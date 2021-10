I nuovi progetti di KKM Group al Ttg Travel Experience

KKM Group partecipa a Ttg Travel Experience per presentare l’evoluzione del progetto “Collegati per Vincere”, arricchito di nuove opportunità per agenzie e operatori Mice. Oltre alle consolidate partnership con Visit Brussels e Aiav, durante la fiera sarà siglato l’accordo che segnerà il kick-off di una nuova ambiziosa iniziativa legata alla distribuzione, basata sull’offerta di servizi alle agenzie di viaggio per migliorare la loro competitività e marginalità.

Sul fronte prodotto, le novità principali riguardano la collaborazione con Visit Brussels, ente del turismo della regione di Bruxelles Capitale, basata sullo sviluppo di pacchetti a tema a marchio Enjoy Destinations, tour operator di KKM Group.

“Bruxelles è una città inaspettatamente versatile – dichiara Manuela Altinier, responsabile Enjoy Destinations – i pacchetti predisposti insieme a Visit Brussels sono un esempio concreto di come un city break che il cliente potrebbe anche organizzarsi online può trasformarsi in un’esperienza di viaggio unica e irripetibile, disponibile solo in agenzia. Il valore aggiunto di queste proposte nasce dalla sinergia con l’ente del turismo, sia nella fase di sviluppo del prodotto, sia nella formazione al trade. Si lavora tutti di più rispetto al passato, ma gli sforzi sono ripagati dalla soddisfazione dei clienti”.

I pacchetti sulla Capitale delle Capitali sono realizzati in collaborazione con Mosa, dmc specializzata sulla destinazione, che ha permesso di coniugare la ricerca di attività e di esperienze fuori dai canoni tradizionali con il rispetto delle più stringenti norme di sicurezza, a tutela della salute di operatori e clienti. Tante le proposte, che sfruttano il ricco palinsesto di eventi e le molteplici anime della città: storia, cultura, enogastronomia e natura.

“Mai come oggi – aggiunge Ursula Jone Gandini, direttore Italia ufficio del turismo di Bruxelles – il mondo del turismo ha bisogno di unione e di sinergia tra gli operatori. Siamo da sempre aperti alle collaborazioni: mettiamo know-how, capacità ricettiva e fornitori a disposizione di tour operator, network e agenzie di viaggio. In KKM Group abbiamo trovato un partner ideale, che raggruppa produzione e distribuzione e che ha saputo cogliere e valorizzare al meglio le specificità della destinazione. Siamo alla ricerca di agenzie che hanno il medesimo spirito e, dopo Ttg Travel Experience, realizzeremo degli eventi per intercettarle”.

Novità anche sul fronte delle travel experiences, a cominciare dalla Formula 1, di cui l’operatore è concessionario in esclusiva sul mercato italiano in collaborazione con Roberto Bianchi e la sua All Sport Management, società specializzata in sport events e hospitality.

“Abbiamo molte proposte interessanti – dichiara Andrea Cani, ceo KKM Group – e stiamo progressivamente allargando il nostro raggio di azione verso nuovi sport ed eventi in esclusiva. Stiamo definendo ad esempio un accordo quadro con il Manchester United di Cristiano Ronaldo, la nuova stagione della MotoGP e una serie di proposte rivolte ad un target di aziende e operatori incentive”.

Presente infine anche Aiav Associazione Italiana Agenti di Viaggio con la sua offerta di servizi e consulenza qualificata finalizzata ad alleggerire il lavoro quotidiano degli operatori, supportarli in caso di imprevisti o comportamenti scorretti da parte di fornitori e clienti, semplificare la burocrazia e contribuire a riportare la marginalità in agenzia.