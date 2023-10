I4T si presenta al Ttg di Rimini con le nuove polizze parametriche I4T partecipa alla nuova edizione di Ttg Travel Experience lanciando una sfida a tutti gli operatori del settore turistico: entrare a far parte della rivoluzione del mondo delle polizze assicurative. In che modo? Adottando le polizze parametriche, una novità assoluta in Italia per il ramo travel: si tratta di coperture assicurative che intervengono automaticamente al verificarsi di determinati eventi, o “parametri”, senza la necessità per l’assicurato e la sua agenzia di aprire un sinistro e di dimostrare il danno subito. La prima copertura parametrica presentata da I4T cui ne seguiranno altre nei prossimi mesi, garantisce all’assicurato un indennizzo automatico di 150 euro nel caso in cui il suo volo registri un ritardo all’atterraggio pari o superiore a 3 ore. Il prodotto è stato sviluppato in collaborazione con Revo Insurance, compagnia specializzata nell’offerta di soluzioni assicurative all’avanguardia, basate sulla tecnologia e sull’analisi dei dati, attiva nei rami danni, con focus sul comparto delle PMI. La copertura è già disponibile per le agenzie sul portale agenti di I4T come estensione rispetto alle classiche polizze Medico, Bagaglio e Annullamento. Le polizze parametriche saranno approfondite nell’ambito del convegno “L’Agenzia in Viaggio con l’Oracolo” a cura della Giusy Fiscella, legal affairs manager I4T e S4T, con il supporto di Revo Insurance e di noti professionisti provenienti dal mondo accademico. Il convegno trae il titolo dalla figura dell’Oracolo, che nelle polizze parametriche indica la fonte di riferimento della compagnia per la valutazione del sinistro, ed è in programma giovedì 12 ottobre dalle 16:30 alle 18 in Sala Diotallevi 2: durante l’incontro saranno dibattuti dal punto di vista assicurativo e legale anche alcuni dei temi caldi del momento, come i disagi del trasporto aereo, il danno da vacanza rovinata, il diritto d’autore sulle immagini e le insidie legate all’impiego di algoritmi basati sull’intelligenza artificiale. Giovanni Giussani, direttore commerciale I4T dichiara: «Il denominatore comune del nostro lavoro è l’analisi dei rischi, unita alla costante ricerca di soluzioni innovative per migliorare la competitività degli agenti di viaggio. Nei primi 3 trimestri del 2023, la fiducia dimostrata dal trade è andata ben oltre le nostre migliori aspettative: registriamo incrementi a doppia cifra sia in termini di fatturato, sia di nuove agenzie che hanno scelto di collaborare con noi, producendo da subito volumi importanti. L’aspetto più significativo, tuttavia, è il miglioramento delle performance delle agenzie che da più tempo si affidano a noi, a dimostrazione di una stima che continua a crescere negli anni». Oltre alle polizze parametriche, I4T presenterà 2 novità. In primo luogo, un set di polizze “cyber” contro eventuali attacchi hacker, perdita di dati o problemi tecnici che possono compromettere l’attività di agenzie e tour operator. In secondo luogo, I4School, una soluzione ad hoc pensata per intercettare il segmento del turismo scolastico: la polizza offre coperture di assistenza, spese mediche, bagaglio e annullamento per viaggi di durata fino a 45 giorni, con partenza e rientro in Italia. È rivolta esclusivamente agli studenti iscritti all’istituto scolastico che organizza il viaggio e ai loro docenti/accompagnatori, ed è disponibile a tariffe decisamente competitive, con massimale fino a 2.000 euro senza franchigia in caso di annullamento. “Il buon andamento della domanda di viaggi unito al contesto di generale incertezza – commenta Christian Garrone, responsabile intermediazione assicurativa I4T – ha influito positivamente sul mercato delle polizze travel. In generale, l’offerta assicurativa sta dimostrando di essere ben allineata alle esigenze e alle aspettative di viaggiatori e agenti di viaggio, anche grazie all’introduzione di nuovi prodotti, come le polizze parametriche. Di fronte a sempre mutevoli ed imprevedibili circostanze, come il recente blocco dei collegamenti ferroviari tra Italia e Francia o gli incendi e le alluvioni degli ultimi mesi, più che adeguate coperture assicurative quello che manca agli organizzatori di pacchetti di viaggio è il supporto legale: l’organizzatore può emettere penali? Come può gestire annullamenti e riprotezioni nel rispetto del Codice del Turismo? Per questo noi affianchiamo gli operatori con S4T, la nostra società di assistenza legale e consulenza professionale che aiuta i clienti a districarsi anche tra i diritti e i doveri connaturati a queste circostanze straordinarie”. Condividi

\r

\"Proprio da ottobre abbiamo inserito nel nostro organico una nuova risorsa che porta a cinque il totale - spiega Daniele Vaienti (nella foto), titolare di Turisadria Viaggi, cui fa capo Volidigruppo.it -. La domanda di viaggio è forte e noi abbiamo un prodotto che è di grande appeal e supporto per le agenzie”.\r

\r

Agenzie e to che spesso si trovano in difficoltà di fronte a questo tipo di richieste, specie nel caso di grandi numeri come gruppi da 50 passeggeri. “Una difficoltà spesso legata alla mancanza di personale formato e qualificato per questa tematica che oltretutto, ha costi non indifferenti in caso di errori. Ecco, noi invece abbiamo i contatti giusti e l’esperienza necessaria per individuare tempestivamente il problema e risolverlo il più rapidamente possibile”.\r

\r

Rimarca ancora Vaienti: \"Il nostro lavoro per i gruppi ha già coinvolto un migliaio di agenzie e tantissime di queste, una volta testato il nostro lavoro, tornano e diventano ‘repeaters’”. Ma le attenzioni di Volidigruppo.it si spostano anche oltre il classico perimetro agenziale: “La nostra presenza in fiera qui a Rimini – al padiglione A1, stand 527 - e successivamente alle edizioni 2024 di Bit e Bmt, sarà vocata anche a stabilire nuovi contatti con associazioni, da quelle sportive a quelle religiose, passando da Cral etc. Insomma, qualsiasi realtà che non avendo confidenza con il sistema del trasporto aereo e delle prenotazioni dei gruppi in particolare, potrebbe beneficiare del nostro apporto”.\r

\r

In quest’ottica, chiosa il titolare “abbiamo recentemente investito su iniziative di marketing, anche attraverso i canali social, così da intercettare ulteriori fasce di clientela”.","post_title":"Volidigruppo.it torna in fiera a Rimini: organico rafforzato e nuovi clienti nel mirino","post_date":"2023-10-09T13:45:13+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1696859113000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453607","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_364990\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il ceo di Alidays, Davide Catania[/caption]\r

\r

Uno strumento dinamico, sempre pensato a supporto e integrazione della consulenza: il nuovo nato in casa Alidays sarà tra le novità per la stagione 2023-2024 che l'operatore milanese presenterà durante la prossima fiera di Rimini, in programma dall'11 al 13 ottobre. Per l'occasione, verranno illustrate e raccontate le modalità, ma soprattutto il significato, con cui la nuova creazione supporta la progettazione di un viaggio; sia a Rimini e sia nei giorni successivi con formazioni in presenza e webinar.\r

\r

Tale sistema di nuova generazione agevolerà in particolare l’ascolto del cliente, abiliterà modalità di progettazione efficienti ed efficaci del viaggio, a misura di persona. E lo farà attraverso specifiche funzionalità che verranno raccontate allo stand Alidays, presso il padiglione A3, stand 006 del villaggio Astoi, dove sarà presente la direzione aziendale e il team commerciale del to.","post_title":"Alidays lancia un nuovo strumento per la consulenza e l'ascolto del cliente","post_date":"2023-10-09T11:52:04+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1696852324000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453592","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

[caption id=\"attachment_400284\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Giovanni Giussani[/caption]\r

\r

I4T partecipa alla nuova edizione di Ttg Travel Experience lanciando una sfida a tutti gli operatori del settore turistico: entrare a far parte della rivoluzione del mondo delle polizze assicurative. In che modo? Adottando le polizze parametriche, una novità assoluta in Italia per il ramo travel: si tratta di coperture assicurative che intervengono automaticamente al verificarsi di determinati eventi, o “parametri”, senza la necessità per l’assicurato e la sua agenzia di aprire un sinistro e di dimostrare il danno subito.\r

\r

La prima copertura parametrica presentata da I4T cui ne seguiranno altre nei prossimi mesi, garantisce all’assicurato un indennizzo automatico di 150 euro nel caso in cui il suo volo registri un ritardo all’atterraggio pari o superiore a 3 ore. Il prodotto è stato sviluppato in collaborazione con Revo Insurance, compagnia specializzata nell’offerta di soluzioni assicurative all’avanguardia, basate sulla tecnologia e sull’analisi dei dati, attiva nei rami danni, con focus sul comparto delle PMI. La copertura è già disponibile per le agenzie sul portale agenti di I4T come estensione rispetto alle classiche polizze Medico, Bagaglio e Annullamento.\r

\r

Le polizze parametriche saranno approfondite nell’ambito del convegno “L’Agenzia in Viaggio con l’Oracolo” a cura della Giusy Fiscella, legal affairs manager I4T e S4T, con il supporto di Revo Insurance e di noti professionisti provenienti dal mondo accademico. Il convegno trae il titolo dalla figura dell’Oracolo, che nelle polizze parametriche indica la fonte di riferimento della compagnia per la valutazione del sinistro, ed è in programma giovedì 12 ottobre dalle 16:30 alle 18 in Sala Diotallevi 2: durante l’incontro saranno dibattuti dal punto di vista assicurativo e legale anche alcuni dei temi caldi del momento, come i disagi del trasporto aereo, il danno da vacanza rovinata, il diritto d’autore sulle immagini e le insidie legate all’impiego di algoritmi basati sull’intelligenza artificiale.\r

\r

Giovanni Giussani, direttore commerciale I4T dichiara: «Il denominatore comune del nostro lavoro è l’analisi dei rischi, unita alla costante ricerca di soluzioni innovative per migliorare la competitività degli agenti di viaggio. Nei primi 3 trimestri del 2023, la fiducia dimostrata dal trade è andata ben oltre le nostre migliori aspettative: registriamo incrementi a doppia cifra sia in termini di fatturato, sia di nuove agenzie che hanno scelto di collaborare con noi, producendo da subito volumi importanti. L’aspetto più significativo, tuttavia, è il miglioramento delle performance delle agenzie che da più tempo si affidano a noi, a dimostrazione di una stima che continua a crescere negli anni».\r

\r

Oltre alle polizze parametriche, I4T presenterà 2 novità. In primo luogo, un set di polizze “cyber” contro eventuali attacchi hacker, perdita di dati o problemi tecnici che possono compromettere l’attività di agenzie e tour operator. In secondo luogo, I4School, una soluzione ad hoc pensata per intercettare il segmento del turismo scolastico: la polizza offre coperture di assistenza, spese mediche, bagaglio e annullamento per viaggi di durata fino a 45 giorni, con partenza e rientro in Italia. È rivolta esclusivamente agli studenti iscritti all’istituto scolastico che organizza il viaggio e ai loro docenti/accompagnatori, ed è disponibile a tariffe decisamente competitive, con massimale fino a 2.000 euro senza franchigia in caso di annullamento.\r

\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_255960\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Christian Garrone[/caption]\r

\r

“Il buon andamento della domanda di viaggi unito al contesto di generale incertezza – commenta Christian Garrone, responsabile intermediazione assicurativa I4T – ha influito positivamente sul mercato delle polizze travel. In generale, l’offerta assicurativa sta dimostrando di essere ben allineata alle esigenze e alle aspettative di viaggiatori e agenti di viaggio, anche grazie all’introduzione di nuovi prodotti, come le polizze parametriche. Di fronte a sempre mutevoli ed imprevedibili circostanze, come il recente blocco dei collegamenti ferroviari tra Italia e Francia o gli incendi e le alluvioni degli ultimi mesi, più che adeguate coperture assicurative quello che manca agli organizzatori di pacchetti di viaggio è il supporto legale: l’organizzatore può emettere penali? Come può gestire annullamenti e riprotezioni nel rispetto del Codice del Turismo? Per questo noi affianchiamo gli operatori con S4T, la nostra società di assistenza legale e consulenza professionale che aiuta i clienti a districarsi anche tra i diritti e i doveri connaturati a queste circostanze straordinarie”.","post_title":"I4T si presenta al Ttg di Rimini con le nuove polizze parametriche","post_date":"2023-10-09T11:34:26+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1696851266000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453582","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_453583\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] La Moby Orli[/caption]\r

\r

Sono la Genova-Ajaccio-Porto Torres e la Piombino-Bastia le due nuove linee Moby per la Corsica. Le novità giungono dopo una stagione che ha visto il raddoppio dei passeggeri trasportati verso l'isola francese. Le tratte arricchiscono ulteriormente il network di rotte storiche: Genova-Bastia, nonché Livorno-Bastia e Santa Teresa di Gallura-Bonifacio.\r

\r

La prima delle nuove rotte è dunque la Genova-Ajaccio-Porto Torres: una linea che nasce a grande richiesta del pubblico che raggiunge la Corsica da tutto il Nord-Ovest italiano, Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, ma anche dal resto del Nord, dalla Svizzera, dalla Germania e in generale dall'Europa settentrionale. Il prolungamento della linea fino a Porto Torres permetterà inoltre di incrementare ulteriormente l’interscambio fra Sardegna e Corsica, sia dal punto di vista turistico sia dal punto di vista commerciale: un rapporto che già Moby assicura tutto l’anno con la Bonifacio-Santa Teresa di Gallura.\r

\r

La seconda nuova linea è poi la Piombino-Bastia che è una specie di metropolitana del mare fra Italia e Corsica, visto che è la più veloce fra tutti i collegamenti continentali con l’isola francese. In più, per permettere ai passeggeri di gustare la Corsica anche in primavera e a inizio autunno, le linee fra Livorno e Genova e Bastia partiranno prima (da Livorno già a marzo) e termineranno dopo.\r

\r

La presentazione di queste novità nei collegamenti è avvenuta in questi giorni a bordo della Moby Orli, la nave della flotta che operava con le crociere sul mar Baltico, con 400 cabine di tutte le tipologie completamente rimesse a nuovo. E sono nuovi anche gli spazi comuni, con ristorante à la carte, bistrot con taglieri di salumi e formaggi, pizzeria, enoteca e una particolare attenzione ai prodotti tipici corsi, che verranno proposti nei menù e saranno presenti, dalle birre ai vini, anche nello shop di bordo, il più grande e fornito di tutta la flotta della Balena Blu.\r

\r

A completare questo legame fra l’Italia e la Corsica saranno anche le livree delle navi che serviranno l’isola, con la testa del moro simbolo dell’isola francese e altri elementi tipici corsi, arricchiti dal colore blu che è quello che più di tutti da sempre contraddistingue Moby e le sue navi. A disegnarli sono stati i vincitori del concorso bandito da Moby nelle scuole di design della Corsica premiati in questi giorni a bordo di Moby Orli.","post_title":"Moby raddoppia sulla Corsica. In arrivo due nuove linee da Genova e Piombino","post_date":"2023-10-09T11:10:27+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1696849827000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453572","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un simbolo grafico che coniuga passato, presente e futuro della proprietà, unendo in un cerchio la figura stilizzata di un Cavallo Etrusco al mitologico Pegaso, simbolo della Toscana e sinonimo di solidità e bellezza, collegato alla terra ma, grazie alle sue ali, proteso verso il cielo. Immerso nella campagna tra Firenze e Pisa, Castelfalfi rinnova la propria immagine con un'operazione che mira a racchiudere in un'unica strategia visual tutte le caratteristiche del resort.\r

\r

\"Oggi inauguriamo un nuovo capitolo per Castelfalfi – racconta Roberto Protezione, direttore generale di Castelfalfi –. Una nuova fase che rientra nel processo di rinnovamento iniziato nel 2022 e che quest'anno ha visto il completamento del restyling delle camere, del ristorante principale Olivina, l’introduzione di quattro nuove suite e della nuova spa, in armonia con la storicità del luogo”.\r

\r

Il nuovo font Castelfalfi Sans ricorda una versione moderna dello storico Tuscan Serif e le lettere romane scolpite nella pietra, al tempo stesso evocando contemporaneità nei suoi tratti arrotondati. Il font Castelfalfi Floral richiama invece, con la circolarità delle sue curve, l’eleganza delle dolci colline toscane. Anche la scelta cromatica dei nuovi colori del brand è un omaggio al territorio, alla storia di Castelfalfi e alle sue diverse anime: le sfumature di verde della vegetazione, l’oro dell’olio prodotto nella tenuta, l’arancio dei tramonti e il crema, una delle tante sfumature delle colline.\r

\r

La nuova immagine coordinata sarà declinata in tutti gli strumenti di comunicazione. A partire dal nuovo sito lanciato lo scorso 5 ottobre, fino alla segnaletica interna ed esterna del borgo, alla stationery e a tutti i materiali on e offline e, dalla nuova annata, alle etichette di bottiglie di vino e olio di oliva di produzione della tenuta.","post_title":"Castelfalfi rinnova l'immagine con un logo inedito che coniuga passato e futuro","post_date":"2023-10-09T11:01:14+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1696849274000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453563","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Rotte artiche, la Finlandia d'inverno e poi il ritorno del lungo raggio. Il tour operator Easyweeks torna alla fiera di Rimini, in programma dall'11 al 13 ottobre, con una presenza all'interno dell'area Nord Europa, insieme a Finlandia, Islanda e Norvegia nel padiglione C1 139-203. Per l'occasione, presenterà proposte oramai collaudate quali le Rotte Artiche percorribili grazie ad Arctic Bus (da Tromso a Rovaniemi, da Narvik a Tromso, da Tromso a LyngenAlps). È il terzo anno che l'operatore marchigiano propone questa tipologia di prodotto, che va riscuotendo sempre più successo, soprattutto per i viaggi di nozze che non scelgono solo destinazioni mare o paesi tropicali, ma cercano mete alternative e attrattive.\r

\r

In aggiunta allee Rotte artiche, per restare sulla programmazione principale, il Nord, ecco poi la versione invernale dell’Happiness Finnish (winter) tour, che ripropone la tappa a Oulu con visita della città e incontro con una famiglia locale. Il viaggio prosegue alla volta di Kuusamo, che il mercato italiano conosce molto poco, ma che sta cominciando ad apprezzare per la bellezza dei suoi paesaggi e la sua fitta natura sia d’inverno sia d’estate.\r

\r

«È stata un’estate incredibile sotto tutti i punti di vista, quella appena conclusa – racconta la managing director Gianna Forlastro, commentando i trend della stagione calda -. Ci ha sorpreso il vedere come sta cambiando anche la voglia di viaggiare. In estate è stata premiata la nostra caparbietà e la voglia di promuovere destinazioni insolite per l’hiking: diversi gruppi ci hanno seguito nell’area di Iso-Syote in Finlandia per scoprire nuove destinazioni».\r

\r

«Finalmente dopo i vari stop dettati dal Covid, siamo ora prontissimi a ripartire con il lungo raggio, che per noi significa Brasile, Argentina, Cile, Messico, Mauritius e Seychelles – aggiunge quindi Manila Salvatelli, a.d. di Easyweeks -. Sul Brasile abbiamo già programmato e caricato sul nostro sito www.easyweek.it i nostri cavalli di battaglia pre-pandemia: tour ecoturistici come la Chapada Diamantina, la Chapada dos Veadeiros, Ecotour dei tre ecosistemi, la Rotta delle Emozioni, affiancate agli itinerari classici tra cultura, spiagge, natura, Amazzonia e gastronomia. Il Messico ci ha già dato le prime soddisfazioni all’inizio del 2023, ma stiamo lavorando per proporre itinerari alternativi, così come per Argentina e Cile. Per l’area oceano Indiano anche quest’anno riproponiamo nello specifico Mauritius e Seychelles, non con i soli soggiorni mare, ma combinati con attività ed escursioni per rendere sempre più differente e accattivante la nostra proposta».\r

\r

«Siamo consapevoli che, chi ci conosce sul Nord Europa - concludono Gianna Forlastro e Manila Salvatelli - difficilmente ci possa identificare per un prodotto sul lungo raggio. Ma se ci avete testato e dato fiducia per il Nord Europa, beh, allora, perché non farlo anche per il resto del mondo?».\r

\r

","post_title":"Torna il lungo raggio Easyweeks che si affianca al classico prodotto Nord","post_date":"2023-10-09T10:05:31+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1696845931000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453535","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cresce e si diversifica l’offerta turistica dell’Armenia, che torna ad accendere i riflettori sul mercato italiano.\r

\r

Voli diretti e nuove strutture ricettive, enogastronomia, attività outdoor ed esperienze adrenaliniche, le novità in roadshow con il Tourism Committee of Armenia per il travel trade italiano a Roma e Milano.\r

\r

“Pensiamo che il mercato italiano rappresenti un grosso potenziale turistico per il nostro Paese – afferma Sisian Boghossian, direttrice dell’ente del turismo armeno (nella foto) -. L’Italia al nono posto, con i voli diretti puntiamo a superare la soglia degli 11.000 arrivi del 2019. Non solo la città ma proponiamo una diversificazione di prodotti turistici e spingiamo a visitare le regioni, alla scoperta dell’Hidden Track. Una vasta scelta di attività per attrarre i giovani che ora tendono a esplorare nuove destinazioni. Inoltre, siamo molto competitivi a livello di costi”.\r

\r

Facilitato l’ingresso dai Paesi europei, nessun visto è richiesto dai paesi Schengen. Dal 2023 Wizz Air collega direttamente Roma, Milano e Venezia con Yerevan: in tre ore e mezza si raggiunge l’effervescente capitale del Paese.\r

\r

La piccola repubblica caucasica di tre milioni di abitanti, vanta un ricettivo di alloggi per tutte le tasche, dai boutique hotel indipendenti alle strutture di catene internazionali, come Marriott, Luxury Collection, Radisson, Doubletree by Hilton, Holiday Inn, Best Western. Tra le nuove proposte spiccano i glamping immersi nella natura dove non mancano il comfort e servizi di alto livello.\r

\r

Il turismo attivo e d’avventura\r

\r

L'offerta è ricca di attività outdoor, escursionismo, trekking, mountain bike, hiking, esperienze adrenaliniche come la zipline, paragliding e giro in mongolfiera (da non perdere l’International Balloon Festival che si svolgerà a Yerevan dal 14 al 18 ottobre). Attività e servizi che arricchiscono la tradizionale offerta culturale dell’Armenia e apre alle nuove generazioni di viaggiatori.\r

\r

Il popolo dell’Ararat porta con se un grosso bagaglio di storia e un ricco patrimonio di chiese antiche, monasteri, siti archeologici, fortezze e patrimoni Unesco, musei e gallerie d’arte che ne testimoniano la grande impronta culturale. Se l’itinerario classico del viaggio culturale rimane l’appeal principale di questa destinazione dal patrimonio unico e straordinario, motore del turismo armeno che pesa sul Pil del Paese per il 14%, il turismo attivo e l’outdoor aprono a nuove programmazioni; immergersi nei diversi ambienti naturali dell’Armenia caratterizzati da montagne e vallate verdissime, rocciose e aride nel giro di pochi chilometri, in una un’ampia gamma di colori e panorami dove poter praticare sport, avventura ed escursionismo.\r

\r

La ricca offerta enogastronomica dell’Armenia, spazia dai ristoranti gourmet alle enoteche di tendenza (la via del vino a Yerevan), dalle distillerie del famoso brandy armeno alle cantine sparse nelle cinque regioni vitivinicole. In un Paese dove secondo la tradizione Noè avrebbe piantato la prima vite dopo il diluvio universale, grazie alla presenza dall’Areni-1 Winery (la grotta che ha nascosto per oltre 6000 anni la più antica cantina della storia del mondo) e l’istituzione archeologica del Wine History Museum of Armenia, il vino diventa anche prodotto turistico, utilizzato persino nelle Spa per il wellness.\r

\r

","post_title":"L’Armenia scommette sul mercato italiano con un’offerta diversificata e competitiva","post_date":"2023-10-09T09:59:04+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["armenia"],"post_tag_name":["armenia"]},"sort":[1696845544000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453513","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_453514\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Gabriele Querelante e Domenico Pellegrino[/caption]\r

\r

È Napoli l’avamposto strategico del gruppo Bluvacanze per sviluppare al Sud tutte le proprie attività travel: il tour operating con Going, il retail del turismo con le agenzie di viaggi Bluvacanze, Vivere&Viaggiare e il polo di affiliazione Blunet, nonché, il business travel con Cisalpina Tours. \"L’azienda è proiettata verso un orizzonte di crescita lungo tre direttrici: internazionalizzazione, digitalizzazione e sostenibilità – spiega l'a.d., Domenico Pellegrino -: stiamo aprendo uffici in dieci mercati esteri per acquisire nuovi clienti nel business travel e nell’incoming turistico di alto profilo; abbiamo lanciato la prima applicazione digitale, che mira a cambiare radicalmente la relazione tra viaggiatori e adv e progettiamo un futuro di carbon neutrality che richiederà tempo, ma già ci riempie di fiducia per un domani migliore per noi tutti\".\r

\r

Parte integrante della costellazione di aziende di viaggi del gruppo Msc, che vede a Napoli la propria compagnia di crociere, Bluvacanze concentra quindi oggi in via Agostino Depretis 40 uno staff operativo di oltre 30 dipendenti, che si prevede a breve supereranno le 50 unità. \"E’ il momento del ritorno della valorizzazione e della personalizzazione del servizio come elemento di valutazione della qualità del nostro lavoro – osserva il direttore hr, Gabriele Querelante -. Il contatto digitale è certamente apprezzato, ma solo se dietro c'è una persona fisica o un’azienda conosciuta e di fiducia. Questa è la sfida per chi lavora nel travel oggi, sia leisure sia business travel, e su questo campo Cisalpina Tours e Bluvacanze possono contare su collaboratori professionali e preparati in grado di vincere questa sfida. La scommessa sulla sede di Napoli è già vinta in partenza\".\r

\r

La sede partenopea di Bluvacanze diventa perciò un hub, dove si concentrano le attività di organizzazione di viaggi di vacanza con Going (outgoing), per la specializzazione verso gli Stati Uniti e il lungo raggio in genere; incoming sulla Campania attraverso Going2Italy dai mercati Usa, Brasile, Turchia e Regno Unito; ma anche per il business travel, con il nucleo campano di Cisalpina Tours che si occupa principalmente dei viaggi d’affari delle aziende del Sud Italia, ma non solo; per quanto riguarda infine la rete agenziale, il programma di affiliazione Blunet vede una significativa presenza in Campania, cui si aggiunge la partecipazione al network Via Con Noi (110 adv, con headquarter a Napoli). L'obiettivo è ora conquistare nuovi punti vendita.","post_title":"Bluvacanze punta su Napoli: la sede partenopea diventa hub strategico","post_date":"2023-10-06T13:58:56+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1696600736000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453472","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuova collaborazione per la Longoni Comunicazione che annuncia l'acquisizione della rappresentanza media di Sicani Villages: la rete dei Borghi Sicani è un giovane network di attori dell’accoglienza locale nato con l'obiettivo di unire e raccontare luoghi e persone di una Sicilia ancora inesplorata. L'operatore sarà presenta alla prossima fiera di Rimini, in programma dall'11 al 13 ottobre, presso il padiglione C7 - stand 421 - 520.\r

\r

Professionista molto nota nel settore, la fondatrice dell'agenzia, Mariolina Longoni, ha iniziato la propria carriera nel tour operating, assumendo poi l’incarico di responsabile della divisione eventi di Ttg Italia. Successivamente è stata a capo delle relazioni esterne e ufficio stampa di Valtur. Dal 2012 ha dedicato le sue competenze come consulente nella comunicazione, specializzandosi nelle relazioni esterne e nella gestione dell’ufficio stampa on&offline per grandi e medie aziende della travel industry italiana.","post_title":"Alla Longoni Comunicazione le relazioni media del network Sicani Villages","post_date":"2023-10-06T11:52:45+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1696593165000]}]}}