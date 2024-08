Il decalogo Borghini e Cossa per la polizza viaggio perfetta Cresce ancora la domanda di polizze viaggi in Italia. Tra le ragioni si colloca in primo luogo la rinnovata percezione del rischio lasciata in eredità dalla pandemia e, in secondo luogo, la crescente instabilità del mondo dei trasporti che, tra scioperi, ritardi e cancellazioni, generano sempre più di frequente disagi ai passeggeri. Nonostante la tendenza alla destagionalizzazione mossa dal caro prezzi e dalla volontà di evitare l’overtourism, il mese di agosto si conferma inoltre ancora centrale nelle scelte degli italiani. Per questo motivo, Borghini e Cossa, broker assicurativo specializzato in coperture per il turismo ha stilato un decalogo delle regole da seguire per ottimizzare l’utilizzo delle coperture viaggio. “In primis, non è corretto legare l’opportunità di assicurarsi alla meta del viaggio – spiega la responsabile ufficio gestione sinistri turismo, Daniela Rando -. I contrattempi possono capitare anche in Italia o in Europa e, nonostante l’assistenza sanitaria possa essere gratuita, molte prestazioni, come il rimpatrio sanitario e il ricongiungimento familiare, non lo sono. In secondo luogo, molte persone in possesso di polizze sanitarie personali sono convinte di essere già protette: questo è vero solo in parte, perché l’assicurazione viaggio comprende garanzie specifiche, indispensabili per non rovinarsi le vacanze. Il consiglio è di dedicare sempre il giusto tempo alla scelta della polizza: oltre alle prestazioni, bisogna controllare i massimali, ovvero l’importo massimo di rimborso o risarcimento previsto per ogni tipologia di sinistro, ed eventuali esclusioni. Questo permette di scegliere consapevolmente”. Un grande classico delle polizze viaggio è la copertura annullamento, che permette di recuperare gli importi già versati, a titolo di caparra e conferma, in caso di rinuncia al viaggio prima della partenza. Fondamentale analizzare le cause di annullamento contemplate dalla polizza, eventuali scoperti e franchigie. Per essere sicuri di non commettere errori, Borghini e Cossa ha individuato cinque regole fondamentali. 1. Non aspettare a cancellare il viaggio: le penali di annullamento aumentano all’approssimarsi della data di partenza. Per questo motivo è importante che il viaggio sia cancellato all’insorgenza dell’imprevisto, contattando i fornitori e/o la propria agenzia; 2. Aprire immediatamente il sinistro con la compagnia, in concomitanza con l’annullamento del viaggio: il tempismo in questi casi è fondamentale! 3. Leggere bene le istruzioni inviate dalla compagnia e inviare subito i documenti già disponibili: spesso la liquidazione dei sinistri si blocca perché l’assicurato non ha autorizzato il trattamento dei dati personali o non ha fornito il proprio Iban per il rimborso; 4. Non delegare ad altri la gestione delle pratiche: si generano errori e perdite di tempo; 5. Non perdere tempo a richiedere e produrre documenti non necessari per l’iter di liquidazione. Sarà eventualmente la compagnia a richiedere un supplemento informativo. Il decalogo di Borghini e Cossa prosegue con le regole relative alle cosiddette garanzie medico/bagaglio che, a differenza della prima, intervengono durante il viaggio. 6. Salvare gli estremi della polizza e i numeri di contatto dell’assicurazione sullo smartphone e condividerli con i compagni di viaggio, allo scopo di avere sempre i riferimenti della Compagnia a portata di mano; 7. Non esitare a contattare la centrale operativa in caso di dubbi o incertezze sul comportamento da tenere; 8. Fidarsi delle indicazioni fornite evitando di rivolgersi ad altri interlocutori e seguire procedure alternative rispetto a quelle indicate dalla centrale operativa; 9. Privilegiare forme di pagamento elettronico e conservare le ricevute per semplificare la verifica e il rimborso, specialmente nel caso dell’acquisto di beni di prima necessità in seguito allo smarrimento dei bagagli; 10. Portare eventuali farmaci salvavita nel bagaglio a mano: per il trasporto di farmaci liquidi in aereo, è sufficiente presentare la prescrizione medica ai controlli di sicurezza. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473050 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Turismo e problemi. Qualcosa sta succedendo. E' chiaro. Le proteste in Spagna sono sempre più numerose e ormai si stanno estendendo in Europa. E sono proteste contro il turismo selvaggio che occupa intere località, creando un serio problema di ecologia mentale per coloro che in quei luoghi ci abitano: Altro problema, legato al primo, la presenza quasi infinita di Airbnb e di alloggi ad affitto breve. Queste strutture naturalmente hanno attratto sempre più turisti nelle città, nei luoghi di mare, ovunque ci sia l'ipotesi di un modo di fare turismo. Naturalmente ci sono state molte critiche a questo modello. Alcune città si sono ribellate, altre hanno preso provvedimenti. Ma forse l'unica cosa da dire è questa: cedendo i centri delle città o le stazioni balneari agli affitti brevi non si fa altro che raddoppiare, triplicare le presenze e per cosa? Ma come? Per il guadagno innanzitutto di Airbnb e in secondo luogo dei proprietari delle case. Uno potrebbe dire: è legittimo. Problema casa Certo che è legittimo, ma se riempiamo Milano di Airbnb avremo due conseguenze abbastanza gravi. La prima: aumenta in modo esponenziale il rischio di overtourism. E quindi di malessere diffuso. Secondo: quelle case affittate per brevi periodi mancano ai giovani, alle famiglie che non riescono a trovare una sistemazione dignitosa. Il vero punto è che sia per il turismo di massa che per Airbnb, non essendoci legislazioni adeguate, le cose rimarranno più o meno così. E Questo, a lungo andare avrà una sola vittima: il vero turismo. Quello che unisce viaggio a divertimento, conoscenza, relax, eccetera, eccetera, eccetera. [post_title] => Il turismo sta perdendo la battaglia contro l'overtourism e Airbnb [post_date] => 2024-08-09T12:43:02+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1723207382000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473045 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cresce ancora la domanda di polizze viaggi in Italia. Tra le ragioni si colloca in primo luogo la rinnovata percezione del rischio lasciata in eredità dalla pandemia e, in secondo luogo, la crescente instabilità del mondo dei trasporti che, tra scioperi, ritardi e cancellazioni, generano sempre più di frequente disagi ai passeggeri. Nonostante la tendenza alla destagionalizzazione mossa dal caro prezzi e dalla volontà di evitare l’overtourism, il mese di agosto si conferma inoltre ancora centrale nelle scelte degli italiani. Per questo motivo, Borghini e Cossa, broker assicurativo specializzato in coperture per il turismo ha stilato un decalogo delle regole da seguire per ottimizzare l’utilizzo delle coperture viaggio. “In primis, non è corretto legare l’opportunità di assicurarsi alla meta del viaggio - spiega la responsabile ufficio gestione sinistri turismo, Daniela Rando -. I contrattempi possono capitare anche in Italia o in Europa e, nonostante l’assistenza sanitaria possa essere gratuita, molte prestazioni, come il rimpatrio sanitario e il ricongiungimento familiare, non lo sono. In secondo luogo, molte persone in possesso di polizze sanitarie personali sono convinte di essere già protette: questo è vero solo in parte, perché l’assicurazione viaggio comprende garanzie specifiche, indispensabili per non rovinarsi le vacanze. Il consiglio è di dedicare sempre il giusto tempo alla scelta della polizza: oltre alle prestazioni, bisogna controllare i massimali, ovvero l’importo massimo di rimborso o risarcimento previsto per ogni tipologia di sinistro, ed eventuali esclusioni. Questo permette di scegliere consapevolmente”. Un grande classico delle polizze viaggio è la copertura annullamento, che permette di recuperare gli importi già versati, a titolo di caparra e conferma, in caso di rinuncia al viaggio prima della partenza. Fondamentale analizzare le cause di annullamento contemplate dalla polizza, eventuali scoperti e franchigie. Per essere sicuri di non commettere errori, Borghini e Cossa ha individuato cinque regole fondamentali. 1. Non aspettare a cancellare il viaggio: le penali di annullamento aumentano all’approssimarsi della data di partenza. Per questo motivo è importante che il viaggio sia cancellato all’insorgenza dell’imprevisto, contattando i fornitori e/o la propria agenzia; 2. Aprire immediatamente il sinistro con la compagnia, in concomitanza con l’annullamento del viaggio: il tempismo in questi casi è fondamentale! 3. Leggere bene le istruzioni inviate dalla compagnia e inviare subito i documenti già disponibili: spesso la liquidazione dei sinistri si blocca perché l’assicurato non ha autorizzato il trattamento dei dati personali o non ha fornito il proprio Iban per il rimborso; 4. Non delegare ad altri la gestione delle pratiche: si generano errori e perdite di tempo; 5. Non perdere tempo a richiedere e produrre documenti non necessari per l’iter di liquidazione. Sarà eventualmente la compagnia a richiedere un supplemento informativo. Il decalogo di Borghini e Cossa prosegue con le regole relative alle cosiddette garanzie medico/bagaglio che, a differenza della prima, intervengono durante il viaggio. 6. Salvare gli estremi della polizza e i numeri di contatto dell'assicurazione sullo smartphone e condividerli con i compagni di viaggio, allo scopo di avere sempre i riferimenti della Compagnia a portata di mano; 7. Non esitare a contattare la centrale operativa in caso di dubbi o incertezze sul comportamento da tenere; 8. Fidarsi delle indicazioni fornite evitando di rivolgersi ad altri interlocutori e seguire procedure alternative rispetto a quelle indicate dalla centrale operativa; 9. Privilegiare forme di pagamento elettronico e conservare le ricevute per semplificare la verifica e il rimborso, specialmente nel caso dell’acquisto di beni di prima necessità in seguito allo smarrimento dei bagagli; 10. Portare eventuali farmaci salvavita nel bagaglio a mano: per il trasporto di farmaci liquidi in aereo, è sufficiente presentare la prescrizione medica ai controlli di sicurezza. [post_title] => Il decalogo Borghini e Cossa per la polizza viaggio perfetta [post_date] => 2024-08-09T12:21:52+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1723206112000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473030 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il foliage in finlandese si chiama Ruska: parola che indica proprio il cambiamento del colore delle foglie, il momento dell'autunno in cui gli alberi e gli arbusti si preparano all'inverno tingendosi di brillanti tonalità di rosso, arancione e giallo. Tra settembre e ottobre la palette cromatica che contraddistingue questo spettacolo naturale trasforma le foreste di tutto il paese. Infatti, la Ruska conquista la natura da nord a sud alla velocità di 500 chilometri nell’arco di poche settimane. La stagione inizia a settembre nel nord della Lapponia e scende progressivamente verso sud colorando tutta la Finlandia. Proprio i mesi di settembre e ottobre sono i migliori dell'anno per escursioni en plein air, campeggio nella natura incontaminata, e per la raccolta di profumate erbe selvatiche, funghi e frutti di bosco. Visit Finland ha selezionato gli appuntamenti da non perdere e le migliori attività ed esperienze da vivere nel periodo della Ruska: Floating sotto l’aurora Pochi lo sanno ma anche in autunno si può avere la fortuna di assistere all’aurora boreale. Spingendosi all’estremo nord della Finlandia, infatti, è possibile ammirare il fenomeno anche in primavera e autunno. Sempre in questi periodi, poi, se si è abbastanza fortunati, ci si può godere anche la doppia aurora, ovvero il riflesso del cielo tinto di verde sulle superfici dei laghi quando non sono ancora ghiacciati. Un'esperienza che diventa ancora più memorabile se viene fatta galleggiando nelle acque gelide di uno dei tanti laghi finlandesi, ovviamente protetti da una muta. A caccia di funghi In autunno il bosco diventa un luogo magico e, oltre a cambiare colore, offre anche delle sorprese tutte da gustare. I funghi, oltre a essere buoni, sono anche affascinanti. Si dice infatti che crescendo alla base degli arbusti creino una connessione fra alberi molto distanti tra di loro. Scoprire, imparare e apprezzare la sorprendente anima dei funghi circondati dalla foresta finlandese è un’esperienza imperdibile, soprattutto se a guidare i visitatori in questo percorso è Saimi Hoyer, personaggio molto noto in Finlandia e straordinaria esperta di funghi. L’esperienza è organizzata in collaborazione con l’hotel St. George di Helsinki, nel cuore della capitale finlandese. Safari artico La Finlandia è ricca di verdi aree boschive, isole sul Baltico, colline spazzate dai venti artici e innumerevoli laghi blu dove è possibile osservare animali selvatici nel loro ambiente naturale. Questi panorami sono l’habitat perfetto di moltissime specie, come orsi, lupi, linci, aquile, gru e cigni, nonché della foca più rara al mondo. I 41 parchi nazionali della Finlandia, aperti tutto l’anno, sono tra i posti migliori per osservare queste creature. E quale migliore periodo dell’autunno? Festa del raccolto Uno degli eventi più attesi nella regione dell’arcipelago finlandese è l’Island Harvest Festival, la festa dedicata al raccolto. Un’iniziativa che permette non solo di gustare i piatti tipici del territorio e i prodotti locali offerti direttamente dagli artigiani, ma anche di incontrare e parlare con le persone del posto per scoprire i segreti e le curiosità riguardanti la regione e la sua storia. Ruskamaraton Il rumore delle foglie secche sotto i piedi, il vento freddo che sfiora il viso, il profumo degli alberi e i colori della natura a completare il quadro: quale runner non desidererebbe superare i propri limiti in un paesaggio così suggestivo? L’appuntamento per gli appassionati di corsa en plein è a Levi, in Lapponia. In questa cittadina, il 9 settembre si terrà una gara da 10 o 16 km, unica nel suo genere, durante la quale i corridori oltre a sfidarsi, potranno godersi il fascino della foresta nel suo splendore autunnale. Passeggiata meditativa Camminando immersi nei suggestivi paesaggi di Koli abbandonando i cellulari è possibile apprendere una nuova tecnica di meditazione in movimento che insegna a lasciare spazio al potere calmante della natura. Tempo di zucche Zucche, foliage e brezza frizzantina: sono gli elementi che più di tutti richiamano alla mente l’autunno. In Finlandia, più precisamente al giardino Rannikko di Halikko, esiste addirittura una settimana interamente dedicata al frutto simbolo per eccellenza della stagione autunnale. Ogni anno, in occasione di questo curioso appuntamento, all’interno del parco è possibile ammirare le sorprendenti forme delle zucche, assaporare dolci e prelibatezze a base di questo frutto in loco o nei ristoranti e caffè della zona che servono piatti con protagonista sempre la zucca. I gusti della tradizione baltica Esplorare nuovi Paesi significa anche scoprirne la cultura, i sapori e le tradizioni culinarie. In Finlandia da secoli si tramanda una tradizione gustosa e sostenibile legata alla pesca delle aringhe, che contribuisce anche a preservare l’ecosistema naturale del mar Baltico. In quanto parte del patrimonio enogastronomico del Paese, nel periodo autunnale un appuntamento da non perdere è la visita dello storico mercato delle aringhe, organizzato sin dal 1743 a Helsinki. Qui il divertimento e la cultura locale incontrano il piacere del palato. [post_title] => La Ruska: il foliage del Nord per una Finlandia open air che non ti aspetti [post_date] => 2024-08-09T10:57:01+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1723201021000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473007 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una nuova tendenza che potrebbe conciliare la voglia di fresco con l’abbronzatura. Alle grotte di Pertosa-Auletta, nel parco nazionale del Cilento, del vallo di Diano e degli Alburni, patrimonio naturale dell’Unesco in provincia di Salerno, sta nascendo l'inedito trend della cavecation: una contrazione di cave, grotta, e vacation, vacanze. La ricerca del fresco si realizza entrando nel cuore della terra, scendendo nel sottosuolo, dove temperature costanti di circa 15 gradi e un’elevata umidità garantiscono il giusto refrigerio dall’afa estiva. “E’ un fenomeno che stiamo registrando nell’ultimo mese, con picchi di richieste nelle giornate e nelle ore più calde - spiega Maria Rosaria Carfagna, presidente della fondazione Mida che gestisce le grotte di Pertosa-Auletta –. Si tratta di un ottimo segnale per il territorio, perché conferma la varietà e complementarità della nostra offerta turistica. Infatti, i turisti che affollano in questi mesi la costa cilentana possono prendersi una pausa dal caldo alternativa e scoprire bellezze naturali uniche”. Alla luce di queste considerazioni, e per dar maggiore impulso al fenomeno, la fondazione Mida, nella settimana dall’11 al 18 agosto, prevista come la più calda dell’anno dagli esperti, lancerà l’iniziativa Chill-ticket (biglietto rinfrescante): uno sconto speciale per gli ingressi di coppia alle grotte di Pertosa-Auletta, nei giorni in cui le temperature supereranno i 35 gradi. L’iniziativa e la visita in grotta non soddisferanno solo la ricerca di fresco, ma, appagheranno anche la voglia di un’esperienza unica e ricca di cultura. Il sito di Pertosa-Auletta presenta infatti due peculiarità: sono le uniche grotte in Italia dove è possibile navigare un fiume sotterraneo, il Negro, e sono anche le sole in Europa a conservare i resti di un villaggio palafitticolo risalente al II millennio a.C. [post_title] => Le grotte per sfuggire alla canicola: nel Cilento nasce il trend cavecation. Sconti a Ferragosto [post_date] => 2024-08-08T14:31:03+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1723127463000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472971 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ben un italiano su quattro ha optato questa estate per una prenotazione last minute. A trainare il fenomeno la ricerca della migliore offerta, a seguito di una situazione economica (in particolare l’aumento dei prezzi delle bollette, dei beni di consumo e della benzina) che incide sulle scelte di viaggio di due italiani su tre (67%). Sono alcuni dei numeri contenuti nell'ultimo Osservatorio del turismo outdoor, realizzato da Enit, in collaborazione con Human Company e l'istituto Piepoli. Ma cresce il numero degli italiani in vacanza Ma ci sono anche dati positivi. In primis, l'aumento del numero di italiani che quest'anno hanno deciso di fare una vacanza estiva: sei su dieci, per un totale di 30 milioni di persone; nove punti percentuali in più rispetto al 2023. In tale contesto, cresce anche la quota di chi dichiara di voler vivere una vacanza outdoor, dato che si attesta al 22%, ovvero una persona su cinque (nel 2023 era il 15%). Determinanti, in questo caso, la libertà offerta dal viaggio all’aria aperta (44%) e la possibilità di stare a contatto con la natura (33%). L’Italia, scelta dall’81% dei rispondenti, si conferma la destinazione preferita con dati in linea con i risultati del 2023. Tra le regioni, le preferite risultano essere la Puglia (12%), l’Emilia Romagna (11%), la Sicilia e la Toscana (entrambe con il 10%). Anche chi opterà per la vacanza outdoor esprime una preferenza per la vacanza nel Belpaese (78% rispetto al 21% dell’estero); in questo caso è però la Toscana la regione più apprezzata con il 13% di preferenze seguita da Puglia e Sicilia, ciascuna con il 12%. “I dati confermano l’Italia come una scelta di turismo sostenibile, anche grazie alle vacanze outdoor, in grado di restituire ai vacanzieri italiani l’autenticità dei soggiorni a contatto con la natura - spiega l'a.d. di Enit, Ivana Jelinic -. Questa tipologia di soggiorno, infatti, coniuga gli effetti rigeneranti del well-being con l’esperienza del locale come valore di genuinità; cosa che la nostra domanda interna ha ben capito e dimostra di apprezzare diversificando i tempi e i modi della vacanza”. Il mare rimane la scelta top Tra le tipologie di vacanza, a prevalere in modo assoluto è ancora il mare con il 66% di preferenze (e il 62% per i vacanzieri outdoor). In generale, al secondo posto si posizionano le città d’arte (18%) seguite dalla montagna (16%); nell’outdoor, invece, la montagna ottiene il 24% delle preferenze e guadagna una posizione, seguita dalla vacanza rurale o in agriturismo (11%). La spesa media prevista dai vacanzieri cresce di quasi 300 euro (dai 1.420 euro del 2023 ai 1.700 euro per l’estate 2024) e di più di 500 euro tra i viaggiatori che propendono per le strutture outdoor (dai 1.462 euro ai 2.062 euro). In questo budget la voce principale di spesa risulta essere l’alloggio (38% in generale e 35% per l’outdoor), tanto che per sette intervistati su dieci essa incide su tutte le altre scelte di viaggio. “I dati dell’Osservatorio confermano le nostre previsioni positive in merito all’andamento della stagione estiva del turismo - aggiunge il direttore generale di Human Company, Domenico Montano -: la crescita del numero di persone intenzionata a vivere una vacanza nel corso dell’estate e la propensione per il turismo outdoor sono infatti in linea con i livelli di occupazione che registriamo nelle nostre strutture, vicine al tutto esaurito per i mesi di luglio e agosto. Anche il mese di settembre è altrettanto promettente, segno tangibile di un progressivo allungamento della stagione”. Aumentano le prenotazioni su settembre Sul piano delle tempistiche di viaggio, si prevede che il soggiorno medio sarà di nove notti anche per chi sceglie l’outdoor, dato in linea con quanto rilevato lo scorso anno. Allo stesso tempo, pur confermandosi luglio e agosto mesi cardine per le vacanze degli italiani (il primo con il 35% di preferenze e il 39% per i viaggiatori outdoor; il secondo con il 46% e addirittura il 51% tra chi sceglie la vacanza en plein air), aumenta in modo significativo la quota di quanti prevedono di partire a settembre (21%, in crescita di otto punti percentuali rispetto allo scorso anno; 19% per l’outdoor, in crescita di nove punti percentuali). Tra i non propensi a effettuare una vacanza (il 41%), infine, per una persona su due la motivazione principale è quella economica (in crescita di 11 punti percentuali rispetto al 2023 quando a prevalere erano i motivi di salute); aumenta anche, rispetto allo scorso anno, il numero di quanti ritengono che l’aumento delle tariffe del settore turistico sia determinante sulla scelta della vacanza (dal 65% del 2023 al 75% del 2024). “Quest’anno gli italiani mostrano un desiderio di evasione persino superiore a quello registrato la scorsa estate, con una crescente preferenza per le vacanze all'aria aperta che riflette un bisogno di libertà e di contatto con la natura - conclude il presidente dell'istituto Piepoli, Livio Gigliuto -. L'estate si conferma il momento chiave per le partenze, ma settembre emerge sempre più come un nuovo mese di rilievo per i viaggiatori. Questo anche perché le scelte di viaggio sono spesso influenzate dal budget, ma anche dalla ricerca di esperienze autentiche e dalla necessità di staccare dalla routine quotidiana. La vacanza è una risposta a un bisogno profondo di rigenerazione personale”. [post_title] => L'Osservatorio del turismo outdoor conferma il ritorno del last minute [post_date] => 2024-08-08T11:43:27+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1723117407000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472882 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aumentano le collaborazioni tra la startup specializzata in mobilità elettrica leggera, Unicorn Mobility, e gli alberghi italiani. Tra gli accordi più recenti, quelli con le tre strutture Bovi’s Hotels nelle destinazioni sarde di Cardedu e Arbatax, nonché con il gruppo Blu Hotels, nella cui struttura pilota Park Hotel Casimiro di San Felice del Benaco è stata raggiunta quota 500 noleggi dei veicoli in sharing, per quasi 3 mila chilometri percorsi e circa 600 mila grammi di C02 risparmiati grazie ai motori elettrici. Le e-bike, dotate di batterie con un’autonomia di oltre 70 chilometri, casco, Gps e allarme integrati, sono offerte come servizio di cortesia a tutti gli ospiti delle strutture. Grazie all’app sviluppata da Unicorn Mobility, i veicoli sono facilmente gestibili, permettendo agli utenti di controllare i mezzi in base alle proprie esigenze. “La prima cosa che ci ha colpito è stata l’intuitività dell’app fornita - sottolinea Luca Bovi del gruppo omonimo -. L’interfaccia è chiara e user-friendly. Le e-bike fornite sono moderne e con un bel design per le strade urbane, ma allo stesso tempo sono molto robuste e dotate di ottime gomme per riuscire a percorrere anche le sterrate. E la nostra località offre molti percorsi naturalistici in terra battuta. Bella poi la scelta di poterle personalizzare con il proprio logo aziendale”. “Abbiamo deciso di offrire ai clienti il servizio di e-bike, con l'obiettivo di promuovere la sostenibilità e garantire il massimo comfort nella scoperta del territorio del lago di Garda", aggiunge la marketing manager di Blu Hotels, Manuela Miraudo. “La cooperazione con il vasto e articolato settore dell’hotellerie è inscritta nel dna della nostra impresa e lo si vede dalla crescita esponenziale delle e-bike fornite agli alberghi con cui abbiamo stretto una collaborazione - conclude il co-founder di Unicorn Mobility, Gianluca Iorio -. Sono sempre di più i gruppi e le strutture che ci danno fiducia avvalendosi delle nostre soluzioni di noleggio. Si tratta di un’opzione green e sostenibile molto apprezzata dai turisti globali, spesso provenienti da Paesi dove l’utilizzo di e-bike è ancora più diffuso che in Italia". [post_title] => E-bike in albergo: nuove collaborazioni Unicorn Mobility con Bovi's e Blu Hotels [post_date] => 2024-08-07T09:43:39+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1723023819000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472875 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A causa delle tensioni in Medio Oriente la Turkish Airlines ha vietato la Coca Cola e la Fanta sui suoi voli e nelle lounge degli aeroporti. Il motivo è che gli Stati Uniti si sono allineati con Israele nel conflitto di Gaza. L'informazione è documentata da Gary Leff, chief financial officer for a university research cenùter e blogger superinformato, sul portale View From the Wing, che risponde a un lettore che chiedeva perché questa popolare bevanda analcolica non viene offerta nelle lounge dell'aeroporto di Istanbul. Si presuppone, ovviamente, che neanche la Pepsi Cola possa essere l'alternativa poiché entrambe sono americane. La decisione, secondo Leff, è stata adottata in un'ondata di indignazione contro gli Stati Uniti. Nel mirino anche Soda Stream, McDonald's e Starbucks. Tuttavia, Leff commenta che la Coca Cola non è stata sradicata da tutti i luoghi in cui opera Turkish perché è disponibile nella sala VIP di questa compagnia aerea nella capitale federale americana. E, se continuiamo su questa strada, la compagnia continuerà ad acquistare aerei Boeing come se nulla fosse successo. [post_title] => Turkish Airlines vieta la Coca Cola e la Fanta sui suoi voli [post_date] => 2024-08-06T14:20:24+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722954024000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472871 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un terzo dei cittadini rimarrà nella propria regione, cioè la Toscana, per trascorrere le ferie scegliendo tra località di mare, montagna e campagna. Primo weekend da bollino nero per chi ha scelto agosto per andare in vacanza, in calo del 10% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, principalmente per effetto di una redistribuzione delle ferie che ha visto aumentare i vacanzieri sia a giugno che a luglio. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti Toscana e Ixe’ diffusa in occasione del grande esodo di agosto. Un avvio che sarà contraddistinto sulle strade dal primo bollino nero stagionale, previsto per la mattinata di sabato, anche se il traffico si manterrà sostenuto per l’intero week end secondo il Piano viabilità della polizia stradale. Nelle scelte di alloggio, alberghi e bed and breakfast risultano le più gettonate, anche se crescono gli appartamenti in affitto secondo Coldiretti’. Un 13% sfrutta la seconda casa di proprietà e un altro 19% si affida all’ospitalità di parenti e amici. L'agriturismo si conferma tra le scelte preferite dai vacanzieri che, secondo Terranostra e Campagna Amica, sono alla ricerca di un turismo più esperienziale, enogastronomico e sostenibile garantito dalle aziende agricole. Una tipologia, quella dell’agriturismo, di cui la Toscana è assoluta leader a livello nazionale, che sta per vivere un’altra estate da tutto esaurito anche grazie al costante aumento delle attività ricreative, didattiche e sportive proposte ai turisti, a fianco di pernottamento e ristorazione, che lo scorso anno hanno contribuito al record di oltre 5 milioni di presenze. [post_title] => Coldiretti: l'agriturismo si conferma come una delle scelte preferite dai vacanzieri [post_date] => 2024-08-06T13:11:10+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722949870000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472842 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_472846" align="alignleft" width="300"] Il Savvy on the Bay[/caption] Sono il Savvy on the Bay, il Carboose Barbados, il Calma Beach Club e lo Zemi Café quattro delle ultime novità di Barbados per immergersi nella cultura tradizionale di questa destinazione caraibica. Situato nella Carlisle Bay, non distante dalla capitale Bridgetown, Savvy on the Bay offre in particolare un'esperienza completa per chi ama il mare ma anche per chi è alla ricerca della vivace atmosfera caraibica. Questo beach club è aperto 24 ore su 24 e offre numerose attività, tra cui il noleggio di lettini, snorkeling con tartarughe, immersioni tra i relitti e tour in barca. Il locale è rinomato per la sua atmosfera accogliente, con una varietà di food trucks che servono piatti locali e drink rinfrescanti. Non manca neppure l'intrattenimenti musicali. Vicino alla spiaggia di Speightstown, la cittadina più a nord dell’isola, il Caboose Barbados unisce tradizione e innovazione. Lo chef di questo nuovo locale è celebre per la preparazione dei famosi cutters, panini che vengono serviti direttamente da una barca da pesca riadattata per questa attività. Nel cuore della storica Holetown, sulla costa occidentale, si trova invece il Calma Beach Club, con vista sull'oceano. Qui si può gustare il fresco cibo locale abbinato a cocktail immersi nel ritmo della musica caraibica. Situato sulla costa orientale, nei pressi di un antico villaggio amerindiano, anche lo Zemi Café offre infine la vista sull'oceano Atlantico, per un buon caffè, una cena e un cocktail. [gallery ids="472848,472851,472853"] [post_title] => Quattro nuovi locali a Barbados per immergersi nella cultura tradizionale dei Caraibi [post_date] => 2024-08-06T11:19:14+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722943154000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "il decalogo borghini e cossa per la polizza viaggio perfetta" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":87,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1702,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473050","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Turismo e problemi. Qualcosa sta succedendo. E' chiaro. Le proteste in Spagna sono sempre più numerose e ormai si stanno estendendo in Europa. E sono proteste contro il turismo selvaggio che occupa intere località, creando un serio problema di ecologia mentale per coloro che in quei luoghi ci abitano: Altro problema, legato al primo, la presenza quasi infinita di Airbnb e di alloggi ad affitto breve. Queste strutture naturalmente hanno attratto sempre più turisti nelle città, nei luoghi di mare, ovunque ci sia l'ipotesi di un modo di fare turismo.\r

\r

Naturalmente ci sono state molte critiche a questo modello. Alcune città si sono ribellate, altre hanno preso provvedimenti. Ma forse l'unica cosa da dire è questa: cedendo i centri delle città o le stazioni balneari agli affitti brevi non si fa altro che raddoppiare, triplicare le presenze e per cosa? Ma come? Per il guadagno innanzitutto di Airbnb e in secondo luogo dei proprietari delle case. Uno potrebbe dire: è legittimo.\r

Problema casa\r

Certo che è legittimo, ma se riempiamo Milano di Airbnb avremo due conseguenze abbastanza gravi. La prima: aumenta in modo esponenziale il rischio di overtourism. E quindi di malessere diffuso. Secondo: quelle case affittate per brevi periodi mancano ai giovani, alle famiglie che non riescono a trovare una sistemazione dignitosa. \r

\r

Il vero punto è che sia per il turismo di massa che per Airbnb, non essendoci legislazioni adeguate, le cose rimarranno più o meno così. E Questo, a lungo andare avrà una sola vittima: il vero turismo. Quello che unisce viaggio a divertimento, conoscenza, relax, eccetera, eccetera, eccetera.","post_title":"Il turismo sta perdendo la battaglia contro l'overtourism e Airbnb","post_date":"2024-08-09T12:43:02+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1723207382000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473045","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cresce ancora la domanda di polizze viaggi in Italia. Tra le ragioni si colloca in primo luogo la rinnovata percezione del rischio lasciata in eredità dalla pandemia e, in secondo luogo, la crescente instabilità del mondo dei trasporti che, tra scioperi, ritardi e cancellazioni, generano sempre più di frequente disagi ai passeggeri.\r

\r

Nonostante la tendenza alla destagionalizzazione mossa dal caro prezzi e dalla volontà di evitare l’overtourism, il mese di agosto si conferma inoltre ancora centrale nelle scelte degli italiani. Per questo motivo, Borghini e Cossa, broker assicurativo specializzato in coperture per il turismo ha stilato un decalogo delle regole da seguire per ottimizzare l’utilizzo delle coperture viaggio.\r

\r

“In primis, non è corretto legare l’opportunità di assicurarsi alla meta del viaggio - spiega la responsabile ufficio gestione sinistri turismo, Daniela Rando -. I contrattempi possono capitare anche in Italia o in Europa e, nonostante l’assistenza sanitaria possa essere gratuita, molte prestazioni, come il rimpatrio sanitario e il ricongiungimento familiare, non lo sono. In secondo luogo, molte persone in possesso di polizze sanitarie personali sono convinte di essere già protette: questo è vero solo in parte, perché l’assicurazione viaggio comprende garanzie specifiche, indispensabili per non rovinarsi le vacanze. Il consiglio è di dedicare sempre il giusto tempo alla scelta della polizza: oltre alle prestazioni, bisogna controllare i massimali, ovvero l’importo massimo di rimborso o risarcimento previsto per ogni tipologia di sinistro, ed eventuali esclusioni. Questo permette di scegliere consapevolmente”.\r

\r

Un grande classico delle polizze viaggio è la copertura annullamento, che permette di recuperare gli importi già versati, a titolo di caparra e conferma, in caso di rinuncia al viaggio prima della partenza. Fondamentale analizzare le cause di annullamento contemplate dalla polizza, eventuali scoperti e franchigie. Per essere sicuri di non commettere errori, Borghini e Cossa ha individuato cinque regole fondamentali.\r

\r

1. Non aspettare a cancellare il viaggio: le penali di annullamento aumentano all’approssimarsi della data di partenza. Per questo motivo è importante che il viaggio sia cancellato all’insorgenza dell’imprevisto, contattando i fornitori e/o la propria agenzia;\r

\r

2. Aprire immediatamente il sinistro con la compagnia, in concomitanza con l’annullamento del viaggio: il tempismo in questi casi è fondamentale!\r

\r

3. Leggere bene le istruzioni inviate dalla compagnia e inviare subito i documenti già disponibili: spesso la liquidazione dei sinistri si blocca perché l’assicurato non ha autorizzato il trattamento dei dati personali o non ha fornito il proprio Iban per il rimborso;\r

\r

4. Non delegare ad altri la gestione delle pratiche: si generano errori e perdite di tempo;\r

\r

5. Non perdere tempo a richiedere e produrre documenti non necessari per l’iter di liquidazione. Sarà eventualmente la compagnia a richiedere un supplemento informativo.\r

\r

Il decalogo di Borghini e Cossa prosegue con le regole relative alle cosiddette garanzie medico/bagaglio che, a differenza della prima, intervengono durante il viaggio.\r

\r

6. Salvare gli estremi della polizza e i numeri di contatto dell'assicurazione sullo smartphone e condividerli con i compagni di viaggio, allo scopo di avere sempre i riferimenti della Compagnia a portata di mano;\r

\r

7. Non esitare a contattare la centrale operativa in caso di dubbi o incertezze sul comportamento da tenere;\r

\r

8. Fidarsi delle indicazioni fornite evitando di rivolgersi ad altri interlocutori e seguire procedure alternative rispetto a quelle indicate dalla centrale operativa;\r

\r

9. Privilegiare forme di pagamento elettronico e conservare le ricevute per semplificare la verifica e il rimborso, specialmente nel caso dell’acquisto di beni di prima necessità in seguito allo smarrimento dei bagagli;\r

\r

10. Portare eventuali farmaci salvavita nel bagaglio a mano: per il trasporto di farmaci liquidi in aereo, è sufficiente presentare la prescrizione medica ai controlli di sicurezza.","post_title":"Il decalogo Borghini e Cossa per la polizza viaggio perfetta","post_date":"2024-08-09T12:21:52+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1723206112000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473030","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il foliage in finlandese si chiama Ruska: parola che indica proprio il cambiamento del colore delle foglie, il momento dell'autunno in cui gli alberi e gli arbusti si preparano all'inverno tingendosi di brillanti tonalità di rosso, arancione e giallo. Tra settembre e ottobre la palette cromatica che contraddistingue questo spettacolo naturale trasforma le foreste di tutto il paese. Infatti, la Ruska conquista la natura da nord a sud alla velocità di 500 chilometri nell’arco di poche settimane. La stagione inizia a settembre nel nord della Lapponia e scende progressivamente verso sud colorando tutta la Finlandia. Proprio i mesi di settembre e ottobre sono i migliori dell'anno per escursioni en plein air, campeggio nella natura incontaminata, e per la raccolta di profumate erbe selvatiche, funghi e frutti di bosco. Visit Finland ha selezionato gli appuntamenti da non perdere e le migliori attività ed esperienze da vivere nel periodo della Ruska:\r

\r

Floating sotto l’aurora\r

\r

Pochi lo sanno ma anche in autunno si può avere la fortuna di assistere all’aurora boreale. Spingendosi all’estremo nord della Finlandia, infatti, è possibile ammirare il fenomeno anche in primavera e autunno. Sempre in questi periodi, poi, se si è abbastanza fortunati, ci si può godere anche la doppia aurora, ovvero il riflesso del cielo tinto di verde sulle superfici dei laghi quando non sono ancora ghiacciati. Un'esperienza che diventa ancora più memorabile se viene fatta galleggiando nelle acque gelide di uno dei tanti laghi finlandesi, ovviamente protetti da una muta.\r

\r

A caccia di funghi\r

\r

In autunno il bosco diventa un luogo magico e, oltre a cambiare colore, offre anche delle sorprese tutte da gustare. I funghi, oltre a essere buoni, sono anche affascinanti. Si dice infatti che crescendo alla base degli arbusti creino una connessione fra alberi molto distanti tra di loro. Scoprire, imparare e apprezzare la sorprendente anima dei funghi circondati dalla foresta finlandese è un’esperienza imperdibile, soprattutto se a guidare i visitatori in questo percorso è Saimi Hoyer, personaggio molto noto in Finlandia e straordinaria esperta di funghi. L’esperienza è organizzata in collaborazione con l’hotel St. George di Helsinki, nel cuore della capitale finlandese.\r

\r

Safari artico\r

\r

La Finlandia è ricca di verdi aree boschive, isole sul Baltico, colline spazzate dai venti artici e innumerevoli laghi blu dove è possibile osservare animali selvatici nel loro ambiente naturale. Questi panorami sono l’habitat perfetto di moltissime specie, come orsi, lupi, linci, aquile, gru e cigni, nonché della foca più rara al mondo. I 41 parchi nazionali della Finlandia, aperti tutto l’anno, sono tra i posti migliori per osservare queste creature. E quale migliore periodo dell’autunno?\r

\r

Festa del raccolto \r

\r

Uno degli eventi più attesi nella regione dell’arcipelago finlandese è l’Island Harvest Festival, la festa dedicata al raccolto. Un’iniziativa che permette non solo di gustare i piatti tipici del territorio e i prodotti locali offerti direttamente dagli artigiani, ma anche di incontrare e parlare con le persone del posto per scoprire i segreti e le curiosità riguardanti la regione e la sua storia.\r

\r

Ruskamaraton\r

\r

Il rumore delle foglie secche sotto i piedi, il vento freddo che sfiora il viso, il profumo degli alberi e i colori della natura a completare il quadro: quale runner non desidererebbe superare i propri limiti in un paesaggio così suggestivo? L’appuntamento per gli appassionati di corsa en plein è a Levi, in Lapponia. In questa cittadina, il 9 settembre si terrà una gara da 10 o 16 km, unica nel suo genere, durante la quale i corridori oltre a sfidarsi, potranno godersi il fascino della foresta nel suo splendore autunnale.\r

\r

Passeggiata meditativa \r

\r

Camminando immersi nei suggestivi paesaggi di Koli abbandonando i cellulari è possibile apprendere una nuova tecnica di meditazione in movimento che insegna a lasciare spazio al potere calmante della natura.\r

\r

Tempo di zucche \r

\r

Zucche, foliage e brezza frizzantina: sono gli elementi che più di tutti richiamano alla mente l’autunno. In Finlandia, più precisamente al giardino Rannikko di Halikko, esiste addirittura una settimana interamente dedicata al frutto simbolo per eccellenza della stagione autunnale. Ogni anno, in occasione di questo curioso appuntamento, all’interno del parco è possibile ammirare le sorprendenti forme delle zucche, assaporare dolci e prelibatezze a base di questo frutto in loco o nei ristoranti e caffè della zona che servono piatti con protagonista sempre la zucca.\r

\r

I gusti della tradizione baltica\r

\r

Esplorare nuovi Paesi significa anche scoprirne la cultura, i sapori e le tradizioni culinarie. In Finlandia da secoli si tramanda una tradizione gustosa e sostenibile legata alla pesca delle aringhe, che contribuisce anche a preservare l’ecosistema naturale del mar Baltico. In quanto parte del patrimonio enogastronomico del Paese, nel periodo autunnale un appuntamento da non perdere è la visita dello storico mercato delle aringhe, organizzato sin dal 1743 a Helsinki. Qui il divertimento e la cultura locale incontrano il piacere del palato.","post_title":"La Ruska: il foliage del Nord per una Finlandia open air che non ti aspetti","post_date":"2024-08-09T10:57:01+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1723201021000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473007","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una nuova tendenza che potrebbe conciliare la voglia di fresco con l’abbronzatura. Alle grotte di Pertosa-Auletta, nel parco nazionale del Cilento, del vallo di Diano e degli Alburni, patrimonio naturale dell’Unesco in provincia di Salerno, sta nascendo l'inedito trend della cavecation: una contrazione di cave, grotta, e vacation, vacanze. La ricerca del fresco si realizza entrando nel cuore della terra, scendendo nel sottosuolo, dove temperature costanti di circa 15 gradi e un’elevata umidità garantiscono il giusto refrigerio dall’afa estiva.\r

\r

“E’ un fenomeno che stiamo registrando nell’ultimo mese, con picchi di richieste nelle giornate e nelle ore più calde - spiega Maria Rosaria Carfagna, presidente della fondazione Mida che gestisce le grotte di Pertosa-Auletta –. Si tratta di un ottimo segnale per il territorio, perché conferma la varietà e complementarità della nostra offerta turistica. Infatti, i turisti che affollano in questi mesi la costa cilentana possono prendersi una pausa dal caldo alternativa e scoprire bellezze naturali uniche”.\r

\r

Alla luce di queste considerazioni, e per dar maggiore impulso al fenomeno, la fondazione Mida, nella settimana dall’11 al 18 agosto, prevista come la più calda dell’anno dagli esperti, lancerà l’iniziativa Chill-ticket (biglietto rinfrescante): uno sconto speciale per gli ingressi di coppia alle grotte di Pertosa-Auletta, nei giorni in cui le temperature supereranno i 35 gradi. L’iniziativa e la visita in grotta non soddisferanno solo la ricerca di fresco, ma, appagheranno anche la voglia di un’esperienza unica e ricca di cultura. Il sito di Pertosa-Auletta presenta infatti due peculiarità: sono le uniche grotte in Italia dove è possibile navigare un fiume sotterraneo, il Negro, e sono anche le sole in Europa a conservare i resti di un villaggio palafitticolo risalente al II millennio a.C.","post_title":"Le grotte per sfuggire alla canicola: nel Cilento nasce il trend cavecation. Sconti a Ferragosto","post_date":"2024-08-08T14:31:03+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1723127463000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472971","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ben un italiano su quattro ha optato questa estate per una prenotazione last minute. A trainare il fenomeno la ricerca della migliore offerta, a seguito di una situazione economica (in particolare l’aumento dei prezzi delle bollette, dei beni di consumo e della benzina) che incide sulle scelte di viaggio di due italiani su tre (67%). Sono alcuni dei numeri contenuti nell'ultimo Osservatorio del turismo outdoor, realizzato da Enit, in collaborazione con Human Company e l'istituto Piepoli.\r

\r

Ma cresce il numero degli italiani in vacanza\r

\r

Ma ci sono anche dati positivi. In primis, l'aumento del numero di italiani che quest'anno hanno deciso di fare una vacanza estiva: sei su dieci, per un totale di 30 milioni di persone; nove punti percentuali in più rispetto al 2023. In tale contesto, cresce anche la quota di chi dichiara di voler vivere una vacanza outdoor, dato che si attesta al 22%, ovvero una persona su cinque (nel 2023 era il 15%). Determinanti, in questo caso, la libertà offerta dal viaggio all’aria aperta (44%) e la possibilità di stare a contatto con la natura (33%).\r

\r

L’Italia, scelta dall’81% dei rispondenti, si conferma la destinazione preferita con dati in linea con i risultati del 2023. Tra le regioni, le preferite risultano essere la Puglia (12%), l’Emilia Romagna (11%), la Sicilia e la Toscana (entrambe con il 10%). Anche chi opterà per la vacanza outdoor esprime una preferenza per la vacanza nel Belpaese (78% rispetto al 21% dell’estero); in questo caso è però la Toscana la regione più apprezzata con il 13% di preferenze seguita da Puglia e Sicilia, ciascuna con il 12%.\r

\r

“I dati confermano l’Italia come una scelta di turismo sostenibile, anche grazie alle vacanze outdoor, in grado di restituire ai vacanzieri italiani l’autenticità dei soggiorni a contatto con la natura - spiega l'a.d. di Enit, Ivana Jelinic -. Questa tipologia di soggiorno, infatti, coniuga gli effetti rigeneranti del well-being con l’esperienza del locale come valore di genuinità; cosa che la nostra domanda interna ha ben capito e dimostra di apprezzare diversificando i tempi e i modi della vacanza”.\r

\r

Il mare rimane la scelta top\r

\r

Tra le tipologie di vacanza, a prevalere in modo assoluto è ancora il mare con il 66% di preferenze (e il 62% per i vacanzieri outdoor). In generale, al secondo posto si posizionano le città d’arte (18%) seguite dalla montagna (16%); nell’outdoor, invece, la montagna ottiene il 24% delle preferenze e guadagna una posizione, seguita dalla vacanza rurale o in agriturismo (11%). La spesa media prevista dai vacanzieri cresce di quasi 300 euro (dai 1.420 euro del 2023 ai 1.700 euro per l’estate 2024) e di più di 500 euro tra i viaggiatori che propendono per le strutture outdoor (dai 1.462 euro ai 2.062 euro). In questo budget la voce principale di spesa risulta essere l’alloggio (38% in generale e 35% per l’outdoor), tanto che per sette intervistati su dieci essa incide su tutte le altre scelte di viaggio.\r

\r

“I dati dell’Osservatorio confermano le nostre previsioni positive in merito all’andamento della stagione estiva del turismo - aggiunge il direttore generale di Human Company, Domenico Montano -: la crescita del numero di persone intenzionata a vivere una vacanza nel corso dell’estate e la propensione per il turismo outdoor sono infatti in linea con i livelli di occupazione che registriamo nelle nostre strutture, vicine al tutto esaurito per i mesi di luglio e agosto. Anche il mese di settembre è altrettanto promettente, segno tangibile di un progressivo allungamento della stagione”.\r

\r

Aumentano le prenotazioni su settembre\r

\r

Sul piano delle tempistiche di viaggio, si prevede che il soggiorno medio sarà di nove notti anche per chi sceglie l’outdoor, dato in linea con quanto rilevato lo scorso anno. Allo stesso tempo, pur confermandosi luglio e agosto mesi cardine per le vacanze degli italiani (il primo con il 35% di preferenze e il 39% per i viaggiatori outdoor; il secondo con il 46% e addirittura il 51% tra chi sceglie la vacanza en plein air), aumenta in modo significativo la quota di quanti prevedono di partire a settembre (21%, in crescita di otto punti percentuali rispetto allo scorso anno; 19% per l’outdoor, in crescita di nove punti percentuali). Tra i non propensi a effettuare una vacanza (il 41%), infine, per una persona su due la motivazione principale è quella economica (in crescita di 11 punti percentuali rispetto al 2023 quando a prevalere erano i motivi di salute); aumenta anche, rispetto allo scorso anno, il numero di quanti ritengono che l’aumento delle tariffe del settore turistico sia determinante sulla scelta della vacanza (dal 65% del 2023 al 75% del 2024).\r

\r

“Quest’anno gli italiani mostrano un desiderio di evasione persino superiore a quello registrato la scorsa estate, con una crescente preferenza per le vacanze all'aria aperta che riflette un bisogno di libertà e di contatto con la natura - conclude il presidente dell'istituto Piepoli, Livio Gigliuto -. L'estate si conferma il momento chiave per le partenze, ma settembre emerge sempre più come un nuovo mese di rilievo per i viaggiatori. Questo anche perché le scelte di viaggio sono spesso influenzate dal budget, ma anche dalla ricerca di esperienze autentiche e dalla necessità di staccare dalla routine quotidiana. La vacanza è una risposta a un bisogno profondo di rigenerazione personale”.","post_title":"L'Osservatorio del turismo outdoor conferma il ritorno del last minute","post_date":"2024-08-08T11:43:27+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1723117407000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472882","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aumentano le collaborazioni tra la startup specializzata in mobilità elettrica leggera, Unicorn Mobility, e gli alberghi italiani. Tra gli accordi più recenti, quelli con le tre strutture Bovi’s Hotels nelle destinazioni sarde di Cardedu e Arbatax, nonché con il gruppo Blu Hotels, nella cui struttura pilota Park Hotel Casimiro di San Felice del Benaco è stata raggiunta quota 500 noleggi dei veicoli in sharing, per quasi 3 mila chilometri percorsi e circa 600 mila grammi di C02 risparmiati grazie ai motori elettrici. Le e-bike, dotate di batterie con un’autonomia di oltre 70 chilometri, casco, Gps e allarme integrati, sono offerte come servizio di cortesia a tutti gli ospiti delle strutture. Grazie all’app sviluppata da Unicorn Mobility, i veicoli sono facilmente gestibili, permettendo agli utenti di controllare i mezzi in base alle proprie esigenze.\r

\r

“La prima cosa che ci ha colpito è stata l’intuitività dell’app fornita - sottolinea Luca Bovi del gruppo omonimo -. L’interfaccia è chiara e user-friendly. Le e-bike fornite sono moderne e con un bel design per le strade urbane, ma allo stesso tempo sono molto robuste e dotate di ottime gomme per riuscire a percorrere anche le sterrate. E la nostra località offre molti percorsi naturalistici in terra battuta. Bella poi la scelta di poterle personalizzare con il proprio logo aziendale”. “Abbiamo deciso di offrire ai clienti il servizio di e-bike, con l'obiettivo di promuovere la sostenibilità e garantire il massimo comfort nella scoperta del territorio del lago di Garda\", aggiunge la marketing manager di Blu Hotels, Manuela Miraudo.\r

\r

“La cooperazione con il vasto e articolato settore dell’hotellerie è inscritta nel dna della nostra impresa e lo si vede dalla crescita esponenziale delle e-bike fornite agli alberghi con cui abbiamo stretto una collaborazione - conclude il co-founder di Unicorn Mobility, Gianluca Iorio -. Sono sempre di più i gruppi e le strutture che ci danno fiducia avvalendosi delle nostre soluzioni di noleggio. Si tratta di un’opzione green e sostenibile molto apprezzata dai turisti globali, spesso provenienti da Paesi dove l’utilizzo di e-bike è ancora più diffuso che in Italia\".","post_title":"E-bike in albergo: nuove collaborazioni Unicorn Mobility con Bovi's e Blu Hotels","post_date":"2024-08-07T09:43:39+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1723023819000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472875","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A causa delle tensioni in Medio Oriente la Turkish Airlines ha vietato la Coca Cola e la Fanta sui suoi voli e nelle lounge degli aeroporti. Il motivo è che gli Stati Uniti si sono allineati con Israele nel conflitto di Gaza.\r

\r

L'informazione è documentata da Gary Leff, chief financial officer for a university research cenùter e blogger superinformato, sul portale View From the Wing, che risponde a un lettore che chiedeva perché questa popolare bevanda analcolica non viene offerta nelle lounge dell'aeroporto di Istanbul. Si presuppone, ovviamente, che neanche la Pepsi Cola possa essere l'alternativa poiché entrambe sono americane.\r

\r

La decisione, secondo Leff, è stata adottata in un'ondata di indignazione contro gli Stati Uniti. Nel mirino anche Soda Stream, McDonald's e Starbucks.\r

\r

Tuttavia, Leff commenta che la Coca Cola non è stata sradicata da tutti i luoghi in cui opera Turkish perché è disponibile nella sala VIP di questa compagnia aerea nella capitale federale americana. E, se continuiamo su questa strada, la compagnia continuerà ad acquistare aerei Boeing come se nulla fosse successo.\r

\r

","post_title":"Turkish Airlines vieta la Coca Cola e la Fanta sui suoi voli","post_date":"2024-08-06T14:20:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1722954024000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472871","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un terzo dei cittadini rimarrà nella propria regione, cioè la Toscana, per trascorrere le ferie scegliendo tra località di mare, montagna e campagna. Primo weekend da bollino nero per chi ha scelto agosto per andare in vacanza, in calo del 10% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, principalmente per effetto di una redistribuzione delle ferie che ha visto aumentare i vacanzieri sia a giugno che a luglio.\r

\r

E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti Toscana e Ixe’ diffusa in occasione del grande esodo di agosto. Un avvio che sarà contraddistinto sulle strade dal primo bollino nero stagionale, previsto per la mattinata di sabato, anche se il traffico si manterrà sostenuto per l’intero week end secondo il Piano viabilità della polizia stradale.\r

\r

Nelle scelte di alloggio, alberghi e bed and breakfast risultano le più gettonate, anche se crescono gli appartamenti in affitto secondo Coldiretti’. Un 13% sfrutta la seconda casa di proprietà e un altro 19% si affida all’ospitalità di parenti e amici.\r

\r

L'agriturismo si conferma tra le scelte preferite dai vacanzieri che, secondo Terranostra e Campagna Amica, sono alla ricerca di un turismo più esperienziale, enogastronomico e sostenibile garantito dalle aziende agricole. Una tipologia, quella dell’agriturismo, di cui la Toscana è assoluta leader a livello nazionale, che sta per vivere un’altra estate da tutto esaurito anche grazie al costante aumento delle attività ricreative, didattiche e sportive proposte ai turisti, a fianco di pernottamento e ristorazione, che lo scorso anno hanno contribuito al record di oltre 5 milioni di presenze.","post_title":"Coldiretti: l'agriturismo si conferma come una delle scelte preferite dai vacanzieri","post_date":"2024-08-06T13:11:10+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1722949870000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472842","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_472846\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il Savvy on the Bay[/caption]\r

\r

Sono il Savvy on the Bay, il Carboose Barbados, il Calma Beach Club e lo Zemi Café quattro delle ultime novità di Barbados per immergersi nella cultura tradizionale di questa destinazione caraibica. Situato nella Carlisle Bay, non distante dalla capitale Bridgetown, Savvy on the Bay offre in particolare un'esperienza completa per chi ama il mare ma anche per chi è alla ricerca della vivace atmosfera caraibica. Questo beach club è aperto 24 ore su 24 e offre numerose attività, tra cui il noleggio di lettini, snorkeling con tartarughe, immersioni tra i relitti e tour in barca. Il locale è rinomato per la sua atmosfera accogliente, con una varietà di food trucks che servono piatti locali e drink rinfrescanti. Non manca neppure l'intrattenimenti musicali.\r

\r

Vicino alla spiaggia di Speightstown, la cittadina più a nord dell’isola, il Caboose Barbados unisce tradizione e innovazione. Lo chef di questo nuovo locale è celebre per la preparazione dei famosi cutters, panini che vengono serviti direttamente da una barca da pesca riadattata per questa attività. Nel cuore della storica Holetown, sulla costa occidentale, si trova invece il Calma Beach Club, con vista sull'oceano. Qui si può gustare il fresco cibo locale abbinato a cocktail immersi nel ritmo della musica caraibica. Situato sulla costa orientale, nei pressi di un antico villaggio amerindiano, anche lo Zemi Café offre infine la vista sull'oceano Atlantico, per un buon caffè, una cena e un cocktail.\r

\r

[gallery ids=\"472848,472851,472853\"]","post_title":"Quattro nuovi locali a Barbados per immergersi nella cultura tradizionale dei Caraibi","post_date":"2024-08-06T11:19:14+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1722943154000]}]}}