Frigerio Viaggio, nuova partnership con Civitatis

Civitatis, azienda che si occupa della distribuzione online di escursioni e visite guidate, ha firmato una nuova partnership conFrigerio Viaggi.

Grazie a questo accordo, la rete di Frigerio Viaggi avrà accesso a più di 63.500 attività in più di 2.850 destinazioni che Civitatis offre oggi nel mondo. Inoltre, Civitatis integrerà Frigerio Viaggi come uno dei suoi fornitori di attività in Italia.

Alberto Gutiérrez, ceoe Fondatore di Civitatis, ha sottolineato l’importanza dell’accordo, commentando che “siamo lieti di incorporare questo nuovo gruppo di agenzie e chiudere l’anno con più di 4.000 agenzie di viaggio in Italia. La buona accoglienza è dovuta al fatto che, come accade già nel mercato spagnolo, Civitatis è il partner perfetto per le agenzie di viaggio con un catalogo selezionato e di qualità nella lingua dei loro clienti.”

Le cifre supportano le parole di Alberto Gutiérrez, dato che da quando Civitatis ha messo piede sul mercato turistico del Bel paese, nel 2018, il numero di clienti italiani che prenotano le proprie attività sul sito di Civitatis è cresciuto esponenzialmente anno dopo anno (ad eccezione del 2020, a causa dello scoppio della pandemia), proprio come il suo catalogo di prodotti in Italia.

“Siamo felici di stringere questa nuova collaborazione con Civitatis” commenta Paola Frigerio, travel, marketing & network director di Frigerio Viaggi. “Tramite la piattaforma, potremo implementare la nostra offerta diretta ed ampliare le opportunità di prenotazione di escursioni, attività e visite guidate nelle principali destinazioni del mondo. Il nostro obiettivo è quello di offrire la scelta più ampia possibile alle nostre agenzie, così come ai clienti, con la garanzia di elevati standard di sicurezza, servizio e di qualità, valori che da sempre contraddistinguono la nostra Azienda e i partner a cui diamo fiducia”.