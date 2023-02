Green Line Tours: accordo con Sit per la gestione delle linee Gran Turismo di Roma Green Line Tours è stata scelta dalla Sit – Società Italiana Trasporti per la gestione delle linee Gran Turismo rilasciate dal Comune di Roma. In base al nuovo accordo i veicoli che circoleranno nella città di Roma giornalmente aumenteranno a 12 unità con l’impiego di circa 30 risorse, tra autisti e assistenti di bordo e di terra. Il potenziamento del servizio consentirà di ridurre a meno di 9 minuti la frequenza di passaggio dei mezzi alle fermate e di portare la capacità delle sedute disponibili quotidianamente a quasi 1.000 posti a sedere a pieno regime. In base al nuovo accordoche circoleranno nella città di Roma giornalmente. Il potenziamento del servizio consentirà di ridurre a meno di 9 minuti la frequenza di passaggio dei mezzi alle fermate e di portare la capacità delle sedute disponibili quotidianamente a quasi 1.000 posti a sedere a pieno regime. Un’operazione che implica un piano di investimenti a medio termine di circa 8 mln di euro finalizzato ad attività come l’acquisto di veicoli elettrici, l’adeguamento per infrastrutture di ricarica, la valorizzazione dei mercati rionali e progetti fluviali sul Tevere. L’intesa prevede anche l’attivazione di una nuova linea, “Explore Museums“, che tocca i principali luoghi d’interesse turistico e culturale di Roma: MAXXI, Auditorium Parco della Musica, Galleria Borghese, Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea e il Bioparco Museo Zoologia. Questo nuovo percorso si affianca ai due già esistenti di Green Line Tours, “Discover Rome” e “Destination Eataly”, formando una rete di tre linee integrate che attualmente rappresenta un’offerta unica su Roma. “Questa collaborazione nasce tra imprese di trasporto turistico sul mercato da circa cinquant’anni, dunque con un importante brand heritage, sinonimo di solidità e leadership – commenta Emanuele Orlando Desideri, ad di Green Line Tours -. Su questi pilastri si fonderanno i nuovi progetti vocati all’innovazione con l’obiettivo di rispondere ad appuntamenti importanti, primo tra tutti il prossimo anno giubilare”. Per il triennio 2023-2025 Green Line Tours stima un giro d’affari di circa 31,5 milioni di euro solo per lo sviluppo di servizi su Roma. “Tra questi, l’implementazione e integrazione nei programmi fedeltà per frequent flyer che usufruiscono del servizio Bus Shuttle della SIT da e per gli aeroporti della città, in combinazione con servizi turistici e accesso ai circuiti museali. Oggi più che mai sento il dovere e la responsabilità di soddisfare scrupolosamente le aspettative dei partner, che in questi ultimi anni mi hanno dato ampia fiducia, tra i quali anche la Trotta Bus Services che rimarrà coinvolta in prima linea nelle scelte e nelle strategie”.

