GeCo, un Digital Empowerment per offrire agli albergatori nuovi strumenti

GeCo amplia ancora le proprie competenze interne e lancia un Digital Empowerment. Si tratta di un dipartimento interno di digital marketing creato per offrire agli albergatori nuovi strumenti.

«Durante il periodo del lock down – commenta Marco Fabbroni, ceo di GeCo – abbiamo ragionato su come aiutare gli albergatori ad aumentare le vendite. Confrontandoci con loro, abbiamo compreso le necessità e ci siamo subito organizzati. Abbiamo affidato ad una società la formazione di due nostre risorse interne ed abbiamo avviato il nuovo dipartimento».

L’obiettivo principale era quello di affiancare e supportare i propri clienti permettendo alle strutture di mantenere buone performance e non perdere quote di mercato. In poche parole ottimizzare e rendere ancora più fruibili i siti web del gruppo con un completo restyling dei contenuti e una più chiara esposizione grafica dei servizi. Con il lancio del nuovo dipartimento GeCo ha ampliato la propria consulenza strategica ed operativa con servizi mirati di Digital Marketing da offrire con 3 proposte differenti alle strutture del network Geco al fine di migliorarne l’awareness e la lead generation attraverso un posizionamento organico sui touchpoint digitali, campagne digital e social media marketing.

GeCo, società con oltre 30 anni di esperienza e più di 100 clienti nel settore alberghiero, con il suo network GecoHotels – Chosen By Travellers offre alle strutture che vogliono entrare nel network, mantenendo comunque la propria indipendenza, di usufruire della maggiore forza contrattuale verso i tour operator internazionali, garantita da un gruppo di grandi dimensioni.