Gattinoni e Inter ancora insieme fino alla stagione 2024-25 Si consolida la partnership ultradecennale tra l’Inter e il gruppo Gattinoni, che si conferma official supplier del club meneghino sino alla stagione 2024-25. Una partnership che si affianca al ruolo di fornitore ufficiale business travel, che la società con sede a Milano ricopre da oltre 15 anni. Grazie a questo accordo, Gattinoni vede la presenza del proprio marchio sui Led a bordo campo e sui maxischermi prima e durante le partite che si giocano allo stadio San Siro, oltre alla visibilità sui social e ad altri plus per fare pr con clienti e partner. “Il rinnovo della partnership con il gruppo Gattinoni è per noi motivo di orgoglio e testimonia il grande lavoro svolto insieme in questi anni e la voglia di continuare su questo percorso – sottolinea Alessandro Antonello, ceo corporate del Fc Internazionale Milano -. Gattinoni è parte della famiglia nerazzurra da oltre quindici anni ed è al fianco del nostro club in occasione di tutti gli appuntamenti importanti, sportivi e non solo. Ci auguriamo che il futuro sia altrettanto ricco di successi”. “La rinnovata partnership con l’Inter ci infonde grande soddisfazione e allo stesso tempo ci dà la possibilità di instaurare relazioni nuove, con realtà imprenditoriali importanti – aggiunge il presidente Franco Gattinoni -. Abbiamo deciso di continuare a legare il nostro brand a quello di un partner importante come il club nerazzurro, strategico sotto molteplici punti di vista”. Condividi

\r

“Purtroppo, ancora una volta, una situazione provvisoria rischia di diventare permanente. E questo penalizza l’intera industria del turismo crocieristico, comparto che opera sempre con largo anticipo e con rigorosa programmazione - ribadisce il direttore Clia Italia, Francesco Galietti -. Agire senza certezza di quale sarà la situazione nei prossimi anni mette a rischio la presenza delle crociere a Venezia\".\r

\r

“Al momento solo due compagnie, tra mille difficoltà e con grande sforzo economici, logistici e organizzativi, hanno deciso di confermare i loro scali – prosegue Galietti –, ma se gli impegni non dovessero essere rispettati non è escluso che lascino definitivamente la città. Questo significherebbe sia perdere lo status di homeport da parte di Venezia, sia un calo strutturale del traffico crocieristico e quindi del turismo in tutto l’Adriatico, visto che la città lagunare rappresenta da sempre un polo di attrazione. L’attuale mancanza di certezze ha indotto molti armatori a dirottare le proprie navi su altri scali e altri Paesi”.\r

\r

“Le compagnie hanno sempre ribadito, ben prima del 2021, di essere favorevoli a non transitare più dalla Giudecca e hanno chiesto con convinzione la predisposizione di una soluzione alternativa, ma finora non è stato avviato nessun confronto concreto - conclude Galietti –. Le crociere rappresentano meno del 2% del traffico in Laguna, ma sono il settore tecnologicamente più avanzato e innovativo del comparto marittimo. Anche per questo possono fornire un contributo importante a sviluppare soluzioni che siano contemporaneamente in grado di preservare l’ecosistema lagunare e lo sviluppo economico sostenibile della città. Inoltre, mettere in discussione la permanenza delle crociere a Venezia equivale a mettere in discussione anche l’intera esistenza della portualità veneziana”.","post_title":"Clia: l'inerzia del governo mette a rischio il futuro delle crociere a Venezia","post_date":"2024-03-20T14:37:36+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1710945456000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463969","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' un Carsten Spohr che si auto definisce \"ottimista\" quello che oggi in occasione dell'Aviation Summit di Airlines for Europe, interviene sulla futura decisione dell'Ue sull'ingresso di Lufthansa nel capitale di Ita Airways con una quota iniziale del 41%.\r

\r

Il ceo del gruppo tedesco si è infatti detto \"ottimista\" sulla possibilità che Lufthansa si assicuri una partecipazione nella compagnia aerea italiana, mentre la Commissione europea si avvicina a una fase cruciale dell'indagine.\r

\r

«Vogliamo chiudere l'accordo\" con Ita, ottenendo il via libera della Commissione europea, il prima possibile e sono ancora ottimista perché ogni politico con cui parlo a Berlino, a Roma e anche a Bruxelles capisce che Ita merita un futuro, l'economia italiana merita di essere collegata anche in futuro, e la cooperazione tra Lufthansa e Ita è la risposta».\r

\r

Interpellato direttamente sulle possibilità di Lufthansa di portare a termine l'accordo, Spohr ha semplicemente affermato: «Non lavorerei nel settore dell'aviazione se non fossi ottimista».\r

\r

Le dichiarazioni arrivano nella settimana in cui Lufthansa potrebbe scoprire quali rimedi sarebbero necessari affinché la Commissione dia il via libera all'agognata intesa.","post_title":"Lufthansa: Spohr resta «ottimista su Ita Airways, vogliamo l'ok dall'Ue al più presto»","post_date":"2024-03-20T13:03:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1710939806000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463782","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Scopri il programma di formazione One Happy e-learning, pensato per condividere la felicità di Aruba con il trade italiano grazie a contenuti utili, offerte speciali e un’assistenza puntuale e preferenziale\r

\r

L’Isola di Aruba è conosciuta per il suo mare turchese e il clima perfetto, ma è andando oltre alle sue spiagge bianche che si scoprono tutte le sue potenzialità e le sue mille sfaccettature! Sicura, ospitale, facile da raggiungere e visitabile in ogni mese dell’anno: questi sono i principali punti di forza di una destinazione che ha fatto della felicità il suo motto.\r

Con l’obiettivo di trasmettere questa felicità ai principali partner sul mercato italiano, Aruba Tourism Authority Italia lancia l’Happy Agents Club: una serie di benefit, agevolazioni e materiali che verranno condivisi con tutti gli agenti di viaggio che porteranno a termine il programma di formazione One Happy e-Learning.\r

\r

Il programma - aggiornato, gratuito e completo - permette di scoprire tutto quello che l’isola di Aruba ha da offrire. La conoscenza della destinazione verrà messa alla prova con un test: ottenendo almeno 60 punti si otterrà il certificato One Happy e-Learning, diventando così uno specialista della destinazione. Ma, soprattutto, al termine del programma sarà possibile accedere a una sezione dedicata a sconti e offerte presso i principali hotel di Aruba riservati agli agenti di viaggio, come per esempio il 25% di sconto sulla migliore tariffa disponibile presso il Renaissance Wind Creek Resort o l’Hilton Aruba Caribbean Resort, oppure una cena gratuita presso il meraviglioso ristorante dell’Amsterdam Manor Resort, il Passion’s on the Beach.\r

\r

Portando a termine il programma si avrà anche accesso a tutti i nuovi contenuti media della destinazione: reel, storie, immagini, video e testi a disposizione per la condivisione sui canali di comunicazione delle agenzie di viaggio.\r

Gli agenti che entreranno a far parte dell’Happy Agent Club verranno aggiornati in maniera preferenziale e in anteprima sulle nuove offerte pensate per il trade italiano, gli eventi e le campagne in corso: entra a far parte della community di agenti di viaggio più felice e lascia che l’Aruba Effect ti travolga!\r

\r

Scopri di più su https://www.aruba.com/it/trade\r

\r

\r

\r

Per maggiori informazioni su Aruba:\r

011–4546557 - aruba@globaltourist.it - globaltourist@globaltourist.it","post_title":"Aruba Happy Agents: entra a far parte della community di agenti di viaggio più felice!","post_date":"2024-03-20T13:00:34+00:00","category":["informazione-pr"],"category_name":["Informazione PR"],"post_tag":[]},"sort":[1710939634000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463973","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si consolida la partnership ultradecennale tra l'Inter e il gruppo Gattinoni, che si conferma official supplier del club meneghino sino alla stagione 2024-25. Una partnership che si affianca al ruolo di fornitore ufficiale business travel, che la società con sede a Milano ricopre da oltre 15 anni. Grazie a questo accordo, Gattinoni vede la presenza del proprio marchio sui Led a bordo campo e sui maxischermi prima e durante le partite che si giocano allo stadio San Siro, oltre alla visibilità sui social e ad altri plus per fare pr con clienti e partner.\r

\r

“Il rinnovo della partnership con il gruppo Gattinoni è per noi motivo di orgoglio e testimonia il grande lavoro svolto insieme in questi anni e la voglia di continuare su questo percorso - sottolinea Alessandro Antonello, ceo corporate del Fc Internazionale Milano -. Gattinoni è parte della famiglia nerazzurra da oltre quindici anni ed è al fianco del nostro club in occasione di tutti gli appuntamenti importanti, sportivi e non solo. Ci auguriamo che il futuro sia altrettanto ricco di successi”.\r

\r

“La rinnovata partnership con l'Inter ci infonde grande soddisfazione e allo stesso tempo ci dà la possibilità di instaurare relazioni nuove, con realtà imprenditoriali importanti - aggiunge il presidente Franco Gattinoni -. Abbiamo deciso di continuare a legare il nostro brand a quello di un partner importante come il club nerazzurro, strategico sotto molteplici punti di vista”.","post_title":"Gattinoni e Inter ancora insieme fino alla stagione 2024-25","post_date":"2024-03-20T13:00:16+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1710939616000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463965","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In Europa è il momento dei soft brand in stile collezione. Ne è sicuro Andrea Kellner Ongaro di Accor: \"Nel Vecchio continente stiamo registrando una domanda fortissima ma i costi di costruzione sono saliti del 25% e anche gli oneri di finanziamento sono aumentati notevolmente - ha spiegato in occasione del secondo Hotellerie Summit di Pambianco alla Borsa di Milano il vice president commercial strategy Europe & North Africa premium, midscale & economy brands del gruppo francese -. Tutto ciò rallenta inevitabilmente i nuovi sviluppi. La tendenza attuale è quindi quella di concentrarsi sulle operazioni di rebranding. Stiamo inoltre assistendo a un vero boom di contratti di gestione e franchising\".\r

\r

In Italia, Accor vanta attualmente una dozzina dei propri 40 marchi complessivi in portfolio. \"C'è quindi potenziale per entrare con ulteriori brand, specialmente con quelli da collezione\", ha ribadito Ongaro -. Ma non solo: perché tra i possibili ulteriori sviluppi tricolori della compagnia transalpina ci sono anche marchi già presenti come Mövenpick, Mercure, Handwritten Collection, e poi ibis e Pullman. Per Ongaro, l'Italia e l'Europa in generale stanno vivendo un momento importante dal punto di vista della riqualificazione del prodotto 3 stelle, grazie soprattutto alle novità introdotte dalle ultime tendenze del design: \"Un trend che ora dovrebbero seguire anche i 4 stelle, focalizzando la propria offerta su esperienze ed emozioni, piuttosto che sulla standardizzazione\".\r

\r

Lato domanda, il 2024 per il manager Accor sarà un anno positivo: \"Non come il 2023, che ha beneficiato di incrementi a doppia cifra percentuale grazie all'effetto rimbalzo, ma sicuramente in crescita. E lo sviluppo sarà più equilibrato, trainato sia dall'occupazione sia dalle tariffe che invece l'anno scorso hanno fatto la parte del leone, anche a seguito del picco inflattivo. Lo stiamo vedendo anche dai dati Iata: la disponibilità dei collegamenti aerei è in aumento e a gennaio il numero di passeggeri è già cresciuto del 16% rispetto allo stesso mese del 2023\".\r

\r

Per l'Italia le migliori opportunità arriveranno quindi soprattutto dal long haul: \"In particolare credo dalla Cina. Ma la Penisola è oggi tra le destinazioni top 3 di tutti e sette i principali generatori di domanda a lungo raggio - ha concluso Ongaro -: oltre al paese del Dragone, mi riferisco agli Usa, al Canada, al Brasile, al Giappone, alla Corea e all'Australia\".\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Ongaro, Accor: in Europa è il momento dei brand \"collezione\"","post_date":"2024-03-20T12:52:32+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1710939152000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463960","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si terrà la sera del 9 aprile 2025, presso il nuovo terminal PortMiami della compagnia, la naming ceremony della nuova World America, prossima ammiraglia Msc Crociere. La cerimonia sarà testimonianza degli investimenti del gruppo nella città della Florida e del suo impegno nel mercato nordamericano, con la tradizionale rottura della bottiglia di champagne e tanti eventi sia a terra, sia a bordo.\r

\r

L'unità partirà poi per il suo viaggio inaugurale con tappa presso la Ocean Cay Msc Marine Reserve, l'isola privata della compagnia alle Bahamas. L'itinerario prevede qui un overnight con lo spettacolo serale del faro dell'isola e una festa in spiaggia. Dopo la naming ceremony , la World America salperà quindi per la sua stagione inaugurale il 12 aprile 2025. La nave effettuerà crociere con itinerari alternati di sette notti nell'Est e nell'Ovest dei Caraibi con tappe a Puerto Plata, Repubblica Dominicana, San Juan, Porto Rico, Costa Maya e Cozumel, Messico, Isla de Roatan, Honduras, nonché Ocean Cay, Bahamas.\r

\r

La World America unisce il design europeo al comfort americano e sarà la prima nave Msc alimentata a gnl a navigare negli Stati Uniti e la seconda della classe World. Il nuovo terminal Msc a Miami è costruito in partnership con la contea di Miami-Dade e PortMiami per un investimento pari a circa 100 milioni di dollari. Sarà in grado di accogliere 36 mila passeggeri al giorno.\r

\r

“Attendiamo con impazienza aprile 2025 per dare il benvenuto alla World America - commenta il vice president Southern Europe divisione crociere, Leonardo Massa -. Visto il grande successo della World Europa nel Mediterraneo siamo certi che la nuova nave verrà apprezzata anche dal mercato nordamericano e che molti italiani decideranno di volare negli Stati Uniti per fare una crociera a bordo di questo nuovo gioiello del mare. Con l’arrivo della nuova ammiraglia, la nostra flotta arriverà a 23 unità, di cui tre alimentate a gnl”.\r

\r

","post_title":"Si terrà a PortMiami ad aprile 2025 la naming ceremony della nuova Msc World America","post_date":"2024-03-20T12:08:42+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1710936522000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463956","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Al via dal 29 marzo la nuova stagione dei Giardini di Castel Trauttmansdorff di Merano: dopo 4 mesi di pausa, riapriranno i battenti al pubblico, che sarà accolto dalle meravigliose fioriture di primavera.\r

\r

Per il 2024, la mostra temporanea sarà incentrata sulle piante succulente. “Succu... cosa?”, nella cornice dei Giardini di Castel Trauttmansdorff, illustrerà l’incredibile diversità e le ingegnose tecniche di sopravvivenza sviluppate da queste piante, e anche la loro utilità nel fornire frutti deliziosi, sostanze curative, fibre resistenti e persino noti liquori. Per ammirarne diversi esemplari, merita una visita il semideserto delle Succulente dei Giardini che ospita cactus, euforbie, aloe e agavi.\r

\r

Il mondo vegetale dei Giardini può essere scoperto anche insieme ad una guida esperta. Tra aprile e maggio viene proposta la visita guidata “Amore in fiore – L’Eros nel mondo vegetale”. La visita guidata dura 120 minuti e costa 11 € a persona (ingresso escluso). La data è da concordare, prenotazione con almeno 3 settimane di anticipo.\r

\r

Per l’intera stagione, i Giardini hanno in serbo un variegato programma di eventi: in estate, in occasione delle “Serate ai Giardini”, il World Music Festival vedrà alternarsi, sul palco del laghetto delle Ninfee nel cuore del giardino, artisti di caratura internazionale.\r

\r

Infine, il venerdì, nei mesi di giugno, luglio e agosto, i Giardini resteranno aperti sino alle 23 per l’evento “Trauttmansdorff di Sera”. Le visite guidate serali dei “venerdì lunghi” sveleranno sfaccettature inedite del giardino botanico immerso nella tenue luce del crepuscolo, mentre da metà giugno il Café della Palme, nei pressi del Laghetto delle Ninfee, proporrà un aperitivo lungo con musica dal vivo.\r

Anche quest’anno, in occasione di tre serate al venerdì, si svolgerà il Picnic sulle sponde del Laghetto delle Ninfee, al ritmo irresistibile della musica dal vivo.\r

\r

Suddivisi in quattro aree tematiche, i Giardini di Castel Trauttmansdorff presentano, su una superficie di 12 ettari, più di 80 paesaggi botanici con piante da tutto il mondo. La loro posizione panoramica è unica: a forma di anfiteatro naturale, si estendono su un dislivello di oltre 100 metri, aprendo a ogni passo affascinanti prospettive panoramiche sulle montagne circostanti e sulla città di Merano e integrandosi con perfetta armonia nel paesaggio naturale circostante.\r

Nel cuore dei Giardini troneggia Castel Trauttmansdorff dove, un tempo l'amata Imperatrice Elisabetta, meglio conosciuta come Sissi, trascorreva la stagione invernale. Oggi questo stesso castello è sede del Touriseum, il Museo provinciale altoatesino del Turismo che racconta 250 anni di storia del turismo alpino.\r

\r

","post_title":"Castel Trauttmansdorff, il 29 marzo riaprono i Giardini con attività di visite guidate ed eventi","post_date":"2024-03-20T12:03:39+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1710936219000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463954","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Apre a Bressanone la nuova Lasserhaus: un art hotel 4 stelle superior realizzato dagli architetti Claudio Saverino e Tiziano Vudafieri, che hanno suddiviso gli spazi di una residenza aristocratica del quindicesimo secolo, trasformando i primi due piani in una struttura ricettiva e destinando gli ultimi due a residenza privata. I lavori sono stati commissionati dalla famiglia Faller, da oltre 80 anni proprietari dell’antico edificio.\r

\r

La nuova struttura si compone di dieci camere, di cui tre suite, sei matrimoniali e una singola, dall’atmosfera intima, in cui la collezione di pittura classica di proprietà dei Faller incontra opere di artisti contemporanei, rendendo così lo spazio un nuovo punto d’interesse per la collettività. Il pianterreno accoglie in particolare la lobby e la reception. Da qui si accede alle prime quattro camere e a un salottino con un angolo biblioteca a disposizione degli ospiti, oltre che alla cantina dotata di una piccola sala degustazione, interpretata da uno dei pionieri della digital art, l’austriaco Peter Kogler, utilizzando pattern psichedelici per creare insolite profondità spaziali da esplorare individualmente. Percorrendo la scala interna che conduce al mezzanino, dove gli architetti hanno ricavato una spa dotata di sauna e idromassaggio, si incontra subito l’opera di Alexander Wierer, focalizzata sull’incessante progressione del tempo e la transitorietà del presente. Al primo piano sono collocate invece la sala colazione e le altre cinque camere.\r

\r

Per il restauro architettonico e l’interior design di Lasserhaus, completamente vincolata dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio, gli architetti hanno lavorato su un concept incentrato sul dialogo tra storia e contemporaneità. Il progetto ha inteso infatti riflettere le peculiarità della città vescovile di Bressanone, in grado di fondere la sua tradizione e atmosfera medievale con proposte culturali d’avanguardia.","post_title":"A Bressanone apre il 4 stelle Lasserhaus: un progetto a cura degli architetti Vudafieri e Saverino","post_date":"2024-03-20T11:57:55+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1710935875000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463948","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Inizio d'anno in accelerata per Dubai che ha accolto 1,77 milioni di turisti internazionali nel gennaio 2024, con un aumento del 21% rispetto allo stesso mese del 2023.\r

\r

L'Europa occidentale, secondo i dati emersi dal Dubai Tourism Performance Report di gennaio pubblicato dal Dipartimento dell'Economia e del Turismo, si è classificata al primo posto in termini di mercati di provenienza dei arrivi internazionali, con una quota superiore al 18% per un totale di 327.000 visitatori.\r

\r

Seguono i Paesi del Ccg con 311.000 visitatori, pari a quasi il 18%, e l'Asia meridionale al terzo posto con 294.000 visitatori, pari a circa il 17% del totale dei visitatori internazionali nell'emirato.\r

\r

Il numero di arrivi dalla Russia, dalla Comunità degli Stati Indipendenti e dall'Europa dell'Est ha raggiunto i 262.000 visitatori, pari al 15%, classificandosi al quarto posto, mentre il numero di visitatori provenienti dalla regione del Medio Oriente e del Nord Africa (Mena) ha raggiunto i 211.000 visitatori, il 12% del totale.\r

\r

L'Asia settentrionale e sudorientale si è classificata al sesto posto con 149.000 visitatori e una quota dell'8%, seguita dalle Americhe al settimo posto con 115.000 visitatori o circa il 6% del numero totale di visitatori internazionali, dall'Africa all'ottavo posto con 71.000 visitatori e dall'Australia all'ultimo posto con 33.000 arrivi.","post_title":"Dubai: inizio d'anno con una crescita del 21% degli arrivi internazionali","post_date":"2024-03-20T11:49:00+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1710935340000]}]}}