Flexible Autos incontra il trade alla Bmt con soluzioni sempre più personalizzabili Flexible Autos partecipa per il secondo anno consecutivo alla Bmt di Napoli per incontrare il trade, in collaborazione con Rephouse Gsa, che rappresenta l’azienda per il Centro-sud Italia. L’azienda specializzata nel settore della mobilità e piattaforma broker di noleggio auto ad uso esclusivo delle agenzie di viaggi e del b2b propone una vasta gamma di servizi, tra cui noleggio auto, scooter, furgoni, camper e trasferimenti point to point. La piattaforma broker offre tariffe competitive e una vasta scelta di veicoli, garantendo ai propri partner la massima convenienza e flessibilità. Nel corso degli anni Flexible Autos ha saputo adattarsi alle mutevoli esigenze del mercato, offrendo soluzioni su misura per le agenzie di viaggio, i tour operator e altri operatori del settore. Con una vasta rete di partner e una solida infrastruttura tecnologica, è lo strumento ideale per soddisfare le richieste di mobilità dei clienti in modo efficiente e conveniente. «Flexible Autos conferma il proprio impegno verso le agenzie di viaggio e siamo orgogliosi di essere riconosciuti come gli specialisti della mobilità in esclusiva per il mercato b2b – commenta Alessandro Patacchiola, md di Flexible Autos – continueremo a fornire soluzioni di noleggio altamente personalizzabili e adatte alle esigenze dei nostri partner commerciali. Siamo impegnati a supportare il trade con una gamma completa di prodotti all’interno di un’unica piattaforma sempre più tecnologica ed intuitiva». La piattaforma di Flexible Autos garantisce, tramite la rete dei fornitori connessi, accesso a più di 22.000 punti di ritiro in oltre 131 paesi distribuiti nei cinque continenti. Tra le tipologie di prodotti offerti da Flexible Autos c’è il Pack Premium, che comprende, tra l’altro, l’assicurazione senza franchigia dei fornitori, che può essere integrata con l’acquisto del prodotto di Rimborso della franchigia che offre copertura per le eccezioni più comuni tra le assicurazioni fornitori. Condividi

Grazie a essa gli operatori di strutture ricettive potranno gestire le strategie di revenue management e affrontare eventuali problematiche tempestivamente, anche lontano dalla propria scrivania. Si tratta della prima fase di un processo di evoluzione della piattaforma intelligente di SiteMinder, che prevede di introdurre una serie di funzionalità durante il corso dell’anno.\r

\r

Il lancio dell’app fa seguito a un periodo di beta testing che ha coinvolto oltre 800 utenti in più di 60 Paesi. Grazie a questa nuova soluzione, le strutture ricettive saranno in grado di monitorare le performance dei ricavi e di intervenire prontamente, quando necessario, utilizzando la panoramica personalizzata di 14 giorni delle camere vendute, dei ricavi generati e dei canali di distribuzione più efficienti. A differenza di altri sistemi esistenti, l’applicazione permette agli utenti di gestire la domanda di prenotazione in tempo reale, con l'adeguamento istantaneo delle tariffe e della disponibilità, l'adattamento della durata minima e massima del soggiorno e la chiusura della vendita delle camere, fino alla completa ottimizzazione dei prezzi.\r

\r

“Ci troviamo in una nuova era di viaggi caratterizzata da modelli e comportamenti di prenotazione inediti - sottolinea la chief product officer di SiteMinder, Leah Rankin -. Gli albergatori hanno la necessità di rispondere in maniera dinamica a un mercato in costante evoluzione, dove la velocità di commercializzazione ha un impatto diretto sulla generazione delle entrate e sulla perdita di opportunità di business. L’app consente quindi agli albergatori di gestire le proprie strategie di revenue management e di marketing end-to-end in modo semplice e veloce, anche in movimento. Grazie alla garanzia di dati affidabili, si evitano di perdere opportunità di guadagno derivanti da occasioni che richiedono tempestività, come eventi pubblici che stimolano la domanda o cambiamenti nei prezzi della concorrenza. E qualsiasi errore può essere prontamente corretto prima che si verifichino danni economici o di reputazione. Si tratta di funzionalità che tradizionalmente venivano ritenute troppo complesse per essere eseguite perfino su desktop, ma la gestione dinamica dei ricavi trova ora nella mobilità il suo fulcro principale”.\r

\r

“Oltre a consentire ai clienti di ottimizzare le entrate in maniera tempestiva - aggiunge il regional manager di SiteMinder Italia, Simone Portaluri - il lancio dell'applicazione su dispositivi mobili riflette il nostro obiettivo di rendere più semplice e conveniente per gli hotel la gestione e la crescita del proprio business. Con questa app, offriamo alle strutture italiane la possibilità di recuperare tempo prezioso, permettendo loro di concentrarsi pienamente sulla creazione di esperienze straordinarie per i loro ospiti”. All'Itb in corso di svolgimento a Berlino (5-7 marzo) Aimee Olley, revenue product consultant di SiteMinder, è disponibile per illustrare ai visitatori la nuova app.\r

\r

","post_title":"Disponibile la app mobile di SiteMinder: revenue management ovunque e in tempo reale","post_date":"2024-03-05T12:21:59+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1709641319000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462811","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_462812\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Tiziana Della Serra, md Rephouse Gsa e Alessandro Patacchiola, md di Flexible Autos[/caption]\r

Flexible Autos partecipa per il secondo anno consecutivo alla Bmt di Napoli per incontrare il trade, in collaborazione con Rephouse Gsa, che rappresenta l’azienda per il Centro-sud Italia.\r

L'azienda specializzata nel settore della mobilità e piattaforma broker di noleggio auto ad uso esclusivo delle agenzie di viaggi e del b2b propone una vasta gamma di servizi, tra cui noleggio auto, scooter, furgoni, camper e trasferimenti point to point. La piattaforma broker offre tariffe competitive e una vasta scelta di veicoli, garantendo ai propri partner la massima convenienza e flessibilità.\r

Nel corso degli anni Flexible Autos ha saputo adattarsi alle mutevoli esigenze del mercato, offrendo soluzioni su misura per le agenzie di viaggio, i tour operator e altri operatori del settore. Con una vasta rete di partner e una solida infrastruttura tecnologica, è lo strumento ideale per soddisfare le richieste di mobilità dei clienti in modo efficiente e conveniente. \r

«Flexible Autos conferma il proprio impegno verso le agenzie di viaggio e siamo orgogliosi di essere riconosciuti come gli specialisti della mobilità in esclusiva per il mercato b2b – commenta Alessandro Patacchiola, md di Flexible Autos - continueremo a fornire soluzioni di noleggio altamente personalizzabili e adatte alle esigenze dei nostri partner commerciali. Siamo impegnati a supportare il trade con una gamma completa di prodotti all’interno di un’unica piattaforma sempre più tecnologica ed intuitiva». \r

La piattaforma di Flexible Autos garantisce, tramite la rete dei fornitori connessi, accesso a più di 22.000 punti di ritiro in oltre 131 paesi distribuiti nei cinque continenti.\r

Tra le tipologie di prodotti offerti da Flexible Autos c'è il Pack Premium, che comprende, tra l'altro, l'assicurazione senza franchigia dei fornitori, che può essere integrata con l’acquisto del prodotto di Rimborso della franchigia che offre copertura per le eccezioni più comuni tra le assicurazioni fornitori.\r

","post_title":"Flexible Autos incontra il trade alla Bmt con soluzioni sempre più personalizzabili","post_date":"2024-03-05T12:11:17+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1709640677000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462783","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un progetto di rivalutazione della cultura locale e il primo one island one resort della collezione. Proseguono i piani di sviluppo The Cocoon Collection a Zanzibar, dove la compagnia della famiglia Azzola, titola anche del to Azemar, è già presente con le proprietà The Island Pongwe e Gold Zanzibar Beach House & Spa a Kendwa.\r

\r

L'iniziativa di rivalutazione culturale riguarderà in particolare riguarderà Prison Island, piccola isola della Tanzania, appartenente all'arcipelago di Zanzibar. I primi passi del progetto Prison Island hanno incluso la creazione di un museo con mostre fotografiche, inaugurato alla fine dello scorso anno, incentrato sulla storia e sul patrimonio di Zanzibar e dei suoi abitanti, nonché la ristrutturazione e la creazione di una riserva naturale per le storiche tartarughe giganti che vivono sull'isola. In loco è previsto anche la futura realizzazione di un resort, aveva raccontato l'anno scorso a noi di Travel Quotidiano il fondatore e corporate sales manager della compagnia, Attilio Azzola.\r

\r

“Zanzibar è per noi un luogo importante sul quale abbiamo investito moltissimo, ma siamo consapevoli che non c’è crescita senza sintonia con il territorio - aggiunge oggi Azzola -. Lavoriamo costantemente per migliorare le condizioni di coloro che vivono qui e abbiamo sempre cercato di far vivere agli ospiti dei nostri resort un’esperienza diretta e profonda con l’ambiente circostante. Per tale motivo siamo molto orgogliosi del progetto di Prison Island, perché siamo convinti che rinsaldare il legame tra chi vive quotidianamente quest’area e il patrimonio culturale e naturale che quel territorio racchiude è fondamentale per permettere a tutti di crescere, creando opportunità per il futuro”.\r

\r

The Cocoon Collection aprirà inoltre nel corso del 2024 sull’isola tropicale di Bawe, sulla costa ovest di Zanzibar, il primo one island one resort sulla destinazione. La struttura, oltre a offrire servizi a 5 stelle, sarà integrata nel territorio e sarà un punto di riferimento per la sostenibilità grazie a una serie di misure inedite: la creazione del parco solare più grande di Zanzibar e l’implementazione di alcune soluzioni che vedranno l’utilizzo di micro turbine eoliche, il riciclo delle acque scure e la creazione, in collaborazione con il governo locale, di un’area marina protetta attorno all’isola.\r

\r

","post_title":"Novità The Cocoon Collection a Zanzibar: progetto Prison Island e nuovo resort a Bawe","post_date":"2024-03-05T11:01:06+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1709636466000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462767","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Bilancio positivo per l'edizione 2024 dello Showcase Usa-Italy, il forum organizzato dalla sezione commerciale del Consolato degli Stati Uniti a Milano in collaborazione con l'Associazione Visit Usa Italy.\r

\r

Una due giorni di incontri one to one - che quest'anno si è svolta a Firenze - tra importanti operatori del turismo statunitense, tour operator e media italiani. Una grande occasione per affermare e consolidare sempre di più l'importanza e la diversità dell'offerta turistica del nostro Paese verso il mercato italiano, come sottolineato da Caroline Chung, console per gli affari commerciali degli Stati Uniti a Milano.\r

«Stiamo imparando oltre che dalla preziosa collaborazione con i tour operator, anche dall'esperienza degli americani che vivono in Italia e che ci aiutano a conoscere più a fondo il mercato e i cambiamenti, soprattutto nel periodo post Covid. Sicuramente ci forniscono l'opportunità di comprendere meglio le nuove esigenze dei turisti e le tendenze del turismo italiano. Il nostro obiettivo è quello di promuovere e di insistere, oltre che sulle destinazioni già popolari, su una vasta possibilità di altre esperienze, spesso uniche, che il nostro territorio è in grado di offrire.\r

\r

«L'obiettivo che ci siamo preposti per il 2024 è quello di superare il milione di ospiti italiani. E questo anche grazie all'incremento di voli da parte delle compagnie aeree».\r

\r

La console riserva infine uno speciale ringraziamento a Luisa Salomoni, commercial specialist settore travel and tourism del Consolato di Milano e a tutto lo staff, che hanno consentito il successo dell'evento.\r

","post_title":"Showcase Usa-Italy, la console Chung: «Puntiamo al milione di turisti italiani»","post_date":"2024-03-05T10:24:32+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1709634272000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462768","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Europalink la novità che Grimaldi Lines presenterà sul palcoscenico della Bmt 2024: la manifestazione in programma a Napoli dal 14 al 16 marzo, che quest’anno esplorerà le frontiere del turismo emergente, inclusivo e sostenibile. Europalink è la nuova nave che dal 29 febbraio scorso è operativa, insieme alla Kydon Palace, sul collegamento marittimo Brindisi-Igoumenitsa e viceversa con due partenze al giorno in entrambe le direzioni e d’estate raggiungerà anche Corfù. Grazie al suo impiego, su questa linea la capacità di trasporto passeggeri aumenterà del 20% per ogni viaggio effettuato. Tra le destinazioni internazionali di Grimaldi Lines, la Grecia ha infatti registrato una crescita costante in termini di richiesta del mercato da parte di un target molto allargato, che comprende non solo gruppi di giovani ma anche famiglie e coppie.\r

\r

La nave può trasportare fino a 930 passeggeri e 3.900 metri lineari di rotabili. Agli ospiti offre 201 cabine di varie tipologie (interne, esterne e junior suite), alcune delle quali attrezzate per i passeggeri a mobilità ridotta, oltre a spazi comuni dallo stile nordeuropeo. Ci sono inoltre due sale poltrone per un totale di 75 sedute reclinabili, un ristorante self-service, due bar, un ampio negozio, un’area giochi attrezzata per bambini, una sauna e un’area slot machines.\r

\r

Per la stagione estiva 2024, Grimaldi conferma i 20 collegamenti marittimi verso le destinazioni mediterranee (Sardegna, Sicilia, Spagna, Grecia e Tunisia). Per quanto riguarda promozioni e tariffe speciali, fino al 30 aprile è ancora in vigore il New Advanced Booking, che offre il 20% di sconto (diritti fissi, costi Eu Ets e servizi di bordo esclusi) per partenze selezionate dal 6 maggio al 30 settembre da/verso Sardegna, Sicilia e Spagna, a cui si aggiungono ulteriori offerte in vista di festività e altre promozioni a tempo.","post_title":"Grimaldi Lines rafforza i collegamenti per la Grecia con la nuova Europalink","post_date":"2024-03-05T10:19:02+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1709633942000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462762","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Oman sbarca all'Itb di Berlino che apre oggi i battenti in qualità di host country: «L'appuntamento è da sempre un momento cruciale per sviluppare le relazioni tra le aziende turistiche omanite e il trade europeo, e per valorizzare al massimo il nostro impegno nel fornire la migliore offerta turistica possibile ai viaggiatori che visitano l'Oman da qualsiasi parte del mondo - spiega Haitham Mohammed Al Ghassani, director general of the Ministry of Heritage and Tourism -. La presenza di primo piano a Itb 2024 e gli eventi internazionali sono solo alcuni dei modi per promuovere il Sultanato e le esperienze uniche che custodisce».\r

\r

Positivi, intanto, i risultati dal mercato italiano: «Nel 2023 i visitatori italiani sono stati 70.000, inclusi i croceristi, con un incremento del 133% rispetto al 2022 - precisa Massimo Tocchetti, rappresentante per l’Italia dell’Ufficio del Turismo del Sultanato dell’Oman -. Questo risultato conferma l’importanza del mercato italiano per il Sultanato, terzo mercato europeo dopo Germania e Regno Unito. Nel tempo abbiamo sempre più consolidato la nostra presenza sulla rete distributiva, grazie alle sinergie con i professionisti del trade italiano e l’industria turistica omanita. Il posizionamento del Paese è perfetto per i cosiddetti experience seekers: coloro che vogliono autenticità e accoglienza, sperimentando il Paese fuori dai circuiti turistici tradizionali. In tal senso è sviluppata anche la recente campagna OOH “A Gift for Life” a Milano e Roma, i cui visual di grande impatto hanno mostrato la bellezza dei paesaggi, la ricchezza culturale, l’ampia varieta’ di attività sportive da praticare immersi nella natura rigogliosa dell'Oman».\r

\r

l Sultanato dell'Oman sarà inoltre partner dell’ Itb Mice Night, in programma il 5 marzo dalle 19 presso NioHouse di Berlino, che sarà l’occasione per aggiornarsi sulle tendenze dell'industria Mice. Il valore dell’ospitalità tradizionale del Sultanato dell'Oman potrà essere vissuto anche al di fuori dell'area espositiva: mercoledì 6 marzo, infatti, la Royal Oman Symphony Orchestra invita il pubblico berlinese a un concerto presso la Philharmonie Berlin alle ore 20.","post_title":"Oman in scena all'Itb di Berlino come host country. Saliti a 70.000 gli arrivi italiani nel 2023","post_date":"2024-03-05T10:09:19+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1709633359000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462736","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Qatar Airways ha ripristinato i collegamenti per Osaka con un volo giornaliero non-stop tra l'aeroporto Hamad di Doha e quello di Kansai, operati da un Airbus A350-900, dotato di 36 posti in Business Class e 247 in Economy Class.\r

Durante il viaggio verso la destinazione finale, i passeggeri hanno l’opportunità di aggiungere una meta alla loro vacanza, grazie ai pacchetti che offrono uno stopover in Qatar offerti da Qatar Airways Holidays. Tutti i pacchetti di stopover includono strutture che offrono la possibilità di check-in h24, per consentire agli ospiti di sfruttare al meglio il loro soggiorno in Qatar, e possono essere personalizzati con opzioni aggiuntive che includono assistenza aeroportuale, transfer e una serie di tour ed esperienze per esplorare la destinazione, come il tour della città e del deserto.\r

«Questa espansione strategica rafforza l'impegno della compagnia nei confronti del mercato giapponese, aprendo una porta d'accesso per tutti i viaggiatori del mondo tra l'Aeroporto Internazionale di Hamad e la città giapponese» ha dichiarato Thierry Antinori, chief commercial officer della compagnia aerea.\r

Nell'ambito della partnership di codeshare con Japan Airlines, Qatar Airways offre una connettività nazionale senza soluzione di continuità verso 34 destinazioni in codeshare in Giappone. Japan Airlines ha inserito il proprio codice su tutti i voli Qatar Airways tra il Qatar e il Giappone, tra cui l'Aeroporto Internazionale di Narita, l'Aeroporto di Haneda (ufficialmente l'Aeroporto Internazionale di Tokyo) e ora l'Aeroporto Internazionale di Kansai, oltre a 14 destinazioni della rete globale di Qatar Airways via Doha.","post_title":"Qatar Airways è tornata a volare su Osaka con frequenze giornaliere","post_date":"2024-03-05T09:15:54+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1709630154000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462669","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"United prevede di ricevere da Boeing 102 nuovi aeromobili in meno nel 2024 rispetto a quanto stabilito dal contratto: un ritardo che costringe la compagnia aerea a ricalcolare il piano della flotta e le aspettative di rinnovo per i prossimi anni.\r

\r

In un documento depositato il 29 febbraio presso la Securities and Exchange Commission (Sec) degli Stati Uniti, il vettore ha dichiarato di contare sul fatto che il costruttore statunitense gli consegnerà 63 aerei nel 2024, anziché i 165 originariamente previsti.\r

\r

Secondo United, i ritardi nelle consegne rappresentano un rischio importante per la capacità di realizzare il piano di trasformazione della flotta \"United Next\" nonché per la gestione globale dello sviluppo.\r

\r

I ritardi arrivano mentre Boeing si occupa di numerosi problemi di qualità relativi al 737 Max, per i quali la Federal Aviation Administration ha messo in mora il produttore. United, da parte sua, ha dichiarato di essere alla ricerca di soluzioni per evitare conseguenze negative dai ritardi, ad esempio facendo maggiore affidamento su altri tipi di aeromobili e ritardando il ritiro di quelli più datati.\r

\r

","post_title":"United Airlines prevede di ricevere da Boeing 102 aeromobili in meno nel 2024","post_date":"2024-03-04T10:14:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1709547287000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462668","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_448523\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Isabella Maggi[/caption]\r

Il gruppo Gattinoni parteciperà alla manifestazione fieristica Borsa mediterranea del turismo prevista a Napoli dal 14 al 16 marzo prossimi, e quest’anno lo farà con il proprio stand 6020-6021, nel Padiglione 6. La presenza alla Fiera con uno spazio dedicato e identitario ribadisce il ruolo strategico delle agenzie e del mercato del centro sud Italia per il network e per il gruppo Gattinoni.\r

A Napoli è prevista la presenza delle prime linee del Gruppo, nella convinzione di quanto sia importante incontrare le agenzie del network dell’area, consolidare la partnership e la relazione, e saranno presenti anche tutti i Responsabili di area che sono riferimento del gruppo nelle regioni del Centro-Sud Italia per sviluppare le affiliazioni. Saranno messi in evidenza i più aggiornati strumenti dell’azienda, dalla tecnologia al servizio delle agenzie, alla formazione dedicata, dalle novità di prodotto – programmazioni Tour e Mare Italia – ai progetti di rete che coinvolgono il mondo delle affiliate: le Gattinoni Mondo di Vacanze, le My Network e le Point.\r

Il 14 marzo sarà inoltre l’occasione per incontrare tutte le agenzie durante una cena, un momento che unisce l’aspetto lavorativo della condivisione delle conoscenze aziendali con la socialità, altro pilastro fondamentale del network Gattinoni che mira a far sentire tutti parte di un grande Gruppo, in forte crescita e con valori umani imprescindibili. Alla serata saranno invitate tutte le agenzie attualmente parte del Gruppo nelle aree del Centro-Sud e sarà presente tutto il gruppo dirigente di Gattinoni.\r

“La fiera di Napoli è sicuramente un importante momento di incontro tra partner per continuare a lavorare insieme in un contesto esterno agli incontri usuali, riuscendo a fare non solo business, ma anche networking - commenta Isabella Maggi, marketing & communication director gruppo Gattinoni -. La partecipazione attiva alla Bmt rappresenta per il Network un forte segnale di vicinanza alle agenzie del Centro-Sud Italia. Vogliamo incontrarle allo stand, raccontare le novità di prodotto e le innovazioni di servizi e tecnologia che abbiamo lanciato o stiamo studiando per agevolare il lavoro quotidiano degli agenti di viaggio. Inoltre, parleremo di formazione, eventi e appuntamenti che stiamo pianificando tra la primavera e l’estate. Ci aspettiamo un grande afflusso di agenti e tanti spunti per tornare a lavorare su progetti sempre più vicini alle agenzie e al territorio”.","post_title":"Il gruppo Gattinoni alla Bmt di Napoli, per ribadire l'importanza del Centro Sud Italia","post_date":"2024-03-04T10:07:39+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1709546859000]}]}}