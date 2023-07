Hertz rinnova la sede di Roma Termini. Ora è più facile raggiungere l’auto dalla stazione E’ finalmente disponibile il nuovo parcheggio da 1.400 posti di Hertz a Roma Termini. Permetterà agli ospiti di raggiungere l’auto prenotata in maniera molto più diretta e confortevole dal desk di accredito, anch’esso in una nuova posizione. Per i soci Gold l’accesso è previsto direttamente dai binari di arrivo (sono il 10 e l’11, in prossimità dell’ingresso al parcheggio del primo piano). Molto più agevole anche l’accesso in parcheggio dall’esterno, per chi raggiunga la stazione a bordo della vettura da restituire. Presente poi una saletta lounge che consente di accogliere gli ospiti durante eventuali attese. Il progetto Hertz in Città raggiunge insomma anche Roma Termini: una location nevralgica, uno snodo ferroviario di prim’ordine che vanta un flusso di viaggiatori enorme. Questo determina un grandissimo fabbisogno energetico. Per mitigare l’impatto di questa necessità, il nuovo parcheggio ha quindi una dotazione di pannelli solari, che copriranno il 10% del fabbisogno energetico della stazione. Nato nel 2021, in appena due anni il progetto Hertz in città ha all’attivo il rinnovamento delle sedi cittadine di Roma Tiburtina, Milano Centrale, Napoli Stazione Centrale, Firenze Smn e Genova Porto. “Sono contento che il progetto Hertz in città stia procedendo secondo i piani e ci permetta ora di offrire un servizio adeguato anche ai passeggeri di uno snodo ferroviario strategico come Roma Termini – sottolinea il direttore generale e amministratore delegato di Hertz Italia, Massimiliano Archiapatti -. Sono inoltre molto contento che per Roma Termini sia stato previsto anche un investimento in sostenibilità. L’attenzione della nostra azienda a questo tema ha portato Hertz a sviluppare numerosi interventi per ridurre la nostra impronta ambientale, come per esempio le procedure di smaterializzazione del contratto per il risparmio di carta e il lancio del noleggio elettrico, con una flotta molto completa con tanti modelli già in flotta e altri ancora in arrivo. La massima attenzione alle esigenze dei nostri ospiti va di pari passo con lo sviluppo di un numero crescente di buone pratiche quotidiane”. Condividi

Il consiglio comunale della città olandese ha vietato alle navi da crociera l'accesso al centro cittadino nel tentativo di limitare il numero di visitatori e contenere anche l'inquinamento.\r

\r

Di conseguenza, verrà chiuso il terminal collocato nel centro della città, sul fiume IJ e vicino alla stazione ferroviaria principale di Amsterdam.\r

\r

Per i rappresentanti politici delle amministrazioni che governano la maggiore città olandese, raggiunta ogni anni di oltre 100 toccate, le navi non sono in linea con le ambizioni sostenibili della municipalità: “Le navi da crociera nel centro della città non sono in linea con il compito di Amsterdam di ridurre il numero di turisti” ha dichiarato Ilana Rooderkerk del partito liberale D66 (che governa la città insieme al partito laburista e agli ambientalisti), la quale in passato avevo paragonato i turisti delle crociere a una sorta di “piaga delle locuste” che si abbatte sulla città. Concetto espresso più diplomaticamente ma in modo analogo dal sindaco Femke Halsema, lamentandosi di come “i crocieristi venissero lasciati liberi per un paio d’ore, mangiassero in catene internazionali e non avessero tempo per visitare un museo, consumando la città ma facendo ben poco per essa”.","post_title":"Amsterdam vieterà l'accesso alle navi da crociera per contrastare il turismo di massa","post_date":"2023-07-21T14:20:55+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1689949255000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450131","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' finalmente disponibile il nuovo parcheggio da 1.400 posti di Hertz a Roma Termini. Permetterà agli ospiti di raggiungere l’auto prenotata in maniera molto più diretta e confortevole dal desk di accredito, anch’esso in una nuova posizione. Per i soci Gold l’accesso è previsto direttamente dai binari di arrivo (sono il 10 e l'11, in prossimità dell’ingresso al parcheggio del primo piano). Molto più agevole anche l’accesso in parcheggio dall’esterno, per chi raggiunga la stazione a bordo della vettura da restituire. Presente poi una saletta lounge che consente di accogliere gli ospiti durante eventuali attese.\r

\r

Il progetto Hertz in Città raggiunge insomma anche Roma Termini: una location nevralgica, uno snodo ferroviario di prim’ordine che vanta un flusso di viaggiatori enorme. Questo determina un grandissimo fabbisogno energetico. Per mitigare l’impatto di questa necessità, il nuovo parcheggio ha quindi una dotazione di pannelli solari, che copriranno il 10% del fabbisogno energetico della stazione. Nato nel 2021, in appena due anni il progetto Hertz in città ha all’attivo il rinnovamento delle sedi cittadine di Roma Tiburtina, Milano Centrale, Napoli Stazione Centrale, Firenze Smn e Genova Porto.\r

\r

“Sono contento che il progetto Hertz in città stia procedendo secondo i piani e ci permetta ora di offrire un servizio adeguato anche ai passeggeri di uno snodo ferroviario strategico come Roma Termini - sottolinea il direttore generale e amministratore delegato di Hertz Italia, Massimiliano Archiapatti -. Sono inoltre molto contento che per Roma Termini sia stato previsto anche un investimento in sostenibilità. L’attenzione della nostra azienda a questo tema ha portato Hertz a sviluppare numerosi interventi per ridurre la nostra impronta ambientale, come per esempio le procedure di smaterializzazione del contratto per il risparmio di carta e il lancio del noleggio elettrico, con una flotta molto completa con tanti modelli già in flotta e altri ancora in arrivo. La massima attenzione alle esigenze dei nostri ospiti va di pari passo con lo sviluppo di un numero crescente di buone pratiche quotidiane”.\r

\r

","post_title":"Hertz rinnova la sede di Roma Termini. Ora è più facile raggiungere l'auto dalla stazione","post_date":"2023-07-21T13:31:19+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1689946279000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450117","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il governo si dice pronto a un intervento normativo per far fronte al caro voli. Lo ha dichiarato ieri il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, in occasione del suo intervento alla commissione di allerta rapida dei prezzi sul caro voli, istituita presso il proprio dicastero. L'intervento normativo sarebbe allo studio di concerto con il ministri dei Trasporti, Matteo Salvini, e sarebbe volto a contrastare eventuali pratiche commerciali scorrete messe in atto dai vettori, con un occhio di riguardo al tema della continuità territoriale.\r

\r

Come già sottolineato anche da Fto, presente all'incontro, il Garante per la sorveglianza sui prezzi (Mr. Prezzi), Benedetto Mineo, avrebbe evidenziato come l'aumento medio delle tariffe dei biglietti aerei sia stato di circa il 40% rispetto all'anno scorso, con picchi anche del 70%. Tutto ciò, mentre a giugno il jet-fuel è rimasto su livelli del 45% inferiori a quelli del 2022. \"Bene hanno fatto i colleghi Urso e Salvini a convocare i vettori aerei e porre la questione sul piano legislativo e sulla continuità territoriale: è la strada giusta per tutelare i consumatori nei loro diritti - è stato il pronto commento del ministro del Turismo, Daniela Santanché al riguardo -. Il governo sta dimostrando non solo di essere vigile sul tema degli aumenti dei costi e dei prezzi, ma di avere la volontà di intervenire attraverso una strategia multidisciplinare che coinvolge più dicasteri\".\r

Finalmente, insomma, qualcosa si muove per fronteggiare quello che al momento pare essere l'unico ostacolo davanti a una stagione estiva, che si prospetta davvero ottima per l'industria dei viaggi. Peccato che, forse, giunga già troppo tardi. Stando infatti ai dati processati dal gruppo Volonline, e rivelati in occasione dell'inaugurazione della sua nuova sede milanese, nelle ultime settimane il mercato starebbe già scontando una notevole riduzione dei prezzi del volato. \"Registriamo cali fino anche del 30% sui posti disponibili\", ha in particolare dichiarato il ceo del gruppo, Luigi Deli. Invece di procedere per interventi spot, che poco hanno a che fare con una visione strategica del comparto e più probabilmente con esigenze comunicative, servirebbe forse un approccio più ad ampio respiro, che magari contempli, come ha giustamente sottolineato al Mimit il direttore generale di Fto, Gabriele Milani, una limitazione dell'eccessiva volatilità dei prezzi, che penalizza la programmazione dei viaggi, nonché l'inserimento del canale agenziale tra i canali distributivi obbligati, assieme agli altri, nelle convenzioni commerciali tra i gestori aeroportuali e le compagnie aeree.\r

Massimiliano Sarti","post_title":"Il governo pronto a un intervento sui prezzi voli. Ma forse è già tardi","post_date":"2023-07-21T12:19:59+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1689941999000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450101","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un'estate a Parma tra eventi speciali dove cultura ed enogastronomia si fondono, per provare in modo originale i sapori più prestigiosi delle eccellenze della Food Valley italiana. L’occasione è ghiotta per coloro che viaggiano in treno, i quali possono cogliere l’opportunità di raggiungere Parma con le Frecce Trenitalia, ottenendo riduzioni del 15% su soggiorni di due notti nel weekend, ma anche sconti e vantaggi sull’ingresso nei musei, sulle visite guidate e le tante attività da vivere, fino al 31 agosto.\r

\r

Da non perdere, il 24 luglio 2023, l’ottava edizione della Notte dei Maestri del lievito madre, originale appuntamento con i più grandi maestri pasticcieri d'Italia e i loro prodotti artigianali lievitati in modo naturale.\r

\r

Ma per rendersi conto delle tante opportunità, basta dare un’occhiata al programma di “Parma Estate”, che propone spettacoli, teatro, musica, letteratura, concerti e numerosissime iniziative fino a fine agosto. Sulle colline di Langhirano costellate di vigneti, che fanno da suggestiva cornice al castello di Torrechiara, il 28 e il 29 luglio torna Cena in questa vigna, esperienza speciale e gourmet tra i filari dell’azienda agricola Antonio Aldini.\r

\r

Il cibo d’autore che a Parma, città creativa Unesco per la Gastronomia, è sempre protagonista, lo diventa ancora di più per tutto il mese del Settembre Gastronomico, con numerose iniziative che celebrano le filiere simbolo del territorio, dalle Dop del Parmigiano Reggiano e del prosciutto di Parma, al pomodoro, alla pasta, al culatello e alle tante prelibatezze di una terra totalmente vocata al food. Tra queste, il festival del prosciutto di Parma, dal 1° al 3 settembre 2023 sempre a Langhirano, che nelle sue vie principali darà spazio a stand di salumifici e prosciuttifici e a tante attività per festeggiare uno dei prodotti tipici dell’Emilia e dell’Italia. Il festival sarà occasione per partecipare a visite guidate nei luoghi di produzione del celebre prosciutto.\r

\r

Nel cuore di Parma, invece, il 5 settembre si terrà la prestigiosa Cena dei Mille, che vedrà mille fortunati buongustai (i biglietti sono già tutti esauriti) assaporare i piatti creati dagli chef ambasciatori del territorio e da chef stellati di livello internazionale, su una lunga tavolata che attraverserà il centro parmigiano.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Parma, percorsi tra i sapori e le eccellenze della Food Valley","post_date":"2023-07-21T10:49:29+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1689936569000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450099","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_369438\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Gabriele Milani, direttore generale Fto[/caption]\r

\r

Accertare le cause reali del caro voli e ogni altra condotta commerciale sleale; vigilare in modo costante sull’andamento dei costi dei biglietti; garantire la parità di prezzi tra i diversi canali distributivi, senza discriminazioni per la rete di agenzie di viaggi. Sono le tre richieste fondamentali della Federazione Turismo Organizzato di Confcommercio, che ieri, tramite il direttore nazionale Gabriele Milani, ha incontrato con Mr. Prezzi al ministero delle Imprese e del made in Italy: “Abbiamo trovato un interlocutore sensibile rispetto alle nostre necessità. Agenzie e tour operator sono danneggiate dall’impennata delle tariffe e dalla condotta generale delle low cost nei confronti del turismo organizzato. Questi vettori dominano gli aeroporti italiani con una quota complessiva del mercato nel 2022 pari al 61%, contro una media europea del 32,5%. Ma il caro voli non ha giustificazioni reali se si considera che, secondo i dati Iata, il costo del jet fuel si è in media dimezzato rispetto a un anno fa. È chiaro che siamo di fronte a un oligopolio delle low cost che diventa monopolio su alcune tratte e scali strategici”.\r

\r

Il direttore Fto rincara: “Abbiamo segnalato come vada inoltre stigmatizzata la scarsa trasparenza sui prezzi e la loro imprevedibilità, che non consente di programmare il proprio viaggio. Dunque, è necessario trovare un punto di equilibrio tra il diritto delle compagnie a fissare liberamente le tariffe e il diritto dei cittadini alla mobilità, soprattutto pensando a quelli che per varie ragioni non possono programmare il viaggio in anticipo. Veniamo da un buon avvio di anno per il turismo, ma alla lunga il caro voli rischia di deprimere la domanda Italia su Italia ed estero su Italia. Il nostro settore è fatto di aziende che pagano le tasse nel Bel Paese, mentre le compagnie low cost ricevono lauti contributi pubblici. Eppure non ci mettono nelle condizioni di lavorare. Se vogliamo far crescere il tessuto economico italiano, composto prevalentemente da microimprese, dobbiamo aiutarlo e non penalizzarlo. È quindi necessaria l’istituzione di una cabina di regia con tutti gli stakeholder. Le nostre attività devono essere riconosciute quali interlocutori dalle low cost esattamente come i singoli passeggeri. La nostra proposta è che la rete agenziale venga inserita come canale distributivo obbligato, assieme agli altri, nelle convenzioni commerciali tra i gestori aeroportuali e le compagnie aeree”.","post_title":"Fto incontra Mr Prezzi: sul tavolo la questione caro voli e il ruolo delle adv","post_date":"2023-07-21T10:33:04+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1689935584000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450065","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"EasyJet vola alto con profitti da record nel secondo trimestre 2023, spinti dai prezzi elevati dei biglietti e dalla forte domanda di viaggio.\r

\r

E le previsioni per i tre mesi in corso sono altrettanto positive, anche se l'operatività è costantemente messa a rischio da \"condizioni difficili\" causate da interruzioni del controllo del traffico aereo \"senza precedenti\".\r

\r

La compagnia ha registrato un record di utili ante imposte, 203 milioni di sterline, rispetto alla perdita di 114 milioni di sterline dell'analogo periodo 2022 e contro i 161 milioni stimati dagli analisti. Ma il vettore avverte che gli scioperi in tutto il settore stanno creando “condizioni sfidanti” nel picco della stagione estiva. \r

I ricavi sono aumentati del 34% a 2,36 miliardi di sterline; incremento anche per l'utile operativo con un +528% a 201 milioni di sterline contro una precedente perdita di 47 milioni.\r

\r

La scorsa settimana easyJet ha annunciato l'intenzione di cancellare 1.700 voli questa estate - circa il 2% dell'operativo complessivo - a causa di problemi di controllo del traffico aereo. La situazione dei cieli è resa critica anche dalla chiusura di circa il 20% dello spazio aereo della regione a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, mentre anche l'industria del controllo del traffico aereo ha visto carenze di personale e scioperi.\r

\r

«Siamo concentrati a mitigare gli impatti che condizioni esterne sfidanti potrebbero avere sui nostri passeggeri e farli volare per raggiungere le proprie mete di vacanza - ha dichiarato il ceo, Johan Lundgren -. Al momento la situazione è stabile ma la monitoriamo quotidianamente, quindi è difficile dire come andrà nelle prossime settimane. Attualmente questi scioperi stanno causando più ritardi che cancellazioni in Europa».\r

\r

Lundgren ha affermato di non aspettarsi di essere costretto a cancellare un'altra ondata di voli, a meno che la situazione non \"deteriori\" ulteriormente.\r

\r

","post_title":"EasyJet vola verso profitti record nell'estate. Lundgren: «Il contesto resta sfidante»","post_date":"2023-07-21T08:45:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1689929105000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450043","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_450060\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Sergio Martinelli, Antonio Cipparrone, Dante Filippello, Francesco Calia e Claudia Bisignani[/caption]\r

\r

Diminuisce il ticket medio degli investimenti alberghieri, ma rimane l'interesse per le destinazioni resort e cresce, un po' a sorpresa, la predisposizione dei gruppi alberghieri ad acquisire anche la componente immobiliare. La maggior parte delle operazioni riguarda inoltre investimenti value added, mentre mancano ancora i capitali core, sebbene da questo punto di vista qualcosa paia finalmente muoversi. A pesare sullo scenario del real estate alberghiero italiano c'è naturalmente l'aumento dei costi di finanziamento, mentre permane un certo gap tra le richieste di chi vende e le aspettative degli acquirenti.\r

\r

Diminuisce il ticket medio delle operazioni di compravendita\r

\r

E' il quadro tratteggiato da un panel di consulenti ed esperti finanziari, intervenuti in occasione dell'ultimo Hospitality Forum organizzato a Milano da Scenari Immobiliari, in collaborazione con Castello e Anima sgr. \"Il primo semestre dell'anno ha registrato un chiaro rallentamento delle transazioni, con un volume complessivo che è rimasto sotto quota 400 milioni di euro: il 58% in meno rispetto allo stesso periodo del 2022 - ha sottolineato l'head of hotels & hospitality Italy di Jones Lang Lasalle, Claudia Bisignani -. Un dato influenzato in particolare dalla diminuzione del ticket medio delle operazioni, che si sono attestate attorno ai 20-22 milioni di euro. Da segnalare è però il crescente interesse mostrato da alcuni gruppi alberghieri verso la componente immobiliare, in controtendenza rispetto ai preponderanti approcci asset-light degli ultimi anni. Permane invece l'appeal delle destinazioni resort, che sono state coinvolte nel 34% delle transazioni registrate\".\r

\r

L'atteggiamento degli investitori è più prudente e fly-to-quality\r

\r

A dominare il mercato, secondo Claudia Bisignani, sono stati soprattutto gli investimenti added-value: \"I trophy asset continuano tuttavia ad attirare i fondi sovrani e i cosiddetti high net worth individuals (Hnwi: i super ricchi). Una nostra ricerca recente nel lusso ha in particolare evidenziato come il boom dei 5 stelle sia stato sostanzialmente generato dall'accelerazione della domande degli Hnwi, che rappresentano lo 0,34% della popolazione mondiale, ma hanno una capacità di spesa pari al 34% del totale, che sale al 70% nell'alto di gamma. Certo, in generale al momento registriamo un atteggiamento più prudente e fly-to-quality. Io rimango tuttavia positiva per la fine dell’anno, perché vedo ancora tanto interesse verso l’Italia: un Paese che oggi consente tra l'altro una notevole diversificazione geografica degli investimenti, che ormai si spingono oltre le Big 4 (Milano, Roma, Firenze e Venezia), coinvolgendo sia le destinazioni urbane secondarie, sia appunto le mete leisure\".\r

\r

Il repricing degli immobili è iniziato\r

\r

Il contesto è chiaramente caratterizzato da investimenti dall'approccio più opportunista, con le operazioni di conversione e riposizionamento che fanno la parte del leone, ha ribadito l'executive director, head of hotels Italy di Cbre Hotels Emea, Francesco Calia. \"Questa prima parte del 2023 ha però lanciato segnali di un almeno parziale ritorno dei capitali core: le proprietà cominciano infatti ad accettare un seppur contenuto repricing sui prezzi di vendita degli hotel. Si tratta di ribassi sotto la doppia cifra percentuale, che tuttavia, sommati agli effetti dell'inflazione, possono diventare fattori importanti in fase di contrattazione\".\r

\r

Molti gli asset disponibili sul mercato. Ma quanto è sostenibile l'attuale tasso di crescita delle adr?\r

\r

Che sul fronte dell'offerta qualcosa si stia muovendo lo ha confermato anche Antonio Cipparrone di Rothschild: \"E' risaputo che quando le cose vanno bene, e oggi le performance degli hotel sono straordinarie, è il momento giusto per vendere. Sul mercato è quindi disponibile un numero consistente di asset singoli e gruppi alberghieri. Il problema, semmai, riguarda sia gli alti tassi di interesse, sia la sostenibilità nel medio-lungo periodo dei ritmi di crescita attuali delle tariffe camere. Due fattori che tendono a preservare il gap sui prezzi tra domanda e offerta\". Sul fronte dei capitali, anche per Cipparrone si noterebbero peraltro i primi segnali di un ritorno degli approcci core: \"Stiamo registrando una crescita d'interesse da parte dei fondi pensioni canadesi e di quelli sovrani mediorientali, che oggi tendono a operare direttamente nel mercato alberghiero italiano senza passare attraverso altri fondi, come invece erano soliti fare precedentemente. In più si stanno affacciando pure i family office cinesi\".\r

\r

Gli investitori core non sono ancora in grado di valutare la qualità dei gestori\r

\r

Attenzione però a fare un'associazione immediata tra family office e capitali core, ha ammonito il managing director, corporate finance real estate di Mediobanca, Dante Filippello: \"Anche loro si stanno infatti spostando verso approcci più opportunistici. E non si può neppure contare troppo sui fondi sovrani mediorientali, che spesso agiscono sospinti pure da ragionamenti emozionali, e non possono quindi rappresentare la normalità del mercato. Il tema principale è che il core vero in Italia ancora non esiste. Sta senz'altro aumentando l’interesse verso gli hotel rispetto soprattutto agli uffici. Ma si tratta più che altro di una fetta più grande di una torta più piccola. La questione è che i prezzi dei venditori sono oggi eccessivamente aggressivi, mentre gli investitori core non sono ancora in grado di valutare la qualità dei gestori. E tutto ciò crea distorsioni\".\r

\r

La gestazione delle operazioni è spesso troppo lunga\r

\r

In merito alla questione costi del credito, Filippello ha quindi provato a suggerire alcune soluzioni innovative, come per esempio il ricorso al cosiddetto vendor loan, ossia a quel particolare strumento per cui è il venditore stesso a concedere un finanziamento all'acquirente. \"Ma ci sono pure private equity che oggi stentano a uscire dagli investimenti. Provano allora a coinvolgere nelle operazioni dei family office, a cui danno la possibilità di una partecipazione crescente, al raggiungimento di determinati obiettivi. Il tutto senza dimenticare le soluzioni ibride, che prevedono una maggiore ingerenza dell'investitore nella gestione dell'operatività degli hotel\". Altro fattore frenante del mercato tricolore riguarda poi la lunghezza della gestazione di molte operazioni, specialmente quando riguardano strutture a conduzione familiare, con proprietà a cui manca un'educazione finanziaria. In questo caso, molte volte gioca un ruolo importante l'empatia. Ci sono fondi più empatici, altri meno..\".\r

\r

Servono operatori con conoscenza specifica del territorio e capacità di interagire con le istituzioni locali\r

\r

Il director di Lazard, Sergio Martinelli, ha infine parlato della case-history Mangia's e della sua joint venture con Blackstone, tramite la controllata Hotel Investment Partners (Hip). Un'operazione di cui la stessa Lazard è stata advisor finanziario: \"Il capitale c'è, ma gli investitori sono interessati soprattutto a deal che permettano operazioni di rebranding e riposizionamento. In tale contesto un ruolo importante lo giocano le competenze del gestore, che non devono riguardare solo l'operatività ma includere anche la conoscenza specifica del territorio e la capacità di interagire con le istituzioni locali. Occorre, inoltre, che l'operatore sia in grado di seguire l'investitore in termini di tempistica ed efficienza. A corollario di tutto ciò, è necessario pure costruire un saldo rapporto di reciproca fiducia\".","post_title":"Hospitality Forum: immobili, permane il gap prezzo tra domanda e offerta","post_date":"2023-07-20T13:47:37+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1689860857000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450049","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo testa a testa fra Ryanair e il Comune di Venezia riguardo all'incremento delle tasse per i passeggeri in partenza dall'aeroporto Marco Polo. «Ryanair chiede al Comune di Venezia di revocare la decisione di aumentare l’addizionale municipale (+38%) da 6,50 a 9 euro per passeggero dal 30 maggio - spiega Mauro Bolla, country manager per l'Italia della low cost irlandese -. Questo eccessivo incremento delle tasse ha già costretto Ryanair a rimuovere un aeromobile basato (investimento di $ 100 milioni) e chiudere 6 rotte da/per l'aeroporto Marco Polo di Venezia (Alghero, Colonia, Bournemouth, Helsinki, Norimberga e Fuerteventura) per la prossima stagione invernale 2023-24. \r

Il rinvio del Consiglio di Stato di Venezia sulla decisione di questo aumento non fa altro che creare incertezza sia per le compagnie aeree che per i passeggeri. I cittadini/visitatori di Venezia meritano più connettività, scelta e tariffe basse (che Ryanair è in grado di offrire) senza essere lasciati in attesa della sentenza del Consiglio di Stato per altri 4 mesi in mancanza di una ragione apparente. \r

Ciò che deve essere fatto è semplice: il Comune di Venezia deve eliminare l'eccessivo aumento della tassa (+38%) all'aeroporto Marco Polo, che danneggia il turismo locale, l’occupazione e la connettività, e abbassare invece i costi di accesso per stimolare la ripresa e la crescita della sua fragile industria turistica che si sta ancora riprendendo dalla pandemia».\r

La low cost sottolinea che la capacità tolta a Venezia è stata riallocata a città concorrenti in Spagna e Portogallo che non hanno questa tassa penalizzante per le stagioni estate e inverno 2023. La compagnia ha «investito 10 miliardi di dollari in Italia con 98 aeromobili dislocati nelle 17 basi italiane e quest'estate sta operando l’operativo più grande di sempre da/per l'Italia, con oltre 7.200 voli settimanali su oltre 730 rotte (oltre 620 internazionali e oltre 110 domestiche), incluse 70 nuove destinazioni, collegando oltre 30 paesi, trasportando oltre 56 milioni di passeggeri da/per l'Italia all'anno e supportando oltre 40.000 posti di lavoro locali».","post_title":"Ryanair sfida Venezia sull'aumento delle tasse al Marco Polo: chiuse 6 rotte per l'inverno","post_date":"2023-07-20T12:15:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1689855322000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450020","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_398991\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Christian Garrone[/caption]\r

\r

Firma elettronica su tutti i prodotti assicurativi, individuali e di gruppo, emessi attraverso il portale agenti. E' l'ultima novità I4T per gli adv che utilizzano le sue polizze. Il sistema, di fatto, gestisce automaticamente la raccolta delle firme obbligatorie del cliente sul certificato e sulle condizioni di polizza, compito precedentemente svolto manualmente dagli agenti. Non solo: sollecita il cliente in caso di mancata risposta e conserva la documentazione in un’area protetta, accessibile dalla adv.\r

\r

Già utilizzata per perfezionare i contratti delle polizze collettive e dei prodotti Rc Professionale e Insolvenza, la firma elettronica sarà presto disponibile su tutte le assicurazioni viaggio I4T, compresa I4Flight, la polizza best-seller che rimborsa costi di riprotezione ed eventuali penali in caso di cancellazione, anche per sciopero, di un mezzo di trasporto regolarmente prenotato.\r

\r

“Il sistema è completamente automatico – dichiara Christian Garrone, responsabile intermediazione assicurativa I4T – e rappresenta un esempio concreto di digitalizzazione della filiera che, oltre a migliorare il servizio, tutela agenti e clienti. Un vantaggio importante nel cuore di una stagione particolarmente calda in termini di prenotazioni, che alleggerirà il lavoro dei nostri partner della distribuzione”.\r

\r

","post_title":"I4T introduce la firma elettronica sui prodotti assicurativi emessi attraverso il portale agenti","post_date":"2023-07-20T10:33:47+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1689849227000]}]}}