Global Assistance, la compagnia punta sui Travel Open Day per una maggiore presenza nel trade Una maggiore visibilità per essere più presenti nel mondo del turismo e delle agenzie di viaggio. Global Assistance parte dai Travel Open Day autunnali (prima tappa a Genova all’interno di Palazzo Imperiale) per raggiungere capillarmente le adv. Global Assistance, detenuta da Rifin al 100%, è una compagnia assicurativa multicanale, di capitale privato italiano, costituita nel 1990. Nasce come compagnia specializzata nel turismo e assistenza e offre una gamma completa specifica per il settore turismo con prodotti individuali e collettivi, che nel corso degli anni ha sviluppato, fornendo assistenza qualificata. «Abbiamo preso il via dal turismo – spiega Mario Silla, Responsabile Area Marketing Prodotti e Nuovi Canali Global Assistance – e negli anni abbiamo affrontato il mondo dei viaggi a 360 gradi. L’obiettivo è quello di rafforzare la nostra presenza nel settore trade andando incontro alle necessità della clientela e nello specifico fornendo servizi ad hoc alle agenzie di viaggio». «Per questo abbiamo voluto partire dai Travel Open Day autunnali per incontrare le adv e rafforzare i rapporti con il trade – aggiunge Ermanno Sereni, Responsabile Sviluppo Turismo Global Assistance – andando ad incontrare le agenzie nelle diverse città». Tra i prodotti dedicati ai viaggi. Viaggi protetti Turismo (per le adv), Linee Viaggi Collettive, Linea Business (collettiva. Per viaggi di lavoro), Polizze Incoming, Giramondo (per Agenti e Broker). Per quanto concerne i Viaggi Protetti Turismo (con portale dedicato Global Portal) l’assicurazione propone 3 pacchetti. «Si tratta di strumenti al servizio degli agenti di viaggio e di conseguenza del cliente – continua Silla – L’Italia ha una minore propensione all’assicurazione ma con la pandemia la richiesta è aumentata e c’è l’esigenza da parte del cliente di richiedere una maggiore tutela. Non solo ma i servizi e le commodity offerte possono essere un’integrazione a quello che offre già il tour operator». Global Assistance è cresciuta negli ultimi due anni e ha raddoppiato il personale. «I risultati sono positivi – conclude Silla – Siamo a due terzi del piano strategico che prevede investimenti tecnologici e di personale. Siamo una compagnia di persone per le persone: questo è il nostro credo e il nostro punto di forza».

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433972 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Grande successo per il Travel Open Day di Genova. Oltre 20 operatori italiani ed esteri hanno incontrato numerose agenzie genovesi e liguri all’interno di Palazzo Imperiale, una delle antiche dimore dei Rolli. Ancora una volta l’incontro tra domanda ed offerta ha visto la collaborazione del Gruppo Travel con Palazzo Imperiale e Creattivando Art & Food per un evento all’insegna della storia, della cultura, ma anche della gastronomia e dell’accoglienza locale. Dopo il work shop Raoul Bollani, responsabile di Palazzo Imperiale – Saloni delle Feste e Cristina Robello di Creattivando Art & Food hanno fatto toccare con mano a seller e buyer la storia e la cultura di Genova ai tempi di Rubens tra il 1500 e il 1600. I partecipanti al Travel Open Day di Genova hanno potuto gustare un pranzo con piatti delle ricette rinascimentali e barocche ancora oggi indicate nei menù della tipicità tradizionale. «Ancora una volta abbiamo voluto creare, grazie al supporto di due partner d’eccezione, Palazzo Imperiale e Creattivando – sottolinea Daniela Battaglioni ad del Gruppo Travel – un evento in grado di valorizzare il territorio e far conoscere a seller e buyer le potenzialità delle nostre città. Genova entusiasma sempre gli operatori che partecipano al nostro Travel Open Day per storia, cultura ed accoglienza». Quest’anno il Gruppo Travel ha riservato un desk al Comune di Genova per offrire un supporto concreto alla città che ha potuto così incontrare i protagonisti del Turismo, o meglio chi crea pacchetti e proposte ma anche chi si rapporta direttamente con i viaggiatori: un’occasione per mostrare ed evidenziare i punti di forza di Genova. L’organizzazione di un evento di questo tipo richiede molto tempo ed investimenti ma consente, grazie alla collaborazione di partner motivati e di rilievo, di raggiungere risultati importanti. Il Gruppo Travel punta proprio sulla collaborazione con gli operatori e gli Enti locali per dare un forte contributo alla valorizzazione dei territori. Da una parte Travel con i propri strumenti editoriali online e offline e dall’altra operatori, agenzie di viaggio ed Enti pubblici, per dare vita ad una rete in grado di creare eventi ed iniziative di grande respiro allo scopo di promuovere il territorio e di far toccare con mano ai buyer italiani e stranieri l’offerta di una destinazione. Nel caso di Genova, città vivace ed accogliente, il Gruppo Travel si augura che la collaborazione con i professionisti del settore, che hanno mostrato grande disponibilità, e le istituzioni possa costituire in futuro un ulteriore momento di crescita per tutta la città. Saloni delle Feste – Palazzo Imperiale ha sede nel cuore del centro storico di Genova, nei locali del secondo piano nobile di Palazzo Imperiale a pochi passi dal Porto Antico, da Palazzo Ducale e direttamente collegato, per volere della stessa famiglia Imperiale, alla Cattedrale di San Lorenzo. Saloni delle Feste – Palazzo Imperiale è un contenitore poliedrico di 850 mq. La struttura proposta da Saloni delle Feste permette una grande modularità di intervento che permette di ottenere il miglior risultato possibile in termini di accoglienza e realizzazione di qualsiasi evento. Attualmente il Palazzo ospita nel contesto di Genova per Rubens. A network in contemporanea con l’esposizione a Palazzo Ducale dedicata a Peter Paul Rubens e il suo rapporto con la città) “Rubens e aristocratiche bellezze al Palazzo Imperiale”, un viaggio attraverso i segreti della vita privata delle dame genovesi. La mostra è visitabile fino al 31 marzo 2023. All’interno di Palazzo Imperiale ha sede Creattivando Art & Food che fa vivere ai visitatori esperienze a contatto diretto con le tradizioni della cucina territoriale, partendo dalla storia di Genova e della Famiglia Imperiale. [post_title] => Genova, grande successo per il Travel Open Day a Palazzo Imperiale [post_date] => 2022-11-11T11:46:57+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668167217000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433973 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair e Amadeus hanno siglato una nuova partnership che amplierà ulteriormente l'accesso all'offerta della low cost alla clientela del gds, da fine 2022. La partnership supporta la vision di Ryanair che si propone di accrescere la propria visibilità e raggiungere i clienti Amadeus, in particolare per i viaggi di lavoro. L'integrazione con i flussi e i processi di prenotazione di Amadeus garantirà ai clienti un'elevata efficienza operativa nella ricerca, prenotazione e fruizione dei servizi del vettore, oltre a essere in grado di offrire una più ampia scelta di opzioni ai viaggiatori attenti ai costi. “Questa nuova partnership con Amadeus - ha sottolineato Dara Brady - amplia ulteriormente l'offerta di Ryanair e consente ai clienti business, in particolare, un maggiore accesso al nostro network di collegamenti, frequenze, prestazioni puntuali e imbattibili e tariffe basse per tornare a incontrarsi e collaborare di persona con i colleghi". "Questa partnership illustra il valore della nostra piattaforma per i vettori low cost - ha dichiarato Jose-Luis Aragon, regional vp Air Distribution Europe, Amadeus - offrendo alla compagnia aerea l'accesso alla più ampia rete di venditori in tutto il mondo e la tecnologia per aiutarli a ottenere il massimo dal canale indiretto" [post_title] => Ryanair sigla una nuova partnership con Amadeus, focus sui viaggi d'affari [post_date] => 2022-11-11T11:35:54+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668166554000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433965 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una maggiore visibilità per essere più presenti nel mondo del turismo e delle agenzie di viaggio. Global Assistance parte dai Travel Open Day autunnali (prima tappa a Genova all’interno di Palazzo Imperiale) per raggiungere capillarmente le adv. Global Assistance, detenuta da Rifin al 100%, è una compagnia assicurativa multicanale, di capitale privato italiano, costituita nel 1990. Nasce come compagnia specializzata nel turismo e assistenza e offre una gamma completa specifica per il settore turismo con prodotti individuali e collettivi, che nel corso degli anni ha sviluppato, fornendo assistenza qualificata. «Abbiamo preso il via dal turismo – spiega Mario Silla, Responsabile Area Marketing Prodotti e Nuovi Canali Global Assistance – e negli anni abbiamo affrontato il mondo dei viaggi a 360 gradi. L’obiettivo è quello di rafforzare la nostra presenza nel settore trade andando incontro alle necessità della clientela e nello specifico fornendo servizi ad hoc alle agenzie di viaggio». «Per questo abbiamo voluto partire dai Travel Open Day autunnali per incontrare le adv e rafforzare i rapporti con il trade – aggiunge Ermanno Sereni, Responsabile Sviluppo Turismo Global Assistance – andando ad incontrare le agenzie nelle diverse città». Tra i prodotti dedicati ai viaggi. Viaggi protetti Turismo (per le adv), Linee Viaggi Collettive, Linea Business (collettiva. Per viaggi di lavoro), Polizze Incoming, Giramondo (per Agenti e Broker). Per quanto concerne i Viaggi Protetti Turismo (con portale dedicato Global Portal) l’assicurazione propone 3 pacchetti. «Si tratta di strumenti al servizio degli agenti di viaggio e di conseguenza del cliente – continua Silla - L’Italia ha una minore propensione all’assicurazione ma con la pandemia la richiesta è aumentata e c’è l’esigenza da parte del cliente di richiedere una maggiore tutela. Non solo ma i servizi e le commodity offerte possono essere un’integrazione a quello che offre già il tour operator». Global Assistance è cresciuta negli ultimi due anni e ha raddoppiato il personale. «I risultati sono positivi – conclude Silla - Siamo a due terzi del piano strategico che prevede investimenti tecnologici e di personale. Siamo una compagnia di persone per le persone: questo è il nostro credo e il nostro punto di forza». [post_title] => Global Assistance, la compagnia punta sui Travel Open Day per una maggiore presenza nel trade [post_date] => 2022-11-11T11:20:41+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668165641000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433964 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_433966" align="alignleft" width="300"] Massimo Gardini, industry relations director di Aci blueteam e capo progetto dell’operazione in Italia[/caption] WonderMiles si conferma strumento di lavoro per le agenzie di viaggio. La piattaforma di selfbooking focalizzata sul corporate travel, della quale Aci blueteam è distributore in esclusiva per l’Italia, ha oggi raggiunto un ulteriore livello di funzionalità che non solo facilita, velocizzandolo, il lavoro degli agenti, ma permette loro di fidelizzare nuovi clienti, potenziando così il proprio business nel segmento corporate. «Il riscontro su WonderMiles che stiamo avendo dalle agenzie di viaggio della nostra rete di affiliati è senza dubbio strabiliante – spiega Massimo Gardini, industry relations director di Aci blueteam e capo progetto dell’operazione in Italia –. Il lavoro che abbiamo fatto nell’ultimo anno, a quattro mani con WonderMiles, ci ha permesso di rendere ancora più incisivo il perfetto connubio tra la competenza tecnica degli ingegneri che lavorano alla piattaforma e la nostra consolidata esperienza nel corporate travel, a servizio degli agenti di viaggio. Essere i distributori esclusivi sul mercato Italia di WonderMiles ci pone oggi in una posizione di sicuro appeal, ma soprattutto ci ha dato, e sicuramente continuerà a darci, grandi soddisfazioni”. Con un’interfaccia grafica efficace e leggera, WonderMiles è caratterizzata da una rapidità di configurazione senza pari sul mercato, che rende la piattaforma molto competitiva per i contenuti e le funzionalità necessarie a far vivere alle aziende un’esperienza di selfbooking davvero efficace, senza rinunciare, al contempo, alla consulenza e alla professionalità delle agenzie di viaggio, che possono intervenire in qualunque momento nel processo di prenotazione. Inoltre, grazie all’ultimo rilascio del motore Amadeus, che affianca Sabre già presente, il bacino di utenti interessati si amplia ancor di più, dando vita a una vera e propria rivoluzione sul mercato dei selfbooking tool. La conferma dei vantaggi collegati all’utilizzo della piattaforma arriva direttamente da coloro che la usano quotidianamente, come conferma Riccardo Ricci, titolare dell’agenzia di viaggi Alma Travel di Roma: «Proporre ai nostri clienti una piattaforma di selfbooking tanto evoluta rispetto alle altre presenti sul mercato ci ha permesso di fidelizzare nuovi clienti – spiega Ricci –. L’utilizzo di WonderMiles ha, infatti, ampliato il nostro raggio di azione permettendoci di approcciare anche aziende di grandi dimensioni, interessate sia a una riduzione dei costi di gestione sulla maggior parte delle trasferte sia a un servizio VIP per i livelli dirigenziali. Non è da trascurare, inoltre, l’impatto che WonderMiles può avere sulla sostenibilità aziendale: poter disporre di un processo interamente digitale, dall’inizio alla fine della trasferta, rappresenta per i Clienti una forte spinta verso un approccio sostenibile, molto apprezzato in questo momento. Il fatto, poi, di veder evidenziato in fase di prenotazione, così come sui report, il consumo di CO2 per i voli aerei è un altro importante tassello verso la riduzione dell’inquinamento atmosferico». [post_title] => Aci blueteam a fianco delle agenzie di viaggio con WonderMiles [post_date] => 2022-11-11T11:03:16+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668164596000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433955 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Alpitour World stringe un patto di collaborazione con la Saudi Tourism Authority nell'ottica di incentiva nuovi flussi di viaggiatori verso la destinazione nel prossimo futuro. Il memorandum di intesa è stato siglato durante il Wtm di Londra: “Alpitour World è da sempre pioniere nella promozione di mete dall’elevato potenziale, per questo già da questa stagione presenteremo viaggi high level attraverso il Brand Turisanda1924. Un primo tassello che speriamo di ampliare nel prossimo futuro con una maggiore e diversificata programmazione che andrà a rafforzare lo sviluppo del turismo in questo territorio” ha affermato Gabriele Burgio, presidente e amministratore delegato di Alpitour World. Fahd Hamidaddin, ceo e membro del Board del Saudi Tourism Authority, ha aggiunto: "L'offerta turistica saudita è incomparabile per ampiezza e varietà: una natura incontaminata, paesaggi disparati, un’affascinante cultura e un tessuto di eventi e iniziative in rapida crescita, oltre a un’autentica ospitalità. Siamo nel pieno di una grande trasformazione, a piena velocità e su vasta scala e stiamo cercando i partner giusti per coinvolgerli e renderli partecipi di questo viaggio. Questa partnership con Alpitour World sarà fondamentale per aiutarci a costruire la nuova immagine della destinazione per il viaggiatore italiano e per permetterci di accedere a una vasta rete di distribuzione con visibilità sia sul trade, sia verso il consumatore”. Per la stagione 2022-23, Alpitour World ha realizzato itinerari proposti da Turisanda1924 e Made by Turisanda, i due marchi high level del gruppo che permetteranno di entrare in contatto con la storia millenaria del Paese, i suoi tesori archeologici e la bellezza dei suoi paesaggi. Il marchio Turisanda1924 inserisce in programmazione due tour Voyager: “Voyager Saudi”, da Jeddah a AlUla passando per Medina, della durata di sei giorni, e “Voyager Saudi Arabia & Riyadh”, da Jeddah a Riyadh passando per Medina e AlUla, di otto giorni. Ai due precedenti, si unisce poi l’itinerario “Principi del Deserto” di Made by Turisanda. [post_title] => Alpitour World stringe un patto con l'Arabia: primi itinerari con il brand Turisanda1924 [post_date] => 2022-11-11T10:42:03+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668163323000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433950 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A caccia di esperienze per star bene. E’ questa la tendenza dei viaggiatori, come ben emerge dalla ricerca condotta da Enit.In seguito alla pandemia, la sfera del benessere ha acquisito una maggiore rilevanza nei viaggi. Una tendenza che emerge in modo chiaro tra i turisti dell'Italia (inverno 2021-2022). «Il 46% dei viaggiatori abbina in vacanza sport con altre attività a contatto con la natura. E il 22% pratica un’attività legata al wellness durante la vacanza, con in testa le spa (34%) seguite da massaggi, terme e cure estetiche”» dichiara Roberta Garibaldi, amministratore delegato di Enit. «Il wellness ha un ruolo crescente per lo sviluppo dell’economia turistica. La metà degli operatori del settore vedono questo segmento, insieme al turismo della natura, lento e sportivo, tra i valori importanti per l’offerta ricettiva italiana» conclude Garibaldi. Vanno così ad aprirsi nuovi scenari ed opportunità, all’insegna della sostenibilità. Le risorse naturali sono tra i principali motivi di soddisfazione per i viaggiatori. Il contatto con la natura (37%) è indicato dai turisti come l’aspetto che ha influito maggiormente sul benessere psicofisico durante la vacanza (invernale 2021/2022). Anche le imprese del ricettivo ritengono il turismo nella natura (46,6%), subito dopo quello per famiglie (49,2%), il punto di forza della propria offerta turistica. In particolar modo, le strutture extra-alberghiere (49,7%) rispetto a quelle alberghiere (40,8%). Il turismo nella natura è la prerogativa dell’offerta su cui punta per il futuro circa il 47,0% delle aziende del settore. L’Italia ha molto da offrire, e può trarre vantaggio da questa tendenza in crescita. É il Paese europeo con il maggior numero di stabilimenti termali, soprattutto grazie alla sua particolare conformazione geologica, ricca di fenomeni vulcanici. Le azioni a sostegno del settore non possono non tener conto degli elementi che concorrono al prodotto turistico: istituzioni, comunicazione e promozione, canali di vendita, offerta prodotti, ricettivo, infrastrutture, formazione, Investimenti e assetto normativo. [post_title] => Enit: il wellness travel sfonda nei desideri dei turisti [post_date] => 2022-11-11T10:28:13+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668162493000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433942 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Transat al giro di boa dei suoi primi 35 anni guarda con ottimismo all'estate 2023, dopo un 2022 che ha certificato la ripartenza post-pandemia con il ritorno dai tre scali italiani (Roma, Venezia e Lamezia) con un riempimento dei voli dell'80%. La prossima summer conterà 13 voli diretti sulle direttrici Italia-Canada: da Roma 5 voli alla settimana per Toronto e 4 con destinazione Montréal; da Venezia 2 voli alla settimana per Montréal e 1 per Toronto e da Lamezia Terme 1 volo alla settimana per Toronto. La compagnia offrirà inoltre voli in connessione da Roma, Venezia, Lamezia per Vancouver e/o Calgary, tutto operato con Air Transat, via Toronto o Montréal, nonché voli domestici all’interno del Canada e in connessione per il Nord America. “Quella di oggi è un’occasione importante per presentare le novità del vettore e le destinazioni servite dall’Italia verso il Canada ed il Nord America e per rafforzare la partnership con Aeroporti di Roma, hub fondamentale da sempre per la compagnia - commenta Tiziana Della Serra, managing director di Rephouse Gsa per l’Italia del vettore e chief sales & marketing di Air Transat in Italia –. Air Transat ha ripreso dopo 2 anni i voli da 3 aeroporti italiani per il Canada, attestandosi ad un ottimo 80% di load factor in media e l’85% da Roma. Non era chiaro cosa attendersi in questa prima estate 2022, ma continuiamo ad essere ottimisti per l’estate che ci attende pur rimanendo prudenti. Nell’estate 2023 Air Transat si riconferma con 13 voli non-stop da Roma Fiumicino, Venezia e Lamezia per Toronto e Montréal. Le destinazioni canadesi offerte inoltre aumentano grazie ai voli in connessione Air Transat da Roma, Venezia e Lamezia per la costa ovest canadese, Vancouver e/o Calgary via Toronto o Montréal, ma anche grazie al code share con Porter Airlines, che amplia le destinazioni offerte da Montreal collegando la costa atlantica Canadese Halifax ed in futuro altre destinazioni". Il vettore porta avanti il rinnovo della flotta, con l'ingresso di due nuovi A321LR e l’ordine di quattro A321XLR in consegna nel 2025. "La ripresa del turismo e del lungo raggio ha visto il Canada emergere sempre di più, confermandosi una meta molto richiesta perché è una destinazione dove le attività di svolgono maggiormente outdoor, in spazi sconfinati con natura incontaminata, è una meta sicura, aperta, inclusiva, accogliente e multiculturale. Air Transat rappresenta il ponte ideale volare dall’Italia in Canada e Nord America offrendo voli diretti o in connessione comodi e a tariffe accessibili ma garantendo contenuti e servizi di qualità medio-alta. Basta solo scegliere il livello di tariffa e flessibilità più adatta". "Con Air Transat abbiamo sviluppato negli anni una proficua collaborazione che ha facilitato un progressivo consolidamento della connettività diretta tra Roma ed il Canada, mercato ad elevati volumi e molto elastico all’aumento dell’offerta - ha sottolineato Federico Scriboni, Head of Aviation Business Development di Aeroporti di Roma - . Tale reattività è stata ribadita anche nella passata stagione Summer 2022, estate record per le compagnie nordamericane che, solo ad ottobre, hanno registrato una crescita di oltre il +20% rispetto a pari mese 2019. Roma, si dimostra essere una tra le destinazioni più ambite e lo sarà anche nella prossima summer 2023”. Sui voli diretti dall’Italia sono in servizio gli Airbus A330 configurati con 346 posti (12 in Classe Club e 334 in Classe Economica) o 375 posti (12 in Classe Club e 363 in Classe Economica). [post_title] => Air Transat celebra i suoi primi 35 anni. Tredici voli diretti Italia-Canada nell'estate 2023 [post_date] => 2022-11-11T10:16:38+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668161798000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433934 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’Isola di Hawai’i, conosciuta anche come Big Island torna in Europa per riconquistare i suoi viaggiatori. “L’Europa è molto importante per noi - afferma Frecia Cevallos, tourism specialist di County of Hawai’i - e vogliamo tornare a ospitare nuovamente i turisti del Vecchio Continente. Dopo la pandemia, ci siamo concentrati sul mercato interno americano, canadese e giapponese; tuttavia quello europeo per noi è molto interessante perché i visitatori si fermano in media più giorni e hanno un elevato potere di acquisto”. Il dipartimento di Turismo e Cultura dell’Isola di Hawai’i (County of Hawai’i), lo scorso settembre ha presentato la destinazione durante un roadshow a Parigi, Milano e Londra, in concomitanza con le sfilate di moda alle quali era presente per la prima volta lo stilista hawaiano Micah Kamohoali’i insieme a Frecia Cevallos. L’Isola punta a un turismo sostenibile: “Desideriamo attrarre viaggiatori interessati alla nostra cultura e tradizione, i nostri costumi e le comunità; viaggiatori con un senso di responsabilità nei confronti dei luoghi, che sposino il concetto di turismo rigenerativo e diventino viaggiatori socialmente consapevoli” aggiunge Cevallos. E proprio al fine di preservare l’identità dell’isola e delle comunità locali, Hawai’i Tourism Authority ha investito in piani triennali di Destination Management, che prevedono la collaborazione tra pubblico e privato per ridefinire una strategia turistica che passi attraverso la formazione puntando al viaggio rigenerativo coinvolgendo la popolazione. Infatti, è in crescita il numero di visitatori che partecipano a programmi di Corporate Social Responsibility, dedicandosi ad attività di volontariato nelle esperienze turistiche. Gli operatori italiani esprimono forte interesse per la destinazione che solitamente viene proposta in abbinamento a un itinerario nella West Coast americana. Oggi la richiesta si sta orientando anche su viaggi esclusivamente nell’arcipelago per Hawai’i abbinata a una o più isole. Il target italiano su Hawai’i è principalmente di viaggi di nozze. In crescita il turismo sportivo per il golf e quello culturale. Novità per quanto riguarda i collegamenti: United Airlines, dal 25 maggio 2023 opererà un volo diretto Roma - San Francisco in coincidenza per le isole dell’arcipelago insieme a Hawaian Airlines. Nel 2019 sono stati 137.908 gli europei che hanno visitato l’Isola con un aumento dell’1,7% rispetto all’anno precedente. Da gennaio ad agosto 2022, sono scesi a 65.017 di cui 6.492 italiani. Da gennaio ad agosto 2022, complessivamente l’Isola ha registrato 1.129.687 arrivi con un calo del - 6,8% rispetto allo stesso periodo del 2019. Il primo mercato resta la Costa Ovest Americana, seguito dalla Costa Est, da Canada e Giappone. Per l’Europa, il Regno Unito è al primo posto seguito da Germania, Francia, Svizzera e Italia. [post_title] => L'Isola di Hawai’i scommette sull'aumento dei flussi turistici europei [post_date] => 2022-11-11T10:03:59+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668161039000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433919 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways ha varato insieme ad Eni il progetto “Joule Discovery Lab. Un possibile futuro net zero per la mobilità", iniziativa che mira ad accrescere le competenze imprenditoriali dei dipendenti delle due aziende e a costruire un nuovo modello di sviluppo sostenibile tra player del sistema nazionale industriale. L’iniziativa è promossa da Joule la Scuola di Eni per l’impresa nata per supportare la crescita di startup innovative con forte impatto sulla decarbonizzazione ed economia circolare e diffondere nell’organizzazione lo sviluppo di una mentalità imprenditoriale. Il progetto è nato in seguito all’avvio della produzione Eni di carburanti sostenibili per l’aviazione, che rappresentano nel breve e medio termine uno strumento per contribuire significativamente alla decarbonizzazione del trasporto aereo; Ita Airways è stata la prima compagnia aerea ad utilizzarli in Italia. All'interno del Gazometro di Roma Ostiense, area industriale che Eni sta riqualificando per avviare un distretto aperto di innovazione tecnologica sulla transizione energetica, cinque team formati da persone Ita Airways ed Eni hanno lavorato per 3 giorni alla progettazione di business model congiunti con un focus dedicato alla riduzione degli impatti relativi al settore mobilità, travel e aviazione. Per arrivare a trasformare le idee in proposte, i team hanno applicato metodologie di design thinking, costruendo un “future artefact”: la versione futura della soluzione, da collocare nello scenario 2050. [post_title] => Ita Airways ed Eni in coppia per il futuro green del trasporto aereo [post_date] => 2022-11-11T09:51:13+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668160273000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "global assistance la compagnia punta sui travel open day maggiore presenza nel trade" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":60,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":5084,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433972","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grande successo per il Travel Open Day di Genova. Oltre 20 operatori italiani ed esteri hanno incontrato numerose agenzie genovesi e liguri all’interno di Palazzo Imperiale, una delle antiche dimore dei Rolli. Ancora una volta l’incontro tra domanda ed offerta ha visto la collaborazione del Gruppo Travel con Palazzo Imperiale e Creattivando Art & Food per un evento all’insegna della storia, della cultura, ma anche della gastronomia e dell’accoglienza locale. Dopo il work shop Raoul Bollani, responsabile di Palazzo Imperiale – Saloni delle Feste e Cristina Robello di Creattivando Art & Food hanno fatto toccare con mano a seller e buyer la storia e la cultura di Genova ai tempi di Rubens tra il 1500 e il 1600. I partecipanti al Travel Open Day di Genova hanno potuto gustare un pranzo con piatti delle ricette rinascimentali e barocche ancora oggi indicate nei menù della tipicità tradizionale.\r

\r

«Ancora una volta abbiamo voluto creare, grazie al supporto di due partner d’eccezione, Palazzo Imperiale e Creattivando – sottolinea Daniela Battaglioni ad del Gruppo Travel – un evento in grado di valorizzare il territorio e far conoscere a seller e buyer le potenzialità delle nostre città. Genova entusiasma sempre gli operatori che partecipano al nostro Travel Open Day per storia, cultura ed accoglienza».\r

\r

Quest’anno il Gruppo Travel ha riservato un desk al Comune di Genova per offrire un supporto concreto alla città che ha potuto così incontrare i protagonisti del Turismo, o meglio chi crea pacchetti e proposte ma anche chi si rapporta direttamente con i viaggiatori: un’occasione per mostrare ed evidenziare i punti di forza di Genova.\r

\r

L’organizzazione di un evento di questo tipo richiede molto tempo ed investimenti ma consente, grazie alla collaborazione di partner motivati e di rilievo, di raggiungere risultati importanti. Il Gruppo Travel punta proprio sulla collaborazione con gli operatori e gli Enti locali per dare un forte contributo alla valorizzazione dei territori. Da una parte Travel con i propri strumenti editoriali online e offline e dall’altra operatori, agenzie di viaggio ed Enti pubblici, per dare vita ad una rete in grado di creare eventi ed iniziative di grande respiro allo scopo di promuovere il territorio e di far toccare con mano ai buyer italiani e stranieri l’offerta di una destinazione.\r

\r

Nel caso di Genova, città vivace ed accogliente, il Gruppo Travel si augura che la collaborazione con i professionisti del settore, che hanno mostrato grande disponibilità, e le istituzioni possa costituire in futuro un ulteriore momento di crescita per tutta la città.\r

\r

Saloni delle Feste – Palazzo Imperiale ha sede nel cuore del centro storico di Genova, nei locali del secondo piano nobile di Palazzo Imperiale a pochi passi dal Porto Antico, da Palazzo Ducale e direttamente collegato, per volere della stessa famiglia Imperiale, alla Cattedrale di San Lorenzo. Saloni delle Feste – Palazzo Imperiale è un contenitore poliedrico di 850 mq. La struttura proposta da Saloni delle Feste permette una grande modularità di intervento che permette di ottenere il miglior risultato possibile in termini di accoglienza e realizzazione di qualsiasi evento. Attualmente il Palazzo ospita nel contesto di Genova per Rubens. A network in contemporanea con l’esposizione a Palazzo Ducale dedicata a Peter Paul Rubens e il suo rapporto con la città) “Rubens e aristocratiche bellezze al Palazzo Imperiale”, un viaggio attraverso i segreti della vita privata delle dame genovesi. La mostra è visitabile fino al 31 marzo 2023.\r

\r

All’interno di Palazzo Imperiale ha sede Creattivando Art & Food che fa vivere ai visitatori esperienze a contatto diretto con le tradizioni della cucina territoriale, partendo dalla storia di Genova e della Famiglia Imperiale.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Genova, grande successo per il Travel Open Day a Palazzo Imperiale","post_date":"2022-11-11T11:46:57+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1668167217000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433973","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair e Amadeus hanno siglato una nuova partnership che amplierà ulteriormente l'accesso all'offerta della low cost alla clientela del gds, da fine 2022.\r

\r

La partnership supporta la vision di Ryanair che si propone di accrescere la propria visibilità e raggiungere i clienti Amadeus, in particolare per i viaggi di lavoro. L'integrazione con i flussi e i processi di prenotazione di Amadeus garantirà ai clienti un'elevata efficienza operativa nella ricerca, prenotazione e fruizione dei servizi del vettore, oltre a essere in grado di offrire una più ampia scelta di opzioni ai viaggiatori attenti ai costi.\r

\r

“Questa nuova partnership con Amadeus - ha sottolineato Dara Brady - amplia ulteriormente l'offerta di Ryanair e consente ai clienti business, in particolare, un maggiore accesso al nostro network di collegamenti, frequenze, prestazioni puntuali e imbattibili e tariffe basse per tornare a incontrarsi e collaborare di persona con i colleghi\".\r

\r

\"Questa partnership illustra il valore della nostra piattaforma per i vettori low cost - ha dichiarato Jose-Luis Aragon, regional vp Air Distribution Europe, Amadeus - offrendo alla compagnia aerea l'accesso alla più ampia rete di venditori in tutto il mondo e la tecnologia per aiutarli a ottenere il massimo dal canale indiretto\"","post_title":"Ryanair sigla una nuova partnership con Amadeus, focus sui viaggi d'affari","post_date":"2022-11-11T11:35:54+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1668166554000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433965","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una maggiore visibilità per essere più presenti nel mondo del turismo e delle agenzie di viaggio. Global Assistance parte dai Travel Open Day autunnali (prima tappa a Genova all’interno di Palazzo Imperiale) per raggiungere capillarmente le adv.\r

\r

Global Assistance, detenuta da Rifin al 100%, è una compagnia assicurativa multicanale, di capitale privato italiano, costituita nel 1990. Nasce come compagnia specializzata nel turismo e assistenza e offre una gamma completa specifica per il settore turismo con prodotti individuali e collettivi, che nel corso degli anni ha sviluppato, fornendo assistenza qualificata.\r

\r

«Abbiamo preso il via dal turismo – spiega Mario Silla, Responsabile Area Marketing Prodotti e Nuovi Canali Global Assistance – e negli anni abbiamo affrontato il mondo dei viaggi a 360 gradi. L’obiettivo è quello di rafforzare la nostra presenza nel settore trade andando incontro alle necessità della clientela e nello specifico fornendo servizi ad hoc alle agenzie di viaggio».\r

\r

«Per questo abbiamo voluto partire dai Travel Open Day autunnali per incontrare le adv e rafforzare i rapporti con il trade – aggiunge Ermanno Sereni, Responsabile Sviluppo Turismo Global Assistance – andando ad incontrare le agenzie nelle diverse città».\r

\r

Tra i prodotti dedicati ai viaggi. Viaggi protetti Turismo (per le adv), Linee Viaggi Collettive, Linea Business (collettiva. Per viaggi di lavoro), Polizze Incoming, Giramondo (per Agenti e Broker). Per quanto concerne i Viaggi Protetti Turismo (con portale dedicato Global Portal) l’assicurazione propone 3 pacchetti.\r

\r

«Si tratta di strumenti al servizio degli agenti di viaggio e di conseguenza del cliente – continua Silla - L’Italia ha una minore propensione all’assicurazione ma con la pandemia la richiesta è aumentata e c’è l’esigenza da parte del cliente di richiedere una maggiore tutela. Non solo ma i servizi e le commodity offerte possono essere un’integrazione a quello che offre già il tour operator».\r

\r

Global Assistance è cresciuta negli ultimi due anni e ha raddoppiato il personale. «I risultati sono positivi – conclude Silla - Siamo a due terzi del piano strategico che prevede investimenti tecnologici e di personale. Siamo una compagnia di persone per le persone: questo è il nostro credo e il nostro punto di forza».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Global Assistance, la compagnia punta sui Travel Open Day per una maggiore presenza nel trade","post_date":"2022-11-11T11:20:41+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1668165641000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433964","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_433966\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Massimo Gardini, industry relations director di Aci blueteam e capo progetto dell’operazione in Italia[/caption]\r

WonderMiles si conferma strumento di lavoro per le agenzie di viaggio. La piattaforma di selfbooking focalizzata sul corporate travel, della quale Aci blueteam è distributore in esclusiva per l’Italia, ha oggi raggiunto un ulteriore livello di funzionalità che non solo facilita, velocizzandolo, il lavoro degli agenti, ma permette loro di fidelizzare nuovi clienti, potenziando così il proprio business nel segmento corporate.\r

«Il riscontro su WonderMiles che stiamo avendo dalle agenzie di viaggio della nostra rete di affiliati è senza dubbio strabiliante – spiega Massimo Gardini, industry relations director di Aci blueteam e capo progetto dell’operazione in Italia –. Il lavoro che abbiamo fatto nell’ultimo anno, a quattro mani con WonderMiles, ci ha permesso di rendere ancora più incisivo il perfetto connubio tra la competenza tecnica degli ingegneri che lavorano alla piattaforma e la nostra consolidata esperienza nel corporate travel, a servizio degli agenti di viaggio. Essere i distributori esclusivi sul mercato Italia di WonderMiles ci pone oggi in una posizione di sicuro appeal, ma soprattutto ci ha dato, e sicuramente continuerà a darci, grandi soddisfazioni”.\r

Con un’interfaccia grafica efficace e leggera, WonderMiles è caratterizzata da una rapidità di configurazione senza pari sul mercato, che rende la piattaforma molto competitiva per i contenuti e le funzionalità necessarie a far vivere alle aziende un’esperienza di selfbooking davvero efficace, senza rinunciare, al contempo, alla consulenza e alla professionalità delle agenzie di viaggio, che possono intervenire in qualunque momento nel processo di prenotazione. Inoltre, grazie all’ultimo rilascio del motore Amadeus, che affianca Sabre già presente, il bacino di utenti interessati si amplia ancor di più, dando vita a una vera e propria rivoluzione sul mercato dei selfbooking tool.\r

La conferma dei vantaggi collegati all’utilizzo della piattaforma arriva direttamente da coloro che la usano quotidianamente, come conferma Riccardo Ricci, titolare dell’agenzia di viaggi Alma Travel di Roma: «Proporre ai nostri clienti una piattaforma di selfbooking tanto evoluta rispetto alle altre presenti sul mercato ci ha permesso di fidelizzare nuovi clienti – spiega Ricci –. L’utilizzo di WonderMiles ha, infatti, ampliato il nostro raggio di azione permettendoci di approcciare anche aziende di grandi dimensioni, interessate sia a una riduzione dei costi di gestione sulla maggior parte delle trasferte sia a un servizio VIP per i livelli dirigenziali. Non è da trascurare, inoltre, l’impatto che WonderMiles può avere sulla sostenibilità aziendale: poter disporre di un processo interamente digitale, dall’inizio alla fine della trasferta, rappresenta per i Clienti una forte spinta verso un approccio sostenibile, molto apprezzato in questo momento. Il fatto, poi, di veder evidenziato in fase di prenotazione, così come sui report, il consumo di CO2 per i voli aerei è un altro importante tassello verso la riduzione dell’inquinamento atmosferico».","post_title":"Aci blueteam a fianco delle agenzie di viaggio con WonderMiles","post_date":"2022-11-11T11:03:16+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1668164596000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433955","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Alpitour World stringe un patto di collaborazione con la Saudi Tourism Authority nell'ottica di incentiva nuovi flussi di viaggiatori verso la destinazione nel prossimo futuro.\r

Il memorandum di intesa è stato siglato durante il Wtm di Londra: “Alpitour World è da sempre pioniere nella promozione di mete dall’elevato potenziale, per questo già da questa stagione presenteremo viaggi high level attraverso il Brand Turisanda1924. Un primo tassello che speriamo di ampliare nel prossimo futuro con una maggiore e diversificata programmazione che andrà a rafforzare lo sviluppo del turismo in questo territorio” ha affermato Gabriele Burgio, presidente e amministratore delegato di Alpitour World.\r

Fahd Hamidaddin, ceo e membro del Board del Saudi Tourism Authority, ha aggiunto: \"L'offerta turistica saudita è incomparabile per ampiezza e varietà: una natura incontaminata, paesaggi disparati, un’affascinante cultura e un tessuto di eventi e iniziative in rapida crescita, oltre a un’autentica ospitalità. Siamo nel pieno di una grande trasformazione, a piena velocità e su vasta scala e stiamo cercando i partner giusti per coinvolgerli e renderli partecipi di questo viaggio. Questa partnership con Alpitour World sarà fondamentale per aiutarci a costruire la nuova immagine della destinazione per il viaggiatore italiano e per permetterci di accedere a una vasta rete di distribuzione con visibilità sia sul trade, sia verso il consumatore”.\r

Per la stagione 2022-23, Alpitour World ha realizzato itinerari proposti da Turisanda1924 e Made by Turisanda, i due marchi high level del gruppo che permetteranno di entrare in contatto con la storia millenaria del Paese, i suoi tesori archeologici e la bellezza dei suoi paesaggi.\r

Il marchio Turisanda1924 inserisce in programmazione due tour Voyager: “Voyager Saudi”, da Jeddah a AlUla passando per Medina, della durata di sei giorni, e “Voyager Saudi Arabia & Riyadh”, da Jeddah a Riyadh passando per Medina e AlUla, di otto giorni. Ai due precedenti, si unisce poi l’itinerario “Principi del Deserto” di Made by Turisanda.","post_title":"Alpitour World stringe un patto con l'Arabia: primi itinerari con il brand Turisanda1924","post_date":"2022-11-11T10:42:03+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1668163323000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433950","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A caccia di esperienze per star bene. E’ questa la tendenza dei viaggiatori, come ben emerge dalla ricerca condotta da Enit.In seguito alla pandemia, la sfera del benessere ha acquisito una maggiore rilevanza nei viaggi. \r

\r

Una tendenza che emerge in modo chiaro tra i turisti dell'Italia (inverno 2021-2022). «Il 46% dei viaggiatori abbina in vacanza sport con altre attività a contatto con la natura. E il 22% pratica un’attività legata al wellness durante la vacanza, con in testa le spa (34%) seguite da massaggi, terme e cure estetiche”» dichiara Roberta Garibaldi, amministratore delegato di Enit. «Il wellness ha un ruolo crescente per lo sviluppo dell’economia turistica. La metà degli operatori del settore vedono questo segmento, insieme al turismo della natura, lento e sportivo, tra i valori importanti per l’offerta ricettiva italiana» conclude Garibaldi.\r

\r

Vanno così ad aprirsi nuovi scenari ed opportunità, all’insegna della sostenibilità. Le risorse naturali sono tra i principali motivi di soddisfazione per i viaggiatori. Il contatto con la natura (37%) è indicato dai turisti come l’aspetto che ha influito maggiormente sul benessere psicofisico durante la vacanza (invernale 2021/2022).\r

\r

Anche le imprese del ricettivo ritengono il turismo nella natura (46,6%), subito dopo quello per famiglie (49,2%), il punto di forza della propria offerta turistica. In particolar modo, le strutture extra-alberghiere (49,7%) rispetto a quelle alberghiere (40,8%). Il turismo nella natura è la prerogativa dell’offerta su cui punta per il futuro circa il 47,0% delle aziende del settore.\r

\r

L’Italia ha molto da offrire, e può trarre vantaggio da questa tendenza in crescita. É il Paese europeo con il maggior numero di stabilimenti termali, soprattutto grazie alla sua particolare conformazione geologica, ricca di fenomeni vulcanici. Le azioni a sostegno del settore non possono non tener conto degli elementi che concorrono al prodotto turistico: istituzioni, comunicazione e promozione, canali di vendita, offerta prodotti, ricettivo, infrastrutture, formazione, Investimenti e assetto normativo.\r

\r

","post_title":"Enit: il wellness travel sfonda nei desideri dei turisti","post_date":"2022-11-11T10:28:13+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1668162493000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433942","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Air Transat al giro di boa dei suoi primi 35 anni guarda con ottimismo all'estate 2023, dopo un 2022 che ha certificato la ripartenza post-pandemia con il ritorno dai tre scali italiani (Roma, Venezia e Lamezia) con un riempimento dei voli dell'80%.\r

La prossima summer conterà 13 voli diretti sulle direttrici Italia-Canada: da Roma 5 voli alla settimana per Toronto e 4 con destinazione Montréal; da Venezia 2 voli alla settimana per Montréal e 1 per Toronto e da Lamezia Terme 1 volo alla settimana per Toronto. La compagnia offrirà inoltre voli in connessione da Roma, Venezia, Lamezia per Vancouver e/o Calgary, tutto operato con Air Transat, via Toronto o Montréal, nonché voli domestici all’interno del Canada e in connessione per il Nord America.\r

“Quella di oggi è un’occasione importante per presentare le novità del vettore e le destinazioni servite dall’Italia verso il Canada ed il Nord America e per rafforzare la partnership con Aeroporti di Roma, hub fondamentale da sempre per la compagnia - commenta Tiziana Della Serra, managing director di Rephouse Gsa per l’Italia del vettore e chief sales & marketing di Air Transat in Italia –. Air Transat ha ripreso dopo 2 anni i voli da 3 aeroporti italiani per il Canada, attestandosi ad un ottimo 80% di load factor in media e l’85% da Roma. Non era chiaro cosa attendersi in questa prima estate 2022, ma continuiamo ad essere ottimisti per l’estate che ci attende pur rimanendo prudenti. Nell’estate 2023 Air Transat si riconferma con 13 voli non-stop da Roma Fiumicino, Venezia e Lamezia per Toronto e Montréal. Le destinazioni canadesi offerte inoltre aumentano grazie ai voli in connessione Air Transat da Roma, Venezia e Lamezia per la costa ovest canadese, Vancouver e/o Calgary via Toronto o Montréal, ma anche grazie al code share con Porter Airlines, che amplia le destinazioni offerte da Montreal collegando la costa atlantica Canadese Halifax ed in futuro altre destinazioni\".\r

Il vettore porta avanti il rinnovo della flotta, con l'ingresso di due nuovi A321LR e l’ordine di quattro A321XLR in consegna nel 2025. \"La ripresa del turismo e del lungo raggio ha visto il Canada emergere sempre di più, confermandosi una meta molto richiesta perché è una destinazione dove le attività di svolgono maggiormente outdoor, in spazi sconfinati con natura incontaminata, è una meta sicura, aperta, inclusiva, accogliente e multiculturale. Air Transat rappresenta il ponte ideale volare dall’Italia in Canada e Nord America offrendo voli diretti o in connessione comodi e a tariffe accessibili ma garantendo contenuti e servizi di qualità medio-alta. Basta solo scegliere il livello di tariffa e flessibilità più adatta\".\r

\"Con Air Transat abbiamo sviluppato negli anni una proficua collaborazione che ha facilitato un progressivo consolidamento della connettività diretta tra Roma ed il Canada, mercato ad elevati volumi e molto elastico all’aumento dell’offerta - ha sottolineato Federico Scriboni, Head of Aviation Business Development di Aeroporti di Roma - . Tale reattività è stata ribadita anche nella passata stagione Summer 2022, estate record per le compagnie nordamericane che, solo ad ottobre, hanno registrato una crescita di oltre il +20% rispetto a pari mese 2019. Roma, si dimostra essere una tra le destinazioni più ambite e lo sarà anche nella prossima summer 2023”.\r

Sui voli diretti dall’Italia sono in servizio gli Airbus A330 configurati con 346 posti (12 in Classe Club e 334 in Classe Economica) o 375 posti (12 in Classe Club e 363 in Classe Economica).\r

\r

","post_title":"Air Transat celebra i suoi primi 35 anni. Tredici voli diretti Italia-Canada nell'estate 2023","post_date":"2022-11-11T10:16:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1668161798000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433934","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" L’Isola di Hawai’i, conosciuta anche come Big Island torna in Europa per riconquistare i suoi viaggiatori. “L’Europa è molto importante per noi - afferma Frecia Cevallos, tourism specialist di County of Hawai’i - e vogliamo tornare a ospitare nuovamente i turisti del Vecchio Continente. Dopo la pandemia, ci siamo concentrati sul mercato interno americano, canadese e giapponese; tuttavia quello europeo per noi è molto interessante perché i visitatori si fermano in media più giorni e hanno un elevato potere di acquisto”.\r

Il dipartimento di Turismo e Cultura dell’Isola di Hawai’i (County of Hawai’i), lo scorso settembre ha presentato la destinazione durante un roadshow a Parigi, Milano e Londra, in concomitanza con le sfilate di moda alle quali era presente per la prima volta lo stilista hawaiano Micah Kamohoali’i insieme a Frecia Cevallos.\r

\r

L’Isola punta a un turismo sostenibile: “Desideriamo attrarre viaggiatori interessati alla nostra cultura e tradizione, i nostri costumi e le comunità; viaggiatori con un senso di responsabilità nei confronti dei luoghi, che sposino il concetto di turismo rigenerativo e diventino viaggiatori socialmente consapevoli” aggiunge Cevallos.\r

E proprio al fine di preservare l’identità dell’isola e delle comunità locali, Hawai’i Tourism Authority ha investito in piani triennali di Destination Management, che prevedono la collaborazione tra pubblico e privato per ridefinire una strategia turistica che passi attraverso la formazione puntando al viaggio rigenerativo coinvolgendo la popolazione. Infatti, è in crescita il numero di visitatori che partecipano a programmi di Corporate Social Responsibility, dedicandosi ad attività di volontariato nelle esperienze turistiche.\r

Gli operatori italiani esprimono forte interesse per la destinazione che solitamente viene proposta in abbinamento a un itinerario nella West Coast americana. Oggi la richiesta si sta orientando anche su viaggi esclusivamente nell’arcipelago per Hawai’i abbinata a una o più isole. Il target italiano su Hawai’i è principalmente di viaggi di nozze. In crescita il turismo sportivo per il golf e quello culturale.\r

Novità per quanto riguarda i collegamenti: United Airlines, dal 25 maggio 2023 opererà un volo diretto Roma - San Francisco in coincidenza per le isole dell’arcipelago insieme a Hawaian Airlines.\r

Nel 2019 sono stati 137.908 gli europei che hanno visitato l’Isola con un aumento dell’1,7% rispetto all’anno precedente. Da gennaio ad agosto 2022, sono scesi a 65.017 di cui 6.492 italiani. Da gennaio ad agosto 2022, complessivamente l’Isola ha registrato 1.129.687 arrivi con un calo del - 6,8% rispetto allo stesso periodo del 2019. Il primo mercato resta la Costa Ovest Americana, seguito dalla Costa Est, da Canada e Giappone. Per l’Europa, il Regno Unito è al primo posto seguito da Germania, Francia, Svizzera e Italia.","post_title":"L'Isola di Hawai’i scommette sull'aumento dei flussi turistici europei","post_date":"2022-11-11T10:03:59+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1668161039000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433919","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways ha varato insieme ad Eni il progetto “Joule Discovery Lab. Un possibile futuro net zero per la mobilità\", iniziativa che mira ad accrescere le competenze imprenditoriali dei dipendenti delle due aziende e a costruire un nuovo modello di sviluppo sostenibile tra player del sistema nazionale industriale.\r

L’iniziativa è promossa da Joule la Scuola di Eni per l’impresa nata per supportare la crescita di startup innovative con forte impatto sulla decarbonizzazione ed economia circolare e diffondere nell’organizzazione lo sviluppo di una mentalità imprenditoriale.\r

Il progetto è nato in seguito all’avvio della produzione Eni di carburanti sostenibili per l’aviazione, che rappresentano nel breve e medio termine uno strumento per contribuire significativamente alla decarbonizzazione del trasporto aereo; Ita Airways è stata la prima compagnia aerea ad utilizzarli in Italia.\r

All'interno del Gazometro di Roma Ostiense, area industriale che Eni sta riqualificando per avviare un distretto aperto di innovazione tecnologica sulla transizione energetica, cinque team formati da persone Ita Airways ed Eni hanno lavorato per 3 giorni alla progettazione di business model congiunti con un focus dedicato alla riduzione degli impatti relativi al settore mobilità, travel e aviazione. Per arrivare a trasformare le idee in proposte, i team hanno applicato metodologie di design thinking, costruendo un “future artefact”: la versione futura della soluzione, da collocare nello scenario 2050.","post_title":"Ita Airways ed Eni in coppia per il futuro green del trasporto aereo","post_date":"2022-11-11T09:51:13+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1668160273000]}]}}