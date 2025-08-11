Fogel (Booking) : “Per entrare in Usa code interminabili”. Migliorare i controlli Glenn Fogel, amministratore delegato di Booking.com, la principale ota al mondo, ha affermato che gli Stati Uniti devono investire nel miglioramento dei controlli dei passaporti negli aeroporti per invertire la tendenza al forte calo dei turisti stranieri. “È molto difficile arrivare negli Stati Uniti e la prima cosa che si vede è una coda interminabile”, ha dichiarato al Financial Times. “Gli aeroporti del Paese devono essere in perfette condizioni”, ha aggiunto, soprattutto perché il Paese si aspetta i Mondiali di calcio del 2026 e le Olimpiadi estive del 2028. Secondo i dati ufficiali, il numero di turisti entrati negli Stati Uniti nei primi sette mesi di quest’anno è diminuito del 3,8%, considerando tutte le origini. I problemi sono particolarmente evidenti con Canada e Messico, i due Paesi confinanti. Questo calo generalizzato dei viaggiatori è attribuito alle politiche sull’immigrazione di Donald Trump. Il numero di europei che si sono recati in Europa e hanno trascorso almeno una notte lo scorso aprile è diminuito fino al 17%. Fogel, d’altra parte, si concentra sulla caotica situazione al confine, piuttosto che sulla possibilità che i viaggiatori vengano espulsi dal Paese. Condividi

