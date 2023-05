HotelBuddy: al fianco degli albergatori per l’innovazione turistica HotelBuddy, il software nato per digitalizzare il percorso dei clienti in hotel, ha lanciato una serie di appuntamenti con gli albergatori per supportarli nella formazione e nell’acquisizione di informazioni di valore per il loro business. Dopo altri eventi in giro per l’Italia, HotelBuddy ha fatto tappa a Roma, dove, nella bellissima location dell’Ambasciata dell’Estonia, qualche giorno fa ha accolto partner, esperti di innovazione turistica e albergatori per una intenza sessione dedicata ai temi dello sviluppo innovativo. A Paul Teesalu, ambasciatore dell’Estonia in Italia, è stata affidata l’apertura dell’evento, seguita dai saluti del consigliere Anne Mardiste. L’Estonia, infatti, oltre ad essere la patria natale dell’azienda promotrice dell’evento, HotelBuddy, è anche un paese fortemente all’avanguarda sui temi della digitalizzazione, con oltre il 99 per cento dei servizi pubblici e privati fruibili attraverso il web. Un Paese che vive nel futuro e di futuro, grazie alla presenza di moltissime aziende innovative e startup e agli investimenti che il Paese ha allocato per sostenere e attirare le aziende del comparto anche dall’estero. Tallin, in particolare, è considerata da tutti la città più digitalizzata al mondo.

Dopo l’introduzione dei “padroni di casa”, è stata la volta di Lucio Perrone, responsabile business development di HotelBuddy, che ha raccontato le unicità del progetto e la soluzioni offerte agli albergatori dal software. Tra i servizi inclusi che hanno destato il maggiore interesse tra il pubblico presente, il check in e check out digitale, la presenza di una chat che permette un dialogo diretto con gli ospiti, la possibilita di fare casting dai dispositivi degli ospiti sulla tv in camera, l’opportunità di gestire tramite il software il servizio in camera, l’upgrade, la prenotazione di servizi extra e le recensioni.

Ad arricchire la presentazione delle opportunità offerte alla filiera, Any Metsallik, marketing manager di HotelBuddy, che ha raccontato di come l’Estonia sia considerata oggi la Sylicon Valley europea, che permette alle aziende di sviluppare tecnologie e soluzioni inedite, dedicate al settore alberghiero e non.



È salito sul palco dei relatori, quindi, Antonino Cuomo, travel partnership & sales executive di Scalapay, che ha raccontato della nuova divisione dell’azienda dedicata al turismo, spiegando le tante integrazioni che permettono alle piccole e grandi aziende del comparto di sfruttare il brand per rassicurare i clienti e spingerli a bloccare l’acquisto, garantendo loro flessibilità nei pagamenti e permettendo all’azienda ricettiva di ricevere incassi immediati. Alla giornata di confronto e formazione, ha partecipato anche Travel Quotidiano. Claudiana Di Cesare, giornalista e marketing manager del Gruppo Travel, ha raccontato alla platea presente il progetto Italiabsolutely, il digitale all’avanguardia che facilita l’accesso al meglio dell’Italia e aiuta a far crescere il business degli operatori del settore. Un digital hub che è oggi l’unico canale di informazione e di promozione b2b in lingua inglese per il mercato turistico, che raggiunge tramite newsletter settimanali oltre 90mila buyer stranieri. Ha chiuso la sessione di panel Maria Marrocco di Top Consulting, brand di consulenza che supporta le aziende del settore nell’accesso alle opportunità di finanziamenti e benefici governativi in tema di digitalizzazione.

\r

Assoviaggi. L'alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna e i territori limitrofi ha avuto ripercussioni anche sul turismo, con l'annullamento di molti viaggi e vacanze, sia in uscita che in entrata, nelle zone coinvolte. Una situazione spesso di difficile gestione per agenzie di viaggio e tour operator che si trovano a fare i conti con le disdette e dubbi non solo su eventuali responsabilità legali degli operatori, ma anche su penali e possibili strumenti per gestire i rimborsi ai clienti, a partire dai voucher.\r

\r

Il consulente legale di Assoviaggi Confesercenti, l'avvocato Alessio Costantini, fa chiarezza sulla questione e sulle strategie di comportamento che adv e t.o. possono adottare in caso di eventi alluvionali come quelli accaduti negli ultimi giorni, rispondendo ai quesiti più frequenti posti dai nostri associati.\r

\r

A chi viene addebitata la responsabilità degli annullamenti di pacchetti turistici?\r

\r

La Corte di Cassazione ha più volte riaffermato il principio per il quale la impossibilità sopravvenuta per il turista di fruire del pacchetto per cause a lui non imputabili legittima il turista stesso a risolvere il contratto e ad ottenere la restituzione del prezzo versato da parte dell'Organizzatore del pacchetto. I precedenti della Cassazione si riferiscono per lo più al caso della malattia del viaggiatore, ma il principio si ritiene applicabile a tutte le circostanze (come l'alluvione od altra calamità) che impediscano la fruizione totale o parziale del pacchetto (ed infatti, la prima decisione della Corte al riguardo, risalente al 2007, faceva riferimento alla presenza nell'isola di destinazione di un focolaio di dengue).\r

\r

Il principio è stato poi di recente affermato dalla Corte di Giustizia, seppur sotto il diverso profilo della mancata fornitura solo parziale dei servizi: in tal caso (ovvero quando il viaggiatore non può fruire della totalità dei servizi a causa di una circostanza eccezionale a lui non imputabile: nel caso in questione le restrizioni sanitarie conseguite al COVID-19), il viaggiatore ha diritto ad una congrua riduzione del prezzo.\r

\r

Ovviamente il principio è applicabile ad annullamenti determinati da situazioni di forza maggiore che riguardino il viaggiatore o si riferiscano al luogo o ai luoghi di destinazione ed impediscano totalmente la fruizione del pacchetto (a titolo esemplificativo: i recenti eventi alluvionali hanno colpito diversi centri romagnoli, ma non la parte costiera che è fruibile e rispetto alla quale non sarà possibile invocare il principio ora richiamato). Laddove tali situazioni abbiano comportato una compressione del programma di viaggio (con impossibilità di erogare e fruire solo una parte delle prestazioni) si potrà applicare il principio enunciato dalla Corte di Giustizia, ovvero la riduzione del prezzo in misura corrispondente ai servizi non fruiti.\r

Servizio singolo\r

A chi viene addebitata la responsabilità degli annullamenti di un singolo servizio turistico?\r

\r

Nel caso di intermediazione di un singolo servizio turistico, ad esempio pernottamento presso una struttura ricettiva, a farsi carico delle conseguenze dell'annullamento del servizio dovrebbe essere il fornitore del servizio, e non l'agenzia intermediaria. Certamente, il turista potrebbe invocare l'applicazione al singolo servizio del principio sopra enunciato in relazione ai pacchetti turistici: ma l'Agenzia dovrebbe opporgli di doversi rivolgere al fornitore, essendo mera intermediaria (mandataria con rappresentanza) del Cliente viaggiatore.\r

\r

È possibile annullare ed emettere un voucher senza restituire le somme ai clienti?\r

\r

Sì, se il Cliente è d'accordo. La possibilità di emettere un voucher in luogo del rimborso del prezzo del pacchetto turistico - prescindendo dall'accettazione del turista - era prevista dalla versione iniziale della normativa speciale emanata all'indomani dell'emergenza COVID, ed applicabile solo agli specifici casi degli annullamenti a causa della pandemia. Quindi, se il cliente non vuole il voucher, ha diritto al rimborso.\r

\r

Se le strutture ricettive applicano le penali possono le adv/t.o. a loro volta applicarle ai clienti?\r

\r

Bisogna distinguere se le penali si riferiscono a soggiorni alberghieri compresi o meno in un pacchetto turistico. Nel primo caso, il Cliente ha diritto alla restituzione del prezzo del pacchetto turistico; nel secondo caso, la penale andrebbe applicata al Cliente, non all'Agenzia (a meno che ci siano accordi diversi tra l'Agenzia e l'Hotel). In entrambi i casi, però, vi sono valide ragioni per contestare l'applicazione della penale. Si ritiene che il principio applicato dalla Cassazione è incentrato sulla \"impossibilità sopravvenuta di fruire della prestazione\" sia applicabile anche al singolo servizio.","post_title":"Assoviaggi: viaggi annullati nelle zone colpite? Risponde l'avvocato","post_date":"2023-05-30T12:11:26+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1685448686000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446651","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Colosseo non può essere venduto dal turismo organizzato. Uno dei più importanti monumenti è accessibile ai portali digitali internazionali, mentre gli agenti di viaggio italiani sono esclusi dall’acquisto dei biglietti di ingresso\r

\r

Coopculture non è più il gestore della biglietteria del Parco Archeologico del Colosseo da gennaio 2023, almeno a quanto attestano i media, perché nessun operatore turistico che lavora giornalmente con questo fornitore ha ricevuto comunicazione in merito all’assegnazione del bando ad altro gestore.\r

\r

Chi lavora quotidianamente nel turismo per l’acquisto di biglietteria Coopculture, operante per conto del ministero della cultura, apprende solo verbalmente che la gestione Coopculture continuerà in proroga fino a luglio, ma altre voci, e sempre mai per vie ufficiali, sostengono che l’avvicendamento avverrà a novembre.\r

\r

«Siamo in una situazione a dir poco incredibile e decisamente non trasparente per uno dei monumenti più importanti del mondo» afferma il presidente di Fiavet-Confcommercio, Giuseppe Ciminnisi.\r

\r

Lo scorso 15 maggio è stato inoltre sospeso il rilascio in vendita online e call center della quota giornaliera di biglietti, che è disponibile il giorno stesso presso la cassa della biglietteria “Tempio di Venere e Roma”, sulla piazza del Colosseo, destinata esclusivamente ai visitatori singoli non intermediati, fino ad esaurimento delle disponibilità.\r

Discriminazione\r

«In altre parole il mondo del tour operating e dell’intermediazione è escluso dalla vendita di una delle più grandi attrazioni culturali del mondo – afferma Ciminnisi - non siamo assolutamente d'accordo sul fatto che sia negata la possibilità di prenotare il giorno stesso la visita, considerando che rimaneva l'ultima possibilità per riuscire a trovare qualche posto libero».\r

\r

Ci si trova quindi in una situazione decisamente discriminatoria al punto che online, all’atto della prenotazione, questa viene prima accettata e poi stornata, ed è quindi impossibile per un’agenzia di viaggi o un tour operator ottenere un codice prenotazione.\r

\r

[caption id=\"attachment_402365\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Stefano Corbari, presidente di Fiavet Lazio[/caption]\r

\r

Fiavet Lazio è intervenuta a questo proposito presso il ministero della cultura e presso Coopculture osservando, in una lettera ancora in attesa di risposta, come “la poca disponibilità di biglietteria muti in continuazione, ma vengono finalizzati i pagamenti (con l’autorizzazione o addirittura con l’addebito) per poi non ricevere il numero di conferma e, dopo un paio di giorni, lo storno dell’importo” scrive nella missiva del presidente di Fiavet Lazio, Stefano Corbari.\r

\r

«Rimane inoltre inspiegabile la disponibilità di biglietti su varie piattaforme online, si deve suppore, dunque, che a queste sia consentito operare con sistemi di accaparramento digitale, agendo in concorrenza sleale ai danni di operatori italiani più piccoli che rispettano le regole, producendo reddito nel Paese» aggiunge Corbari.\r

\r

Verbalmente è stato replicato che il Colosseo in questo momento è prenotato da migliaia di persone “ma – osserva il presidente di Fiavet Lazio - questo avveniva anche nel 2019 e non ci si trovava in questa situazione”.","post_title":"Fiavet: le agenzie non possono più vendere biglietti per il Colosseo","post_date":"2023-05-30T11:59:38+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1685447978000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446636","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si è svolta la conferenza dei servizi in seduta decisoria relativa all’approvazione dell’intervento di demolizione e ricostruzione dell’albergo di Portosole, nel comune di Sanremo. Regione Liguria ha formalizzato la propria posizione con un pronunciamento favorevole, attraverso il coordinamento svolto dall’assessorato regionale all’Urbanistica e al Demanio marittimo.\r

\r

«È una grande notizia per la città di Sanremo - afferma Marco Scajola, assessore all’Urbanistica e al Demanio Marittimo di Regione Liguria - Quanto deciso questa mattina è atteso da oltre vent’anni dalla Città dei Fiori. Finalmente l’edificio potrà essere demolito e successivamente ricostruito con la medesima destinazione turistica, garantendo qualità paesaggistica all’intera zona. È stato un lavoro complesso, non privo di ostacoli, che abbiamo portato avanti insieme al comune di Sanremo, che ringrazio, per eliminare da una zona strategica della città una bruttura urbanistica del passato. Questa operazione si inserisce perfettamente in quella programmazione di rigenerazione urbana che con grande soddisfazione Regione Liguria sta portando avanti in tutto il territorio insieme alle amministrazioni comunali».","post_title":"Sanremo, dopo 20 anni l'albergo incompiuto di Portosole sarà abbattuto e ricostruito","post_date":"2023-05-30T11:51:19+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1685447479000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446591","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La guida dei Romantik Hotels & Restaurants per il 51° anno di vita si presenta in una nuova versione. Via di mezzo tra rivista e catalogo, realizzata con una stampa di alta qualità e arricchita da contenuti digitali, inaugura un nuovo capitolo della sua storia per continuare ad ispirare viaggi e divertimento.\r

«Da quando ho iniziato a lavorare in Romantik, otto anni fa - spiega il CEO Thomas Edelkamp - abbiamo continuato a parlare della guida alberghiera, a lungo considerata - a ragione - intoccabile. La guida è probabilmente la tradizione più antica di Romantik ed è apprezzata sia dagli ospiti che dagli albergatori. Ma il mondo non si ferma. Abbiamo visto che possiamo comunicare in modo più efficace attraverso altri canali, ma per prodotti di alta qualità la stampa è ancora il mezzo ideale».\r

\r

Il collaudato canale di contatto con ospiti e viaggiatori non sarà quindi interrotto, ma sarà sviluppato nella versione “Magalog”, che ad una veste di qualità particolarmente elevata e a un design accattivante, integra la proposta di esperienze e ispirazioni di viaggio con contenuti offline e online creati sfruttando anche la realtà aumentata.\r

Il nuovo prodotto - che in futuro sostituirà la Romantik Guide – grazie all'elegante formato A4 offre più spazio per immagini e per storie ispiratrici, oltre a cartine più grandi e più chiare - soprattutto per la destinazione Germania - che daranno ai lettori una panoramica più agevole di tutti i Romantik Hotels. Più esclusivo e quindi più prezioso, con attenzione alla qualità piuttosto che alla quantità, non sarà un omaggio ma avrà un costo di 10 euro. \r

Dopo il lancio del Romantik-Magazins dello scorso anno, il nuovo \"Magalog\" implementa così in modo coerente la comunicazione del marchio, racchiudendola completamente sotto il titolo \"Explore Romantik\" e riflettendo anche nei prodotti editoriali l’elevato posizionamento del brand, sottolineato dal restyling iniziato con l’introduzione del nuovo logo nel 2020 e proseguito con l'apertura del marchio per B&B, case a schiera e chalet, e l'introduzione del marchio di lusso PEARLS by Romantik per gli hotel a 5 stelle.\r

\r

Come già consolidato nella rivista “explore Romantik”, anche il nuovo prodotto offrirà contenuti multimediali in collegamento con il mondo digitale di Romantik. Inquadrando i QR code, i lettori potranno raggiungere facilmente il sito www.romantikhotels.com e avere così la possibilità di prenotare direttamente. L’app gratuita Yona, consentirà invece di accedere a contenuti di realtà aumentata, inclusi video, tour 3D e mappe interattive. Contrassegnati dalla chiave, simbolo di Romantik, gli utenti troveranno contenuti extra per vivere un'esperienza 360°. E grazie all’analisi degli accessi ai contenuti, Romantik imparerà a conoscere meglio i suoi visitatori per poter rivolgere loro nuove ed entusiasmanti proposte mirate dei Romantik Hotels.\r

\r

\r

\r

\r

­\r

\r

­","post_title":"Romantik Hotels, in versione Magalog la nuova guida cartacea","post_date":"2023-05-30T11:29:46+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1685446186000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446617","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Raffaella Mascherpa è la nuova responsabile della divisione mice di Cisalpina Tours. Il dipartimento affianca Out Of The Blu, la live communication agency del gruppo Bluvacanze. Professionista di comprovata esperienza, Raffaella ha al suo attivo una carriera consolidata che l’ha vista precedentemente in Cwt e in altre primarie aziende del comparto.\r

Settore cruciale per l’hospitality e le destinazioni, quello del mice è un mercato che è decisamente ripartito nel 2023, in un contesto di cambiamento continuo: alle imprese della filiera, agenzie in testa, si richiedono modelli organizzativi innovativi e approcci improntati alla sostenibilità. Elementi sui quali Cisalpina Mice sta sviluppando un nuovo percorso. Il tutto in un momento topico per l’Italia, che scala le classifiche mondiali della International congress and convention association (Icca): è terza infatti a livello globale e seconda in Europa con oltre 520 meeting dopo la Spagna (528) e gli Usa (690). saldi al primo posto (elaborazioni Enit su dati Icca).\r

\r

«Sono entusiasta di entrare a far parte di un gruppo così importante e dal potenziale unico – commenta la stessa Raffaella Mascherpa -: dopo 30 anni di esperienza in aziende leader del settore mice e della comunicazione colgo questa sfida con la stessa passione di sempre, a fianco di professionalità straordinariamente competenti e dotate di una grande visione. Sarà un piacere lavorare insieme per sviluppare e proporre al mercato idee e prodotti innovativi».\r

\r

","post_title":"Raffaella Mascherpa nuova responsabile della divisione mice di Cisalpina Tours","post_date":"2023-05-30T10:45:02+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1685443502000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446611","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Torna l'appuntamento griffato Viaggi dell'Elefante con l'alto di gamma e i temi della sostenibilità legati al turismo. La sesta edizione della Exoluxury Fair si terrà a Roma, presso palazzo Taverna, dal 9 al 10 novembre. Il programma prevede il consueto dibattito del forum, mentre in contemporanea si svolgerà il workshop b2b con gli appuntamenti tra rappresentanti dell’ospitalità, fornitori di servizi turistici e agenti di viaggio italiani e internazionali. Nelle giornate successive, dell'11 e del 12 novembre, i buyers potranno inoltre scoprire il territorio attraverso educational e attività sui percorsi esperienziali e meno battuti del turismo di Roma e del Lazio. Si attende una partecipazione di circa 400 professionisti tra espositori e buyer selezionati.\r

\r

“Stiamo lavorando per alzare ancora l’asticella della manifestazione nell’ottica di favorire sempre più le interazioni tra i protagonisti del turismo di alta gamma e di incrementare la consapevolezza del viaggiare responsabile. - spiega l'ideatore della Ecoluxury Fair, nonché ceo del brand omonimo e dei Viaggi dell’Elefante, Enrico Ducrot –. Un viaggio di lusso non significa infatti solo usufruire di servizi considerati tali, ma anche scegliere chi grazie alla propria attività contribuisce a migliorare le condizioni delle comunità in cui opera o a preservare il patrimonio ambientale e culturale dei propri territori che diventano essi stessi parte del lusso ricercato dal viaggiatore consapevole. Lo scopo di Ecoluxury Retreats of the World e della Ecoluxury Fair è proprio quello di stimolare le modalità di concepire il viaggio e di fare impresa tra tutti i player dell’industria”.","post_title":"Si terrà a Roma dal 9 al 10 novembre la sesta edizione dell'Ecoluxury Fair","post_date":"2023-05-30T10:23:52+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1685442232000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446563","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con Ville Aperte in Brianza oltre 200 capolavori dell’architettura in 5 province per l’edizione in programma tra il 16 settembre e il 1° ottobre 2023.\r

Con le sue oltre 22mila presenze in due weekend, l’Edizione Primavera di Ville Aperte in Brianza ha dimostrato quale fascino eserciti sul pubblico l’opportunità eccezionale di visitare dimore storiche normalmente inaccessibili. \r

\r

Nella versione autunnale, in programma tra il 16 settembre e il 1° ottobre 2023, la rassegna allargherà l’offerta a quasi 200 gioielli architettonici, ampliando la panoramica su musei, edifici religiosi, vie d’acqua, autentiche opere d’arte industriali, piccoli borghi e tanti altri siti culturali ricchi di bellezze nascoste, che faranno da ricca cornice alle abitazioni suggerite dal titolo.\r

\r

In una sorta di cartellone che si svela progressivamente nel corso dell’anno, la lista dei nomi confermati comprende, tra gli altri, la Reggia di Monza, Palazzo Rasini, Palazzo Arese Borromeo, Villa Tittoni, Villa Antona Traversi, Villa Taverna per la Provincia di Monza e della Brianza; Villa Monastero, Villa Greppi di Bussero e Villa Sormani Marzorati Uva per quella di Lecco; Villa Bernasconi e Villa Imbonati per la Provincia di Como; Villa Ghirlanda Silva, Villa Arconati e Villa Litta per Città Metropolitana di Milano e Villa Gianetti per la Provincia di Varese.\r

\r

«Durante l’edizione primavera hanno aperto al pubblico “solo” 33 dimore storiche in 28 comuni sparsi in 5 province. E se la risposta ottenuta in appena due fine settimane da questo assaggio di Ville Aperte in Brianza è indice dell’interesse che ruota attorno alla manifestazione, c’è da scommettere che quanto abbiamo in serbo per l’autunno non potrà che scatenare una vera e propria ondata di entusiasmo - commenta Luca Santambrogio, Presidente della Provincia di Monza e della Brianza - Va sottolineato come sono molti i soggetti pubblici e privati che ogni anno ribadiscono il proprio sostegno a questo progetto ambizioso, che non solo vuole puntare i riflettori su un panorama culturale da sempre ammirato ma raramente accessibile, ma intende anche promuovere la candidatura delle dimore di delizia a Patrimonio dell’Umanità UNESCO».\r

\r

Nello specifico, a supportare l’iniziativa 2023 è stato, in primis, il conferimento dell’Adesione del Presidente Mattarella tramite Medaglia e a seguire, il patrocinio istituzionale del Ministero della Cultura, a cui si sono accompagnati i molti patrocini non onerosi, fra i quali quelli di Touring Club Italia, ICOM Italia, ADSI – Associazione Dimore Storiche Italiane, AIM – Associazione Interessi Metropolitani, Camera di Commercio di Milano Monza e Brianza e Lodi, UNPLI – Unione Nazionale Pro Loco Italiane, FAI – Delegazione di Monza, e Italia Nostra – Sezione di Monza. \r

\r

­\r

\r

­\r

\r

­","post_title":"Ville aperte in Brianza, dal 16 settembre al 1° ottobre le visite a 200 gioielli architettonici","post_date":"2023-05-29T12:19:18+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1685362758000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446555","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_446564\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il nuovo cda del gruppo Bwh[/caption]\r

\r

Walter Mercheselli è stato riconfermato alla presidenza del gruppo Bwh Italia, in occasione della spring convention della compagnia, svoltasi a Napoli con la partecipazione di oltre 200 albergatori provenienti da tutta Italia. Durante l'assemblea sono stati anche eletti i consiglieri del cda, che oggi include il vicepresidente Giovanni Simonetto, nonché Fabio Borio, Ludovica Clarioni, Maria De Scrilli, Camilla Doni, Gianluca Faziola, Francesco Incerti, Antonio Perrone e Gina Primavera.\r

\r

“Sono lieto e onorato di poter proseguire il cammino di questi anni - è il commento dello stesso Marcheselli, imprenditore alberghiero di Rovigo e socio Bwh con il Best Western Hotel Cristallo -. Ringrazio i colleghi del cda uscente e i nuovi eletti a rappresentare una solida base di 170 imprenditori alberghieri italiani. Il nuovo consiglio, in continuità con chi è stato al mio fianco e grazie alle nuove voci e alla sempre crescente rappresentanza femminile, sarà capace di interpretare il mercato da prospettive nuove e di coglierne le opportunità”.\r

\r

“Le mie più vive congratulazioni ai nuovi eletti - ha quindi aggiunto la ceo, Sara Digiesi -. Sono certa che il nuovo cda possa dare continuità ai percorsi avviati ed esprimere tutta la ricchezza di tante voci, esperienze e territori diversi. Bwh Italia ancora una volta è inoltre protagonista dell’evoluzione con quattro donne elette su dieci membri del consiglio. Buon lavoro al presidente Walter Marcheselli, al vicepresidente Giovanni Simonetto e a tutte e tutti i membri del cda, con cui ho l’onore di proseguire il cammino”.","post_title":"Bwh Italia: rinnovato il cda. Walter Marcheselli confermato presidente. E' al terzo mandato","post_date":"2023-05-29T11:58:11+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1685361491000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446556","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_446557\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il tavolo dei relatori[/caption]\r

\r

Il gruppo Uvet con Uvet Global Business Travel – la joint venture tra il Gruppo Uvet e American Express Global Business Travel leader italiano nelle soluzioni per i viaggi d’affari – ha svolto nei giorni di 26, 27 e 28 maggio presso il Resort & SPA Baia dei Mulini di Trapani l’annuale evento formativo dedicato ai propri clienti e ai loro più importanti travel manager. Con la partecipazione di Ita Airways, Avis Budget Group e Travelport in qualità di premium partner. Ad aprire i lavori il presidente di Uvet Luca Patanè. \r

\r

Le due giornate hanno contemplato due sessioni di lavoro focalizzate sull’andamento generale di Uvet GBT in relazione ai risultati delle ultime due annate. Nello specifico si è ragionato sui cambiamenti che i servizi travel stanno subendo in termini di sostenibilità, purchaising, offline & online, safe & security con gli interventi dei partner Ita Airways, Avis Budget Group e Travelport, da sempre al fianco di Uvet GBT.\r

\r

La seconda sessione, invece, è stata dedicata alla presentazione delle novità di Uvet GBT, prima fra tutte l’apertura nel sud Italia a Matera di un nuovo BTC ai nuovi prodotti di punta e alle novità di BizTravel Evolution e dei suoi tools.\r

\r

Prezioso e importante il confronto diretto dei clienti con il management di Uvet Global Business Travel e tutti i sales & account guidati da Massimo Di Pasquale e Antonello Lanzellotto, con il supporto del team di Francesco Palleschi, chief operating & service delivery officer di Uvet GBT.\r

\r

Oltre ai momenti di lavoro e formazione nel corso della due giorni sono state organizzate diverse attività e iniziative: una visita al tramonto alle storiche saline di Marsala accompagnate da una cena con affaccio sulle Egadi, gioielli del Mediterraneo, e un giro per Erice, splendido borgo situato su una rocca soprastante il Baia dei Mulini Resort & SPA. \r

\r

«La formazione ha da sempre un ruolo centrale all’interno delle attività del Gruppo Uvet e ritrovarsi in una splendida cornice come quella di Baia dei Mulini a Trapani rende questo momento di aggiornamento professionale ancora più significativo e importante. Uvet GBT continua a crescere e la vicinanza e condivisione dei progetti del Gruppo con i nostri clienti, oltre al fondamentale apporto di tutti i collaboratori, sono per noi elementi imprescindibili» ha commentato Luca Patanè.","post_title":"Gruppo Uvet: giornate di formazione con i clienti e i travel manager","post_date":"2023-05-29T11:44:14+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1685360654000]}]}}