Fincantieri centra una crescita a doppia cifra. Nuovi ordini per oltre 14 mld di euro Chiude a gonfie vele il primo semestre 2025 di Fincantieri: la società registra ricavi a 4,6 miliardi di euro, pari ad un incremento del +24% rispetto allo stesso semestre 2024; Ebitda in forte aumento (+45%) a 311 milioni (214 milioni), trainato dalla crescita in tutti i segmenti di business; Ebitda margin al 6,8%, in progresso rispetto al 5,8% del primo semestre 2024 e al 6,3% del 2024. L’utile netto si attesta a 35 milioni di euro, cifra che consolida il ritorno all’utile già raggiunto a fine 2024 (27 milioni) e in deciso miglioramento rispetto alla perdita di euro 27 milioni dei primi sei mesi 2024. Da evidenziare come i nuovi ordini acquisiti nei primi sei mesi 2025 – per un valore di 14,7 miliardi di euro e una crescita del +93% – rappresentino il 96% del totale registrato nell’intero 2024. Nuovi ordini acquisiti pari a euro 14,7 miliardi, in crescita del 93% rispetto al 1H 2024 (euro 7,6 miliardi) e pari al 96%del valore record registrato in tutto il 2024. “I risultati che presentiamo oggi non sono solo numeri, ma la fotografia di un’azienda che sta trasformando la complessità del contesto globale in un motore di crescita e di creazione di valore – commenta l’ad e direttore generale di Fincantieri, Pierroberto Folgiero -. L’incremento positivo di tutti gli indicatori principali rispetto a un anno fa, dai ricavi (+24%) all’Ebitda (+45%) al miglioramento della posizione finanziaria netta, è la conseguenza di una disciplina operativa e finanziaria che raccoglie i frutti delle azioni implementate negli ultimi 3 anni e che hanno consentito il consolidamento degli utili conseguiti a fine 2024″. Condividi

