Europ Assistance lancia Luminea Viaggi: assistenza sanitaria completa sia in Italia che all’estero Dopo l’ingresso nel settore assicurativo nel 2022 con l’introduzione dell’offerta Luminea, Iren luce gas e servizi consolida la collaborazione con Europ Assistance Italia e lancia Luminea Viaggi, la prima polizza viaggio distribuita da una multiutility in Italia. Luminea Viaggi offre una protezione completa sia in Italia che all’estero e prevede assistenza sanitaria in viaggio h24, rimborso diretto delle spese mediche, copertura in caso di annullamento del viaggio o del furto, smarrimento o danneggiamento del bagaglio e un indennizzo per il ritardo del volo di andata. Tra le peculiarità della polizza, la copertura dell’intero nucleo familiare con un’innovativa formula annuale che consente il pagamento del premio frazionato mensilmente, e un bonus in bolletta in caso di sottoscrizione congiunta con l’offerta luce o gas associata. Luminea Viaggi include, inoltre, la piattaforma digitale Quick Assistance che, attraverso poche e semplici domande e geolocalizzando la propria posizione, consente di richiedere assistenza medica in modalità digital, anche dal proprio smartphone. A conferma della solidità e della capillarità del Gruppo Iren nel mercato dell’Insurance, sono stati rinnovati anche i pacchetti energy Revolution Luce e Gas, che ora includono in omaggio due nuove polizze: un’offerta gas che comprende una polizza bill protection, pensata per garantire il rimborso delle spese in caso di imprevisti, un’offerta luce che include una polizza di assistenza sanitaria con un’ampia gamma di servizi: dai teleconsulti con medici generici e specialisti all’assistenza veterinaria. “Siamo molto felici di consolidare la collaborazione con un partner per noi strategico come Iren, offrendo ai suoi clienti servizi e soluzioni sempre più complete per risolvere piccoli e grandi imprevisti, sia in viaggio che a casa – ha commentato Erika Delmastro, chief commercial officer di Europ Assistance Italia – Il nuovo prodotto Luminea Viaggi si affianca alla gamma di coperture per la persona intercettando un altro bisogno fondamentale in vista dell’estate: partire sereni e godersi le vacanze con la sicurezza di essere sempre protetti”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490339 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_454276" align="alignleft" width="300"] Eroka Delmastro[/caption] Dopo l’ingresso nel settore assicurativo nel 2022 con l’introduzione dell’offerta Luminea, Iren luce gas e servizi consolida la collaborazione con Europ Assistance Italia e lancia Luminea Viaggi, la prima polizza viaggio distribuita da una multiutility in Italia. Luminea Viaggi offre una protezione completa sia in Italia che all’estero e prevede assistenza sanitaria in viaggio h24, rimborso diretto delle spese mediche, copertura in caso di annullamento del viaggio o del furto, smarrimento o danneggiamento del bagaglio e un indennizzo per il ritardo del volo di andata. Tra le peculiarità della polizza, la copertura dell’intero nucleo familiare con un’innovativa formula annuale che consente il pagamento del premio frazionato mensilmente, e un bonus in bolletta in caso di sottoscrizione congiunta con l’offerta luce o gas associata. Luminea Viaggi include, inoltre, la piattaforma digitale Quick Assistance che, attraverso poche e semplici domande e geolocalizzando la propria posizione, consente di richiedere assistenza medica in modalità digital, anche dal proprio smartphone. A conferma della solidità e della capillarità del Gruppo Iren nel mercato dell’Insurance, sono stati rinnovati anche i pacchetti energy Revolution Luce e Gas, che ora includono in omaggio due nuove polizze: un’offerta gas che comprende una polizza bill protection, pensata per garantire il rimborso delle spese in caso di imprevisti, un’offerta luce che include una polizza di assistenza sanitaria con un’ampia gamma di servizi: dai teleconsulti con medici generici e specialisti all’assistenza veterinaria. “Siamo molto felici di consolidare la collaborazione con un partner per noi strategico come Iren, offrendo ai suoi clienti servizi e soluzioni sempre più complete per risolvere piccoli e grandi imprevisti, sia in viaggio che a casa - ha commentato Erika Delmastro, chief commercial officer di Europ Assistance Italia - Il nuovo prodotto Luminea Viaggi si affianca alla gamma di coperture per la persona intercettando un altro bisogno fondamentale in vista dell’estate: partire sereni e godersi le vacanze con la sicurezza di essere sempre protetti”. [post_title] => Europ Assistance lancia Luminea Viaggi: assistenza sanitaria completa sia in Italia che all'estero [post_date] => 2025-05-13T12:21:44+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747138904000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490333 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_489899" align="alignleft" width="300"] Ivana Jelinic, amministratore delegato dell'Enit[/caption] Cresce la correlazione tra turismo e sport in Italia. Come evidenziato dagli ultimi trend, infatti, sono sempre più numerosi i vacanzieri stranieri che decidono di passare qualche giorno nel nostro Paese in concomitanza con gradi appuntamenti sportivi. Come rilevato da Enit, nel 2024 ben 556 mila viaggiatori internazionali (+4,7% in confronto 2023) hanno scelto la vacanza sportiva in Italia, generando 1 milione 992 mila pernottamenti (+8,7% rispetto al 2023). Numeri crescenti che incidono positivamente anche sull’economia: il solo turismo sportivo internazionale apporta un totale di consumi turistici pari a 338 milioni di euro, registrando un +3,3% rispetto all’anno passato. Sono Germania, Paesi Bassi, Belgio, Regno Unito e Austria i principali mercati che scelgono l’Italia per questo tipo di vacanza. “Eventi e manifestazioni sportive rappresentano un gancio importante per lo sviluppo del turismo in Italia, in grado di generare un impatto economico positivo su tutto il territorio. Attraendo viaggiatori stranieri in concomitanza con grandi appuntamenti di sport, l’Italia fa conoscere le sue bellezze uniche” commenta Ivana Jelinic, ad Enit. Numeri che rappresentano la migliore testimonianza dello stato di salute del settore, come ricordato dal Ministro del Turismo, Daniela Santanchè, oggi presente a Roma agli Internazionali di tennis: “Sport e turismo rappresentano un binomio vincente per l’Italia, contribuendo significativamente al successo del settore turistico tricolore e al benessere della nostra Nazione. Gli eventi sportivi, di cui gli Internazionali di Tennis sono una delle espressioni più notevoli, attirano visitatori da tutto il mondo, valorizzando ulteriormente le nostre destinazioni turistiche e generando benefici economici di grande rilievo. Siamo orgogliosi di vedere l’Italia come meta di elezione per i turisti sportivi internazionali, e continueremo a sostenere e promuovere questo segmento per rafforzare ulteriormente la nostra industria turistica”. Un comparto in espansione, anche grazie alla capacità ricettiva del nostro Paese. In Italia si contano 1,4 eventi sportivi per circa 738 presenze ogni mille abitanti. La massima concentrazione si rileva nel Centro Italia con 2,2 eventi e oltre 1.182 presenze ogni 1.000 abitanti. Il 34,4% degli spettacoli sportivi si svolge in destinazioni ad alta densità turistica dove è stato venduto il 73,9% dei biglietti e si concentra il 24,9% delle presenze degli eventi [post_title] => Enit: i grandi eventi fanno crescere gli arrivi turistici in Italia (+4,7%) [post_date] => 2025-05-13T12:14:54+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747138494000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490310 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Santanchè, l'Italia e il ricettivo. Ogni volta che qualche rivista o qualche sito fanno la domanda: qual è il Paese dove andreste in vacanza? La maggior parte risponde l'Italia. E se uno ci pensa abene, è una scelta logica. Le vere città d'arte sono in Italia. Il nostro paese ha migliaia di chilometri di coste. I monumenti più importanti dell'antichità sono da noi. Le montagne sia alpi che dolomiti che appennini sono da noi. E' naturale che uno dica che vuole venire in Italia. Quello che mi meraviglia è che il ministro Santanchè ogni volta che escono questi messaggi li sbandiera come se fossero una grande novità. Non lo è, non è una novità. Sono anni che l'Italia è in cima alle classifiche dei desideri. E come ho spiegato primo i motivi ci sono. Speculazioni Più che altro se fossi nel ministro farei un tavolo di ispezione per capire come mai durante i funerali di Papa Francesco gli alberghi avevano aumentato i prezzi fino a 1000 euro al giorno. E inoltre. Come mai a Milano non si trova un buco per il prossimo gennaio-febbraio (a causa delle Olimpiadi) a meno di pagare cifre esorbitanti? A me questa sembra una sperequazione oltre che una speculazione eccessiva. Una bella ispezione del ministero sulle strutture ricettive sarebbe opportuna [post_title] => Santanchè mandi le ispezioni al sistema ricettivo. Troppe speculazioni [post_date] => 2025-05-13T10:51:24+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747133484000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490309 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_490311" align="alignright" width="300"] Da sinistra, Enrico Facchini e Guy Luongo[/caption] Enrico Facchini debutta nella squadra di Ixpira con il ruolo di chief financial officer. Una figura chiave che porta in azienda una visione strategica solida, una profonda competenza finanziaria e un approccio moderno alla gestione economica. «Con un profilo che unisce rigore analitico, leadership operativa e mindset digitale - spiega una nota della società - Enrico assume la responsabilità di tutte le leve economico-finanziarie della nostra crescita. Dalla contabilità al controllo di gestione, dalla tesoreria alla finanza straordinaria, fino alla gestione dei rapporti economico-finanziari con clienti e fornitori, sarà il punto di riferimento per garantire equilibrio, sostenibilità e capacità decisionale». Nei giorni scorsi Ixpira ha inoltre lanciato il nuovo spazio digitale corporate, all’interno della nuova piattaforma, un progetto pensato per “raccontare” l’azienda dall’interno ai suoi partner storici e fidelizzati, ma anche a nuovi possibili clienti. Qui le agenzie e gli operatori trovano una nuova sezione dedicata all’identità aziendale, dove mission, vision e valori vengono condivisi con chi legge anche attraverso un video dedicato alla brand identity di Ixpira e uno spazio-vetrina per presentare i servizi, le soluzioni tecnologiche e l’approccio b2b che Ixpira mette a disposizione di agenzie di viaggi, hotel e operatori. «Arricchire la nostra presenza digitale con il nuovo spazio non è solo una questione di immagine, ma una leva concreta per semplificare, rafforzare e far crescere le relazioni con partner, clienti e stakeholder - ha sottolineato il managing director Sergio Luongo -. Questo spazio digitale nasce per essere un hub aperto, non solo per agenzie di viaggi, hotel partner, dmc ed enti del turismo, ma anche per offrire un punto di atterraggio accessibile al cliente finale, che può così entrare in contatto – seppur indirettamente – con le agenzie che collaborano con noi, valorizzando ulteriormente la nostra rete». Altra novità, è la mappatura territoriale tematica, nata per supportare gli agenti nella costruzione di itinerari su misura e in linea con le esigenze dei viaggiatori contemporanei, sempre più ispirati da contenuti social e da esperienze personalizzate. Il progetto ha già preso il via in alcune delle aree turisticamente più strategiche del Paese, altre destinazioni si aggiungeranno progressivamente, arricchendo i contenuti a disposizione degli agenti con nuove opportunità di proposta di vendita. [post_title] => La squadra Ixpira si amplia con l'ingresso di Enrico Facchini in qualità di chief financial officer [post_date] => 2025-05-13T10:50:47+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747133447000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490294 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Fa rotta sull'estate del 2027 Explora Journeys con un focus su tre novità: con il titolo “An Ocean of New”, la stagione presenterà itinerari unici con tappe inedite nel Mediterraneo, segnerà il debutto della nuova nave Explora IV e introdurrà i paesaggi spettacolari e tanto attesi dell’Alaska, raggiunti da Explora III. La nuova stagione che va da marzo a novembre 2027 coprirà alcune delle regioni più affascinanti del mondo, invitando gli ospiti a pianificare con anticipo e vivere un’esperienza straordinaria a bordo delle quattro unità del brand di viaggi oceanici ultra-lusso del Gruppo Msc. «Con l’intento di assaporare ogni momento, i nostri viaggi per l’estate 2027 sono stati pensati, come sempre, per offrire flessibilità, soste prolungate e un’immersione più profonda a un ritmo più rilassato - afferma Anna Nash, presidente di Explora Journeys -. Siamo entusiasti di introdurre l’Alaska per la prima volta e di offrire molti dei nostri viaggi del 2027 su due delle nostre nuove elegantissime navi, Explora III e IV». Attensa per l'entrata in servizio di Explora IV, alimentata a Gnl (gas naturale liquefatto): realizzata per offrire un nuovo standard di eleganza, la nave debutterà con spazi ridisegnati, comfort migliorato e un senso di ampiezza ancora maggiore, ridefinendo l’esperienza a bordo. Mentre Explora III e IV visiteranno nuove coste nell’estate 2027, Explora I e II solcheranno le acque di casa del brand, celebrando il fascino duraturo del Mediterraneo e rivelandone i segreti meglio custoditi. Abbracciando i contrasti tra Est e Ovest, una selezione di oltre 60 itinerari esclusivi seguirà coste leggendarie, fermandosi in porti inediti e carismatici. L’ingresso dell’Alaska nella collezione di destinazioni di Explora Journeys rappresenta una tappa fondamentale nell’espansione del brand. L’estate 2027, a bordo di Explora III, offrirà agli ospiti la prima occasione per esplorare la natura incontaminata, la ricca cultura locale e la vivace scena gastronomica di questa straordinaria regione. I viaggi di punta della stagione estiva 2027 in Alaska saranno un viaggio tra paesaggi selvaggi e tesori costieri, da Vancouver a Vancouver (10–21 maggio 2027) - viaggio di 11 notti attraverso fiordi scolpiti dai ghiacciai e isole boscose, con soste inedite a Sitka, Prince Rupert e la bellezza remota di Endicott Arm -; un viaggio esteso attraverso la frontiera selvaggia dell’Alaska – Da Vancouver a Vancouver (2–16 luglio 2027). [post_title] => Explora Journeys sull'estate 2027 con itinerari inediti, dal Mediterraneo all'Alaska [post_date] => 2025-05-13T09:58:01+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747130281000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490291 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Turkish Airlines espande il network del Sud Europa con l'aggiunta dei voli per di Siviglia, che diventerà così la sesta destinazione della compagnia in Spagna, dopo Madrid, Barcellona, Valencia, Malaga e Bilbao. Il collegamento decollerà il 17 settembre 2025, con frequenze giornaliere tra l’aeroporto di Istanbul e Siviglia: «Siamo lieti di avviare i voli verso Siviglia, una delle città più antiche della Spagna, favorendo così nuove opportunità sia per il turismo che per il business. Crediamo che i crescenti investimenti nella regione contribuiranno ulteriormente a rafforzare il potenziale turistico e commerciale di entrambi i Paesi. Continueremo a diversificare i nostri punti di accesso al mondo in linea con la nostra missione di connettere i continenti» ha commentato il ceo di Turkish Airlines Bilal Ekşi. [post_title] => Turkish Airlines volerà a Siviglia, dal 17 settembre: sesta destinazione in Spagna [post_date] => 2025-05-13T09:43:03+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747129383000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490222 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Delta Air Lines e Korean Air entrano nel capitale di WestJet con una quota del 25%: in base all'intesa, Delta investirà 330 milioni di dollari acquisendo una quota del 15%, mentre Korean Air investirà 220 milioni di dollari ottenendo una quota del 10%. Onex Group, proprietario del vettore canadese, continuerà a detenere la quota di maggioranza delle azioni. Al momento della chiusura dell'accordo, Delta ha il diritto e l'intenzione di vendere e trasferire una quota del 2,3% in WestJet al suo partner di joint venture Air France-Klm, anch'esso partner esistente di WestJet, in cambio di 50 milioni di dollari. Delta e Korean Air sono entrambe partner di code-sharing con WestJet da anni. «Investire in un partner di livello mondiale come WestJet allinea i nostri interessi e ci garantisce di rimanere concentrati sulla fornitura di un network globale e di un'esperienza cliente di livello mondiale per i viaggiatori negli Stati Uniti e in Canada - ha dichiarato Ed Bastian, ceo di Delta - Insieme, Delta e le nostre compagnie aeree partner stiamo collegando il mondo e trasformando il futuro dei viaggi». «Siamo lieti di investire in WestJet nell’ambito del nostro costante impegno a migliorare la connettività transpacifica - ha sottolineato Walter Cho, ceo di Korean Air -. Questa partnership strategica migliorerà il nostro network globale e produrrà valore a lungo termine per i passeggeri grazie a migliori scelta e convenienza». [post_title] => Delta Air Lines e Korean Air entrano nel capitale di WestJet con una quota del 25% [post_date] => 2025-05-13T09:15:34+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747127734000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490263 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dimensione Turismo gioca d'anticipo con il lancio di una speciale promozione 'prenota prima' - valida fino al prossimo 30 giugno - dedicata ad una selezione di viaggi su misura per il capodanno 2026: il catalogo è già consultabile online e presto verrà distribuito nelle adv partner. Tra le proposte, un tour nello Sri Lanka, attraverso paesaggi verdeggianti e monumenti ricchi di fascino e misticismo. Per il capodanno l'operatore propone un itinerario che porta alla scoperta dei tesori storici e naturalistici dell’isola, completato da un confortevole soggiorno mare in un beach resort a Unawatuna. Il Vietnam e la Cambogia sono mete sempre più apprezzate dai viaggiatori: il tour in Vietnam si snoda tra Hanoi, la Baia di Halong, tesoro Unesco dai paesaggi sorprendenti, il fiume della magica Hoi Han con le sue lanterne variopinte, fino alla capitale Saigon, esplorata sia nella dimensione urbana che in quella periferica dei villaggi lungo il Mekong. La parte della Cambogia tocca la capitale Phnom Penh, con i mercati locali e Siem Reap con il maestoso sito Unesco di Angkor, con edifici del 12° secolo che a Ta Prohm giacciono da secoli nel groviglio di gigantesche radici. Il Tour Maravilha è un viaggio in Brasile che combina una serie di esperienze avventurose al comfort e alla qualità del DBeach resort, struttura ricettiva a Natal di proprietà di Dimensione Turismo. Un viaggio che porta alla scoperta di una destinazione emozionante e coinvolgente. Il viaggio bestseller del capodanno Dimensione Turismo è il tour del Nord della Thailandia con Bangkok e soggiorno mare a Phuket. Un tour che attraversa la terra del Siam esplorandone i tesori a Bangkok, Chiang Mai e Chiang Rai, con un rilassante soggiorno mare nell’isola più amata: Phuket. Disponibile anche la versione solo Bangkok e soggiorno mare. Il viaggio a Singapore e Thailandia a Phi Phi Island, proposta inedita della programmazione del to per capodanno, combina le visite nella magnetica capitale al relax in una delle spiagge più belle della Thailandia. Un soggiorno mare in un resort sulla spiaggia, che si distingue per la bellezza del punto mare. [post_title] => Dimensione Turismo in allungo sul capodanno 2026 con uno speciale 'prenota prima' [post_date] => 2025-05-12T14:36:44+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747060604000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490228 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_486616" align="alignleft" width="300"] Christian Garrone[/caption] Il trasporto aereo si conferma la principale fonte di disservizi per l’industria del turismo organizzato, specialmente nei periodi di alta stagione: secondo i dati Euromonitor sul traffico aereo europeo, il tasso medio di ritardi oltre 15 minuti nel 2024 è stato tra il 15% e il 25%, mentre le cancellazioni hanno interessato dall’1% al 3% dei voli. In considerazione di questi dati, I4T – Insurance Travel, leader nella distribuzione di soluzioni assicurative per il turismo in Italia, annuncia il lancio di Tutela legale Arag, una polizza pensata per assistere i passeggeri in tutte le controversie contrattuali con i vettori aerei ai sensi del regolamento CE n. 261/2004 e della Convenzione di Montreal del 1999: la casistica comprende negato imbarco, cancellazione del volo, ritardo prolungato e problemi con i bagagli registrati (ritardata consegna, distruzione, perdita, deterioramento o furto). Sviluppata in collaborazione con ARAG, punto di riferimento indiscusso nella tutela legale, la polizza garantisce il pagamento delle spese legali e processuali: sono inclusi, tra gli altri, i costi relativi a mediazione e negoziazione assistita, perizie, difesa legale ed eventuali azioni per recuperare le penali legate a servizi turistici non fruiti. Da segnalare anche Flight Claim, un sistema accessibile da mobile che informa i passeggeri circa i propri diritti in caso di disservizi, compresa la possibilità di ricevere risarcimenti fino a 600 euro. Già disponibile sulla piattaforma per agenti a soli 6,50 euro, la polizza non prevede alcuna trattenuta sugli eventuali risarcimenti: la gestione legale completa è totalmente a carico della compagnia e il rimborso arriva direttamente all’assicurato, con massimale di 25.000 euro per disservizi aerei e 5.000 euro per problematiche legate ai bagagli. Christian Garrone, responsabile intermediazione assicurativa di I4T, commenta: “Tutela Legale ARAG amplia la gamma dei servizi che offriamo alle agenzie alle porte della stagione più intensa per il turismo e alza l’asticella del valore percepito dai clienti: una risposta perfetta alle esigenze del mercato e un’ulteriore dimostrazione della nostra capacità di innovare e anticipare i tempi e le richieste dei nostri partner”. Tutela Legale ARAG si integra perfettamente con I4Flight e le altre polizze ancillari sui trasporti, come la Parametrica Ritardo Volo, che garantisce un indennizzo automatico di 150 euro ad assicurato in caso di ritardo all’atterraggio superiore alle tre ore. “Le nostre polizze ancillari sui trasporti integrano ormai il 20% delle polizze emesse: permettono di trasformare un’esperienza potenzialmente negativa in un’occasione di soddisfazione e fidelizzazione, offrendo un motivo in più per acquistare in agenzia e garantendo un’esperienza di viaggio sempre più sicura e gratificante” – conclude Garrone. [post_title] => I4T lancia Tutela legale Arag per le controversie legali con i vettori aerei [post_date] => 2025-05-12T11:08:56+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747048136000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "europ assistance lancia luminea viaggi" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":61,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3953,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490339","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_454276\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Eroka Delmastro[/caption]\r

\r

Dopo l’ingresso nel settore assicurativo nel 2022 con l’introduzione dell’offerta Luminea, Iren luce gas e servizi consolida la collaborazione con Europ Assistance Italia e lancia Luminea Viaggi, la prima polizza viaggio distribuita da una multiutility in Italia.\r

\r

Luminea Viaggi offre una protezione completa sia in Italia che all’estero e prevede assistenza sanitaria in viaggio h24, rimborso diretto delle spese mediche, copertura in caso di annullamento del viaggio o del furto, smarrimento o danneggiamento del bagaglio e un indennizzo per il ritardo del volo di andata. Tra le peculiarità della polizza, la copertura dell’intero nucleo familiare con un’innovativa formula annuale che consente il pagamento del premio frazionato mensilmente, e un bonus in bolletta in caso di sottoscrizione congiunta con l’offerta luce o gas associata.\r

\r

Luminea Viaggi include, inoltre, la piattaforma digitale Quick Assistance che, attraverso poche e semplici domande e geolocalizzando la propria posizione, consente di richiedere assistenza medica in modalità digital, anche dal proprio smartphone. A conferma della solidità e della capillarità del Gruppo Iren nel mercato dell’Insurance, sono stati rinnovati anche i pacchetti energy Revolution Luce e Gas, che ora includono in omaggio due nuove polizze: un’offerta gas che comprende una polizza bill protection, pensata per garantire il rimborso delle spese in caso di imprevisti, un’offerta luce che include una polizza di assistenza sanitaria con un’ampia gamma di servizi: dai teleconsulti con medici generici e specialisti all’assistenza veterinaria.\r

\r

“Siamo molto felici di consolidare la collaborazione con un partner per noi strategico come Iren, offrendo ai suoi clienti servizi e soluzioni sempre più complete per risolvere piccoli e grandi imprevisti, sia in viaggio che a casa - ha commentato Erika Delmastro, chief commercial officer di Europ Assistance Italia - Il nuovo prodotto Luminea Viaggi si affianca alla gamma di coperture per la persona intercettando un altro bisogno fondamentale in vista dell’estate: partire sereni e godersi le vacanze con la sicurezza di essere sempre protetti”.","post_title":"Europ Assistance lancia Luminea Viaggi: assistenza sanitaria completa sia in Italia che all'estero","post_date":"2025-05-13T12:21:44+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1747138904000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490333","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_489899\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Ivana Jelinic, amministratore delegato dell'Enit[/caption]\r

\r

Cresce la correlazione tra turismo e sport in Italia. Come evidenziato dagli ultimi trend, infatti, sono sempre più numerosi i vacanzieri stranieri che decidono di passare qualche giorno nel nostro Paese in concomitanza con gradi appuntamenti sportivi. Come rilevato da Enit, nel 2024 ben 556 mila viaggiatori internazionali (+4,7% in confronto 2023) hanno scelto la vacanza sportiva in Italia, generando 1 milione 992 mila pernottamenti (+8,7% rispetto al 2023).\r

\r

Numeri crescenti che incidono positivamente anche sull’economia: il solo turismo sportivo internazionale apporta un totale di consumi turistici pari a 338 milioni di euro, registrando un +3,3% rispetto all’anno passato. Sono Germania, Paesi Bassi, Belgio, Regno Unito e Austria i principali mercati che scelgono l’Italia per questo tipo di vacanza.\r

\r

“Eventi e manifestazioni sportive rappresentano un gancio importante per lo sviluppo del turismo in Italia, in grado di generare un impatto economico positivo su tutto il territorio. Attraendo viaggiatori stranieri in concomitanza con grandi appuntamenti di sport, l’Italia fa conoscere le sue bellezze uniche” commenta Ivana Jelinic, ad Enit.\r

\r

Numeri che rappresentano la migliore testimonianza dello stato di salute del settore, come ricordato dal Ministro del Turismo, Daniela Santanchè, oggi presente a Roma agli Internazionali di tennis: “Sport e turismo rappresentano un binomio vincente per l’Italia, contribuendo significativamente al successo del settore turistico tricolore e al benessere della nostra Nazione. Gli eventi sportivi, di cui gli Internazionali di Tennis sono una delle espressioni più notevoli, attirano visitatori da tutto il mondo, valorizzando ulteriormente le nostre destinazioni turistiche e generando benefici economici di grande rilievo. Siamo orgogliosi di vedere l’Italia come meta di elezione per i turisti sportivi internazionali, e continueremo a sostenere e promuovere questo segmento per rafforzare ulteriormente la nostra industria turistica”.\r

\r

Un comparto in espansione, anche grazie alla capacità ricettiva del nostro Paese. In Italia si contano 1,4 eventi sportivi per circa 738 presenze ogni mille abitanti. La massima concentrazione si rileva nel Centro Italia con 2,2 eventi e oltre 1.182 presenze ogni 1.000 abitanti. Il 34,4% degli spettacoli sportivi si svolge in destinazioni ad alta densità turistica dove è stato venduto il 73,9% dei biglietti e si concentra il 24,9% delle presenze degli eventi","post_title":"Enit: i grandi eventi fanno crescere gli arrivi turistici in Italia (+4,7%)","post_date":"2025-05-13T12:14:54+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1747138494000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490310","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Santanchè, l'Italia e il ricettivo. Ogni volta che qualche rivista o qualche sito fanno la domanda: qual è il Paese dove andreste in vacanza? La maggior parte risponde l'Italia. E se uno ci pensa abene, è una scelta logica. Le vere città d'arte sono in Italia. Il nostro paese ha migliaia di chilometri di coste. I monumenti più importanti dell'antichità sono da noi. Le montagne sia alpi che dolomiti che appennini sono da noi. E' naturale che uno dica che vuole venire in Italia.\r

\r

Quello che mi meraviglia è che il ministro Santanchè ogni volta che escono questi messaggi li sbandiera come se fossero una grande novità. Non lo è, non è una novità. Sono anni che l'Italia è in cima alle classifiche dei desideri. E come ho spiegato primo i motivi ci sono.\r

Speculazioni\r

Più che altro se fossi nel ministro farei un tavolo di ispezione per capire come mai durante i funerali di Papa Francesco gli alberghi avevano aumentato i prezzi fino a 1000 euro al giorno. E inoltre. Come mai a Milano non si trova un buco per il prossimo gennaio-febbraio (a causa delle Olimpiadi) a meno di pagare cifre esorbitanti? A me questa sembra una sperequazione oltre che una speculazione eccessiva.\r

\r

Una bella ispezione del ministero sulle strutture ricettive sarebbe opportuna","post_title":"Santanchè mandi le ispezioni al sistema ricettivo. Troppe speculazioni","post_date":"2025-05-13T10:51:24+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1747133484000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490309","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_490311\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Da sinistra, Enrico Facchini e Guy Luongo[/caption]\r

Enrico Facchini debutta nella squadra di Ixpira con il ruolo di chief financial officer. Una figura chiave che porta in azienda una visione strategica solida, una profonda competenza finanziaria e un approccio moderno alla gestione economica. \r

«Con un profilo che unisce rigore analitico, leadership operativa e mindset digitale - spiega una nota della società - Enrico assume la responsabilità di tutte le leve economico-finanziarie della nostra crescita. Dalla contabilità al controllo di gestione, dalla tesoreria alla finanza straordinaria, fino alla gestione dei rapporti economico-finanziari con clienti e fornitori, sarà il punto di riferimento per garantire equilibrio, sostenibilità e capacità decisionale».\r

Nei giorni scorsi Ixpira ha inoltre lanciato il nuovo spazio digitale corporate, all’interno della nuova piattaforma, un progetto pensato per “raccontare” l’azienda dall’interno ai suoi partner storici e fidelizzati, ma anche a nuovi possibili clienti.\r

\r

Qui le agenzie e gli operatori trovano una nuova sezione dedicata all’identità aziendale, dove mission, vision e valori vengono condivisi con chi legge anche attraverso un video dedicato alla brand identity di Ixpira e uno spazio-vetrina per presentare i servizi, le soluzioni tecnologiche e l’approccio b2b che Ixpira mette a disposizione di agenzie di viaggi, hotel e operatori.\r

\r

«Arricchire la nostra presenza digitale con il nuovo spazio non è solo una questione di immagine, ma una leva concreta per semplificare, rafforzare e far crescere le relazioni con partner, clienti e stakeholder - ha sottolineato il managing director Sergio Luongo -. Questo spazio digitale nasce per essere un hub aperto, non solo per agenzie di viaggi, hotel partner, dmc ed enti del turismo, ma anche per offrire un punto di atterraggio accessibile al cliente finale, che può così entrare in contatto – seppur indirettamente – con le agenzie che collaborano con noi, valorizzando ulteriormente la nostra rete».\r

\r

Altra novità, è la mappatura territoriale tematica, nata per supportare gli agenti nella costruzione di itinerari su misura e in linea con le esigenze dei viaggiatori contemporanei, sempre più ispirati da contenuti social e da esperienze personalizzate. Il progetto ha già preso il via in alcune delle aree turisticamente più strategiche del Paese, altre destinazioni si aggiungeranno progressivamente, arricchendo i contenuti a disposizione degli agenti con nuove opportunità di proposta di vendita.","post_title":"La squadra Ixpira si amplia con l'ingresso di Enrico Facchini in qualità di chief financial officer","post_date":"2025-05-13T10:50:47+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1747133447000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490294","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Fa rotta sull'estate del 2027 Explora Journeys con un focus su tre novità: con il titolo “An Ocean of New”, la stagione presenterà itinerari unici con tappe inedite nel Mediterraneo, segnerà il debutto della nuova nave Explora IV e introdurrà i paesaggi spettacolari e tanto attesi dell’Alaska, raggiunti da Explora III.\r

\r

La nuova stagione che va da marzo a novembre 2027 coprirà alcune delle regioni più affascinanti del mondo, invitando gli ospiti a pianificare con anticipo e vivere un’esperienza straordinaria a bordo delle quattro unità del brand di viaggi oceanici ultra-lusso del Gruppo Msc.\r

\r

«Con l’intento di assaporare ogni momento, i nostri viaggi per l’estate 2027 sono stati pensati, come sempre, per offrire flessibilità, soste prolungate e un’immersione più profonda a un ritmo più rilassato - afferma Anna Nash, presidente di Explora Journeys -. Siamo entusiasti di introdurre l’Alaska per la prima volta e di offrire molti dei nostri viaggi del 2027 su due delle nostre nuove elegantissime navi, Explora III e IV».\r

\r

Attensa per l'entrata in servizio di Explora IV, alimentata a Gnl (gas naturale liquefatto): realizzata per offrire un nuovo standard di eleganza, la nave debutterà con spazi ridisegnati, comfort migliorato e un senso di ampiezza ancora maggiore, ridefinendo l’esperienza a bordo.\r

\r

Mentre Explora III e IV visiteranno nuove coste nell’estate 2027, Explora I e II solcheranno le acque di casa del brand, celebrando il fascino duraturo del Mediterraneo e rivelandone i segreti meglio custoditi. Abbracciando i contrasti tra Est e Ovest, una selezione di oltre 60 itinerari esclusivi seguirà coste leggendarie, fermandosi in porti inediti e carismatici.\r

\r

L’ingresso dell’Alaska nella collezione di destinazioni di Explora Journeys rappresenta una tappa fondamentale nell’espansione del brand. L’estate 2027, a bordo di Explora III, offrirà agli ospiti la prima occasione per esplorare la natura incontaminata, la ricca cultura locale e la vivace scena gastronomica di questa straordinaria regione. I viaggi di punta della stagione estiva 2027 in Alaska saranno un viaggio tra paesaggi selvaggi e tesori costieri, da Vancouver a Vancouver (10–21 maggio 2027) - viaggio di 11 notti attraverso fiordi scolpiti dai ghiacciai e isole boscose, con soste inedite a Sitka, Prince Rupert e la bellezza remota di Endicott Arm -; un viaggio esteso attraverso la frontiera selvaggia dell’Alaska – Da Vancouver a Vancouver (2–16 luglio 2027).","post_title":"Explora Journeys sull'estate 2027 con itinerari inediti, dal Mediterraneo all'Alaska","post_date":"2025-05-13T09:58:01+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1747130281000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490291","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Turkish Airlines espande il network del Sud Europa con l'aggiunta dei voli per di Siviglia, che diventerà così la sesta destinazione della compagnia in Spagna, dopo Madrid, Barcellona, Valencia, Malaga e Bilbao. \r

\r

Il collegamento decollerà il 17 settembre 2025, con frequenze giornaliere tra l’aeroporto di Istanbul e Siviglia: «Siamo lieti di avviare i voli verso Siviglia, una delle città più antiche della Spagna, favorendo così nuove opportunità sia per il turismo che per il business. Crediamo che i crescenti investimenti nella regione contribuiranno ulteriormente a rafforzare il potenziale turistico e commerciale di entrambi i Paesi. Continueremo a diversificare i nostri punti di accesso al mondo in linea con la nostra missione di connettere i continenti» ha commentato il ceo di Turkish Airlines Bilal Ekşi. \r

","post_title":"Turkish Airlines volerà a Siviglia, dal 17 settembre: sesta destinazione in Spagna","post_date":"2025-05-13T09:43:03+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1747129383000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490222","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

\r

\r

Delta Air Lines e Korean Air entrano nel capitale di WestJet con una quota del 25%: in base all'intesa, Delta investirà 330 milioni di dollari acquisendo una quota del 15%, mentre Korean Air investirà 220 milioni di dollari ottenendo una quota del 10%. Onex Group, proprietario del vettore canadese, continuerà a detenere la quota di maggioranza delle azioni.\r

\r

Al momento della chiusura dell'accordo, Delta ha il diritto e l'intenzione di vendere e trasferire una quota del 2,3% in WestJet al suo partner di joint venture Air France-Klm, anch'esso partner esistente di WestJet, in cambio di 50 milioni di dollari. Delta e Korean Air sono entrambe partner di code-sharing con WestJet da anni.\r

\r

«Investire in un partner di livello mondiale come WestJet allinea i nostri interessi e ci garantisce di rimanere concentrati sulla fornitura di un network globale e di un'esperienza cliente di livello mondiale per i viaggiatori negli Stati Uniti e in Canada - ha dichiarato Ed Bastian, ceo di Delta - Insieme, Delta e le nostre compagnie aeree partner stiamo collegando il mondo e trasformando il futuro dei viaggi».\r

\r

«Siamo lieti di investire in WestJet nell’ambito del nostro costante impegno a migliorare la connettività transpacifica - ha sottolineato Walter Cho, ceo di Korean Air -. Questa partnership strategica migliorerà il nostro network globale e produrrà valore a lungo termine per i passeggeri grazie a migliori scelta e convenienza».\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Delta Air Lines e Korean Air entrano nel capitale di WestJet con una quota del 25%","post_date":"2025-05-13T09:15:34+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1747127734000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490263","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Dimensione Turismo gioca d'anticipo con il lancio di una speciale promozione 'prenota prima' - valida fino al prossimo 30 giugno - dedicata ad una selezione di viaggi su misura per il capodanno 2026: il catalogo è già consultabile online e presto verrà distribuito nelle adv partner.\r

\r

Tra le proposte, un tour nello Sri Lanka, attraverso paesaggi verdeggianti e monumenti ricchi di fascino e misticismo. Per il capodanno l'operatore propone un itinerario che porta alla scoperta dei tesori storici e naturalistici dell’isola, completato da un confortevole soggiorno mare in un beach resort a Unawatuna.\r

\r

Il Vietnam e la Cambogia sono mete sempre più apprezzate dai viaggiatori: il tour in Vietnam si snoda tra Hanoi, la Baia di Halong, tesoro Unesco dai paesaggi sorprendenti, il fiume della magica Hoi Han con le sue lanterne variopinte, fino alla capitale Saigon, esplorata sia nella dimensione urbana che in quella periferica dei villaggi lungo il Mekong. La parte della Cambogia tocca la capitale Phnom Penh, con i mercati locali e Siem Reap con il maestoso sito Unesco di Angkor, con edifici del 12° secolo che a Ta Prohm giacciono da secoli nel groviglio di gigantesche radici.\r

\r

Il Tour Maravilha è un viaggio in Brasile che combina una serie di esperienze avventurose al comfort e alla qualità del DBeach resort, struttura ricettiva a Natal di proprietà di Dimensione Turismo. Un viaggio che porta alla scoperta di una destinazione emozionante e coinvolgente.\r

\r

Il viaggio bestseller del capodanno Dimensione Turismo è il tour del Nord della Thailandia con Bangkok e soggiorno mare a Phuket. Un tour che attraversa la terra del Siam esplorandone i tesori a Bangkok, Chiang Mai e Chiang Rai, con un rilassante soggiorno mare nell’isola più amata: Phuket. Disponibile anche la versione solo Bangkok e soggiorno mare.\r

\r

Il viaggio a Singapore e Thailandia a Phi Phi Island, proposta inedita della programmazione del to per capodanno, combina le visite nella magnetica capitale al relax in una delle spiagge più belle della Thailandia. Un soggiorno mare in un resort sulla spiaggia, che si distingue per la bellezza del punto mare.","post_title":"Dimensione Turismo in allungo sul capodanno 2026 con uno speciale 'prenota prima'","post_date":"2025-05-12T14:36:44+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1747060604000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490228","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_486616\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Christian Garrone[/caption]\r

\r

Il trasporto aereo si conferma la principale fonte di disservizi per l’industria del turismo organizzato, specialmente nei periodi di alta stagione: secondo i dati Euromonitor sul traffico aereo europeo, il tasso medio di ritardi oltre 15 minuti nel 2024 è stato tra il 15% e il 25%, mentre le cancellazioni hanno interessato dall’1% al 3% dei voli. \r

\r

In considerazione di questi dati, I4T – Insurance Travel, leader nella distribuzione di soluzioni assicurative per il turismo in Italia, annuncia il lancio di Tutela legale Arag, una polizza pensata per assistere i passeggeri in tutte le controversie contrattuali con i vettori aerei ai sensi del regolamento CE n. 261/2004 e della Convenzione di Montreal del 1999: la casistica comprende negato imbarco, cancellazione del volo, ritardo prolungato e problemi con i bagagli registrati (ritardata consegna, distruzione, perdita, deterioramento o furto). \r

\r

Sviluppata in collaborazione con ARAG, punto di riferimento indiscusso nella tutela legale, la polizza garantisce il pagamento delle spese legali e processuali: sono inclusi, tra gli altri, i costi relativi a mediazione e negoziazione assistita, perizie, difesa legale ed eventuali azioni per recuperare le penali legate a servizi turistici non fruiti. Da segnalare anche Flight Claim, un sistema accessibile da mobile che informa i passeggeri circa i propri diritti in caso di disservizi, compresa la possibilità di ricevere risarcimenti fino a 600 euro. \r

\r

Già disponibile sulla piattaforma per agenti a soli 6,50 euro, la polizza non prevede alcuna trattenuta sugli eventuali risarcimenti: la gestione legale completa è totalmente a carico della compagnia e il rimborso arriva direttamente all’assicurato, con massimale di 25.000 euro per disservizi aerei e 5.000 euro per problematiche legate ai bagagli.\r

\r

Christian Garrone, responsabile intermediazione assicurativa di I4T, commenta: “Tutela Legale ARAG amplia la gamma dei servizi che offriamo alle agenzie alle porte della stagione più intensa per il turismo e alza l’asticella del valore percepito dai clienti: una risposta perfetta alle esigenze del mercato e un’ulteriore dimostrazione della nostra capacità di innovare e anticipare i tempi e le richieste dei nostri partner”.\r

\r

Tutela Legale ARAG si integra perfettamente con I4Flight e le altre polizze ancillari sui trasporti, come la Parametrica Ritardo Volo, che garantisce un indennizzo automatico di 150 euro ad assicurato in caso di ritardo all’atterraggio superiore alle tre ore. \r

\r

“Le nostre polizze ancillari sui trasporti integrano ormai il 20% delle polizze emesse: permettono di trasformare un’esperienza potenzialmente negativa in un’occasione di soddisfazione e fidelizzazione, offrendo un motivo in più per acquistare in agenzia e garantendo un’esperienza di viaggio sempre più sicura e gratificante” – conclude Garrone. ","post_title":"I4T lancia Tutela legale Arag per le controversie legali con i vettori aerei","post_date":"2025-05-12T11:08:56+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1747048136000]}]}}