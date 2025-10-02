Hertz e Global GSA al Ttg di Rimini con le novità per gli agenti Mobilità, innovazione e stile italiano saranno protagonisti al Ttg Travel Experience di Rimini: Hertz e Global GSA confermano la loro partecipazione dall’8 al 10 ottobre, presso il Padiglione A1 – Stand 505, presentando soluzioni di mobilità sostenibile, una flotta Premium e nuovi strumenti digitali pensati per il Trade. All’interno dello stand ci sarà “Spiaggina”, la Fiat 500 Jolly Icon-e completamente elettrica: Hertz propone una rivisitazione moderna della leggendaria vettura degli anni ’60, unendo stile italiano e sostenibilità in un’auto che diventa simbolo di innovazione e charme. Flotta Hertz arricchisce l’esperienza con la propria flotta Premium, disponibile per la prenotazione online sul portale hertz-gsa.it. Tra le proposte figurano Alfa Romeo Tonale, Alfa Stelvio 4×4, Audi A4 SW, Audi Q3 e i rinnovati BMW X3 xDrive 20d e X4 xDrive 20d, che offrono comfort, design e prestazioni di alto livello, con la possibilità – per alcuni modelli – di noleggio con una sola carta di credito a garanzia.* Per le agenzie di viaggio, Hertz GSA introduce inoltre il nuovo Help Center: una sezione dedicata sul portale hertz-gsa.it che permette di consultare facilmente le principali casistiche di supporto e di gestire le prenotazioni aeroportuali con numero di volo e orario di ritiro previsto entro 48 ore, semplificando il lavoro degli agenti e garantendo assistenza puntuale ai clienti. “Il Ttg Travel Experience di Rimini rappresenta un’occasione fondamentale per rafforzare il rapporto con il trade,” afferma Manlio Olivero, president & ceo di Global GSA. “Il nostro obiettivo è offrire agli agenti di viaggio un’esperienza che unisca eccellenza, innovazione e strumenti concreti per semplificare il lavoro quotidiano.” Condividi

