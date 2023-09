Gattinoni Events: attività di team building a Courmayeur Due giorni, l’8 e il 9 settembre dedicati al team building; Gattinoni Events si è spostata a Courmayeur. Il 2023 è un anno importante per il Gruppo Gattinoni, coincide con il 40° anniversario di attività nel mondo del turismo e degli eventi. Ma il 2023 rappresenta per la Divisione Events anche l’inizio di un nuovo corso, in cui misurare successi, novità e obiettivi chiari, tra cui, prioritari, il wellbeing e il lavoro di squadra. Le due giornate in Valle d’Aosta sono state il mezzo per focalizzare e valorizzare questo nuovo corso. A partire dall’integrazione delle tante nuove risorse umane che hanno rafforzato la Divisione Eventi; numerosi colleghi sono arrivati negli ultimi mesi ed era importante fare squadra, evidenziare i valori aziendali, in una situazione di divertimento, finalmente liberi dalle rigidità imposte dalla pandemia. Ritrovarsi insieme, cementare la motivazione, svolgere attività di team building: per una volta un progetto non disegnato per aziende clienti ma per la Divisione stessa. «Con questo evento abbiamo voluto dedicare due giorni esclusivamente a noi, creare un momento in cui ritrovare la motivazione che segna la ripresa a tutti gli effetti dopo il periodo difficile degli ultimi due anni – ha commentato Elisa Presutti, managing director Gattinoni Events –. Abbiamo scelto la montagna, non a caso la più alta delle Sette Vette d’Europa, come sinonimo degli obiettivi che insieme abbiamo raggiunto e delle sfide che ancora ci attendono, ma che insieme, siamo pronti ad affrontare e raggiungere». Il programma ha previsto il viaggio da/per Milano e Torino. Arrivo il venerdì in tempo per registrarsi nella struttura partner, il prestigioso hotel Le Massif Courmayeur, 5 stelle IHC. Sabato è stata la giornata delle attività insieme. Ai partecipanti è stata consegnata una maglia personalizzata con nome e logo dell’evento; si è provveduto a suddividerli in 6 squadre contrassegnate da colori. Le squadre si sono cimentate in 5 prove, fisiche e di logica, alle quali hanno partecipato tutti con grande entusiasmo e divertimento, prima di rifocillarsi in baita a La Grolla Chalet Restaurant. Il team building nel cuore della Val Veny è stato gestito con il partner Allure Alps. Oltre 60 i colleghi che hanno partecipato, compresi il presidente Franco Gattinoni e il direttore Generale Sergio Testi. Condividi

