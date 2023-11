Gruppo Gattinoni riunito in convention a Marrakech fino al 17 novembre “La potenza della Rete” è il titolo della convention dedicata alle agenzie di proprietà del Gruppo Gattinoni, che si riuniscono a Marrakech dal 14 al 17 novembre 2023. Le agenzie di proprietà rientrano tutte sotto l’insegna di Gattinoni Travel Store: non si tratta solo un naming comune, quanto di un modo unico di presentarsi e condividere la filosofia aziendale, facendo squadra. E proprio la rete, unita, diventa una potenza sul mercato. La convention rappresenta l’occasione per incontrarsi di persona e proseguire i festeggiamenti del significativo traguardo raggiunto proprio nel 2023: 40 anni di azienda. L’evento, inoltre, offre l’opportunità di vivere un momento di confronto sulle strategie future e sulla vision di mercato, per parlare degli step raggiunti e dei nuovi obiettivi, nonché per approfondire i plus della proposta firmata Gruppo Gattinoni in merito a organizzazione, prodotto, tecnologia. La convention sarà anche l’opportunità per presentare alcune novità. All’evento in Marocco sono coinvolte le proprietà del Gruppo provenienti dal Nord e Centro Italia. Gli agenti voleranno da Milano, Bologna e Roma con i collegamenti del partner Royal Air Maroc. La struttura ospitante è Aqua Mirage Marrakech, resort 4 stelle, commercializzata dal partner Kappa Viaggi. Il programma prevede due mattinate di lavoro, dedicate alla plenaria. In questo ambito sarà presentato ufficialmente il nuovo direttore delle agenzie di proprietà, Luca Prandini, che si avvicenda a Tina Giglio. “Questa nuovo incarico rappresenta per me un onore e una sfida – commenta Luca Prandini, direttore rete diretta di Gattinoni Travel Store -, sarò impegnato in un importante lavoro di allineamento di due diverse anime – le ex Robintur e Gattinoni – che dal 2024 lavorano con un solo spirito, quello della rete diretta Gattinoni. Il mio compito mi vedrà concentrato nel supporto della crescita della rete, per performare e presentarsi al mercato attraverso un unico modus operandi, mantenendo le peculiarità di ogni persona che è parte del team, e per questo capace di fare la differenza all’interno di un punto vendita e di una squadra.”. Doppia cifra Il Marocco ha rappresentato per il Gruppo Gattinoni un risultato a doppia cifra nella composizione dei fatturati, spaziando fra tour di gruppo, itinerari individuali, eventi firmati dalla business unit MICE. Nel 2023 la domanda è raddoppiata rispetto al 2019, che era stato un anno record. In autunno si è verificata una temporanea impasse, in concomitanza del terremoto che ha colpito una parte del Paese, determinando lo slittamento di alcuni eventi prenotati e una dilatazione dei tempi per alcune pratiche pending. Tuttavia, la gestione del Governo ha favorito la ripresa delle attività, infatti in vista del Capodanno si registrano molte richieste. Dalla prossima primavera, i viaggiatori avranno a disposizione sia itinerari in esclusiva – Tour Experience da 8 a 11 giorni – come “Marocco autentico”, per un numero mai superiore a 16 partecipanti, che offre una versione privé del circuito delle città imperiali unita all’esperienza nel deserto di Merzouga, nelle ore in cui le luci sono migliori; sia una programmazione monografica, con ampia gamma di tour a partenza garantita e idee di viaggio su misura, oltre ai pacchetti ad hoc dedicati ai gruppi, quali gli storici tour “City Passion a Marrakech e Fez”. Conclude Sergio Testi, direttore generale Gattinoni Group “Con l’operazione di incorporamento di Robintur Travel Group, conclusa l’anno scorso, il numero delle agenzie di proprietà nel Centro e Nord Italia è diventato di assoluto rilievo. Oggi le Gattinoni Travel Store sono una realtà distributiva significativa sul mercato, rappresentando una responsabilità e un’opportunità per il Gruppo. La convention in Marocco risponde alla volontà di fare sistema tutti insieme, senza dimenticare il piacere del leisure, insito nell’anima del nostro core business. Il Marocco è una meta importante per noi, dove abbiamo sempre registrato volumi rilevanti e da cui ci aspettiamo nuove soddisfazioni.”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456220 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un notevole contributo. Definisce così l'apporto di Alpitour ai propri risultati consolidati al 30 settembre la Tamburi Investment Partners. Un giudizio estremamente positivo per il più grande operatore torinese, che nella relazione Tip viene tra l'altro citato nella primissima parte del comunicato. Frutto senz'altro del più che positivo andamento di una realtà "in forte crescita, che nel periodo ha consuntivato, per la prima volta nella sua storia, un primo semestre positivo a livello di ebitda e ha proseguito nel terzo trimestre (chiusosi a luglio) con ottime performance". Ma anche, viene da pensare, di uno sforzo comunicativo volto a presentare al meglio un asset che dallo scorso inizio ottobre è stato messo sul mercato. Le parole lusinghiere sulla più importante realtà del turismo organizzato italiano non finiscono peraltro qui: "I risultati economici raggiunti sino a luglio da Alpitour e gli ottimi dati preconsuntivi, inclusivi del periodo estivo, del quarto trimestre (chiuso al 30 ottobre e quindi non incluso nei risultati al 30 settembre di Tip) sono tali da consentire sia la previsione di un risultato estremamente positivo per l’esercizio in corso, sia una conferma della modifica strutturale, in positivo, grazie anche agli ingenti investimenti effettuati nel triennio precedente, oltre che al trend mondiale del turismo, sui suoi conti economici". In generale, sottolinea quindi il documento, "il gruppo Tip chiude i primi nove mesi del 2023 con un utile consolidato pro forma di 73,6 milioni di euro e con un patrimonio netto che raggiunge gli 1,29 miliardi, dopo distribuzioni di dividendi per 21,7 milioni e ulteriori acquisti di azioni proprie nel periodo per 15,6 milioni". Per quanto riguarda il prossimo futuro, infine, "noi, a meno di un allargamento dei conflitti bellici in essere o di altri eventi catastrofici, continuiamo a non vedere una forte recessione, neanche nella prima metà del 2024. Vediamo piuttosto un effetto rilevante del livello dei tassi di interesse, con banche centrali intenzionate a mantenerli elevati, con paesi costretti a emettere titoli in teoria a qualsiasi costo visto l’indebitamento accumulato e le difficoltà di rifinanziarlo e, non ultimo, con molte aziende nelle condizioni di non poter effettuare rimborsi a causa dell’espansione del circolante, dell’effetto economico dei tassi stessi e di una domanda meno dinamica. Con i tassi di interesse che permarranno più o meno ai livelli attuali per un po’ di tempo è perciò difficile che, in generale, i mercati finanziari crescano molto. Ci sarà però, assai probabilmente, una forte selezione perché chi potrà beneficiare della situazione lo farà. E pertanto le società poco indebitate riprenderanno ad accelerare la crescita, anche a livello di finanza straordinaria, sia per un più agevole accesso al credito, sia per una minore concorrenza da parte di chi faceva della leva finanziaria la principale chiave di sviluppo". [post_title] => Tip: "Notevole il contributo" di Alpitour ai risultati dei primi tre trimestri [post_date] => 2023-11-16T13:13:45+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700140425000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456214 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_400129" align="alignleft" width="300"] Uno scorcio del Grand Palladium Sicilia Resort & Spa[/caption] Dopo un'estate decisamente positiva il gruppo Palladium conferma l'obiettivo 1 miliardo di euro di fatturato entro la fine di quest'anno già annunciato a inizio 2022. La compagnia spagnola ha infatti chiuso una stagione estiva decisamente positiva, con un tasso di occupazione medio delle proprie strutture a livello globale dell'83%, pari a due punti percentuali in più rispetto al medesimo periodo del 2022. Ancora più significativo, l'incremento dei ricavi medi per camera disponibile, saliti del 12%. Ottimi in particolare i risultati del complesso siciliano del gruppo, il Grand Palladium Sicilia Resort & Spa, che ha raggiunto un tasso di occupazione dell'87%, con un revpar in crescita del 15%. La struttura è la prima destinazione per il mercato italiano, con gli ospiti tricolori che hanno rappresentato il 14% degli arrivi complessivi nella proprietà, secondi solo ai britannici (31%). [post_title] => Il gruppo Palladium si avvicina all'obiettivo 1 mld di fatturato [post_date] => 2023-11-16T12:42:21+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700138541000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456200 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_456201" align="alignleft" width="300"] Sergio Testi[/caption] “La potenza della Rete” è il titolo della convention dedicata alle agenzie di proprietà del Gruppo Gattinoni, che si riuniscono a Marrakech dal 14 al 17 novembre 2023. Le agenzie di proprietà rientrano tutte sotto l’insegna di Gattinoni Travel Store: non si tratta solo un naming comune, quanto di un modo unico di presentarsi e condividere la filosofia aziendale, facendo squadra. E proprio la rete, unita, diventa una potenza sul mercato. La convention rappresenta l’occasione per incontrarsi di persona e proseguire i festeggiamenti del significativo traguardo raggiunto proprio nel 2023: 40 anni di azienda. L’evento, inoltre, offre l’opportunità di vivere un momento di confronto sulle strategie future e sulla vision di mercato, per parlare degli step raggiunti e dei nuovi obiettivi, nonché per approfondire i plus della proposta firmata Gruppo Gattinoni in merito a organizzazione, prodotto, tecnologia. La convention sarà anche l’opportunità per presentare alcune novità. All’evento in Marocco sono coinvolte le proprietà del Gruppo provenienti dal Nord e Centro Italia. Gli agenti voleranno da Milano, Bologna e Roma con i collegamenti del partner Royal Air Maroc. La struttura ospitante è Aqua Mirage Marrakech, resort 4 stelle, commercializzata dal partner Kappa Viaggi. Il programma prevede due mattinate di lavoro, dedicate alla plenaria. In questo ambito sarà presentato ufficialmente il nuovo direttore delle agenzie di proprietà, Luca Prandini, che si avvicenda a Tina Giglio. [caption id="attachment_456202" align="alignleft" width="169"] Luca Prandini[/caption] “Questa nuovo incarico rappresenta per me un onore e una sfida - commenta Luca Prandini, direttore rete diretta di Gattinoni Travel Store -, sarò impegnato in un importante lavoro di allineamento di due diverse anime – le ex Robintur e Gattinoni - che dal 2024 lavorano con un solo spirito, quello della rete diretta Gattinoni. Il mio compito mi vedrà concentrato nel supporto della crescita della rete, per performare e presentarsi al mercato attraverso un unico modus operandi, mantenendo le peculiarità di ogni persona che è parte del team, e per questo capace di fare la differenza all’interno di un punto vendita e di una squadra.”. Doppia cifra Il Marocco ha rappresentato per il Gruppo Gattinoni un risultato a doppia cifra nella composizione dei fatturati, spaziando fra tour di gruppo, itinerari individuali, eventi firmati dalla business unit MICE. Nel 2023 la domanda è raddoppiata rispetto al 2019, che era stato un anno record. In autunno si è verificata una temporanea impasse, in concomitanza del terremoto che ha colpito una parte del Paese, determinando lo slittamento di alcuni eventi prenotati e una dilatazione dei tempi per alcune pratiche pending. Tuttavia, la gestione del Governo ha favorito la ripresa delle attività, infatti in vista del Capodanno si registrano molte richieste. Dalla prossima primavera, i viaggiatori avranno a disposizione sia itinerari in esclusiva - Tour Experience da 8 a 11 giorni – come “Marocco autentico”, per un numero mai superiore a 16 partecipanti, che offre una versione privé del circuito delle città imperiali unita all’esperienza nel deserto di Merzouga, nelle ore in cui le luci sono migliori; sia una programmazione monografica, con ampia gamma di tour a partenza garantita e idee di viaggio su misura, oltre ai pacchetti ad hoc dedicati ai gruppi, quali gli storici tour “City Passion a Marrakech e Fez”. Conclude Sergio Testi, direttore generale Gattinoni Group “Con l’operazione di incorporamento di Robintur Travel Group, conclusa l’anno scorso, il numero delle agenzie di proprietà nel Centro e Nord Italia è diventato di assoluto rilievo. Oggi le Gattinoni Travel Store sono una realtà distributiva significativa sul mercato, rappresentando una responsabilità e un’opportunità per il Gruppo. La convention in Marocco risponde alla volontà di fare sistema tutti insieme, senza dimenticare il piacere del leisure, insito nell’anima del nostro core business. Il Marocco è una meta importante per noi, dove abbiamo sempre registrato volumi rilevanti e da cui ci aspettiamo nuove soddisfazioni.”. [post_title] => Gruppo Gattinoni riunito in convention a Marrakech fino al 17 novembre [post_date] => 2023-11-16T11:43:00+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700134980000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456179 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un’occasione rivolta a quanti vorrebbero conoscere le atmosfere magiche dell’India, i suoi luoghi più sontuosi e leggendari, la sua storia più gloriosa, unendo anche un’occasione unica che renda il viaggio ancora più speciale: il Sacred Spirit Festival di Jodhpur. World Explorer propone un itinerario di scoperta della regione del Rajasthan, probabilmente lo stato più rappresentativo dell’India, ma con la possibilità di combinare il viaggio alla partecipazione a un grande evento di musica sacra che si tiene all’interno della cornice del forte Mehrangarh di Jodhpur, il più imponente di tutta la regione. Il Rajasthan è terra di orgogliosi guerrieri e di Maharaja e vanta attrazioni di grande pregio: splendide dimore di re, palazzi e fortezze medievali, parchi naturali dove si nasconde la tigre del Bengala, villaggi del deserto del Thar dove la musica, la danza, i colori sono segno distintivo di un popolo festante e accogliente. In un territorio vasto quanto tutta l’Italia si trovano le città dei Maharaja che tanto hanno reso famosa l’India nel mondo: Jaipur, la città rosa; Jodhpur, la città blu; Udaipur, la città bianca e Jaisalmer, la città d’oro. L’itinerario include inoltre anche la visita del Taj Mahal di Agra. Questa partenza offre però per la prima volta la possibilità di assistere al pregevole spettacolo di uno dei più importanti raduni di musica sufi al mondo, il Sacred Spirit Festival di Jodhpur, momento di grande coinvolgimento popolare, che richiama gruppi e artisti da tutta l’India e dall’Asia Centrale, per celebrare la meraviglia della musica sufi con concerti e spettacoli di danza. Non un appuntamento turistico, ma un evento per veri amanti della musica e per chi vuole davvero approfondire un aspetto culturale unico e rivelatorio. La possibilità di unirsi a questo itinerario organizzato da World Explorer è riservata a soli 14 viaggiatori e il gruppo avrà inoltre il vantaggio di essere accompagnato da Pierpaolo Di Nardo, con oltre 80 viaggi alle spalle nel Subcontinente Indiano, autore delle guide India del Nord e India del Sud per l’Editore Polaris, e di libri di racconti sull’India, ma anche interprete di uno spettacolo teatrale dedicato sempre all’India. India with the Explorer. Partenza 21 febbraio 2024, 12 giorni - dieci notti, sistemazione in hotel a 4 e 5 stelle, quote a partire da 3.380 euro in camera doppia. [post_title] => Il Sacred Spirit Festival di Jodhpur cuore del nuovo tour World Explorer in India [post_date] => 2023-11-16T10:48:24+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700131704000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456170 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air France-Klm ha siglato un'intesa con Uvet Gbt che diventa così partner del programma Saf Corporate del gruppo franco-olandese. Uvet Gbt - joint venture tra il gruppo Uvet e American Express Global Business Travel - contribuirà attivamente ad accelerare l’uso e la produzione del carburante sostenibile per l’aviazione; nell’ambito della partnership, inoltre, verranno sviluppate varie sinergie, volte a favorire maggiore consapevolezza sulle tematiche ambientali. «Quello di oggi è solo l’ultimo passaggio di una grande relazione che abbiamo con Uvet Gbt - afferma Fabio Andaloro, sales director Italy, Malta & Albania Air France-Klm - le nostre aziende confermano così i loro valori di innovazione e profonda attenzione per il futuro. La sostenibilità è un tema fondamentale per il nostro gruppo e poter contare su partner d’eccezione, rafforza il nostro programma Saf Corporate e tutte le iniziative concrete che mettiamo in atto, come la transizione dal carburante fossile al Saf, il carburate sostenibile per l’aviazione, putroppo non ancora disponibile in larga scala». Entro il 2030, Air France-Klm vuole ridurre le proprie emissioni di CO2 per passeggero-km del 30%, rispetto ai livelli del 2019. Oltre all’impegno di utilizzare almeno il 10% di Saf entro il 2030, ben al di sopra del 6% obbligatorio sui voli in partenza dall’Europa, il gruppo è attivo su più fronti: come ad esempio con l’accellerazione di un programma per il rinnovo della flotta (al fine di arrivare entro il 2028 ad avere in servizio il 64% di nuovi aeromobili), una gestione ottimizzata delle fasi di volo, migliore smaltimento dei rifiuti prodotti o la facilitazione e lo sviluppo di soluzioni intermodalità. «Il gruppo Uvet è da sempre molto attento ai temi che riguardano la sostenibilità - commenta Luca Patanè, presidente di Uvet Gbt -. Il gruppo infatti da sempre attua sia processi di sensibilizzazione e formazione di dipendenti e collaboratori sulle tematiche ESG sia partnership strategiche come questa appena sottoscritta con Air France-Klm. Un accordo che ha come obiettivo concreto quello di contribuire attivamente ad accelerare l’uso e la produzione di carburante sostenibile per l’aviazione” [post_title] => Air France-Klm: intesa green con Uvet Gbt, che entra nel programma Saf Corporate [post_date] => 2023-11-16T10:24:41+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700130281000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456153 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «L’Hilton Sustainability Forum è nato per raccogliere nuove idee e per applicare la sostenibilità e l'innovazione alla vita quotidiana della realtà alberghiera. Guardando in particolare al segmento di mercato dei giovani, che sono i clienti del futuro - spiega Fausto Ciarcia, direttore delle risorse umane di Hilton - Volevamo capire quali fossero le esigenze e le idee delle nuove generazioni, rendendo poi i nostri alberghi protagonisti del cambiamento nato da questa interazione. L’impegno di Hilton nella sostenibilità e nella Esg (Environmental, social and governance) è una strategia per noi prioritaria, in particolare dal punto di vista delle risorse umane». Alcuni mesi fa Daniele Fabbri, general manager di Hilton Milan e leader italiano per i progetti Esg di Hilton, ha coinvolto gli studenti di alcune delle più prestigiose università milanesi per parlare di sostenibilità, impresa alberghiera e vivere poi insieme un momento di formazione/informazione sulle sfide legate alla sostenibilità aziendale e alla lotta ai cambiamenti climatici. Un’opportunità per creare connessioni con altri giovani leader e professionisti nel campo della sostenibilità. Sono state coinvolte le università Cattolica, Bocconi e Liuc chiedendo agli studenti: quale progetto legato alla sostenibilità ambientale e all'innovazione vorreste porre in essere nelle strutture del gruppo Hilton? Gli studenti hanno realizzato quattro progetti, poi valutati secondo i criteri dell’originalità, della fattibilità e facilità di implementazione, dell’area di realizzazione, dei costi previsti per la realizzazione, dell’impatto sostenibile e dell’obiettivo Smart. È stato quindi premiato Hilton for the ocean clean up di Serena De Bernardis, studentessa del Met - master in economia del turismo presso l’università Bocconi, che ha l’obiettivo di portare l’impegno di Hilton nelle acque dei mari e degli oceani, dove combattere la diffusione della plastica e preservare la fauna. Il forum è stata anche l’occasione per un vivace confronto tra esperti, avviato proprio da Fabbri: «Hilton è un'azienda che muove molte cose: dal food&beverage, all’uso e consumo di energia e acqua. Abbiamo una grande responsabilità e possiamo essere leader del cambiamento perché diamo lavoro a tante persone. La comunicazione ci permette di raggiungere tanti obiettivi, tra i quali la nascita di questo Hilton Sustainability Forum. Credo che la formazione alla sostenibilità debba iniziare sin dalla scuola primaria, perché i giovani crescano con una consapevolezza, una knowledge, che potrà generare nuovi percorsi lavorativi. L'azienda turistica ha un ruolo importante in questa comunicazione. Noi siamo da sempre impegnati nella sostenibilità: proviamo a immaginare i quantitativi di energia che potrebbero risparmiare tutti gli alberghi del mondo, se venissero attuate delle pratiche di sostenibilità consistenti e quotidiane!». Ed è proprio a sostegno di questa continuità l’intervento di Massimiliano Perversi, general manager di Hilton Molino Stucky Venice: «La continuità è fondamentale perché alle parole seguano le azioni. Dobbiamo informarci in maniera adeguata per capire come essere veramente sostenibili e poi coinvolgere i giovani, formarli e sostenerli nell’applicazione delle giuste azioni. Il gruppo Hilton ha delle linee guida interne sulle quali lavora tutti i giorni: il nostro obiettivo è quello di coinvolgere il nostro team, in una crescita consapevole nell'ambito della sostenibilità». L’edizione 2023 di Hilton Sustainability Forum ha visto la testimonianza di altri importanti relatori, che si sono rivolti ai tanti studenti presenti. Riccardo Haupt, ceo di Will Media, ha parlato di una community che vuole ispirare il cambiamento; Giuseppe Milici, partner Deloitte & Touche e senior manager in Sustainability Services, ha spiegato come vengono supportate le aziende nell’affrontare le sfide della sostenibilità; il giovane ingegnere ambientale e content creator Nicola Lamberti ha portato la sua esperienza sui social, dove lavora per aumentare la consapevolezza sulle tematiche ambientali e climatiche. [gallery ids="456155,456157,456160"] [post_title] => Hilton Sustainability Forum: una prima edizione per guardare al futuro del gruppo [post_date] => 2023-11-16T10:15:43+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700129743000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456162 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => WestJet traguarda l'estate 2024 aumentando le frequenze operate fra Canada ed Europa, che vedono anche l'aggiunta di una nuova rotta da Calgary a Reykjavik. La compagnia aerea canadese potenzia anche i collegamenti stagionali sulla Calgary-Roma Fiumicino, che saranno riattivati il 16 maggio 2024 e passeranno da cinque a sei voli alla settimana. "Questo annuncio sottolinea il nostro impegno a collegare in modo conveniente i canadesi da costa a costa ad alcune delle destinazioni più popolari del mondo - ha dichiarato John Weatherill, vicepresidente esecutivo e direttore commerciale del gruppo WestJet -. Continuando ad ampliare la nostra crescita, non solo forniamo una maggiore accessibilità ai canadesi, ma promuoviamo una connettività cruciale tra le comunità e stimoliamo la crescita economica attraverso i viaggi leisure e d'affari in entrata". Il vettore tornerà a collegare tre grandi città del Canada orientale a importanti destinazioni europee, con un servizio da Toronto a Dublino ed Edimburgo, da Halifax a Dublino, Edimburgo e Londra e da St. John's a Londra. Il nuovo collegamento verso l'Islanda prevede quattro voli settimanali dal 15 maggio. [post_title] => WestJet potenzia le frequenze Canada-Europa. Più voli sulla Calgary-Roma [post_date] => 2023-11-16T09:40:39+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700127639000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456139 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovo impulso agli investimenti dalla base di Verona per il 2024 di Volotea: dalla prossima primavera la compagnia spagnola inaugurerà 6 nuovi collegamenti, tutti con frequenza bisettimanale: si parte con Comiso dal 21 marzo, e voli il giovedì e la domenica (con oltre 22.000 posti in vendita), Madrid e Praga dal 22 marzo, con voli il lunedì e il venerdì (rispettivamente con 16.300 e circa 16.000 posti in vendita), Copenaghen e Valencia dal 23 marzo, il martedì e il sabato, (con 16.300 posti in vendita ciascuna), ed infine Bordeaux dal 13 aprile, con voli il mercoledì e il sabato (con un’offerta complessiva di più di 14.000 posti in vendita). Sul Catullo Volotea posizionerà un nuovo aeromobile Airbus A320, dando così impiego diretto ad altre 30 persone e indiretto a oltre 170. Per il 2024, il vettore prevede a Verona una crescita in termini di capacità del +26% rispetto all’anno precedente, con un’offerta complessiva di quasi 800.000 posti in vendita. La compagnia dal 2012 - anno del debutto a Verona - ad oggi ha trasportato circa 5,3 milioni di passeggeri su Verona, dove ha operato oltre 40.000 voli. «I passeggeri in partenza da Verona possono già iniziare a pianificare le prossime vacanze estive - ha dichiarato Valeria Rebasti, international market director di Volotea -. Oltre alle nuove rotte internazionali, Volotea è pronta a prendere il volo verso Comiso, che va così ad aggiungersi alle destinazioni siciliane già offerte dal Catullo e che permetterà di far scoprire tutte le bellezze del sud della Sicilia, per una vacanza all’insegna del mare e del relax». In questi anni di attività la compagnia, oltre ad aver arricchito la sua programmazione per venire incontro alle esigenze dei passeggeri veronesi, ha costruito un legame sempre più forte e sinergico con la città, sostenendo la valorizzazione del patrimonio artistico-culturale di Verona. Infatti, la compagnia è stata lo sponsor ufficiale delle Stagioni Artistiche proposte dalla Fondazione Arena di Verona al Teatro Filarmonico per il 2015-2016 e il 2016-2017, portando così l’opera ad alta quota. Inoltre, due importanti realtà culturali di Verona hanno preso parte a #Volotea4Veneto, il programma di mecenatismo culturale promosso dalla low-cost: la Biblioteca Capitolare, con il progetto di digitalizzazione di alcuni tra libri e pergamene custodite presso l’Istituto, e Verona for All, con il progetto di creazione di percorsi tattili e 3D di alcuni iconici monumenti. «Con questi nuovi collegamenti, Volotea dimostra ancora una volta attenzione e tempestività nel rispondere alle richieste di un territorio pronto ad attrarre sempre nuovi mercati, nel contempo molto propenso al viaggio e alla scoperta di nuove mete - ha affermato Camillo Bozzolo, direttore commerciale Aviation del Gruppo Save – Un’offerta che è frutto di un lavoro continuativo svolto dalla compagnia aerea insieme al nostro aeroporto, che coinvolge in un’unica squadra gli enti turistici dell’area». [post_title] => Scatto Volotea da Verona: 6 nuove rotte dalla primavera, di cui 5 internazionali [post_date] => 2023-11-16T09:40:10+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700127610000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456125 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aegean, forte dei risultati record del terzo trimestre 2023, archivia i primi nove mesi dell'anno con ricavi consolidati a +31% rispetto allo stesso periodo 2022, per un totale di 1,33 miliardi di euro. Il gruppo ha offerto 15,7 milioni di posti e ha trasportato 12,2 milioni di passeggeri, il 30% in più rispetto all'anno scorso, con 7,3 milioni di passeggeri da/per destinazioni internazionali. Il load factor si è attestato all'84%, mentre l'utile ante imposte è salito a 217,5 milioni di euro, il 79% in più rispetto ai primi nove mesi del 2022, con profitti netti in crescita dell'83% a quota 170,7 milioni di euro. «La compagnia realizza un'altra serie di risultati significativi, con una redditività record, che ha permesso di ottenere uno dei migliori risultati nei nove mesi nel nostro settore - commenta il ceo del vettore, Dimitris Gerogiannis -. La nostra espansione del network, il significativo investimento in capacità con l'aggiunta di 3 milioni di posti disponibili nel 2023 rispetto allo scorso anno, insieme alla robusta domanda per la Grecia, hanno contribuito al forte slancio di Aegean. «I recenti sviluppi in Medio Oriente, tuttavia, dimostrano che continueremo a operare in un ambiente dinamico e complesso, con una scarsa visibilità futura. Allo stesso modo, sul fronte operativo, è evidente che continueranno ad esserci sfide dovute ai limiti delle infrastrutture e ai problemi della catena di approvvigionamento che avranno un impatto significativo sulle operazioni». [post_title] => Aegean: il terzo trimestre spinge al rialzo gli utili dei primi nove mesi 2023 [post_date] => 2023-11-16T09:15:30+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700126130000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "gruppo gattinoni convention" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":21,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3025,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456220","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un notevole contributo. Definisce così l'apporto di Alpitour ai propri risultati consolidati al 30 settembre la Tamburi Investment Partners. Un giudizio estremamente positivo per il più grande operatore torinese, che nella relazione Tip viene tra l'altro citato nella primissima parte del comunicato. Frutto senz'altro del più che positivo andamento di una realtà \"in forte crescita, che nel periodo ha consuntivato, per la prima volta nella sua storia, un primo semestre positivo a livello di ebitda e ha proseguito nel terzo trimestre (chiusosi a luglio) con ottime performance\". Ma anche, viene da pensare, di uno sforzo comunicativo volto a presentare al meglio un asset che dallo scorso inizio ottobre è stato messo sul mercato.\r

\r

Le parole lusinghiere sulla più importante realtà del turismo organizzato italiano non finiscono peraltro qui: \"I risultati economici raggiunti sino a luglio da Alpitour e gli ottimi dati preconsuntivi, inclusivi del periodo estivo, del quarto trimestre (chiuso al 30 ottobre e quindi non incluso nei risultati al 30 settembre di Tip) sono tali da consentire sia la previsione di un risultato estremamente positivo per l’esercizio in corso, sia una conferma della modifica strutturale, in positivo, grazie anche agli ingenti investimenti effettuati nel triennio precedente, oltre che al trend mondiale del turismo, sui suoi conti economici\".\r

\r

In generale, sottolinea quindi il documento, \"il gruppo Tip chiude i primi nove mesi del 2023 con un utile consolidato pro forma di 73,6 milioni di euro e con un patrimonio netto che raggiunge gli 1,29 miliardi, dopo distribuzioni di dividendi per 21,7 milioni e ulteriori acquisti di azioni proprie nel periodo per 15,6 milioni\".\r

\r

Per quanto riguarda il prossimo futuro, infine, \"noi, a meno di un allargamento dei conflitti bellici in essere o di altri eventi catastrofici, continuiamo a non vedere una forte recessione, neanche nella prima metà del 2024. Vediamo piuttosto un effetto rilevante del livello dei tassi di interesse, con banche centrali intenzionate a mantenerli elevati, con paesi costretti a emettere titoli in teoria a qualsiasi costo visto l’indebitamento accumulato e le difficoltà di rifinanziarlo e, non ultimo, con molte aziende nelle condizioni di non poter effettuare rimborsi a causa dell’espansione del circolante, dell’effetto economico dei tassi stessi e di una domanda meno dinamica. Con i tassi di interesse che permarranno più o meno ai livelli attuali per un po’ di tempo è perciò difficile che, in generale, i mercati finanziari crescano molto. Ci sarà però, assai probabilmente, una forte selezione perché chi potrà beneficiare della situazione lo farà. E pertanto le società poco indebitate riprenderanno ad accelerare la crescita, anche a livello di finanza straordinaria, sia per un più agevole accesso al credito, sia per una minore concorrenza da parte di chi faceva della leva finanziaria la principale chiave di sviluppo\".\r

\r

","post_title":"Tip: \"Notevole il contributo\" di Alpitour ai risultati dei primi tre trimestri","post_date":"2023-11-16T13:13:45+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1700140425000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456214","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_400129\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Uno scorcio del Grand Palladium Sicilia Resort & Spa[/caption]\r

\r

Dopo un'estate decisamente positiva il gruppo Palladium conferma l'obiettivo 1 miliardo di euro di fatturato entro la fine di quest'anno già annunciato a inizio 2022. La compagnia spagnola ha infatti chiuso una stagione estiva decisamente positiva, con un tasso di occupazione medio delle proprie strutture a livello globale dell'83%, pari a due punti percentuali in più rispetto al medesimo periodo del 2022. Ancora più significativo, l'incremento dei ricavi medi per camera disponibile, saliti del 12%.\r

\r

Ottimi in particolare i risultati del complesso siciliano del gruppo, il Grand Palladium Sicilia Resort & Spa, che ha raggiunto un tasso di occupazione dell'87%, con un revpar in crescita del 15%. La struttura è la prima destinazione per il mercato italiano, con gli ospiti tricolori che hanno rappresentato il 14% degli arrivi complessivi nella proprietà, secondi solo ai britannici (31%).\r

\r

","post_title":"Il gruppo Palladium si avvicina all'obiettivo 1 mld di fatturato","post_date":"2023-11-16T12:42:21+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1700138541000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456200","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_456201\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Sergio Testi[/caption]\r

\r

“La potenza della Rete” è il titolo della convention dedicata alle agenzie di proprietà del Gruppo Gattinoni, che si riuniscono a Marrakech dal 14 al 17 novembre 2023.\r

\r

Le agenzie di proprietà rientrano tutte sotto l’insegna di Gattinoni Travel Store: non si tratta solo un naming comune, quanto di un modo unico di presentarsi e condividere la filosofia aziendale, facendo squadra. E proprio la rete, unita, diventa una potenza sul mercato. La convention rappresenta l’occasione per incontrarsi di persona e proseguire i festeggiamenti del significativo traguardo raggiunto proprio nel 2023: 40 anni di azienda.\r

\r

L’evento, inoltre, offre l’opportunità di vivere un momento di confronto sulle strategie future e sulla vision di mercato, per parlare degli step raggiunti e dei nuovi obiettivi, nonché per approfondire i plus della proposta firmata Gruppo Gattinoni in merito a organizzazione, prodotto, tecnologia. La convention sarà anche l’opportunità per presentare alcune novità.\r

\r

All’evento in Marocco sono coinvolte le proprietà del Gruppo provenienti dal Nord e Centro Italia. Gli agenti voleranno da Milano, Bologna e Roma con i collegamenti del partner Royal Air Maroc. La struttura ospitante è Aqua Mirage Marrakech, resort 4 stelle, commercializzata dal partner Kappa Viaggi.\r

\r

Il programma prevede due mattinate di lavoro, dedicate alla plenaria. In questo ambito sarà presentato ufficialmente il nuovo direttore delle agenzie di proprietà, Luca Prandini, che si avvicenda a Tina Giglio. \r

\r

[caption id=\"attachment_456202\" align=\"alignleft\" width=\"169\"] Luca Prandini[/caption]\r

\r

“Questa nuovo incarico rappresenta per me un onore e una sfida - commenta Luca Prandini, direttore rete diretta di Gattinoni Travel Store -, sarò impegnato in un importante lavoro di allineamento di due diverse anime – le ex Robintur e Gattinoni - che dal 2024 lavorano con un solo spirito, quello della rete diretta Gattinoni. Il mio compito mi vedrà concentrato nel supporto della crescita della rete, per performare e presentarsi al mercato attraverso un unico modus operandi, mantenendo le peculiarità di ogni persona che è parte del team, e per questo capace di fare la differenza all’interno di un punto vendita e di una squadra.”.\r

Doppia cifra\r

Il Marocco ha rappresentato per il Gruppo Gattinoni un risultato a doppia cifra nella composizione dei fatturati, spaziando fra tour di gruppo, itinerari individuali, eventi firmati dalla business unit MICE. Nel 2023 la domanda è raddoppiata rispetto al 2019, che era stato un anno record. In autunno si è verificata una temporanea impasse, in concomitanza del terremoto che ha colpito una parte del Paese, determinando lo slittamento di alcuni eventi prenotati e una dilatazione dei tempi per alcune pratiche pending. Tuttavia, la gestione del Governo ha favorito la ripresa delle attività, infatti in vista del Capodanno si registrano molte richieste.\r

\r

Dalla prossima primavera, i viaggiatori avranno a disposizione sia itinerari in esclusiva - Tour Experience da 8 a 11 giorni – come “Marocco autentico”, per un numero mai superiore a 16 partecipanti, che offre una versione privé del circuito delle città imperiali unita all’esperienza nel deserto di Merzouga, nelle ore in cui le luci sono migliori; sia una programmazione monografica, con ampia gamma di tour a partenza garantita e idee di viaggio su misura, oltre ai pacchetti ad hoc dedicati ai gruppi, quali gli storici tour “City Passion a Marrakech e Fez”.\r

\r

Conclude Sergio Testi, direttore generale Gattinoni Group “Con l’operazione di incorporamento di Robintur Travel Group, conclusa l’anno scorso, il numero delle agenzie di proprietà nel Centro e Nord Italia è diventato di assoluto rilievo. Oggi le Gattinoni Travel Store sono una realtà distributiva significativa sul mercato, rappresentando una responsabilità e un’opportunità per il Gruppo. La convention in Marocco risponde alla volontà di fare sistema tutti insieme, senza dimenticare il piacere del leisure, insito nell’anima del nostro core business. Il Marocco è una meta importante per noi, dove abbiamo sempre registrato volumi rilevanti e da cui ci aspettiamo nuove soddisfazioni.”.","post_title":"Gruppo Gattinoni riunito in convention a Marrakech fino al 17 novembre","post_date":"2023-11-16T11:43:00+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1700134980000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456179","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un’occasione rivolta a quanti vorrebbero conoscere le atmosfere magiche dell’India, i suoi luoghi più sontuosi e leggendari, la sua storia più gloriosa, unendo anche un’occasione unica che renda il viaggio ancora più speciale: il Sacred Spirit Festival di Jodhpur. World Explorer propone un itinerario di scoperta della regione del Rajasthan, probabilmente lo stato più rappresentativo dell’India, ma con la possibilità di combinare il viaggio alla partecipazione a un grande evento di musica sacra che si tiene all’interno della cornice del forte Mehrangarh di Jodhpur, il più imponente di tutta la regione. Il Rajasthan è terra di orgogliosi guerrieri e di Maharaja e vanta attrazioni di grande pregio: splendide dimore di re, palazzi e fortezze medievali, parchi naturali dove si nasconde la tigre del Bengala, villaggi del deserto del Thar dove la musica, la danza, i colori sono segno distintivo di un popolo festante e accogliente.\r

\r

In un territorio vasto quanto tutta l’Italia si trovano le città dei Maharaja che tanto hanno reso famosa l’India nel mondo: Jaipur, la città rosa; Jodhpur, la città blu; Udaipur, la città bianca e Jaisalmer, la città d’oro. L’itinerario include inoltre anche la visita del Taj Mahal di Agra. Questa partenza offre però per la prima volta la possibilità di assistere al pregevole spettacolo di uno dei più importanti raduni di musica sufi al mondo, il Sacred Spirit Festival di Jodhpur, momento di grande coinvolgimento popolare, che richiama gruppi e artisti da tutta l’India e dall’Asia Centrale, per celebrare la meraviglia della musica sufi con concerti e spettacoli di danza. Non un appuntamento turistico, ma un evento per veri amanti della musica e per chi vuole davvero approfondire un aspetto culturale unico e rivelatorio.\r

\r

La possibilità di unirsi a questo itinerario organizzato da World Explorer è riservata a soli 14 viaggiatori e il gruppo avrà inoltre il vantaggio di essere accompagnato da Pierpaolo Di Nardo, con oltre 80 viaggi alle spalle nel Subcontinente Indiano, autore delle guide India del Nord e India del Sud per l’Editore Polaris, e di libri di racconti sull’India, ma anche interprete di uno spettacolo teatrale dedicato sempre all’India.\r

\r

India with the Explorer. Partenza 21 febbraio 2024, 12 giorni - dieci notti, sistemazione in hotel a 4 e 5 stelle, quote a partire da 3.380 euro in camera doppia.","post_title":"Il Sacred Spirit Festival di Jodhpur cuore del nuovo tour World Explorer in India","post_date":"2023-11-16T10:48:24+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1700131704000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456170","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air France-Klm ha siglato un'intesa con Uvet Gbt che diventa così partner del programma Saf Corporate del gruppo franco-olandese. Uvet Gbt - joint venture tra il gruppo Uvet e American Express Global Business Travel - contribuirà attivamente ad accelerare l’uso e la produzione del carburante sostenibile per l’aviazione; nell’ambito della partnership, inoltre, verranno sviluppate varie sinergie, volte a favorire maggiore consapevolezza sulle tematiche ambientali.\r

«Quello di oggi è solo l’ultimo passaggio di una grande relazione che abbiamo con Uvet Gbt - afferma Fabio Andaloro, sales director Italy, Malta & Albania Air France-Klm - le nostre aziende confermano così i loro valori di innovazione e profonda attenzione per il futuro. La sostenibilità è un tema fondamentale per il nostro gruppo e poter contare su partner d’eccezione, rafforza il nostro programma Saf Corporate e tutte le iniziative concrete che mettiamo in atto, come la transizione dal carburante fossile al Saf, il carburate sostenibile per l’aviazione, putroppo non ancora disponibile in larga scala».\r

Entro il 2030, Air France-Klm vuole ridurre le proprie emissioni di CO2 per passeggero-km del 30%, rispetto ai livelli del 2019. Oltre all’impegno di utilizzare almeno il 10% di Saf entro il 2030, ben al di sopra del 6% obbligatorio sui voli in partenza dall’Europa, il gruppo è attivo su più fronti: come ad esempio con l’accellerazione di un programma per il rinnovo della flotta (al fine di arrivare entro il 2028 ad avere in servizio il 64% di nuovi aeromobili), una gestione ottimizzata delle fasi di volo, migliore smaltimento dei rifiuti prodotti o la facilitazione e lo sviluppo di soluzioni intermodalità.\r

«Il gruppo Uvet è da sempre molto attento ai temi che riguardano la sostenibilità - commenta Luca Patanè, presidente di Uvet Gbt -. Il gruppo infatti da sempre attua sia processi di sensibilizzazione e formazione di dipendenti e collaboratori sulle tematiche ESG sia partnership strategiche come questa appena sottoscritta con Air France-Klm. Un accordo che ha come obiettivo concreto quello di contribuire attivamente ad accelerare l’uso e la produzione di carburante sostenibile per l’aviazione” \r

","post_title":"Air France-Klm: intesa green con Uvet Gbt, che entra nel programma Saf Corporate","post_date":"2023-11-16T10:24:41+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1700130281000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456153","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«L’Hilton Sustainability Forum è nato per raccogliere nuove idee e per applicare la sostenibilità e l'innovazione alla vita quotidiana della realtà alberghiera. Guardando in particolare al segmento di mercato dei giovani, che sono i clienti del futuro - spiega Fausto Ciarcia, direttore delle risorse umane di Hilton - Volevamo capire quali fossero le esigenze e le idee delle nuove generazioni, rendendo poi i nostri alberghi protagonisti del cambiamento nato da questa interazione. L’impegno di Hilton nella sostenibilità e nella Esg (Environmental, social and governance) è una strategia per noi prioritaria, in particolare dal punto di vista delle risorse umane».\r

Alcuni mesi fa Daniele Fabbri, general manager di Hilton Milan e leader italiano per i progetti Esg di Hilton, ha coinvolto gli studenti di alcune delle più prestigiose università milanesi per parlare di sostenibilità, impresa alberghiera e vivere poi insieme un momento di formazione/informazione sulle sfide legate alla sostenibilità aziendale e alla lotta ai cambiamenti climatici. Un’opportunità per creare connessioni con altri giovani leader e professionisti nel campo della sostenibilità. Sono state coinvolte le università Cattolica, Bocconi e Liuc chiedendo agli studenti: quale progetto legato alla sostenibilità ambientale e all'innovazione vorreste porre in essere nelle strutture del gruppo Hilton? Gli studenti hanno realizzato quattro progetti, poi valutati secondo i criteri dell’originalità, della fattibilità e facilità di implementazione, dell’area di realizzazione, dei costi previsti per la realizzazione, dell’impatto sostenibile e dell’obiettivo Smart.\r

È stato quindi premiato Hilton for the ocean clean up di Serena De Bernardis, studentessa del Met - master in economia del turismo presso l’università Bocconi, che ha l’obiettivo di portare l’impegno di Hilton nelle acque dei mari e degli oceani, dove combattere la diffusione della plastica e preservare la fauna.\r

Il forum è stata anche l’occasione per un vivace confronto tra esperti, avviato proprio da Fabbri: «Hilton è un'azienda che muove molte cose: dal food&beverage, all’uso e consumo di energia e acqua. Abbiamo una grande responsabilità e possiamo essere leader del cambiamento perché diamo lavoro a tante persone. La comunicazione ci permette di raggiungere tanti obiettivi, tra i quali la nascita di questo Hilton Sustainability Forum. Credo che la formazione alla sostenibilità debba iniziare sin dalla scuola primaria, perché i giovani crescano con una consapevolezza, una knowledge, che potrà generare nuovi percorsi lavorativi. L'azienda turistica ha un ruolo importante in questa comunicazione. Noi siamo da sempre impegnati nella sostenibilità: proviamo a immaginare i quantitativi di energia che potrebbero risparmiare tutti gli alberghi del mondo, se venissero attuate delle pratiche di sostenibilità consistenti e quotidiane!».\r

Ed è proprio a sostegno di questa continuità l’intervento di Massimiliano Perversi, general manager di Hilton Molino Stucky Venice: «La continuità è fondamentale perché alle parole seguano le azioni. Dobbiamo informarci in maniera adeguata per capire come essere veramente sostenibili e poi coinvolgere i giovani, formarli e sostenerli nell’applicazione delle giuste azioni. Il gruppo Hilton ha delle linee guida interne sulle quali lavora tutti i giorni: il nostro obiettivo è quello di coinvolgere il nostro team, in una crescita consapevole nell'ambito della sostenibilità».\r

L’edizione 2023 di Hilton Sustainability Forum ha visto la testimonianza di altri importanti relatori, che si sono rivolti ai tanti studenti presenti. Riccardo Haupt, ceo di Will Media, ha parlato di una community che vuole ispirare il cambiamento; Giuseppe Milici, partner Deloitte & Touche e senior manager in Sustainability Services, ha spiegato come vengono supportate le aziende nell’affrontare le sfide della sostenibilità; il giovane ingegnere ambientale e content creator Nicola Lamberti ha portato la sua esperienza sui social, dove lavora per aumentare la consapevolezza sulle tematiche ambientali e climatiche.\r

[gallery ids=\"456155,456157,456160\"]","post_title":"Hilton Sustainability Forum: una prima edizione per guardare al futuro del gruppo","post_date":"2023-11-16T10:15:43+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1700129743000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456162","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"WestJet traguarda l'estate 2024 aumentando le frequenze operate fra Canada ed Europa, che vedono anche l'aggiunta di una nuova rotta da Calgary a Reykjavik. \r

\r

La compagnia aerea canadese potenzia anche i collegamenti stagionali sulla Calgary-Roma Fiumicino, che saranno riattivati il 16 maggio 2024 e passeranno da cinque a sei voli alla settimana.\r

\r

\"Questo annuncio sottolinea il nostro impegno a collegare in modo conveniente i canadesi da costa a costa ad alcune delle destinazioni più popolari del mondo - ha dichiarato John Weatherill, vicepresidente esecutivo e direttore commerciale del gruppo WestJet -. Continuando ad ampliare la nostra crescita, non solo forniamo una maggiore accessibilità ai canadesi, ma promuoviamo una connettività cruciale tra le comunità e stimoliamo la crescita economica attraverso i viaggi leisure e d'affari in entrata\".\r

\r

Il vettore tornerà a collegare tre grandi città del Canada orientale a importanti destinazioni europee, con un servizio da Toronto a Dublino ed Edimburgo, da Halifax a Dublino, Edimburgo e Londra e da St. John's a Londra.\r

\r

Il nuovo collegamento verso l'Islanda prevede quattro voli settimanali dal 15 maggio.\r

\r

\r

\r

","post_title":"WestJet potenzia le frequenze Canada-Europa. Più voli sulla Calgary-Roma","post_date":"2023-11-16T09:40:39+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1700127639000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456139","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo impulso agli investimenti dalla base di Verona per il 2024 di Volotea: dalla prossima primavera la compagnia spagnola inaugurerà 6 nuovi collegamenti, tutti con frequenza bisettimanale: si parte con Comiso dal 21 marzo, e voli il giovedì e la domenica (con oltre 22.000 posti in vendita), Madrid e Praga dal 22 marzo, con voli il lunedì e il venerdì (rispettivamente con 16.300 e circa 16.000 posti in vendita), Copenaghen e Valencia dal 23 marzo, il martedì e il sabato, (con 16.300 posti in vendita ciascuna), ed infine Bordeaux dal 13 aprile, con voli il mercoledì e il sabato (con un’offerta complessiva di più di 14.000 posti in vendita).\r

Sul Catullo Volotea posizionerà un nuovo aeromobile Airbus A320, dando così impiego diretto ad altre 30 persone e indiretto a oltre 170. Per il 2024, il vettore prevede a Verona una crescita in termini di capacità del +26% rispetto all’anno precedente, con un’offerta complessiva di quasi 800.000 posti in vendita.\r

La compagnia dal 2012 - anno del debutto a Verona - ad oggi ha trasportato circa 5,3 milioni di passeggeri su Verona, dove ha operato oltre 40.000 voli.\r

«I passeggeri in partenza da Verona possono già iniziare a pianificare le prossime vacanze estive - ha dichiarato Valeria Rebasti, international market director di Volotea -. Oltre alle nuove rotte internazionali, Volotea è pronta a prendere il volo verso Comiso, che va così ad aggiungersi alle destinazioni siciliane già offerte dal Catullo e che permetterà di far scoprire tutte le bellezze del sud della Sicilia, per una vacanza all’insegna del mare e del relax».\r

In questi anni di attività la compagnia, oltre ad aver arricchito la sua programmazione per venire incontro alle esigenze dei passeggeri veronesi, ha costruito un legame sempre più forte e sinergico con la città, sostenendo la valorizzazione del patrimonio artistico-culturale di Verona. Infatti, la compagnia è stata lo sponsor ufficiale delle Stagioni Artistiche proposte dalla Fondazione Arena di Verona al Teatro Filarmonico per il 2015-2016 e il 2016-2017, portando così l’opera ad alta quota. Inoltre, due importanti realtà culturali di Verona hanno preso parte a #Volotea4Veneto, il programma di mecenatismo culturale promosso dalla low-cost: la Biblioteca Capitolare, con il progetto di digitalizzazione di alcuni tra libri e pergamene custodite presso l’Istituto, e Verona for All, con il progetto di creazione di percorsi tattili e 3D di alcuni iconici monumenti.\r

«Con questi nuovi collegamenti, Volotea dimostra ancora una volta attenzione e tempestività nel rispondere alle richieste di un territorio pronto ad attrarre sempre nuovi mercati, nel contempo molto propenso al viaggio e alla scoperta di nuove mete - ha affermato Camillo Bozzolo, direttore commerciale Aviation del Gruppo Save – Un’offerta che è frutto di un lavoro continuativo svolto dalla compagnia aerea insieme al nostro aeroporto, che coinvolge in un’unica squadra gli enti turistici dell’area».","post_title":"Scatto Volotea da Verona: 6 nuove rotte dalla primavera, di cui 5 internazionali","post_date":"2023-11-16T09:40:10+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1700127610000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456125","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aegean, forte dei risultati record del terzo trimestre 2023, archivia i primi nove mesi dell'anno con ricavi consolidati a +31% rispetto allo stesso periodo 2022, per un totale di 1,33 miliardi di euro. Il gruppo ha offerto 15,7 milioni di posti e ha trasportato 12,2 milioni di passeggeri, il 30% in più rispetto all'anno scorso, con 7,3 milioni di passeggeri da/per destinazioni internazionali.\r

\r

Il load factor si è attestato all'84%, mentre l'utile ante imposte è salito a 217,5 milioni di euro, il 79% in più rispetto ai primi nove mesi del 2022, con profitti netti in crescita dell'83% a quota 170,7 milioni di euro.\r

\r

«La compagnia realizza un'altra serie di risultati significativi, con una redditività record, che ha permesso di ottenere uno dei migliori risultati nei nove mesi nel nostro settore - commenta il ceo del vettore, Dimitris Gerogiannis -. La nostra espansione del network, il significativo investimento in capacità con l'aggiunta di 3 milioni di posti disponibili nel 2023 rispetto allo scorso anno, insieme alla robusta domanda per la Grecia, hanno contribuito al forte slancio di Aegean.\r

\r

«I recenti sviluppi in Medio Oriente, tuttavia, dimostrano che continueremo a operare in un ambiente dinamico e complesso, con una scarsa visibilità futura. Allo stesso modo, sul fronte operativo, è evidente che continueranno ad esserci sfide dovute ai limiti delle infrastrutture e ai problemi della catena di approvvigionamento che avranno un impatto significativo sulle operazioni».","post_title":"Aegean: il terzo trimestre spinge al rialzo gli utili dei primi nove mesi 2023","post_date":"2023-11-16T09:15:30+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1700126130000]}]}}