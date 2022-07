I4T vince Le Fonti Awards per le eccellenze internazionali nel mondo delle assicurazioni

Prestigioso riconoscimento per I4T che, in occasione della dodicesima edizione de “Le Fonti Awards”, kermesse annuale dedicata alle eccellenze internazionali del mondo della finanza, dell’economia e delle assicurazioni, ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria “Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership” per il settore delle assicurazioni viaggio.

I4T ha ottenuto il premio con questa motivazione ufficiale: «per essere leader nel mercato italiano delle Assicurazioni ‘Insurance Travel’ attraverso una mirata specializzazione nel Turismo, fornendo un supporto e un servizio clienti avanzato e mantenendo al tempo stesso l’eccellenza che vi contraddistingue, proponendovi come una realtà assicurativa affidabile e innovativa».

Il premio arriva nel cuore di un periodo ancora complesso per il settore del turismo, alle prese con l’ultima ondata della pandemia, che ha generato diverse richieste di annullamento di prenotazioni già confermate, e con i disagi legati al trasporto aereo, a cui I4T risponde con I4Flight, una polizza sviluppata ad hoc per le aziende dell’intermediazione turistica (come agenzie di viaggio e tour operator) che garantisce il rimborso di costi e penali derivanti dalla cancellazione di un volo da parte del vettore, indipendentemente dalle cause.

«Per noi ricevere questo premio è motivo di grande orgoglio – dichiara Christian Garrone, Responsabile Intermediazione Assicurativa I4T – soprattutto perché arriva dopo un biennio cruciale, tanto per il settore del turismo quanto per quello delle assicurazioni viaggio. Questo riconoscimento ha quindi un doppio valore: testimonia la leadership della nostra azienda e convalida il valore dell’impegno profuso in un momento molto complicato per il settore».

Organizzato come ogni anno da Le Fonti TV, testata all-news rivolta ad una platea di ceo, professionisti e manager, “Le Fonti Awards” ha premiato tutte le realtà che hanno confermato anno dopo anno la loro leadership nel proprio settore di riferimento, distinguendosi per l’elevata specializzazione, l’innovazione e gli ambiziosi progetti introdotti.

I4T ha ottenuto il premio al termine di un lungo e articolato processo di selezione, basato su un’indagine di mercato condotta presso una community di oltre 85.000 imprese: i risultati della ricerca sono stati elaborati del Centro Studi e dal Comitato Scientifico del Gruppo Le Fonti, composto da esperti del settore accademico, finanziario, imprenditoriale e legale, che hanno decretato i vincitori per ogni categoria.