FlixBus entra nella Carta giovani nazionale. Un milione di codici di sconto già pronti

FlixBus aderisce alla Carta giovani nazionale, l’iniziativa promossa dal dipartimento del Governo per le politiche giovanili e il servizio civile universale per consentire alle persone residenti in Italia di età compresa fra 18 e 35 anni di usufruire di agevolazioni su beni e servizi di carattere culturale, sportivo e legato al benessere.

In linea con l’attenzione rivolta alla comunità under 35, che da sempre costituisce un segmento preponderante della sua utenza anche in Italia, FlixBus ha messo a disposizione di chi scaricherà la Carta un milione di codici sconto per spostarsi a bordo dei caratteristici autobus verdi a prezzi agevolati.

L’adesione all’iniziativa, presentata il 24 marzo contestualmente all’apertura dell’Anno Europeo della Gioventù, riflette la volontà, da parte di FlixBus, di garantire un servizio di mobilità sempre più alla portata di chiunque, indipendentemente dalle disponibilità economiche di chi vuole spostarsi e dal territorio in cui risiede.

«Siamo lieti di partecipare in qualità di partner al lancio della Carta Giovani Nazionale, uno strumento che siamo certi potrà contribuire significativamente alla qualità della vita sociale e culturale della comunità under 35 italiana, soprattutto alla luce dell’impatto che l’emergenza sanitaria ha avuto in quest’ambito negli ultimi due anni – ha affermato Andrea Incondi, managing director di FlixBus Italia -. Aderendo a questa iniziativa, vogliamo fare la nostra parte per agevolare il loro graduale ritorno alla normalità, dando a sempre più persone la possibilità di viaggiare e scoprire il mondo».

Grazie a una pianificazione intelligente e a un network capillare, che collega non solo le città di grandi e medie dimensioni, ma anche svariati centri minori – nella rete italiana di FlixBus, il 40% delle fermate si trova in località con una popolazione inferiore a 20.000 abitanti – l’operatore intende proporsi sempre di più al pubblico giovane quale soluzione di mobilità preferenziale per esplorare nuovi territori, offrendo in ogni momento la possibilità di acquistare il proprio viaggio con facilità grazie a un canale di prenotazione multipiattaforma disponibile anche su sito e app.