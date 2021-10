Gattinoni Mice con Amc Italia per la festa nazionale della vendita 2021

Gattinoni Mice è stata scelta per la prima volta da Amc Italia, leader di sistemi di cottura di alta qualità, per organizzare uno degli eventi più importanti dell’anno: la “festa nazionale della vendita 2021”, un appuntamento che da sempre coinvolge i 100 migliori venditori italiani dell’azienda.

Un evento speciale caratterizzato quest’anno dal claim “Ridefiniamo il nostro futuro. Ripartire – Ricostruire – Rinascere” e ideato da Gattinoni, dopo aver studiato e analizzato i valori aziendali del brand italiano.

“Organizzare un live meeting dopo quasi 2 anni di assenza a causa della pandemia è stato sfidante ma nello stesso tempo molto emozionante – ha affermato Snezana Kiki Stojanovic, responsabile marketing di Amc Italia -. Dal primo giorno del progetto, abbiamo istaurato una proficua collaborazione con Gattinoni e abbiamo costruito insieme step by step tutto il progetto. Grazie per il supporto e per la grande professionalità”.

La destinazione scelta per l’evento è stata Roma, la città eterna e capitale d’Italia che con la sua arte, cultura, storia e l’ottima gastronomia ha accolto i protagonisti dell’evento per un long weekend dedicato alla celebrazione dei successi e degli obiettivi raggiunti.

Gattinoni MICE si è occupata della progettazione e della realizzazione dell’evento, seguendo ogni step del progetto, confrontandosi con il cliente e instaurando fin da subito una sintonia che si è concretizzata nella perfetta riuscita del long week end. L’agenzia si è occupata dei giochi, dei momenti di ingaggio, dell’intrattenimento, del concept, del claim e del logo della “Festa della Vendita”, per poi dedicarsi alla creazione di tutti i materiali di comunicazione, alla gestione logistica e alla segreteria organizzativa, curando l’intero evento nei minimi dettagli.

Infine ha commentato Isabella Vallini coo e head of business uniti communication di Gattinoni Mice: «Ringraziamo Amc per essersi fidato per la prima volta delle skill di Gattinoni Mice. L’agenzia ha dato forma alla comunicazione di un progetto strategico di grande impatto per la company, trovando nel gruppo di lavoro AMC grande collaborazione, sintonia e gioco di squadra, ogni giorno».