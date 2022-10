Europcar: “Estate italiana positiva, grazie all’incoming. Segnali di crescita per il bt, dal 2023” L’estate è stata positivamente segnata dal forte traffico incoming per Europcar Mobility Group, presente con oltre 200 uffici in Italia. “Un’estate assolutamente al di sopra delle nostre aspettative rispetto all’inizio dell’anno,” ha sottolineato Enrico Farina, commercial director del gruppo, “anche se a fine luglio c’è stato un calo della customer confidence, risentito non solo in Italia ma su tutto il mercato europeo”. Dei due comparti, business e leisure, Farina prevede per l’anno prossimo una crescita per il primo, mentre la richiesta leisure rimane per ora un punto interrogativo. “Ma dobbiamo considerare alcuni aspetti estremamente positivi, cioè che per il pubblico internazionale l’Italia viene ancora vista come una meta turistica eccezionale, sia per l’accoglienza e la bellezza del territorio, ma anche rispetto al fattore sicurezza che viene percepita come molto alta”. Centrale per il Gruppo Europcar il ruolo agenziale. “Il nostro gsa sta lavorando in modo strutturato su tutto il territorio nazionale. Siamo in una fase di proposta ma anche di ascolto perché il mix della clientela è in forte evoluzione. Ora tocca essere flessibili e saper proporre una gamma di autonoleggi in linea con i cambiamenti del mercato, insieme a nuove soluzioni sostenibili di mobilità. Europcar si sta muovendo per aumentare sensibilmente la sua quota di flotta green”.

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432537 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La terza edizione di "Scopri le Marche, Discover the Marche Region", promossa da Inside Marche Live con la collaborazione di Travel Quotidiano, è stata un’occasione concreta tra operatori, amministratori ed istituzioni per un confronto sui punti di forza dell’offerta, su programmi, problemi e necessità del settore. Maria Elena Rossi, Direttore Promozione e Marketing di ENIT Italia, l'agenzia nazionale del turismo, ospite d'onore dell'evento, ha sottolineato come "Le Marche abbiano molto da offrire dal punto di vista esperienziale”. «Innovazione e sostenibilità sono i pilastri di questa fase di transizione – spiega Maria Elena Rossi – Con la Regione Marche stiamo collaborando su diversi fronti. E’ importante evidenziare che l’innovazione passa attraverso la digitalizzazione. Oggi più che mai l’offerta deve stare sul digitale per intercettare la domanda turistica». Per i partner di Inside Marche Live è stata l’occasione per promuoversi di fronte ad un pubblico di settore. Tra gli ospiti presenti, ALTE Marche Unione Montana Catria e Nerone con il Presidente Alberto Alessandri che ha presentato il video promozionale in anteprima, il Comune di Urbino che con l'Assessore al Turismo Roberto Cioppi ha presentato la città che quest'anno vive le celebrazioni dei 600 anni di Federico Da Montefeltro, il Comune di Monterubbiano, nel fermano, che grazie alla presenza dello storico Walter Scottucci ha potuto presentare le bellezze dei borghi minori marchigiani, Pesaro Capitale italiana della Cultura 2024 con Marco Perugini, Presidente Consiglio Comunale Comune di Pesaro. «Le Alte Marche comprendono 9 comuni – spiega il presidente Alberto Alessandri – Condividiamo la natura, la cultura e l’enogastronomia, nonché la grande risorsa dei fiumi. Un territorio che garantisce tranquillità per una vacanza all’insegna del benessere. Il turista sarà sempre il vero protagonista della vacanza e sarà accolto dalla gente del posto, per vivere un’esperienza a 360 gradi». Tra gli ospiti anche il Presidente nazionale di Assoviaggi Confesercenti Gianni Rebecchi. «Crediamo molto sull’incoming – conclude Rebecchi – Un dato pre Covid evidenzia che le agenzie specializzate nel settore incoming sono oltre 2700. L’obiettivo è quello di valorizzarle e sostenerle. Il flusso del turismo organizzato che arriva in Italia si ripercuote positivamente su tutto il territorio e per questo dobbiamo impegnarci su azioni che valorizzino chi si occupa di incoming. Tra i primi impegni ci sarà quello confrontarci subito con il nuovo ministro per evidenziare punti di forza e problemi del settore». [post_title] => Europcar: "Estate italiana positiva, grazie all’incoming. Segnali di crescita per il bt, dal 2023" [post_date] => 2022-10-19T11:51:18+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666180278000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432527 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Compagnie fa il suo ingresso nella stagione invernale 2022-2023 con la conferma dei voli 100% Business Class da Milano Malpensa e Parigi per New York. Dal prossimo 31 ottobre e fino al 26 marzo 2023, la compagnia aerea francese "100% Smart Business Class", con base all'aeroporto di Parigi-Orly, ripristinerà il volo giornaliero per Newark-Liberty, sempre operato con Airbus A321neoLr da 76 posti in classe business. Proseguono inoltre i collegamenti diretti per l'aeroporto di New York da Milano Malpensa lanciati lo scorso aprile, con l'introduzione di una sesta rotazione settimanale. L'operativo invernale segue "una stagione estiva coronata dal successo del lancio della nuova rotta Milano-New York con oltre 9.000 passeggeri e dagli oltre 6.000 passeggeri trasportati sulla rotta Nizza-New York quest'estate", si legge in una nota de La Compagnie, ripresa da Air Journal. I collegamenti stagionali diretti tra Nizza-Costa Azzurra e Newark torneranno dal 15 aprile 2023. [post_title] => La Compagnie: oltre 9.000 passeggeri trasportati sulla Milano Malpensa-New York [post_date] => 2022-10-19T10:58:59+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666177139000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432528 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => British Airways fa pace con i piloti. La compagnia aerea IAG ha raggiunto un accordo con il sindacato, accettando un aumento salariale del 4% per quest'anno, riferisce Europa Press. Grazie ad esso, è riuscita ad evitare la minaccia di uno sciopero per i prossimi mesi. Parallelamente, ha anche stabilito ulteriori aumenti salariali addizionali per i piloti che sono stati licenziati durante la pandemia. L'accordo British Airways arriva pochi giorni dopo che il suo partner in IAG, Iberia, ha ottenuto il supporto dei piloti per l'X Collective Agreement. Il documento prevede un aumento minimo dello stipendio del 10% fino alla fine del 2023, la riduzione del tempo trascorso nei livelli e il rilascio dei copiloti (impegno di 140 promozioni a comandante da parte di Iberia senza contare Iberia Express o l'arrivo aggiuntivo di aeromobili ), tra le altre questioni [post_title] => British Airways si accorda con il sindacato. Scongiurati gli scioperi [post_date] => 2022-10-19T10:58:50+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666177130000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432515 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_432525" align="alignright" width="300"] Da sinistra, Antonio Temporini, vp Cargo di Ita Airways e Veit Dinges, vp e general manager airlines Emea di cargo.one[/caption] Ita Airways e cargo.one hanno siglato una partnership globale, che porta il vettore italiano a distribuire la propria capacità cargo in uno dei più importanti mercati di prenotazioni online delle spedizioni aeree. Migliaia di agenti cargo in tutto il mondo avranno accesso diretto alla capacità di Ita da e per l’Italia e sul mercato domestico. Oltre al canale di vendita digitale, cargo.one offre alla compagnia aerea italiana un modello di servizio primario per l’effettuazione delle prenotazioni cargo, garanzia di una esperienza di navigazione superiore e fluida per i clienti. Inoltre, l’accordo con Ita Airways arricchisce e diversifica l’offerta di cargo.one agli agenti spedizionieri cargo. Lo sviluppo della distribuzione digitale è uno dei pilastri del piano di crescita del cargo della compagnia aerea italiana che, insieme a qualità e sostenibilità, costituisce un vero e proprio acceleratore della trasformazione di processi, sistemi e della cultura di gestione del cargo. [post_title] => Ita Airways avanza sul trasporto merci: partnership globale con cargo.one [post_date] => 2022-10-19T10:24:46+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666175086000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432458 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_426701" align="alignright" width="300"] Il ministro del turismo Massimo Garavaglia[/caption] Il 28 e 29 ottobre prossimi si svolgeranno a Chianciano Terme gli Stati generali del turismo promossi dal Ministro del Turismo Massimo Garavaglia ed organizzati in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Chianciano Terme. Sarà l'occasione per fare un focus sul processo di elaborazione e adozione del Piano Strategico del Turismo (PST) 2023-2027: strumento di pianificazione e programmazione da approvare entro l’anno. Un appuntamento con il quale il Ministero del Turismo intende favorire un confronto aperto con gli attori del settore – dal territorio, Regioni ed Enti Locali, agli stakeholder quali imprese e associazioni di categoria – il cui coinvolgimento è fondamentale nella definizione di misure di breve e medio periodo a sostegno della crescita e della competitività delle diverse componenti dell’ecosistema turistico e, dunque, nell’attuazione del nuovo PST. L’obiettivo è elaborare una nuova visione del Turismo, un nuovo paradigma volto a porre le basi per il turismo del futuro intercettando le nuove tendenze globali e, al tempo stesso, facendo fronte alle complesse sfide del momento attuale. Il PST 2023-2027 si svilupperà attraverso cinque pilastri strategici: sostenibilità, innovazione, qualità e inclusione, formazione e governance. In più, è prevista una sessione di approfondimento dedicata al turismo enogastronomico, curata da ENIT. L’iniziativa è realizzata in partnership con Terme di Chianciano, Aci, Enit, Trenitalia quale vettore ufficiale e RCS quale media partner, e con il contributo organizzativo di Federturismo Confindustria, Confturismo, Assoturismo Confesercenti, Federalberghi, Associazione italiana Confindustria Alberghi, Assohotel Confesercenti. [post_title] => Chianciano Terme, dal 28 al 29 ottobre gli Stati generali del turismo con il ministro Garavaglia [post_date] => 2022-10-19T10:22:09+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666174929000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432517 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con la campagna “Winter is Magic”, dopo le promozioni della scorsa primavera e dell’estate, tornano i Winter Days. Gattinoni Mondo di Vacanze ripropone il format di campagne che premiano i consumatori e favoriscono un maggior afflusso di clienti in agenzia di viaggio. I clienti che entreranno nelle agenzie Gattinoni Mondo di Vacanze fino al 7 novembre troveranno, infatti, promozioni esclusive e bonus speciali del valore fino a 250 euro. Le agenzie, oltre ad incentivare i clienti ad entrare nel punto vendita, attraverso queste promozioni godranno di over commission e premi speciali con alcuni fornitori. Scopo dell’iniziative è supportare il business delle agenzie per la stagione invernale. Commenta Sabrina Nadaletti, head of leisure: «Anche quest’anno abbiamo lavorato insieme ai nostri migliori tour operator contrattualizzati per creare delle proposte accattivanti e vantaggiose per i clienti e per le agenzie. Il format si riconferma sempre di gran successo e, grazie alla stima e alla positiva collaborazione con i nostri partner, continuiamo insieme a riproporre periodicamente queste campagne. L’obiettivo è supportare il business dei viaggi invernali delle agenzie, aumentare il numero di consumatori nei punti vendita e conquistare nuovi clienti che, attratti dalle vantaggiose promozioni, comprendano il valore di affidarsi ad agenzie di viaggio e tour operator e quindi alla filiera del turismo organizzato». [caption id="attachment_432521" align="alignleft" width="200"] Sabrina Nadaletti[/caption] Le vantaggiose proposte sono state contrattate in totale con 15 fornitori (Gruppo Alpitour, Alidays, Veratour, Sporting Vacanze, Norwegian Cruise line, Gruppo Nicolaus, Kappa Viaggi, Idee Per Viaggiare, Costa Crociere, Naar, I Grandi Viaggi, MSC crociere TH Resort, Caboverdetime, Allianz) di cui 7 hanno incentivato anche il trade. Le promozioni sono valide solo nell’arco delle settimane di attivazione della campagna partita lo scorso 10 ottobre, dando alle agenzie il tempo di utilizzare e valorizzare queste promozioni e ai i clienti di valutare le offerte ricevute e finalizzare auspicabilmente la prenotazione. [post_title] => Gattinoni Mondo di Vacanze lancia la campagna Winters Days [post_date] => 2022-10-19T10:17:30+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666174650000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432511 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Da una parte le previsioni finanziarie ottimistiche delle principali compagnie aeree europee per l'intero anno, grazie alla forte domanda, dall'altra le ultime stime di Eurocontrol, con scenari al ribasso che indicano che, nel caso più probabile, il traffico aereo in Europa non tornerà ai livelli del 2019 prima del 2024. Le precedenti previsioni di Eurocontrol, pubblicate a giugno, indicavano una ripresa un anno prima. "Quest'estate abbiamo assistito a una forte domanda, che però è stata frenata sia dalla capacità del settore di gestire la rapida crescita, sia dall'impatto della guerra in Ucraina", ha commentato il direttore generale di Eurocontrol Eamonn Brennan. "Di conseguenza, ci aspettiamo di vedere circa 9,3 milioni di voli quest'anno, il 49% in più rispetto al 2021 ma ancora il 16% in meno rispetto al 2019. Siamo ottimisti sul fatto che l'anno prossimo il traffico possa tornare a circa il 92% dei livelli del 2019. Ma ci sono ancora significativi rischi al ribasso che potrebbero influenzare la ripresa". Lo scenario più probabile prevede una ripresa nel 2025. Un quadro che presuppone un Pil debole nel 2023 per la maggior parte dei Paesi europei e, nonostante la fiducia relativamente forte dei passeggeri, l'inflazione elevata e le crescenti preoccupazioni ambientali in alcuni Stati europei influenzeranno la domanda. Lo scenario vede anche gli effetti negativi della parziale sostituzione dei viaggi d'affari con alternative digitali e le carenze di personale e di capacità delle compagnie aeree nel prossimo anno, ma prevede comunque un miglioramento significativo rispetto al 2022. Eurocontrol prevede che la rete Atm europea continuerà a risentire degli effetti dell'invasione russa dell'Ucraina per tutti i sette anni della sua previsione. Non ci sarà "alcun ritorno alla normalità" del routing entro la fine dei sette anni", ha dichiarato. "Le restrizioni sugli spazi aerei ucraini, russi, bielorussi e moldavi rimarranno fino al 2028". [post_title] => Eurocontrol rivede al ribasso le previsioni di ripresa del traffico aereo [post_date] => 2022-10-19T10:15:42+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666174542000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432483 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuova formula per il master Five Stars Hotel Management, che ha ufficialmente aperto le selezioni per l'edizione 2023. Punto di riferimento per la formazione manageriale nel settore luxury hospitality, nato dalla collaborazione tra il Forte Village Resort, da più di 20 anni World Leading Resort, e la Luiss Business School, dal 2008 è la fucina da cui sono usciti alcuni dei più autorevoli top manager del settore turistico e che si distingue per il raggiungimento del 99% di placement lavorativo, ambizioso obiettivo centrato in tutte le precedenti edizioni. E' cosi che per quest'anno, consapevole che rispondere alle sempre più competitive sfide di mercato richiede una formazione che possa contare su strumenti sofisticati e all'avanguardia, il master punta su un'evoluzione virtuosa del suo format che a partire dal mese di febbraio vedrà alternarsi tre moduli con l'obiettivo di concentrare le tematiche dell'hospitality management nei primi tre mesi d'aula, accedere a un percorso di stage che preveda l'applicazione pratica delle conoscenze acquisite nella prima fase d'aula e chiudere il percorso con i moduli di general management concentrati negli ultimi due mesi d'aula. Il master sarà inoltre caratterizzato da un percorso di personal development guidato da professionisti esperti, avente lo scopo di monitorare e accompagnare gli studenti al raggiungimento degli obiettivi prefissati in termini di apprendimento e di acquisizione della consapevolezza del ruolo futuro. Sarà poi prerogativa della scuola consentire all’interno della struttura la pratica di attività direttamente connesse al tempo libero: tennis, padel, calcetto, canoa, vela, climbing indoor, solo per citarne alcune. Gli studenti che parteciperanno al master riceveranno una proposta di assunzione stagionale in una delle strutture del Forte Village Group (Forte Village, Palazzo Doglio, Palazzo Fiuggi), per una serie di posizioni lavorative che potranno spaziare dal guest relation, alla spa, al food & beverage, dallo sport & leisure al sales & marketing, in base alle più spiccate predisposizioni e attitudini mostrate durante tutto il percorso di formazione. Il master Five Stars Hotel Management è a numero chiuso, prevede un processo di selezione dei candidati e la possibilità di accedere a borse di studio a copertura della quota di iscrizione. [post_title] => Formula nuova per il master Five Stars Hotel Management che apre le selezioni per l'edizione 2023 [post_date] => 2022-10-19T09:50:44+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666173044000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "europcar estate italiana positiva grazie allincoming segnali di crescita per il bt dal 2023" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":99,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3290,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432537","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La terza edizione di \"Scopri le Marche, Discover the Marche Region\", promossa da Inside Marche Live con la collaborazione di Travel Quotidiano, è stata un’occasione concreta tra operatori, amministratori ed istituzioni per un confronto sui punti di forza dell’offerta, su programmi, problemi e necessità del settore.\r

\r

Maria Elena Rossi, Direttore Promozione e Marketing di ENIT Italia, l'agenzia nazionale del turismo, ospite d'onore dell'evento, ha sottolineato come \"Le Marche abbiano molto da offrire dal punto di vista esperienziale”. «Innovazione e sostenibilità sono i pilastri di questa fase di transizione – spiega Maria Elena Rossi – Con la Regione Marche stiamo collaborando su diversi fronti. E’ importante evidenziare che l’innovazione passa attraverso la digitalizzazione. Oggi più che mai l’offerta deve stare sul digitale per intercettare la domanda turistica».\r

\r

Per i partner di Inside Marche Live è stata l’occasione per promuoversi di fronte ad un pubblico di settore. Tra gli ospiti presenti, ALTE Marche Unione Montana Catria e Nerone con il Presidente Alberto Alessandri che ha presentato il video promozionale in anteprima, il Comune di Urbino che con l'Assessore al Turismo Roberto Cioppi ha presentato la città che quest'anno vive le celebrazioni dei 600 anni di Federico Da Montefeltro, il Comune di Monterubbiano, nel fermano, che grazie alla presenza dello storico Walter Scottucci ha potuto presentare le bellezze dei borghi minori marchigiani, Pesaro Capitale italiana della Cultura 2024 con Marco Perugini, Presidente Consiglio Comunale Comune di Pesaro.\r

\r

«Le Alte Marche comprendono 9 comuni – spiega il presidente Alberto Alessandri – Condividiamo la natura, la cultura e l’enogastronomia, nonché la grande risorsa dei fiumi. Un territorio che garantisce tranquillità per una vacanza all’insegna del benessere. Il turista sarà sempre il vero protagonista della vacanza e sarà accolto dalla gente del posto, per vivere un’esperienza a 360 gradi».\r

\r

Tra gli ospiti anche il Presidente nazionale di Assoviaggi Confesercenti Gianni Rebecchi.\r

\r

«Crediamo molto sull’incoming – conclude Rebecchi – Un dato pre Covid evidenzia che le agenzie specializzate nel settore incoming sono oltre 2700. L’obiettivo è quello di valorizzarle e sostenerle. Il flusso del turismo organizzato che arriva in Italia si ripercuote positivamente su tutto il territorio e per questo dobbiamo impegnarci su azioni che valorizzino chi si occupa di incoming. Tra i primi impegni ci sarà quello confrontarci subito con il nuovo ministro per evidenziare punti di forza e problemi del settore».","post_title":"Scopri le Marche, gli operatori si incontrano per confrontarsi su offerta, programmi ed opportunità","post_date":"2022-10-19T12:40:26+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1666183226000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432531","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’estate è stata positivamente segnata dal forte traffico incoming per Europcar Mobility Group, presente con oltre 200 uffici in Italia. “Un’estate assolutamente al di sopra delle nostre aspettative rispetto all’inizio dell’anno,” ha sottolineato Enrico Farina, commercial director del gruppo, “anche se a fine luglio c’è stato un calo della customer confidence, risentito non solo in Italia ma su tutto il mercato europeo”. \r

\r

Dei due comparti, business e leisure, Farina prevede per l’anno prossimo una crescita per il primo, mentre la richiesta leisure rimane per ora un punto interrogativo. “Ma dobbiamo considerare alcuni aspetti estremamente positivi, cioè che per il pubblico internazionale l’Italia viene ancora vista come una meta turistica eccezionale, sia per l’accoglienza e la bellezza del territorio, ma anche rispetto al fattore sicurezza che viene percepita come molto alta”.\r

\r

Centrale per il Gruppo Europcar il ruolo agenziale. “Il nostro gsa sta lavorando in modo strutturato su tutto il territorio nazionale. Siamo in una fase di proposta ma anche di ascolto perché il mix della clientela è in forte evoluzione. Ora tocca essere flessibili e saper proporre una gamma di autonoleggi in linea con i cambiamenti del mercato, insieme a nuove soluzioni sostenibili di mobilità. Europcar si sta muovendo per aumentare sensibilmente la sua quota di flotta green”. ","post_title":"Europcar: \"Estate italiana positiva, grazie all’incoming. Segnali di crescita per il bt, dal 2023\"","post_date":"2022-10-19T11:51:18+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1666180278000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432527","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Compagnie fa il suo ingresso nella stagione invernale 2022-2023 con la conferma dei voli 100% Business Class da Milano Malpensa e Parigi per New York.\r

\r

Dal prossimo 31 ottobre e fino al 26 marzo 2023, la compagnia aerea francese \"100% Smart Business Class\", con base all'aeroporto di Parigi-Orly, ripristinerà il volo giornaliero per Newark-Liberty, sempre operato con Airbus A321neoLr da 76 posti in classe business. Proseguono inoltre i collegamenti diretti per l'aeroporto di New York da Milano Malpensa lanciati lo scorso aprile, con l'introduzione di una sesta rotazione settimanale.\r

\r

L'operativo invernale segue \"una stagione estiva coronata dal successo del lancio della nuova rotta Milano-New York con oltre 9.000 passeggeri e dagli oltre 6.000 passeggeri trasportati sulla rotta Nizza-New York quest'estate\", si legge in una nota de La Compagnie, ripresa da Air Journal. I collegamenti stagionali diretti tra Nizza-Costa Azzurra e Newark torneranno dal 15 aprile 2023.","post_title":"La Compagnie: oltre 9.000 passeggeri trasportati sulla Milano Malpensa-New York","post_date":"2022-10-19T10:58:59+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1666177139000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432528","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"British Airways fa pace con i piloti. La compagnia aerea IAG ha raggiunto un accordo con il sindacato, accettando un aumento salariale del 4% per quest'anno, riferisce Europa Press. Grazie ad esso, è riuscita ad evitare la minaccia di uno sciopero per i prossimi mesi.\r

\r

Parallelamente, ha anche stabilito ulteriori aumenti salariali addizionali per i piloti che sono stati licenziati durante la pandemia.\r

\r

L'accordo British Airways arriva pochi giorni dopo che il suo partner in IAG, Iberia, ha ottenuto il supporto dei piloti per l'X Collective Agreement. Il documento prevede un aumento minimo dello stipendio del 10% fino alla fine del 2023, la riduzione del tempo trascorso nei livelli e il rilascio dei copiloti (impegno di 140 promozioni a comandante da parte di Iberia senza contare Iberia Express o l'arrivo aggiuntivo di aeromobili ), tra le altre questioni","post_title":"British Airways si accorda con il sindacato. Scongiurati gli scioperi","post_date":"2022-10-19T10:58:50+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1666177130000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432515","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_432525\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Da sinistra, Antonio Temporini, vp Cargo di Ita Airways e Veit Dinges, vp e general manager airlines Emea di cargo.one[/caption]\r

Ita Airways e cargo.one hanno siglato una partnership globale, che porta il vettore italiano a distribuire la propria capacità cargo in uno dei più importanti mercati di prenotazioni online delle spedizioni aeree. Migliaia di agenti cargo in tutto il mondo avranno accesso diretto alla capacità di Ita da e per l’Italia e sul mercato domestico.\r

Oltre al canale di vendita digitale, cargo.one offre alla compagnia aerea italiana un modello di servizio primario per l’effettuazione delle prenotazioni cargo, garanzia di una esperienza di navigazione superiore e fluida per i clienti. Inoltre, l’accordo con Ita Airways arricchisce e diversifica l’offerta di cargo.one agli agenti spedizionieri cargo.\r

Lo sviluppo della distribuzione digitale è uno dei pilastri del piano di crescita del cargo della compagnia aerea italiana che, insieme a qualità e sostenibilità, costituisce un vero e proprio acceleratore della trasformazione di processi, sistemi e della cultura di gestione del cargo.","post_title":"Ita Airways avanza sul trasporto merci: partnership globale con cargo.one","post_date":"2022-10-19T10:24:46+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1666175086000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432458","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_426701\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Il ministro del turismo Massimo Garavaglia[/caption]\r

\r

Il 28 e 29 ottobre prossimi si svolgeranno a Chianciano Terme gli Stati generali del turismo promossi dal Ministro del Turismo Massimo Garavaglia ed organizzati in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Chianciano Terme.\r

\r

Sarà l'occasione per fare un focus sul processo di elaborazione e adozione del Piano Strategico del Turismo (PST) 2023-2027: strumento di pianificazione e programmazione da approvare entro l’anno.\r

\r

Un appuntamento con il quale il Ministero del Turismo intende favorire un confronto aperto con gli attori del settore – dal territorio, Regioni ed Enti Locali, agli stakeholder quali imprese e associazioni di categoria – il cui coinvolgimento è fondamentale nella definizione di misure di breve e medio periodo a sostegno della crescita e della competitività delle diverse componenti dell’ecosistema turistico e, dunque, nell’attuazione del nuovo PST.\r

\r

L’obiettivo è elaborare una nuova visione del Turismo, un nuovo paradigma volto a porre le basi per il turismo del futuro intercettando le nuove tendenze globali e, al tempo stesso, facendo fronte alle complesse sfide del momento attuale.\r

\r

Il PST 2023-2027 si svilupperà attraverso cinque pilastri strategici: sostenibilità, innovazione, qualità e inclusione, formazione e governance.\r

\r

In più, è prevista una sessione di approfondimento dedicata al turismo enogastronomico, curata da ENIT.\r

\r

L’iniziativa è realizzata in partnership con Terme di Chianciano, Aci, Enit, Trenitalia quale vettore ufficiale e RCS quale media partner, e con il contributo organizzativo di Federturismo Confindustria, Confturismo, Assoturismo Confesercenti, Federalberghi, Associazione italiana Confindustria Alberghi, Assohotel Confesercenti.","post_title":"Chianciano Terme, dal 28 al 29 ottobre gli Stati generali del turismo con il ministro Garavaglia","post_date":"2022-10-19T10:22:09+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1666174929000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432517","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con la campagna “Winter is Magic”, dopo le promozioni della scorsa primavera e dell’estate, tornano i Winter Days. Gattinoni Mondo di Vacanze ripropone il format di campagne che premiano i consumatori e favoriscono un maggior afflusso di clienti in agenzia di viaggio. \r

\r

I clienti che entreranno nelle agenzie Gattinoni Mondo di Vacanze fino al 7 novembre troveranno, infatti, promozioni esclusive e bonus speciali del valore fino a 250 euro. Le agenzie, oltre ad incentivare i clienti ad entrare nel punto vendita, attraverso queste promozioni godranno di over commission e premi speciali con alcuni fornitori. Scopo dell’iniziative è supportare il business delle agenzie per la stagione invernale.\r

\r

Commenta Sabrina Nadaletti, head of leisure: «Anche quest’anno abbiamo lavorato insieme ai nostri migliori tour operator contrattualizzati per creare delle proposte accattivanti e vantaggiose per i clienti e per le agenzie. Il format si riconferma sempre di gran successo e, grazie alla stima e alla positiva collaborazione con i nostri partner, continuiamo insieme a riproporre periodicamente queste campagne. L’obiettivo è supportare il business dei viaggi invernali delle agenzie, aumentare il numero di consumatori nei punti vendita e conquistare nuovi clienti che, attratti dalle vantaggiose promozioni, comprendano il valore di affidarsi ad agenzie di viaggio e tour operator e quindi alla filiera del turismo organizzato».\r

\r

[caption id=\"attachment_432521\" align=\"alignleft\" width=\"200\"] Sabrina Nadaletti[/caption]\r

\r

Le vantaggiose proposte sono state contrattate in totale con 15 fornitori (Gruppo Alpitour, Alidays, Veratour, Sporting Vacanze, Norwegian Cruise line, Gruppo Nicolaus, Kappa Viaggi, Idee Per Viaggiare, Costa Crociere, Naar, I Grandi Viaggi, MSC crociere TH Resort, Caboverdetime, Allianz) di cui 7 hanno incentivato anche il trade. Le promozioni sono valide solo nell’arco delle settimane di attivazione della campagna partita lo scorso 10 ottobre, dando alle agenzie il tempo di utilizzare e valorizzare queste promozioni e ai i clienti di valutare le offerte ricevute e finalizzare auspicabilmente la prenotazione.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Gattinoni Mondo di Vacanze lancia la campagna Winters Days","post_date":"2022-10-19T10:17:30+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1666174650000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432511","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Da una parte le previsioni finanziarie ottimistiche delle principali compagnie aeree europee per l'intero anno, grazie alla forte domanda, dall'altra le ultime stime di Eurocontrol, con scenari al ribasso che indicano che, nel caso più probabile, il traffico aereo in Europa non tornerà ai livelli del 2019 prima del 2024. Le precedenti previsioni di Eurocontrol, pubblicate a giugno, indicavano una ripresa un anno prima.\r

\r

\"Quest'estate abbiamo assistito a una forte domanda, che però è stata frenata sia dalla capacità del settore di gestire la rapida crescita, sia dall'impatto della guerra in Ucraina\", ha commentato il direttore generale di Eurocontrol Eamonn Brennan. \"Di conseguenza, ci aspettiamo di vedere circa 9,3 milioni di voli quest'anno, il 49% in più rispetto al 2021 ma ancora il 16% in meno rispetto al 2019. Siamo ottimisti sul fatto che l'anno prossimo il traffico possa tornare a circa il 92% dei livelli del 2019. Ma ci sono ancora significativi rischi al ribasso che potrebbero influenzare la ripresa\".\r

\r

Lo scenario più probabile prevede una ripresa nel 2025. Un quadro che presuppone un Pil debole nel 2023 per la maggior parte dei Paesi europei e, nonostante la fiducia relativamente forte dei passeggeri, l'inflazione elevata e le crescenti preoccupazioni ambientali in alcuni Stati europei influenzeranno la domanda. Lo scenario vede anche gli effetti negativi della parziale sostituzione dei viaggi d'affari con alternative digitali e le carenze di personale e di capacità delle compagnie aeree nel prossimo anno, ma prevede comunque un miglioramento significativo rispetto al 2022.\r

\r

Eurocontrol prevede che la rete Atm europea continuerà a risentire degli effetti dell'invasione russa dell'Ucraina per tutti i sette anni della sua previsione. Non ci sarà \"alcun ritorno alla normalità\" del routing entro la fine dei sette anni\", ha dichiarato. \"Le restrizioni sugli spazi aerei ucraini, russi, bielorussi e moldavi rimarranno fino al 2028\".","post_title":"Eurocontrol rivede al ribasso le previsioni di ripresa del traffico aereo","post_date":"2022-10-19T10:15:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1666174542000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432483","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuova formula per il master Five Stars Hotel Management, che ha ufficialmente aperto le selezioni per l'edizione 2023. Punto di riferimento per la formazione manageriale nel settore luxury hospitality, nato dalla collaborazione tra il Forte Village Resort, da più di 20 anni World Leading Resort, e la Luiss Business School, dal 2008 è la fucina da cui sono usciti alcuni dei più autorevoli top manager del settore turistico e che si distingue per il raggiungimento del 99% di placement lavorativo, ambizioso obiettivo centrato in tutte le precedenti edizioni.\r

\r

E' cosi che per quest'anno, consapevole che rispondere alle sempre più competitive sfide di mercato richiede una formazione che possa contare su strumenti sofisticati e all'avanguardia, il master punta su un'evoluzione virtuosa del suo format che a partire dal mese di febbraio vedrà alternarsi tre moduli con l'obiettivo di concentrare le tematiche dell'hospitality management nei primi tre mesi d'aula, accedere a un percorso di stage che preveda l'applicazione pratica delle conoscenze acquisite nella prima fase d'aula e chiudere il percorso con i moduli di general management concentrati negli ultimi due mesi d'aula.\r

\r

Il master sarà inoltre caratterizzato da un percorso di personal development guidato da professionisti esperti, avente lo scopo di monitorare e accompagnare gli studenti al raggiungimento degli obiettivi prefissati in termini di apprendimento e di acquisizione della consapevolezza del ruolo futuro. Sarà poi prerogativa della scuola consentire all’interno della struttura la pratica di attività direttamente connesse al tempo libero: tennis, padel, calcetto, canoa, vela, climbing indoor, solo per citarne alcune.\r

\r

Gli studenti che parteciperanno al master riceveranno una proposta di assunzione stagionale in una delle strutture del Forte Village Group (Forte Village, Palazzo Doglio, Palazzo Fiuggi), per una serie di posizioni lavorative che potranno spaziare dal guest relation, alla spa, al food & beverage, dallo sport & leisure al sales & marketing, in base alle più spiccate predisposizioni e attitudini mostrate durante tutto il percorso di formazione. Il master Five Stars Hotel Management è a numero chiuso, prevede un processo di selezione dei candidati e la possibilità di accedere a borse di studio a copertura della quota di iscrizione.","post_title":"Formula nuova per il master Five Stars Hotel Management che apre le selezioni per l'edizione 2023","post_date":"2022-10-19T09:50:44+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1666173044000]}]}}