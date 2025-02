Giuseppe Gianassi bissa il successo al concorso Around the World di CartOrange Giuseppe Gianassi si conferma per la seconda volta vincitore di Around the World: il concorso con cui CartOrange premia i migliori consulenti di viaggio tramite una strategia di gamification che per l’edizione 2024 ha saputo attirare 306 registrati. “Around The World intende riconoscere l’impegno, la professionalità e il merito dei nostri consulenti – spiega l’amministratore delegato di CartOrange, Gianpaolo Romano -, distribuendo, oltre ai premi finali, ogni bimestre riconoscimenti molto apprezzati dalla rete vendita. Tutto ciò avviene appunto all’interno di un sistema di gamification incentivante, che prevede l’attribuzione di chilometri-sfida a prove di carattere individuale e nazionale, sottolineando la modernità delle nostre soluzioni”. Il fiorentino Gianassi ha quindi bissato il successo del 2023, consolidando in questo modo un percorso non casualmente costellato di altri importanti riconoscimenti nazionali. Solo nell’ultimo quinquennio è stato infatti premiato consecutivamente ai Wedding Awards promossi da matrimonio.com e oggi rientra anche nella lista degli otto migliori professionisti Luna di Miele stilata dall’agenzia di stampa Adnkronos. Alla gala dinner di quest’anno, il cui partner è stato l’ente del turismo della Thailandia, organizzata a Firenze presso palazzo Budini Gattai, il 21 febbraio CartOrange ha inoltre premiato gli otto migliori consulenti affermatisi per singole aree geografiche italiane: accanto a Gianassi, vincitore anche dell’area Tirreno, i colleghi Andrea Bruni per l’area Sud, Francesca Ferrulli per l’area Adriatico, Marta Pennino per l’area Nord-Ovest, Jessica Sardella per l’area Centro e isole, Claudia Saredi per l’area Lombardia, Alessandra Tagliabue per l’area Milano e Marco Zanchin per l’area Triveneto. A loro sarà riservato uno speciale fam trip in Oman, organizzato dal tour operator CartOrange Condividi

