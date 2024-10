Flaminia Scarcella nuova product & strategy director di Ixpira Flaminia Scarcella è la nuova product & strategy director di Ixpira. La manager vanta una significativa esperienza nel settore travel, avendo ricoperto ruoli chiave in qualità di content manager per Venere.com, nonché di director, service & operations per Expedia Group, con un focus sulla divisione b2b. Nel corso della sua carriera ha in particolare collaborato con i dipartimenti di account management e business development per migliorare l’esperienza degli hotel partner, ottimizzando processi e strategie operative. In Ixpira, come product & strategy director, avrà il ruolo di collegamento tra i reparti yield e purchasing, con focus sulla crescita della contrattazione diretta di hotel e strutture alberghiere in Italia e Albania da inserire nell’offerta della sua piattaforma. Esperta di management e innovazione dei processi, la nuova figura sarà anche responsabile della definizione e dell’implementazione della roadmap strategica dei prodotti. «L’ingresso di Flaminia Scarcella rappresenta un’importante evoluzione per noi – sottolinea il ceo di Ixpira, Guy Luongo -. La sua visione strategica e l’expertise maturata in oltre 20 anni di lavoro nel mondo del turismo ci permetteranno di affrontare con maggiore efficacia le sfide del mercato, creando valore per i nostri clienti e fornitori. Siamo all’apice di un momento cruciale, per cui il potenziamento delle nostre capacità è essenziale. Flaminia non solo guiderà il nostro team verso obiettivi ambiziosi, ma assicurerà anche che le nostre strategie siano sempre in linea con la nostra missione di offrire soluzioni concrete ai nostri partner». Condividi

