2b Tbo Holidays, dedicato alle agenzie di viaggio. “Stiamo entrando nel mercato italiano e vogliamo posizionarci come piattaforma di riferimento per la prenotazione di contenuti di viaggio globali, nonché per far conoscere nuovi prodotti e non solo come bed bank – commenta Christian Lorusso, business development Italia dell’azienda di Dubai – Oltre 70 mila agenzie nel mondo già collaborano con noi per la selezione di hotel, voli, pacchetti, noleggio, assicurazioni e in futuro anche le crociere. Già abbiamo ricevuto feedback positivi grazie alle nostre tariffe competitive e al rapporto consolidato con i fornitori locali. Durante il periodo della pandemia abbiamo investito moltissimo in tecnologia e formazione e questo ci ha permesso di crescere e attivare i rapporti con il trade continuando a chiamare le agenzie, e facendo leva sulle nostre innovazioni hi-tech. Abbiamo sfruttato in chiave positiva un momento difficile per il settore – chiarisce Lorusso – tenendo conto che meno di tre anni fa abbiamo aperto e attivato un sales team e duplicato l’offerta. Anche nei progetti futuri prosegue l’impegno negli eventi b2b e visite”.

Il portale conferma le buone performance ottenute in questi primi mesi tenendo anche conto che le operazioni concrete sono iniziate solamente ad aprile scorso. Sul fronte destinazioni, in linea con le aperture, Tbo Holidays registra un aumento di richieste su Dubai, Maldive, oceano Indiano e Arabia core business del portale e mete su cui il gruppo può contare su un vantaggio competitivo; segnali anche per gli Usa, Caraibi ed Egitto, che stanno muovendo i primi passi verso la ripresa. “Tra le novità 2022 ci sarà l’avvio di una nuova piattaforma – spiega Lorusso -. Proseguiremo a lavorare al netto per i to, mentre le agenzie possono valutare il loro mark-up. Al momento spicca la clientela leisure ma con qualche segnale per il business travel per viaggi in Italia e in Europa”.