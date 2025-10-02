Euphemia lancia l’assistente digitale VoyaGo al Ttg di Rimini Euphemia, marchio di Lab Travel, sceglie Ttg Travel Experience per presentare VoyaGO, il nuovo assistente digitale basato sull’intelligenza artificiale, sviluppato per supportare i Personal Voyager. La novità si inserisce in una visione più ampia, volta a trasmettere un messaggio di empowerment agli agenti di viaggio e garantire loro piena soddisfazione personale e professionale. Una visione che prende forma proprio nella struttura dello stand: superfici specchianti invitano gli agenti di viaggio a fermarsi, riconoscersi, guardarsi e riflettere sul proprio valore, per connettersi o riconnettersi con quella consapevolezza di sé che è un elemento imprescindibile della crescita professionale e del successo. Un’esperienza immersiva arricchita dalle testimonianze dei Personal Voyager – oggi 146 – che già abitano la “Casa di Euphemia” e che trasformano lo spazio espositivo in un luogo di narrazione e ispirazione. Ezio Barroero, presidente di Lab Travel, dichiara: “Euphemia restituisce agli agenti di viaggio l’essenza più autentica e la dignità del loro lavoro. Li libera da oneri e responsabilità, permettendo loro di concentrarsi su ciò che conta davvero: esprimere al meglio la propria professionalità, ottenere risultati concreti e dare spazio a quella passione che è la vera ragione per cui si sceglie questo mestiere”. A sostenere i Personal Voyager c’è un ecosistema che comprende 42 collaboratori nella sede centrale di Cuneo, una rete di 45 filiali nel centro e nord Italia, condizioni privilegiate con i principali fornitori turistici e soluzioni tecnologiche avanzate. Tra queste, spicca l’assistente digitale VoyaGO, una delle novità più significative del 2025, che segna l’ingresso dell’AI nei processi operativi del Gruppo: frutto di un lungo percorso di ricerca ed investimenti concreti, sarà operativo nelle prossime settimane. Perfettamente integrato nei sistemi gestionali Euphemia, VoyaGO dialogherà con tutte le piattaforme di prenotazione e sarà in grado di fornire ai Personal Voyager risposte immediate e accesso diretto a informazioni strategiche, semplificando il lavoro quotidiano e aumentando efficienza e produttività. Michele Zucchi, ad Euphemia, aggiunge: “L’assistente digitale, sviluppato basandosi sulla piattaforma Azure di Microsoft, è stato creato ribaltando il concetto che solitamente guida queste operazioni. Non aiuterà a vendere e non si interfaccerà con il cliente finale, aiuterà invece i nostri Personal Voyager ad essere più veloci e performanti soprattutto con il gestionale interno, con il prodotto assicurativo e le informazioni riguardanti visti e vaccinazioni. Per Euphemia il punto di riferimento continua ad essere il Personal Voyager”. Il giorno 8 ottobre, presso lo stand di Euphemia gli agenti di viaggio potranno incontrare Daniele Grandini, chief innovation officer di 4ward SRL, l’azienda che ha sviluppato VoyaGO, per approfondire il tema dell’AI e delle sue molteplici nuove applicazioni nel turismo. Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498281 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Euphemia, marchio di Lab Travel, sceglie Ttg Travel Experience per presentare VoyaGO, il nuovo assistente digitale basato sull’intelligenza artificiale, sviluppato per supportare i Personal Voyager. La novità si inserisce in una visione più ampia, volta a trasmettere un messaggio di empowerment agli agenti di viaggio e garantire loro piena soddisfazione personale e professionale. Una visione che prende forma proprio nella struttura dello stand: superfici specchianti invitano gli agenti di viaggio a fermarsi, riconoscersi, guardarsi e riflettere sul proprio valore, per connettersi o riconnettersi con quella consapevolezza di sé che è un elemento imprescindibile della crescita professionale e del successo. Un’esperienza immersiva arricchita dalle testimonianze dei Personal Voyager – oggi 146 – che già abitano la “Casa di Euphemia” e che trasformano lo spazio espositivo in un luogo di narrazione e ispirazione. Ezio Barroero, presidente di Lab Travel, dichiara: “Euphemia restituisce agli agenti di viaggio l’essenza più autentica e la dignità del loro lavoro. Li libera da oneri e responsabilità, permettendo loro di concentrarsi su ciò che conta davvero: esprimere al meglio la propria professionalità, ottenere risultati concreti e dare spazio a quella passione che è la vera ragione per cui si sceglie questo mestiere”. A sostenere i Personal Voyager c’è un ecosistema che comprende 42 collaboratori nella sede centrale di Cuneo, una rete di 45 filiali nel centro e nord Italia, condizioni privilegiate con i principali fornitori turistici e soluzioni tecnologiche avanzate. Tra queste, spicca l’assistente digitale VoyaGO, una delle novità più significative del 2025, che segna l’ingresso dell’AI nei processi operativi del Gruppo: frutto di un lungo percorso di ricerca ed investimenti concreti, sarà operativo nelle prossime settimane. Perfettamente integrato nei sistemi gestionali Euphemia, VoyaGO dialogherà con tutte le piattaforme di prenotazione e sarà in grado di fornire ai Personal Voyager risposte immediate e accesso diretto a informazioni strategiche, semplificando il lavoro quotidiano e aumentando efficienza e produttività. Michele Zucchi, ad Euphemia, aggiunge: “L’assistente digitale, sviluppato basandosi sulla piattaforma Azure di Microsoft, è stato creato ribaltando il concetto che solitamente guida queste operazioni. Non aiuterà a vendere e non si interfaccerà con il cliente finale, aiuterà invece i nostri Personal Voyager ad essere più veloci e performanti soprattutto con il gestionale interno, con il prodotto assicurativo e le informazioni riguardanti visti e vaccinazioni. Per Euphemia il punto di riferimento continua ad essere il Personal Voyager”. Il giorno 8 ottobre, presso lo stand di Euphemia gli agenti di viaggio potranno incontrare Daniele Grandini, chief innovation officer di 4ward SRL, l’azienda che ha sviluppato VoyaGO, per approfondire il tema dell’AI e delle sue molteplici nuove applicazioni nel turismo. 