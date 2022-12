Flexible Autos: Avis e Budget si aggiungono alla rete di fornitori in Nord America Flexible Autos ha ampliato l’offerta a nuovi fornitori negli Stati Uniti e in Canada. Oltre ai fornitori Alamo National ed Enterprise, comuni per queste destinazioni, la piattaforma broker di noleggio auto ad uso esclusivo delle agenzie di viaggi e del b2b, da qualche mese ha allargato le proprie proposte con Sixt, Hertz, Dollar e Thrifty e ora si aggiungono anche Avis e Budget. “Stati Uniti e Canada sono destinazioni più che consolidate per il mercato italiano. Per questo dobbiamo essere in grado di offrire una selezione più ampia. Questo nuovo accordo con Avis e Budget conclude un lavoro di mesi del quale siamo più che soddisfatti” ha sottolineato Alessandro Patacchiola, md Flexible Autos. La piattaforma di Flexible Autos garantisce ora quasi 140 fornitori con i quali ha accordi più di 120 destinazioni disponibili in 131 paesi, il broker esclusivo B2B offre già più di 22.000 punti di ritiro distribuiti nei cinque continenti. Tra le tipologie di prodotti offerti da Flexible Autos c’è il Pack Premium, che comprende, tra l’altro, l’assicurazione senza franchigia dei fornitori, che può essere integrata con l’acquisto del prodotto di Rimborso della Franchigia che offre copertura per le eccezioni più comuni tra le assicurazioni fornitori. Tutto, senza eccezioni, commissionabile per le agenzie.

