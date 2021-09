Europcar: Volkswagen lancia un’offerta di 2,5 miliardi di euro

Volkswagen ha presentato lunedì la sua offerta per l’acquisto di 2,5 miliardi di euro per la società di noleggio francese Europcar, insieme al fondo britannico Attestor e alla piattaforma di mobilità olandese Pon. L’operazione, già accettata nel suo consiglio di amministrazione, è soggetta al via libera dell’Autorità dei mercati finanziari. Volkswagen alla fine deterrebbe il 66% del capitale e dei diritti di voto di Europcar, Attestor il 27% e Pon il 7%, queste sono le indicazioni emerse da un comunicato dei soci, riuniti in una holding lussemburghese.

La sede di Europcar dovrebbe rimanere a Parigi. Attività tradizionale per le società di autonoleggio, i servizi di mobilità interessano da diversi anni produttori come Volkswagen, BMW e Renault, con un modello economico ancora da trovare