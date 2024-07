Hertz: nuovo quartier generale in Italia all’Eur, nel segno della sostenibilità Hertz inaugura l’alta stagione oltre che con i nuovi modelli BMW appena entrati in flotta, anche con il trasferimento del quartier generale della filiale italiana nei nuovi uffici. La nuova residenza Hertz è ubicata nello strategico quartiere dell’Eur, ricco di verde e ben collegato al resto della città anche da un efficiente Tpl che consente alla popolazione aziendale di raggiungere comodamente la sede anche con mezzi di superficie e con la metro B. In un palazzo recentemente ristrutturato Hertz Italia stabilisce la sua nuova sede in cui trova applicazione in maniera ancora più completa l’attenzione alla sostenibilità grazie alla scelta di soluzioni e materiali impiegati per massimizzare l’efficienza energetica e l’impronta ecologica. La nuova sede infatti, è certificata LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design), un sistema americano che attraverso protocolli specifici, classifica gli edifici secondo i più attenti standard di eco-sostenibilità e li certifica. Massimiliano Archiapatti, ad di Hertz Italia e vice president operations Europe, ha commentato con queste parole: “Per Hertz la sostenibilità è un tema centrale che rientra nei piani strategici della nostra azienda e tutti i team sono chiamati a dare il proprio contributo per alzare gli standard nei diversi paesi e consolidare il ruolo di leadership dell’azienda come promotore della sostenibilità. Il tema della eco-sostenibilità per noi rappresenta un valore intrinseco della nostra attività e non ci accontentiamo di applicarlo solamente alla nostra flotta e ai servizi. “Tutte le azioni che coinvolgono il team Hertz sono volte a contribuire al progetto di eco-sostenibilità dell’azienda. Questo è stato l’elemento che ha guidato la ricerca della nuova sede e sono molto orgoglioso che dopo un’attenta selezione siamo riusciti a identificare la soluzione adeguata alle nostre necessità e alla nostra immagine. Abbiamo trasferito da pochi giorni i nostri uffici nel nuovo palazzo, un edificio completamente ristrutturato secondo specifici requisiti di sostenibilità energetico-ambientale richiesti dal protocollo LEED®. L’insieme delle evidenze che dimostrano il rispetto, da parte del progetto, di queste linee guida, dopo essere stato sottoposto ad un dettagliato percorso di revisione, ha condotto alla certificazione da parte dell’ente preposto. Con questa scelta siamo ancora più coerenti alle nostre linee guida e alle policy aziendali e siamo convinti che la nuova casa Hertz potrà portare importanti benefici a tutta la popolazione aziendale.” Condividi

[caption id="attachment_305210" align="alignleft" width="270"] Massimiliano Archiapatti[/caption]

Hertz inaugura l'alta stagione oltre che con i nuovi modelli BMW appena entrati in flotta, anche con il trasferimento del quartier generale della filiale italiana nei nuovi uffici. La nuova residenza Hertz è ubicata nello strategico quartiere dell'Eur, ricco di verde e ben collegato al resto della città anche da un efficiente Tpl che consente alla popolazione aziendale di raggiungere comodamente la sede anche con mezzi di superficie e con la metro B. Vestager «Abbiamo valutato con molta attenzione» l’operazione, ha dichiarato Margrethe Vestager, Commissario europeo per la concorrenza. «Era necessario evitare che i passeggeri finissero per pagare di più o ritrovarsi con servizi di trasporto aereo minori e di qualità inferiore su determinate rotte in entrata e in uscita dall’Italia. Il pacchetto di rimedi proposto da Lufthansa e dal Mef risponde pienamente alle nostre preoccupazioni in materia di concorrenza garantendo che rimanga un livello sufficiente di pressione concorrenziale su tutte le rotte pertinenti». Una volta che le due parti avranno concretizzato i rimedi a garanzia della concorrenza - entro i prossimi 4 mesi -, ci sarà il closing dell'accordo con l’aumento di capitale, le modifiche statutarie, la nomina di un nuovo consiglio d'amministrazione (3 membri, incluso il presidente, spettano al Mef, 2 a Lufthansa che nominerà il ceo) e il via al piano di rilancio. Piano che porterà al cambio di alleanza per Ita - da SkyTeam a Star Alliance - e alla richiesta di ingresso degli italiani nella joint venture transatlantica A++ che vede in partnership Lufthansa con United Airlines ed Air Canada. Sphor "L'approvazione di Bruxelles è un'ottima notizia per Ita Airways e Lufthansa e soprattutto per tutti i passeggeri che volano da e per l'Italia. Siamo impazienti di dare presto il benvenuto a Ita Airways e ai suoi eccellenti dipendenti come nuovo membro della nostra famiglia di compagnie aeree. La decisione è anche un chiaro segnale per un traffico aereo forte in Europa, che può affermarsi con successo nella competizione globale.” dichiara Carsten Spohr, ceo del Gruppo Lufthansa. [post_title] => Ita-Lufthansa: l'attesa è finita, l'Ue ha ufficializzato il matrimonio [post_date] => 2024-07-03T12:09:57+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1720008597000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 470701 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair festeggia i primi 10 anni di attività e 20 milioni di passeggeri all'aeroporto di Milano Malpensa, dove quest'estate opera oltre 560 voli a settimana verso 36 destinazioni, incluse 5 nuove rotte verso Atene, Budapest, Parigi Beauvais, Marrakech e Tallinn. Questa crescita è evidenziata anche a livello di network, dove il traffico di Ryanair di giugno ha raggiunto 19,3 milioni di passeggeri - una crescita dell'11% rispetto a giugno 2023 - segnando il primo mese in assoluto a superare 19 milioni di ospiti. «In qualità di compagnia aerea numero 1 in Italia, Ryanair è entusiasta di celebrare 10 anni di attività a Milano dove è cresciuta fino a trasportare 20 milioni di passeggeri da/per Malpensa - ha dichiarato country manager di Ryanair per l'Italia e il Mediterraneo orientale, Mauro Bolla -. Il nostro operativo per la summer 2024 include 5 nuove rotte verso Atene, Budapest, Parigi, Marrakesh e Tallinn, offrendo ai clienti/visitatori di Milano una scelta ancora più ampia per le loro vacanze estive. Per festeggiare abbiamo lanciato una promozione a partire da 21,99 euro a tratta da prenotare entro mercoledì 10 luglio, per viaggiare fino a ottobre 2024». «Ryanair ha contribuito all’espansione del network di destinazioni offerte da Malpensa e ha consentito, grazie al suo modello di business, di soddisfare le esigenze di nuovi segmenti di domanda in costante crescita - ha sottolineato Andrea Tucci, vice president aviation business development di Sea Aeroporti -. Il progressivo consolidamento dell’attività di Ryanair a Malpensa conferma altresì le grandi potenzialità della catchment area di Milano, capace di generare un continuo incremento di traffico sia incoming che outgoing. Il portafoglio dei servizi aerei di Malpensa serve 182 destinazioni in 78 paesi». [post_title] => Ryanair celebra i suoi primi 10 anni a Milano Malpensa con un network di 36 destinazioni [post_date] => 2024-07-03T11:02:51+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1720004571000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 470699 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_305210" align="alignleft" width="270"] Massimiliano Archiapatti[/caption] Hertz inaugura l’alta stagione oltre che con i nuovi modelli BMW appena entrati in flotta, anche con il trasferimento del quartier generale della filiale italiana nei nuovi uffici. La nuova residenza Hertz è ubicata nello strategico quartiere dell’Eur, ricco di verde e ben collegato al resto della città anche da un efficiente Tpl che consente alla popolazione aziendale di raggiungere comodamente la sede anche con mezzi di superficie e con la metro B. In un palazzo recentemente ristrutturato Hertz Italia stabilisce la sua nuova sede in cui trova applicazione in maniera ancora più completa l’attenzione alla sostenibilità grazie alla scelta di soluzioni e materiali impiegati per massimizzare l’efficienza energetica e l’impronta ecologica. La nuova sede infatti, è certificata LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design), un sistema americano che attraverso protocolli specifici, classifica gli edifici secondo i più attenti standard di eco-sostenibilità e li certifica. Massimiliano Archiapatti, ad di Hertz Italia e vice president operations Europe, ha commentato con queste parole: “Per Hertz la sostenibilità è un tema centrale che rientra nei piani strategici della nostra azienda e tutti i team sono chiamati a dare il proprio contributo per alzare gli standard nei diversi paesi e consolidare il ruolo di leadership dell’azienda come promotore della sostenibilità. Il tema della eco-sostenibilità per noi rappresenta un valore intrinseco della nostra attività e non ci accontentiamo di applicarlo solamente alla nostra flotta e ai servizi. "Tutte le azioni che coinvolgono il team Hertz sono volte a contribuire al progetto di eco-sostenibilità dell’azienda. Questo è stato l’elemento che ha guidato la ricerca della nuova sede e sono molto orgoglioso che dopo un’attenta selezione siamo riusciti a identificare la soluzione adeguata alle nostre necessità e alla nostra immagine. Abbiamo trasferito da pochi giorni i nostri uffici nel nuovo palazzo, un edificio completamente ristrutturato secondo specifici requisiti di sostenibilità energetico-ambientale richiesti dal protocollo LEED®. L’insieme delle evidenze che dimostrano il rispetto, da parte del progetto, di queste linee guida, dopo essere stato sottoposto ad un dettagliato percorso di revisione, ha condotto alla certificazione da parte dell’ente preposto. Con questa scelta siamo ancora più coerenti alle nostre linee guida e alle policy aziendali e siamo convinti che la nuova casa Hertz potrà portare importanti benefici a tutta la popolazione aziendale.” [post_title] => Hertz: nuovo quartier generale in Italia all'Eur, nel segno della sostenibilità [post_date] => 2024-07-03T10:45:26+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1720003526000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 470580 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cristina Casati è la nuova nuova sales manager per l’Italia e la Grecia di Delta Air Lines: basata a Milano, supervisionerà le attività commerciali e di vendita nei Paesi di competenza, oltre a supportare a livello strategico i partner di joint-venture Delta, Air France e Klm. La manager raccoglie il testimone da Frederic Schenk, che ricoprirà in futuro il ruolo regional sales manager Central, Eastern and Northern Europe Delta Air Lines, con base a Francoforte. Con 30 anni di esperienza nel mondo del turismo, Cristina Casati è una professionista esperta nel campo delle vendite, con una profonda conoscenza del mercato e delle sue dinamiche. All’interno di Delta, riporterà direttamente a Ilse Janssens, general manager continental Europe, Emeai Sales. Precedentemente la manager ha ricoperto diverse posizioni in American Airlines, dove la sua carica più recente è stata quella di regional sales manager Southeast Europe. Nel corso della sua carriera, Cristina ha anche ricoperto posizioni manageriali presso importanti tour operator, quali Hotelplan e Caleidoscopio. “Siamo molto felici di aver trovato in Cristina la nuova sales manager per l’Italia e la Grecia, e siamo certi che la sua preparazione e dedizione contribuiranno a sviluppare ulteriormente la nostra presenza in questi mercati - ha commentato Ilse Janssens -. Colgo l’occasione per ringraziare Frederic Schenk per l’eccellente lavoro che ha svolto negli ultimi anni, e congratularmi per la sua nuova posizione all’interno di Delta in Germania, Paese che conosce profondamente e di cui padroneggia perfettamente la lingua”. [post_title] => Delta Air Lines: Cristina Casati è la nuova sales manager per Italia e Grecia [post_date] => 2024-07-02T11:09:00+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1719918540000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 470572 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_470575" align="alignleft" width="300"] Il coo Ami Assistance, Massimo Borelli[/caption] Versione rinnovata della polizza integrativa spese mediche per Ami Assistance. Tra le novità, il massimale salito dai 250 mila euro della versione precedente a un milione. Se in passato, inoltre, la spese mediche poteva essere sottoscritta solo in abbinamento ad Amitravel, la polizza collettiva di Ami Assistance che prevede garanzie molto estese, da oggi, con la nuova versione, è possibile la vendita anche a chi si assicura con Amitour, Non solo: il viaggiatore potrà essere incluso o aderire alla polizza anche in un momento successivo rispetto a quello dell’adesione alla polizza Amitravel o Amitour, purché avvenga prima della partenza. Allo stesso tempo si prevede che l’estensione del massimale spese mediche della polizza integrativa sia cumulabile con il massimale Amitravel o Amitour. [post_title] => Più flessibilità e massimale in crescita per la polizza integrativa spese mediche di Ami Assistance [post_date] => 2024-07-02T10:25:17+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1719915917000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 470513 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Parco Nazionale Area Marina Protetta delle Cinque Terre lancia la prima edizione del Cinque Terre Photo Award, il premio fotografico dedicato al racconto del territorio del Parco e del suo complesso intreccio di mondi. Il concorso nasce dall’idea di orientare l’interesse fotografico per le Cinque Terre, spesso banalizzato e ridotto a immagini ripetitive, verso una narrazione più ampia, autentica e contemporanea di questo straordinario tratto dell’estremo Levante ligure che l’UNESCO ha voluto elevare a Patrimonio Mondiale dell’Umanità nel 1997. Il Cinque Terre Photo Award - nato dalla collaborazione con Spazi Fotografici e patrocinato da FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, I Parchi Letterari Italiani, e Touring Club Italiano - è declinato in due categorie, attraverso cui i fotografi, professionisti o amatoriali, potranno esplorare e mettere in luce gli elementi essenziali della vita del Parco: Genius Loci, sulle serie fotografiche che meglio documentano e narrano il rapporto dinamico tra uomo e natura, la conservazione e trasformazione del paesaggio, l'adattamento e la convivenza con l'ambiente circostante; Naturalia, che premia le migliori immagini singole della flora e della fauna custodite negli habitat terrestri e marini, celebrando la biodiversità del Parco e dell'Area Marina Protetta. Le categorie e lo straordinario paesaggio delle Cinque Terre, dal mare al crinale, offriranno l’opportunità a tutti gli amanti della fotografia e della natura, di esprimere il proprio talento e il proprio amore per il territorio, promuovendo una visione più consapevole e rispettosa del Parco e dei suoi stili di vita. Previste anche delle menzioni speciali con il compito di stimolare ulteriormente l’esplorazione di tutte le dimensioni dell’area protetta e la narrazione in immagini da punti di vista inediti: • menzione “FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano” per la miglior immagine sul tema dell'acqua come elemento generativo e trasformativo del paesaggio delle Cinque Terre; • menzione “Sergio Fregoso” al miglior autore under 30 per la categoria “Genius Loci” in omaggio allo storico fotografo spezzino che attraverso la sua poetica ha saputo cogliere e documentare l’evoluzione del paesaggio delle Cinque Terre, da mondo agricolo a meta di interesse culturale e turistica, ispirando le successive generazioni di artisti; • menzione alla miglior immagine subacquea o di ambiente marino. Ai vincitori delle due categorie premi in denaro: 1500 euro per la sezione “Genius Loci” e 500 euro per “Naturalia”. Ma non solo: grazie alla collaborazione con Leica Akademie Italia e Spazi Fotografici, riconoscimenti in voucher per corsi e workshop formativi. Importante la partnership con le realtà locali che offriranno ai vincitori delle diverse menzioni esperienze per vivere il Parco a 360 gradi. Le Pro Loco di Riomaggiore/Manarola, Corniglia, Vernazza e Monterosso metteranno in palio soggiorni e cene mentre la Cantina Cooperativa Cinque Terre e la Cantina Sassarini/A Scià una wine experience alla scoperta dei Vini Cinque Terre Doc. Infine, per il vincitore della miglior foto subacquea e di ambiente marino un'immersione nell’Area Marina Protetta, offerta dal Diving Cinque Terre. La scadenza per l’invio delle immagini è fissata al 31 agosto 2024. La giuria del concorso sarà composta da esperti del settore fotografico e della comunicazione: Donatella Bianchi, giornalista e Presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre; Gilberto Benni, Head of Leica Classic Italy e di Leica Akademie Italy; Ottavio Di Brizzi, direttore editoriale del Touring Club Italiano; Davide Di Gennaro, graphic designer e cofondatore dello studio TomoTomo; Sara Fregoso, fotografa; Davide Marcesini, fotografo e direttore di Spazi Fotografici; Stanislao de Marsanich, presidente de I Parchi Letterari Italiani; Alberto Luca Recchi, fotografo, scrittore ed esploratore subacqueo; Barbara Verduci, photoeditor del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano. [post_title] => Cinque Terre Foto Award, un concorso che invita ad esplorare il territorio [post_date] => 2024-07-01T12:35:52+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1719837352000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 470524 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono 29 milioni gli italiani pronti a partire tra giugno e settembre, per uno o più viaggi, con un budget complessivo pro capite a disposizione di 1.190 euro (+10% rispetto al 2023). L’indice di fiducia dei viaggiatori dell’Osservatorio turismo di Confcommercio si attesta a quota 72 su scala da 0 a 100: 2 punti in più di giugno 2023 e 1 in più di giugno 2019 (anno pre Covid). Trend positivo, quindi, con un probabile 2024 finalmente da record, anche per la domanda interna. Numeri che sanciscono la fine di un lungo periodo in cui il rapporto tra i connazionali e le vacanze era stato decisamente “tiepido” e ben lontano dalle ottime performance dei flussi esteri diretti in Italia. In ogni caso c’è sempre da considerare la variabile meteo che potrebbe influenzare i programmi di vacanza. “Le previsioni per il turismo indicano la possibilità di avere i numeri migliori di sempre - ha commentato il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli -. Mai come oggi il settore turistico può contribuire a quella crescita necessaria che ancora manca alla nostra economia. Le sorti di questo 2024, che si concluderà con una manovra di bilancio complicata, dipendono dalla tenuta complessiva dell’occupazione, dalla riduzione dell’inflazione e dalla prevista crescita del turismo in tutte le sue forme”. Spesa e alloggio Riguardo ai mesi scelti per le vacanze gli italiani spenderanno una media pro capite di 750 euro a luglio, 910 euro in agosto - il mese con la maggiore incidenza di vacanze lunghe – e 760 euro a settembre. A giugno questo valore si attesta a 630 euro. Alla domanda su dove pernotteranno in viaggio, le risposte del campione da un lato individuano le classiche strutture turistico-ricettive – alberghi, villaggi vacanza, campeggi e resort – alle quali si indirizzano complessivamente oltre 4 italiani su 10, di cui oltre la metà in alberghi – e dall’altro le seconde case di proprietà o l’ospitalità presso amici e parenti, scelte nel 14% dei casi, che diventano il 17% per le vacanze più lunghe. Per b&b e affitti brevi invece, la preferenza appare più legata alla durata del viaggio. I primi sono scelti addirittura nel 22% dei casi per vacanze brevi, scendendo al 13% per quelle di 7 giorni o più. Per i secondi la tendenza è esattamente opposta: si va dal 9% per gli short break al 14% nelle vacanze più lunghe. Nei 4 mesi in esame, in cui la metà dei viaggiatori previsti farà più vacanze di diversa durata, è significativa la quota (34%) di coloro che sceglieranno mete tanto nazionali quanto oltre confine. Il 58% resta però sempre fedele all’Italia, scegliendo esclusivamente destinazioni della Penisola, mentre il restante 8% farà vacanze solo all’estero. Mete Delle destinazioni scelte per i viaggi tra giugno e settembre, il 24% saranno mete balneari, soprattutto per le vacanze più lunghe, dove questa preferenza raggiunge il 39% delle indicazioni espresse dal campione intervistato. Ravvivato interesse quest’anno per la montagna, che raccoglie il 13% delle preferenze superando, seppure di poco, tanto le città quanto i luoghi d’arte, entrambi con l’11% delle preferenze. Su questi ultimi però gli italiani programmano maggiormente 1 o 2 notti a destinazione, così come per i piccoli borghi, che seguono con il 10% delle preferenze. Italia: parlando di geografia dei viaggi, a sostenere l’interesse degli italiani per le vacanze estive in montagna contribuisce fortemente il Trentino Alto Adige, costantemente nella top list dopo la Toscana – per i viaggi di breve e media durata – e dopo Sardegna e Puglia per le vacanze più lunghe. A riprova della passione per il mare troviamo supergettonate, oltre a Sardegna e Puglia, anche Sicilia ed Emilia Romagna, alle quali si aggiunge la Liguria, quest’ultima soprattutto per i viaggi brevi e le vacanze con massimo 5 pernottamenti. Estero: rivolgendo l’attenzione oltre confine, continua a prevalere il panorama delle destinazioni europee, particolarmente fruibili d’estate, dove l’offerta di Grecia e Spagna catalizza fortemente l’attenzione dei nostri connazionali con la Francia che segue più a distanza. [post_title] => Confcommercio: forse un 2024 da record per il turismo italiano [post_date] => 2024-07-01T12:34:16+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1719837256000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 470502 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E finalmente arriva una data certa, quella del 3 luglio: questo il giorno in cui Ita Airways e Lufthansa sono destinate a convolare a nozze. In anticipo - si fa per dire - di un giorno rispetto al termine del 4 luglio precedentemente indicato dalla tabella di marcia della Commissione europea. Lo anticipa l'Ansa, dopo che il 17 giugno scorso la Commissione Ue aveva adottato, a livello tecnico, un primo orientamento positivo informale sull'intesa tra Ita e Lufthansa. Mancano dunque poche ore alla chiusura di una trattativa che, negli ultimi sette mesi, è stata quanto meno ingarbugliata. Il closing dell'accordo è previsto nell'autunno inoltrato, quando Lufthansa perfezionerà l'acquisto del 41% del capitale di Ita per poi salire - entro il 2033 - al controllo totale con un investimento complessivo di 829 milioni di euro. Sacrifici L'intesa prevede sacrifici dalle due pari per andare incontro alle richieste dell'Antitrust Ue sui tre fronti caldi: una quota di mercato troppo ampia a Milano Linate, una situazione di monopolio su alcune rotte di corto raggio tra Italia e Germania, Austria, Svizzera e Belgio, e la riduzione della concorrenza sulle rotte di lungo raggio tra Roma Fiumicino e il Nord America. Nel city airport milanese le parti cederanno 15-17 coppie di slot (pari a 30-34 voli giornalieri tra andata e ritorno) - un numero significativamente più alto delle 11 coppie possedute da Lufthansa - garantendo che almeno un altro vettore possa non soltanto subentrare alla compagnia tedesca ma anche stabilirsi in maniera più strutturata nello scalo, operando anche nuovi voli. Il business plan del vettore che subentrerà negli slot ceduti dall'accoppiata italo-tedesca - in pole c'è easyJet - dovrà comunque essere "solido" e superare nei prossimi mesi l'esame Ue. Competitor Almeno un competitor dovrà poi subentrare per tre anni nelle rotte di corto raggio problematiche verso l'Europa centrale. E anche sui lunghi voli da Fiumicino con destinazione Chicago, Washington, San Francisco e Toronto, come Air France, Iberia, British Airlines, Klm o Tap, che potranno operare collegamenti con uno scalo nei loro hub europei, garantendo però prezzi competitivi e che il viaggio non abbia una durata totale superiore alle 3 rispetto alle traversate dirette. [post_title] => Ita Airways-Lufthansa: via libera ufficiale alle nozze il 3 luglio [post_date] => 2024-07-01T11:45:37+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1719834337000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 470458 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un prodotto che si adatta perfettamente al viaggiatore che ama le capitali europee e vuole entrare in contatto con la cultura, l’enogastronomia e le tradizioni. Da qualche anno Misha Travel punta sulle crociere fluviali. "Nel 2018, nasce Crucemundo Italia – Misha Travel – spiega il titolare del tour operator genovese Domenico Scidone -. La nostra offerta di crociere fluviali in Europa è quindi caratterizzata da nuovi itinerari sui fiumi Reno, Meno, Mosella Danubio e Douro. Operiamo con quattro motonavi di moderna concezione di cui alcune di proprietà: due sul fiume Reno, la 5 stelle Crucevita e la 3 stelle plus Fidelio; una sul Danubio, la 4 stelle plus Crucestar; una sul Douro, la 4 stelle Douro Cruiser". I punti di forza della crociera fluviale sono tanti: è una vacanza no stress (le navi sono piccole ma dotate di ogni comfort) ed eco sostenibile perché consente al turista di arrivare direttamente nel cuore delle città europee. "Non solo – aggiunge Scidone –: rappresenta un’opportunità interessante anche per l’agenzia di viaggi che può scorporare diversi servizi per il cliente e organizzare un pacchetto molto articolato. Un modo per fidelizzare il cliente». L’offerta di oltre 100 partenze sui principali fiumi Europei punta su servizio di assistenza in Italiano e ristorazione di alto livello, escursioni qualificate e prezzi competitivi. Per esempio una crociera di otto giorni - sette notti parte da 650 euro. Misha Travel propone inoltre fin dagli anni ’50 pacchetti turistici e tour verso la Russia, con la Transiberiana da Mosca a Pechino o Vladivostok, nonché Asia ed Europa Orientale: Armenia, Georgia, Repubbliche Baltiche, Polonia, Ungheria, Romania; c'è poi anche il Medioriente con Turchia, Giordania; e poi gli speciali programmazione Argentina, Cile, crociere, Patagonia e Antartide. "Non solo – conclude Scidone –: proponiamo pure Spagna e Portogallo con itinerari culturali. Lanceremo a breve le crociere a tema sui vini (con escursione a Salamanca). L’obiettivo è quello di evidenziare itinerari molto particolari, difficilmente realizzabili nei tour classici». [post_title] => Misha Travel: focus sulle crociere fluviali con Crucemundo Italia [post_date] => 2024-07-01T10:39:20+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1719830360000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "hertz eur" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":12,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2071,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470718","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'attesa è finita: come annunciato un paio di giorni fa, oggi 3 luglio, la Commissione europea ha ufficialmente approvato le nozze tra Ita Airways e Lufthansa. Il via libera all’operazione, come più volte previsto, prevede condizioni a tutela della concorrenza sull'aeroporto di Milano Linate, sulle rotte di corto raggio tra l’Italia e l’Europa centrale, e sulle rotte di lungo raggio tra Roma Fiumicino e il Nord America con l’apertura ai competitor.\r

Il gruppo tedesco guidato da Carsten Spohr acquisirà quindi una quota del 41% della compagnia aerea italiana dal Tesoro, attraverso un aumento di capitale di 325 milioni di euro, per poi salire in una seconda fase - entro il 2033 - al 100% della newco, per un investimento totale di 829 milioni.\r

\r

Vestager\r

«Abbiamo valutato con molta attenzione» l’operazione, ha dichiarato Margrethe Vestager, Commissario europeo per la concorrenza. «Era necessario evitare che i passeggeri finissero per pagare di più o ritrovarsi con servizi di trasporto aereo minori e di qualità inferiore su determinate rotte in entrata e in uscita dall’Italia. Il pacchetto di rimedi proposto da Lufthansa e dal Mef risponde pienamente alle nostre preoccupazioni in materia di concorrenza garantendo che rimanga un livello sufficiente di pressione concorrenziale su tutte le rotte pertinenti».\r

Una volta che le due parti avranno concretizzato i rimedi a garanzia della concorrenza - entro i prossimi 4 mesi -, ci sarà il closing dell'accordo con l’aumento di capitale, le modifiche statutarie, la nomina di un nuovo consiglio d'amministrazione (3 membri, incluso il presidente, spettano al Mef, 2 a Lufthansa che nominerà il ceo) e il via al piano di rilancio. Piano che porterà al cambio di alleanza per Ita - da SkyTeam a Star Alliance - e alla richiesta di ingresso degli italiani nella joint venture transatlantica A++ che vede in partnership Lufthansa con United Airlines ed Air Canada.\r

Sphor\r

\"L'approvazione di Bruxelles è un'ottima notizia per Ita Airways e Lufthansa e soprattutto per tutti i passeggeri che volano da e per l'Italia. Siamo impazienti di dare presto il benvenuto a Ita Airways e ai suoi eccellenti dipendenti come nuovo membro della nostra famiglia di compagnie aeree. La decisione è anche un chiaro segnale per un traffico aereo forte in Europa, che può affermarsi con successo nella competizione globale.” dichiara Carsten Spohr, ceo del Gruppo Lufthansa.","post_title":"Ita-Lufthansa: l'attesa è finita, l'Ue ha ufficializzato il matrimonio","post_date":"2024-07-03T12:09:57+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1720008597000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470701","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair festeggia i primi 10 anni di attività e 20 milioni di passeggeri all'aeroporto di Milano Malpensa, dove quest'estate opera oltre 560 voli a settimana verso 36 destinazioni, incluse 5 nuove rotte verso Atene, Budapest, Parigi Beauvais, Marrakech e Tallinn.\r

Questa crescita è evidenziata anche a livello di network, dove il traffico di Ryanair di giugno ha raggiunto 19,3 milioni di passeggeri - una crescita dell'11% rispetto a giugno 2023 - segnando il primo mese in assoluto a superare 19 milioni di ospiti.\r

\r

«In qualità di compagnia aerea numero 1 in Italia, Ryanair è entusiasta di celebrare 10 anni di attività a Milano dove è cresciuta fino a trasportare 20 milioni di passeggeri da/per Malpensa - ha dichiarato country manager di Ryanair per l'Italia e il Mediterraneo orientale, Mauro Bolla -. Il nostro operativo per la summer 2024 include 5 nuove rotte verso Atene, Budapest, Parigi, Marrakesh e Tallinn, offrendo ai clienti/visitatori di Milano una scelta ancora più ampia per le loro vacanze estive. Per festeggiare abbiamo lanciato una promozione a partire da 21,99 euro a tratta da prenotare entro mercoledì 10 luglio, per viaggiare fino a ottobre 2024».\r

«Ryanair ha contribuito all’espansione del network di destinazioni offerte da Malpensa e ha consentito, grazie al suo modello di business, di soddisfare le esigenze di nuovi segmenti di domanda in costante crescita - ha sottolineato Andrea Tucci, vice president aviation business development di Sea Aeroporti -. Il progressivo consolidamento dell’attività di Ryanair a Malpensa conferma altresì le grandi potenzialità della catchment area di Milano, capace di generare un continuo incremento di traffico sia incoming che outgoing. Il portafoglio dei servizi aerei di Malpensa serve 182 destinazioni in 78 paesi».\r

","post_title":"Ryanair celebra i suoi primi 10 anni a Milano Malpensa con un network di 36 destinazioni","post_date":"2024-07-03T11:02:51+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1720004571000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470699","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

[caption id=\"attachment_305210\" align=\"alignleft\" width=\"270\"] Massimiliano Archiapatti[/caption]\r

\r

Hertz inaugura l’alta stagione oltre che con i nuovi modelli BMW appena entrati in flotta, anche con il trasferimento del quartier generale della filiale italiana nei nuovi uffici. La nuova residenza Hertz è ubicata nello strategico quartiere dell’Eur, ricco di verde e ben collegato al resto della città anche da un efficiente Tpl che consente alla popolazione aziendale di raggiungere comodamente la sede anche con mezzi di superficie e con la metro B. \r

\r

In un palazzo recentemente ristrutturato Hertz Italia stabilisce la sua nuova sede in cui trova applicazione in maniera ancora più completa l’attenzione alla sostenibilità grazie alla scelta di soluzioni e materiali impiegati per massimizzare l’efficienza energetica e l’impronta ecologica. La nuova sede infatti, è certificata LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design), un sistema americano che attraverso protocolli specifici, classifica gli edifici secondo i più attenti standard di eco-sostenibilità e li certifica.\r

\r

Massimiliano Archiapatti, ad di Hertz Italia e vice president operations Europe, ha commentato con queste parole: “Per Hertz la sostenibilità è un tema centrale che rientra nei piani strategici della nostra azienda e tutti i team sono chiamati a dare il proprio contributo per alzare gli standard nei diversi paesi e consolidare il ruolo di leadership dell’azienda come promotore della sostenibilità. Il tema della eco-sostenibilità per noi rappresenta un valore intrinseco della nostra attività e non ci accontentiamo di applicarlo solamente alla nostra flotta e ai servizi.\r

\r

\"Tutte le azioni che coinvolgono il team Hertz sono volte a contribuire al progetto di eco-sostenibilità dell’azienda. Questo è stato l’elemento che ha guidato la ricerca della nuova sede e sono molto orgoglioso che dopo un’attenta selezione siamo riusciti a identificare la soluzione adeguata alle nostre necessità e alla nostra immagine. Abbiamo trasferito da pochi giorni i nostri uffici nel nuovo palazzo, un edificio completamente ristrutturato secondo specifici requisiti di sostenibilità energetico-ambientale richiesti dal protocollo LEED®. L’insieme delle evidenze che dimostrano il rispetto, da parte del progetto, di queste linee guida, dopo essere stato sottoposto ad un dettagliato percorso di revisione, ha condotto alla certificazione da parte dell’ente preposto. Con questa scelta siamo ancora più coerenti alle nostre linee guida e alle policy aziendali e siamo convinti che la nuova casa Hertz potrà portare importanti benefici a tutta la popolazione aziendale.”","post_title":"Hertz: nuovo quartier generale in Italia all'Eur, nel segno della sostenibilità","post_date":"2024-07-03T10:45:26+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1720003526000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470580","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cristina Casati è la nuova nuova sales manager per l’Italia e la Grecia di Delta Air Lines: basata a Milano, supervisionerà le attività commerciali e di vendita nei Paesi di competenza, oltre a supportare a livello strategico i partner di joint-venture Delta, Air France e Klm.\r

\r

La manager raccoglie il testimone da Frederic Schenk, che ricoprirà in futuro il ruolo regional sales manager Central, Eastern and Northern Europe Delta Air Lines, con base a Francoforte.\r

\r

Con 30 anni di esperienza nel mondo del turismo, Cristina Casati è una professionista esperta nel campo delle vendite, con una profonda conoscenza del mercato e delle sue dinamiche. All’interno di Delta, riporterà direttamente a Ilse Janssens, general manager continental Europe, Emeai Sales.\r

\r

Precedentemente la manager ha ricoperto diverse posizioni in American Airlines, dove la sua carica più recente è stata quella di regional sales manager Southeast Europe. Nel corso della sua carriera, Cristina ha anche ricoperto posizioni manageriali presso importanti tour operator, quali Hotelplan e Caleidoscopio.\r

\r

“Siamo molto felici di aver trovato in Cristina la nuova sales manager per l’Italia e la Grecia, e siamo certi che la sua preparazione e dedizione contribuiranno a sviluppare ulteriormente la nostra presenza in questi mercati - ha commentato Ilse Janssens -. Colgo l’occasione per ringraziare Frederic Schenk per l’eccellente lavoro che ha svolto negli ultimi anni, e congratularmi per la sua nuova posizione all’interno di Delta in Germania, Paese che conosce profondamente e di cui padroneggia perfettamente la lingua”.","post_title":"Delta Air Lines: Cristina Casati è la nuova sales manager per Italia e Grecia","post_date":"2024-07-02T11:09:00+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1719918540000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470572","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_470575\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il coo Ami Assistance, Massimo Borelli[/caption]\r

\r

Versione rinnovata della polizza integrativa spese mediche per Ami Assistance. Tra le novità, il massimale salito dai 250 mila euro della versione precedente a un milione. Se in passato, inoltre, la spese mediche poteva essere sottoscritta solo in abbinamento ad Amitravel, la polizza collettiva di Ami Assistance che prevede garanzie molto estese, da oggi, con la nuova versione, è possibile la vendita anche a chi si assicura con Amitour, \r

Non solo: il viaggiatore potrà essere incluso o aderire alla polizza anche in un momento successivo rispetto a quello dell’adesione alla polizza Amitravel o Amitour, purché avvenga prima della partenza. Allo stesso tempo si prevede che l’estensione del massimale spese mediche della polizza integrativa sia cumulabile con il massimale Amitravel o Amitour.\r

\r

","post_title":"Più flessibilità e massimale in crescita per la polizza integrativa spese mediche di Ami Assistance","post_date":"2024-07-02T10:25:17+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1719915917000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470513","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Parco Nazionale Area Marina Protetta delle Cinque Terre lancia la prima edizione del Cinque Terre Photo Award, il premio fotografico dedicato al racconto del territorio del Parco e del suo complesso intreccio di mondi.\r

\r

Il concorso nasce dall’idea di orientare l’interesse fotografico per le Cinque Terre, spesso banalizzato e ridotto a immagini ripetitive, verso una narrazione più ampia, autentica e contemporanea di questo straordinario tratto dell’estremo Levante ligure che l’UNESCO ha voluto elevare a Patrimonio Mondiale dell’Umanità nel 1997.\r

\r

Il Cinque Terre Photo Award - nato dalla collaborazione con Spazi Fotografici e patrocinato da FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, I Parchi Letterari Italiani, e Touring Club Italiano - è declinato in due categorie, attraverso cui i fotografi, professionisti o amatoriali, potranno esplorare e mettere in luce gli elementi essenziali della vita del Parco: Genius Loci, sulle serie fotografiche che meglio documentano e narrano il rapporto dinamico tra uomo e natura, la conservazione e trasformazione del paesaggio, l'adattamento e la convivenza con l'ambiente circostante; Naturalia, che premia le migliori immagini singole della flora e della fauna custodite negli habitat terrestri e marini, celebrando la biodiversità del Parco e dell'Area Marina Protetta.\r

\r

Le categorie e lo straordinario paesaggio delle Cinque Terre, dal mare al crinale, offriranno l’opportunità a tutti gli amanti della fotografia e della natura, di esprimere il proprio talento e il proprio amore per il territorio, promuovendo una visione più consapevole e rispettosa del Parco e dei suoi stili di vita.\r

\r

Previste anche delle menzioni speciali con il compito di stimolare ulteriormente l’esplorazione di tutte le dimensioni dell’area protetta e la narrazione in immagini da punti di vista inediti:\r

• menzione “FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano” per la miglior immagine sul tema dell'acqua come elemento generativo e trasformativo del paesaggio delle Cinque Terre;\r

\r

• menzione “Sergio Fregoso” al miglior autore under 30 per la categoria “Genius Loci” in omaggio allo storico fotografo spezzino che attraverso la sua poetica ha saputo cogliere e documentare l’evoluzione del paesaggio delle Cinque Terre, da mondo agricolo a meta di interesse culturale e turistica, ispirando le successive generazioni di artisti;\r

\r

• menzione alla miglior immagine subacquea o di ambiente marino.\r

\r

Ai vincitori delle due categorie premi in denaro: 1500 euro per la sezione “Genius Loci” e 500 euro per “Naturalia”. Ma non solo: grazie alla collaborazione con Leica Akademie Italia e Spazi Fotografici, riconoscimenti in voucher per corsi e workshop formativi. Importante la partnership con le realtà locali che offriranno ai vincitori delle diverse menzioni esperienze per vivere il Parco a 360 gradi. Le Pro Loco di Riomaggiore/Manarola, Corniglia, Vernazza e Monterosso metteranno in palio soggiorni e cene mentre la Cantina Cooperativa Cinque Terre e la Cantina Sassarini/A Scià una wine experience alla scoperta dei Vini Cinque Terre Doc. Infine, per il vincitore della miglior foto subacquea e di ambiente marino un'immersione nell’Area Marina Protetta, offerta dal Diving Cinque Terre.\r

\r

La scadenza per l’invio delle immagini è fissata al 31 agosto 2024.\r

\r

La giuria del concorso sarà composta da esperti del settore fotografico e della comunicazione: Donatella Bianchi, giornalista e Presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre; Gilberto Benni, Head of Leica Classic Italy e di Leica Akademie Italy; Ottavio Di Brizzi, direttore editoriale del Touring Club Italiano; Davide Di Gennaro, graphic designer e cofondatore dello studio TomoTomo; Sara Fregoso, fotografa; Davide Marcesini, fotografo e direttore di Spazi Fotografici; Stanislao de Marsanich, presidente de I Parchi Letterari Italiani; Alberto Luca Recchi, fotografo, scrittore ed esploratore subacqueo; Barbara Verduci, photoeditor del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano.\r

\r

","post_title":"Cinque Terre Foto Award, un concorso che invita ad esplorare il territorio","post_date":"2024-07-01T12:35:52+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1719837352000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470524","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono 29 milioni gli italiani pronti a partire tra giugno e settembre, per uno o più viaggi, con un budget complessivo pro capite a disposizione di 1.190 euro (+10% rispetto al 2023). L’indice di fiducia dei viaggiatori dell’Osservatorio turismo di Confcommercio si attesta a quota 72 su scala da 0 a 100: 2 punti in più di giugno 2023 e 1 in più di giugno 2019 (anno pre Covid). Trend positivo, quindi, con un probabile 2024 finalmente da record, anche per la domanda interna. Numeri che sanciscono la fine di un lungo periodo in cui il rapporto tra i connazionali e le vacanze era stato decisamente “tiepido” e ben lontano dalle ottime performance dei flussi esteri diretti in Italia. In ogni caso c’è sempre da considerare la variabile meteo che potrebbe influenzare i programmi di vacanza.\r

\r

“Le previsioni per il turismo indicano la possibilità di avere i numeri migliori di sempre - ha commentato il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli -. Mai come oggi il settore turistico può contribuire a quella crescita necessaria che ancora manca alla nostra economia. Le sorti di questo 2024, che si concluderà con una manovra di bilancio complicata, dipendono dalla tenuta complessiva dell’occupazione, dalla riduzione dell’inflazione e dalla prevista crescita del turismo in tutte le sue forme”.\r

Spesa e alloggio\r

Riguardo ai mesi scelti per le vacanze gli italiani spenderanno una media pro capite di 750 euro a luglio, 910 euro in agosto - il mese con la maggiore incidenza di vacanze lunghe – e 760 euro a settembre. A giugno questo valore si attesta a 630 euro.\r

\r

Alla domanda su dove pernotteranno in viaggio, le risposte del campione da un lato individuano le classiche strutture turistico-ricettive – alberghi, villaggi vacanza, campeggi e resort – alle quali si indirizzano complessivamente oltre 4 italiani su 10, di cui oltre la metà in alberghi – e dall’altro le seconde case di proprietà o l’ospitalità presso amici e parenti, scelte nel 14% dei casi, che diventano il 17% per le vacanze più lunghe. Per b&b e affitti brevi invece, la preferenza appare più legata alla durata del viaggio. I primi sono scelti addirittura nel 22% dei casi per vacanze brevi, scendendo al 13% per quelle di 7 giorni o più. Per i secondi la tendenza è esattamente opposta: si va dal 9% per gli short break al 14% nelle vacanze più lunghe.\r

\r

Nei 4 mesi in esame, in cui la metà dei viaggiatori previsti farà più vacanze di diversa durata, è significativa la quota (34%) di coloro che sceglieranno mete tanto nazionali quanto oltre confine. Il 58% resta però sempre fedele all’Italia, scegliendo esclusivamente destinazioni della Penisola, mentre il restante 8% farà vacanze solo all’estero.\r

Mete\r

Delle destinazioni scelte per i viaggi tra giugno e settembre, il 24% saranno mete balneari, soprattutto per le vacanze più lunghe, dove questa preferenza raggiunge il 39% delle indicazioni espresse dal campione intervistato. Ravvivato interesse quest’anno per la montagna, che raccoglie il 13% delle preferenze superando, seppure di poco, tanto le città quanto i luoghi d’arte, entrambi con l’11% delle preferenze. Su questi ultimi però gli italiani programmano maggiormente 1 o 2 notti a destinazione, così come per i piccoli borghi, che seguono con il 10% delle preferenze.\r

\r

Italia: parlando di geografia dei viaggi, a sostenere l’interesse degli italiani per le vacanze estive in montagna contribuisce fortemente il Trentino Alto Adige, costantemente nella top list dopo la Toscana – per i viaggi di breve e media durata – e dopo Sardegna e Puglia per le vacanze più lunghe. A riprova della passione per il mare troviamo supergettonate, oltre a Sardegna e Puglia, anche Sicilia ed Emilia Romagna, alle quali si aggiunge la Liguria, quest’ultima soprattutto per i viaggi brevi e le vacanze con massimo 5 pernottamenti.\r

\r

Estero: rivolgendo l’attenzione oltre confine, continua a prevalere il panorama delle destinazioni europee, particolarmente fruibili d’estate, dove l’offerta di Grecia e Spagna catalizza fortemente l’attenzione dei nostri connazionali con la Francia che segue più a distanza.","post_title":"Confcommercio: forse un 2024 da record per il turismo italiano","post_date":"2024-07-01T12:34:16+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1719837256000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470502","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E finalmente arriva una data certa, quella del 3 luglio: questo il giorno in cui Ita Airways e Lufthansa sono destinate a convolare a nozze. In anticipo - si fa per dire - di un giorno rispetto al termine del 4 luglio precedentemente indicato dalla tabella di marcia della Commissione europea.\r

\r

Lo anticipa l'Ansa, dopo che il 17 giugno scorso la Commissione Ue aveva adottato, a livello tecnico, un primo orientamento positivo informale sull'intesa tra Ita e Lufthansa. \r

\r

Mancano dunque poche ore alla chiusura di una trattativa che, negli ultimi sette mesi, è stata quanto meno ingarbugliata. Il closing dell'accordo è previsto nell'autunno inoltrato, quando Lufthansa perfezionerà l'acquisto del 41% del capitale di Ita per poi salire - entro il 2033 - al controllo totale con un investimento complessivo di 829 milioni di euro. \r

Sacrifici\r

L'intesa prevede sacrifici dalle due pari per andare incontro alle richieste dell'Antitrust Ue sui tre fronti caldi: una quota di mercato troppo ampia a Milano Linate, una situazione di monopolio su alcune rotte di corto raggio tra Italia e Germania, Austria, Svizzera e Belgio, e la riduzione della concorrenza sulle rotte di lungo raggio tra Roma Fiumicino e il Nord America.\r

\r

Nel city airport milanese le parti cederanno 15-17 coppie di slot (pari a 30-34 voli giornalieri tra andata e ritorno) - un numero significativamente più alto delle 11 coppie possedute da Lufthansa - garantendo che almeno un altro vettore possa non soltanto subentrare alla compagnia tedesca ma anche stabilirsi in maniera più strutturata nello scalo, operando anche nuovi voli. Il business plan del vettore che subentrerà negli slot ceduti dall'accoppiata italo-tedesca - in pole c'è easyJet - dovrà comunque essere \"solido\" e superare nei prossimi mesi l'esame Ue.\r

Competitor\r

Almeno un competitor dovrà poi subentrare per tre anni nelle rotte di corto raggio problematiche verso l'Europa centrale. E anche sui lunghi voli da Fiumicino con destinazione Chicago, Washington, San Francisco e Toronto, come Air France, Iberia, British Airlines, Klm o Tap, che potranno operare collegamenti con uno scalo nei loro hub europei, garantendo però prezzi competitivi e che il viaggio non abbia una durata totale superiore alle 3 rispetto alle traversate dirette.","post_title":"Ita Airways-Lufthansa: via libera ufficiale alle nozze il 3 luglio","post_date":"2024-07-01T11:45:37+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1719834337000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470458","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un prodotto che si adatta perfettamente al viaggiatore che ama le capitali europee e vuole entrare in contatto con la cultura, l’enogastronomia e le tradizioni. Da qualche anno Misha Travel punta sulle crociere fluviali. \"Nel 2018, nasce Crucemundo Italia – Misha Travel – spiega il titolare del tour operator genovese Domenico Scidone -. La nostra offerta di crociere fluviali in Europa è quindi caratterizzata da nuovi itinerari sui fiumi Reno, Meno, Mosella Danubio e Douro. Operiamo con quattro motonavi di moderna concezione di cui alcune di proprietà: due sul fiume Reno, la 5 stelle Crucevita e la 3 stelle plus Fidelio; una sul Danubio, la 4 stelle plus Crucestar; una sul Douro, la 4 stelle Douro Cruiser\".\r

\r

I punti di forza della crociera fluviale sono tanti: è una vacanza no stress (le navi sono piccole ma dotate di ogni comfort) ed eco sostenibile perché consente al turista di arrivare direttamente nel cuore delle città europee. \"Non solo – aggiunge Scidone –: rappresenta un’opportunità interessante anche per l’agenzia di viaggi che può scorporare diversi servizi per il cliente e organizzare un pacchetto molto articolato. Un modo per fidelizzare il cliente». L’offerta di oltre 100 partenze sui principali fiumi Europei punta su servizio di assistenza in Italiano e ristorazione di alto livello, escursioni qualificate e prezzi competitivi. Per esempio una crociera di otto giorni - sette notti parte da 650 euro.\r

\r

Misha Travel propone inoltre fin dagli anni ’50 pacchetti turistici e tour verso la Russia, con la Transiberiana da Mosca a Pechino o Vladivostok, nonché Asia ed Europa Orientale: Armenia, Georgia, Repubbliche Baltiche, Polonia, Ungheria, Romania; c'è poi anche il Medioriente con Turchia, Giordania; e poi gli speciali programmazione Argentina, Cile, crociere, Patagonia e Antartide. \"Non solo – conclude Scidone –: proponiamo pure Spagna e Portogallo con itinerari culturali. Lanceremo a breve le crociere a tema sui vini (con escursione a Salamanca). L’obiettivo è quello di evidenziare itinerari molto particolari, difficilmente realizzabili nei tour classici».","post_title":"Misha Travel: focus sulle crociere fluviali con Crucemundo Italia","post_date":"2024-07-01T10:39:20+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1719830360000]}]}}